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Челсі - Евертон онлайн трансляція матчу

Чемпіонат Англії - 26 квітня 2025, 14:30 - Стэмфорд Бридж
Головний суддя: Крис Кавана
Челсі
Лондон
До початку
00 : 00 : 00
Евертон
Ливерпуль
Хто переможе?
26 Користувачів зробило свій вибір
Челсі
38%
Нічия
31%
Евертон
31%
П1: 1.61 Х: 4.20 П2: 5.85
Цікаві факти
  • The most common result of matches between Chelsea FC and Everton FC is 1-1. 11 matches have ended with this result.
  • During the last 36 meetings with Chelsea FC playing at home, Chelsea FC have won 21 times, there have been 14 draws while Everton FC have won 1 times. The goal difference is 75-27 in favour of Chelsea FC.
  • During the last 74 meetings, Chelsea FC have won 33 times, there have been 26 draws while Everton FC have won 15 times. The goal difference is 117-74 in favour of Chelsea FC.
  • Everton FC's last away win against Chelsea FC was in 1994.
  • Last season's matches: 6-0 (Chelsea FC at home) and 2-0 (Everton FC at home).
  • Did you know that Chelsea FC scores 18% of their goals between the minutes 16-30?
  • Did you know that Everton FC scores 26% of their goals between the minutes 31-45?
  • When playing at home, Chelsea FC have not lost to Everton FC in their last 14 encounters.
  • Chelsea FC haven't scored in 1 of their 16 home matches in Premier League this season.
  • Everton FC haven't scored in 7 of their 16 away matches in Premier League this season.
  • Chelsea FC's home record this season: 9-5-2.
  • Cole Palmer is Chelsea FC's top scorer with 14 goals. Iliman Ndiaye has scored 7 times for Everton FC.
  • Cole Palmer has assisted the most goals for Chelsea FC with 8. Dwight McNeil is Everton FC's biggest assister (4).
  • Chelsea FC wins 1st half in 41% of their matches, Everton FC in 26% of their matches.
  • Chelsea FC wins 41% of halftimes, Everton FC wins 26%.
  • Their last meeting was a draw. (0-0)
  • When Chelsea FC leads 1-0 at home, they win in 81% of their matches.
  • When Everton FC leads 0-1 away, they win in 45% of their matches.
  • When Chelsea FC is down 0-1 home, they win 18% of their matches.
  • When Everton FC is down 1-0 away, they win 0% of their matches.
  • In Premier League, Chelsea FC has better performance than Everton FC.
  • Chelsea FC's performance of the last 5 matches is better than Everton FC's.
  • Chelsea FC have lost just 1 of their last 5 games against Everton FC (in all competitions).
  • In the last 5 meetings Chelsea FC won 2, Everton FC won 1, 2 draws.
  • Chelsea FC have lost just 1 of their last 5 Premier League games against Everton FC.
  • Everton FC have won just 1 of their last 5 Premier League games against Chelsea FC.
  • Chelsea FC scores 1.8 goals in a match against Everton FC and Everton FC scores 0.8 goals against Chelsea FC (on average).
  • Average number of goals in meetings between Chelsea FC and Everton FC is 2.6.
  • Average number of goals in the first half in meetings between Chelsea FC and Everton FC is 1.
  • Chelsea FC scores 2.42 goals when playing at home and Everton FC scores 0.95 goals when playing away (on average).
  • Both teams haven't won their last match in Premier League.
  • Both teams lost their last match.
Прогноз на матч
Особисті зустрічі
Челсі
13
Перемог
28
Ігор
9
Перемог
Евертон
Чемпіонат Англії 2024/2025
22.12.2024 - 16:00 Евертон 0 - 0 Завершено Челсі
Чемпіонат Англії 2023/2024
15.04.2024 - 22:00 Челсі 6 - 0 Завершено Евертон
Чемпіонат Англії 2023/2024
10.12.2023 - 16:00 Евертон 2 - 0 Завершено Челсі
Чемпіонат Англії 2022/2023
18.03.2023 - 19:30 Челсі 2 - 2 Завершено Евертон
Останні матчі - Челсі
Чемпіонат Англії 2024/2025
20.04.2025 - 16:00 Фулгем 1 - 2 Завершено Челсі В
Ліга конференцій 2024/2025
17.04.2025 - 22:00 Челсі 1 - 2 Завершено Легія П
Чемпіонат Англії 2024/2025
13.04.2025 - 16:00 Челсі 2 - 2 Завершено Ипсвич Таун Н
Ліга конференцій 2024/2025
10.04.2025 - 19:45 Легія 0 - 3 Завершено Челсі В
Чемпіонат Англії 2024/2025
06.04.2025 - 16:00 Брентфорд 0 - 0 Завершено Челсі Н
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Останні матчі - Евертон
Чемпіонат Англії 2024/2025
19.04.2025 - 17:00 Евертон 0 - 2 Завершено Манчестер Сіті П
Чемпіонат Англії 2024/2025
12.04.2025 - 17:00 Ноттінгем Форест 0 - 1 Завершено Евертон В
Чемпіонат Англії 2024/2025
05.04.2025 - 14:30 Евертон 1 - 1 Завершено Арсенал Н
Чемпіонат Англії 2024/2025
02.04.2025 - 22:00 Ліверпуль 1 - 0 Завершено Евертон П
Чемпіонат Англії 2024/2025
15.03.2025 - 17:00 Евертон 1 - 1 Завершено Вест Хем Юнайтед Н
Показати більше
Хто переможе?
26 Користувачів зробило свій вибір
Челсі
38%
Нічия
31%
Евертон
31%
П1: 1.61 Х: 4.20 П2: 5.85
Трансляція
Інфо
"Евертон": Пікфорд (к), Паттерсон, О'Браєн, Брантуейт, Миколенко, Гейє, Гарнер, Дукуре, Харрісон, Ндіайє, Бету
Інфо
"Челсі": Санчес, Кайседо, Чалоба, Колвілл, Кукурелья, Лавія, Енцо (к), Мадуеке, Палмер, Нету, Джексон
Інфо
Добрий день, пані та панове! Раді вітати вас на текстовому онлайні матчу 34-го туру АПЛ між лондонським «Челсі» (6-те місце, 57 очок) і «Евертоном» (13-те місце, 38 балів). Поєдинок відбудеться на «Стемфорд Бридж».
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Останні матчі
Завершено 22:30 - Вчора Фамалікан Фамалікан 1 Брага Брага 1 Завершено 22:00 - Вчора Сток Сіті Сток Сіті 0 Шеффілд Юнайтед Шеффілд Юнайтед 2 Завершено 22:00 - Вчора Феєноорд Феєноорд 4 Зволле Зволле 0 Завершено 21:45 - Вчора Парі Сен-Жермен Парі Сен-Жермен 1 Ніцца Ніцца 3 Завершено 21:30 - Вчора Ракув Ракув 3 Шльонськ Шльонськ 0

