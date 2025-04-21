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Манчестер Сіті - Астон Вілла онлайн трансляція матчу

Чемпіонат Англії - 22 квітня 2025, 22:00 - Этихад . Трансляція: Setanta Sports
Головний суддя: Поусон, Крейг
Манчестер Сіті
Манчестер
До початку
00 : 00 : 00
Астон Вілла
Бирмингем
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Хто переможе?
15 Користувачів зробило свій вибір
Манчестер Сіті
27%
Нічия
40%
Астон Вілла
33%
П1: 1.88 Х: 4.15 П2: 3.89
Цікаві факти
  • The most common result of matches between Manchester City and Aston Villa when Manchester City is playing at home is 3-1. 4 matches have ended with this result.
  • During the last 26 meetings with Manchester City playing at home, Manchester City have won 22 times, there have been 2 draws while Aston Villa have won 2 times. The goal difference is 71-21 in favour of Manchester City.
  • During the last 53 meetings, Manchester City have won 34 times, there have been 11 draws while Aston Villa have won 8 times. The goal difference is 111-47 in favour of Manchester City.
  • Aston Villa's last away win against Manchester City was in 2007.
  • Last season's matches: 4-1 (Manchester City at home) and 1-0 (Aston Villa at home).
  • Aston Villa have a winning streak of 4 matches in Premier League.
  • Did you know that Manchester City scores 21% of their goals between the minutes 31-45?
  • Did you know that Aston Villa scores 24% of their goals between the minutes 76-90?
  • Manchester City haven't lost in their last 6 games.
  • When playing at home, Manchester City have not lost to Aston Villa in their last 9 encounters.
  • Manchester City haven't scored in 2 of their 16 home matches in Premier League this season.
  • Aston Villa haven't scored in 4 of their 16 away matches in Premier League this season.
  • Erling Haaland is Manchester City's top scorer with 21 goals. Ollie Watkins has scored 14 times for Aston Villa.
  • Bernardo Silva has more yellow cards (6) than any other player at Manchester City. Morgan Rogers has collected 8 for Aston Villa.
  • Aston Villa have scored at least one goal for 16 consecutive matches.
  • Manchester City wins 1st half in 45% of their matches, Aston Villa in 23% of their matches.
  • Manchester City wins 45% of halftimes, Aston Villa wins 23%.
  • The winner of their last meeting was Aston Villa.
  • On their last meeting Aston Villa won by 1 goals.
  • When Manchester City leads 1-0 at home, they win in 58% of their matches.
  • When Aston Villa leads 0-1 away, they win in 81% of their matches.
  • When Manchester City is down 0-1 home, they win 61% of their matches.
  • When Aston Villa is down 1-0 away, they win 5% of their matches.
  • In Premier League, Aston Villa has better performance than Manchester City.
  • Aston Villa's performance of the last 5 matches is better than Manchester City's.
  • In the last 5 meetings Manchester City won 2, Aston Villa won 2, 1 draws.
  • Manchester City scores 1.8 goals in a match against Aston Villa and Aston Villa scores 1.2 goals against Manchester City (on average).
  • Average number of goals in meetings between Manchester City and Aston Villa is 3.
  • Average number of goals in the first half in meetings between Manchester City and Aston Villa is 1.4.
  • Manchester City scores 2.58 goals when playing at home and Aston Villa scores 1.33 goals when playing away (on average).
  • Did you know that Manchester City scores 22% of their goals between the minutes 76-90?
  • Manchester City's performance of the last 5 matches is better than Aston Villa's.
Прогноз на матч
Особисті зустрічі
Манчестер Сіті
16
Перемог
21
Ігор
3
Перемог
Астон Вілла
Чемпіонат Англії 2024/2025
21.12.2024 - 14:30 Астон Вілла 2 - 1 Завершено Манчестер Сіті
Чемпіонат Англії 2023/2024
03.04.2024 - 22:15 Манчестер Сіті 4 - 1 Завершено Астон Вілла
Чемпіонат Англії 2023/2024
06.12.2023 - 22:15 Астон Вілла 1 - 0 Завершено Манчестер Сіті
Чемпіонат Англії 2022/2023
12.02.2023 - 18:30 Манчестер Сіті 3 - 1 Завершено Астон Вілла
Останні матчі - Манчестер Сіті
Чемпіонат Англії 2024/2025
19.04.2025 - 17:00 Евертон 0 - 2 Завершено Манчестер Сіті В
Чемпіонат Англії 2024/2025
12.04.2025 - 14:30 Манчестер Сіті 5 - 2 Завершено Крістал Пелес В
Чемпіонат Англії 2024/2025
06.04.2025 - 18:30 Манчестер Юнайтед 0 - 0 Завершено Манчестер Сіті Н
Чемпіонат Англії 2024/2025
02.04.2025 - 21:45 Манчестер Сіті 2 - 0 Завершено Лестер Сіті В
Кубок Англії 2024/2025
30.03.2025 - 18:30 Борнмут 1 - 2 Завершено Манчестер Сіті В
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Останні матчі - Астон Вілла
Чемпіонат Англії 2024/2025
19.04.2025 - 19:30 Астон Вілла 4 - 1 Завершено Ньюкасл В
Ліга чемпіонів УЄФА 2024/2025
15.04.2025 - 22:00 Астон Вілла 3 - 2 Завершено Парі Сен-Жермен В
Чемпіонат Англії 2024/2025
12.04.2025 - 17:00 Саутгемптон 0 - 3 Завершено Астон Вілла В
Ліга чемпіонів УЄФА 2024/2025
09.04.2025 - 22:00 Парі Сен-Жермен 3 - 1 Завершено Астон Вілла П
Чемпіонат Англії 2024/2025
05.04.2025 - 19:30 Астон Вілла 2 - 1 Завершено Ноттінгем Форест В
Показати більше
Хто переможе?
15 Користувачів зробило свій вибір
Манчестер Сіті
27%
Нічия
40%
Астон Вілла
33%
П1: 1.88 Х: 4.15 П2: 3.89
LIVE
Трансляція матчу "Манчестер Сіті" - "Астон Вілла"
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В ефірі
Setanta Sports
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Стартовий склад Астон Вілли:
До вашої уваги текстова онлайн-трансляція матчу 34-го туру АПЛ Манчестер Сіті – Астон Вілла.
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Останні матчі
Завершено 18:00 - Сьогодні Славен Белупо Славен Белупо 0 Вараждін Вараждін 1 Завершено 22:00 - Вчора Тоттенхем Тоттенхем 1 Ноттінгем Форест Ноттінгем Форест 2 Завершено 22:00 - Вчора Жирона Жирона 1 Бетіс Бетіс 3 Завершено 21:15 - Вчора Лех Лех 2 Краковія Краковія 1 Завершено 20:30 - Вчора Бейтар Бейтар 3 Маккабі Маккабі 1

