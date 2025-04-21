Манчестер Сіті - Астон Вілла онлайн трансляція матчу

Анонс матчу "Манчестер Сіті" - "Астон Вілла" 22.04.2025, Чемпіонат Англії

Поєдинок між командою "Манчестер Сіті" (Манчестер) та командою "Астон Вілла" (Бирмингем) проходитиме в рамках турніру по футболу: Чемпіонат Англії 2024/2025 , матч почнеться на стадіоні Этихад.

Дата проведення матчу: 22.04.2025

Час початку матчу: 22:00

Історія попередніх матчів

Історія протистоянь між командами "Манчестер Сіті" (Манчестер) та командою "Астон Вілла" (Бирмингем):

Минулий поєдинок між командами закінчився перемогою на користь "Астон Вілла", тоді як команда "Манчестер Сіті" залишилася з поразкою . Зіткнення "Астон Вілла" та "Манчестер Сіті" у попередньому футбольному матчі 21.12.2024 закінчилось з рахунком: 2:1 на користь господарів.

Для здобуття перемоги тренери команд розробили стратегії ведення гри, і після попередніх матчів внесли тактичні поправки у проведення атаки та захисту на полі.

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Інформація про команди:

Команда господарів

Назва: "Манчестер Сіті" (Манчестер)

Рік заснування "Манчестер Сіті" (Манчестер): 1880

Країна: Англия

Тренер: Хосеп Гвардиола



Попередній матч команди "Манчестер Сіті" був зіграний проти Евертон - 19.04.2025, у рамках турніру Чемпіонат Англії 2024/2025 та закінчився перемогою команди "Манчестер Сіті".

Команда гостей

Назва: "Астон Вілла" (Бирмингем)

Рік заснування "Астон Вилла" (Бирмингем): 1874

Країна: Англия

Тренер: Унаи Эмери



Попередній поєдинок команди "Астон Вілла" був зіграний проти "Ньюкасл" - 19.04.2025, у рамках чемпіонату Чемпіонат Англії 2024/2025 та закінчився перемогою команди "Астон Вілла".

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