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Анонс матчу "Челсі" - Евертон 26.04.2025, Чемпіонат Англії

Протистояння між командою "Челсі" (Лондон) та командою Евертон (Ливерпуль) проходитиме в рамках турніру по футболу: Чемпіонат Англії 2024/2025 , матч пройде на стадіоні Стэмфорд Бридж.

Дата проведення матчу: 26.04.2025
Час початку матчу: 14:30

Історія попередніх матчів

Історія протистоянь між командами "Челсі" (Лондон) та командою Евертон (Ливерпуль):

Попередній матч між командами закінчився нічиєю . Зіткнення Евертон та "Челсі" у попередньому футбольному матчі 22.12.2024 закінчилось з наступним результатом: 0:0 нічиєю.

Для здобуття перемоги тренери команд розробили стратегії ведення гри, і після попередніх поєдинків внесли тактичні поправки у проведення атаки та захисту на полі.

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Інформація про команди:

Команда господарів

Назва: "Челсі" (Лондон)
Рік заснування "Челсі" (Лондон): 1905
Країна: Англия
Тренер: Маурисио Почеттино

Минулий поєдинок команди "Челсі" був зіграний проти Фулгем - 20.04.2025, у рамках чемпіонату Чемпіонат Англії 2024/2025 та закінчився перемогою команди "Челсі".

Команда гостей

Назва: Евертон (Ливерпуль)
Рік заснування Эвертон (Ливерпуль): 1878
Країна: Англия
Тренер: Шон Дайч

Попередній поєдинок команди Евертон був зіграний проти "Манчестер Сіті" - 19.04.2025, у рамках турніру Чемпіонат Англії 2024/2025 та закінчився перемогою команди "Манчестер Сіті".

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