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Анонс матчу "Манчестер Сіті" - "Астон Вілла" 22.04.2025, Чемпіонат Англії

Поєдинок між командою "Манчестер Сіті" (Манчестер) та командою "Астон Вілла" (Бирмингем) проходитиме в рамках турніру по футболу: Чемпіонат Англії 2024/2025 , матч почнеться на стадіоні Этихад.

Дата проведення матчу: 22.04.2025
Час початку матчу: 22:00

Історія попередніх матчів

Історія протистоянь між командами "Манчестер Сіті" (Манчестер) та командою "Астон Вілла" (Бирмингем):

Минулий поєдинок між командами закінчився перемогою на користь "Астон Вілла", тоді як команда "Манчестер Сіті" залишилася з поразкою . Зіткнення "Астон Вілла" та "Манчестер Сіті" у попередньому футбольному матчі 21.12.2024 закінчилось з рахунком: 2:1 на користь господарів.

Для здобуття перемоги тренери команд розробили стратегії ведення гри, і після попередніх матчів внесли тактичні поправки у проведення атаки та захисту на полі.

Онлайн трансляцію матчу "Манчестер Сіті" - "Астон Вілла" можна подивитися 22.04.2025 безкоштовно в HD якості на офіційних джерелах ТБ ресурсів чи платних каналах, де транслюється футбол онлайн, зокрема турнір Чемпіонат Англії. Текстову трансляцію матчу "Манчестер Сіті" - "Астон Вілла", хід гри, статистику голів, результати та рахунок можна спостерігати на нашому сайті, як з ПК, так і з мобільних платформ, Apple та Android, в режимі 24/7.

Інформація про команди:

Команда господарів

Назва: "Манчестер Сіті" (Манчестер)
Рік заснування "Манчестер Сіті" (Манчестер): 1880
Країна: Англия
Тренер: Хосеп Гвардиола

Попередній матч команди "Манчестер Сіті" був зіграний проти Евертон - 19.04.2025, у рамках турніру Чемпіонат Англії 2024/2025 та закінчився перемогою команди "Манчестер Сіті".

Команда гостей

Назва: "Астон Вілла" (Бирмингем)
Рік заснування "Астон Вилла" (Бирмингем): 1874
Країна: Англия
Тренер: Унаи Эмери

Попередній поєдинок команди "Астон Вілла" був зіграний проти "Ньюкасл" - 19.04.2025, у рамках чемпіонату Чемпіонат Англії 2024/2025 та закінчився перемогою команди "Астон Вілла".

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