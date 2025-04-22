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Арсенал - Крістал Пелес онлайн трансляція матчу

Чемпіонат Англії - 23 квітня 2025, 22:00 - Эмирейтс . Трансляція: Setanta Sports
Головний суддя: Микаэль Салисбари
Арсенал
Лондон
До початку
00 : 00 : 00
Крістал Пелес
Лондон
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Хто переможе?
23 Користувачів зробило свій вибір
Арсенал
39%
Нічия
30%
Крістал Пелес
30%
П1: 1.41 Х: 4.75 П2: 7.00
Цікаві факти
  • The most common result of matches between Arsenal FC and Crystal Palace is 2-0. 4 matches have ended with this result.
  • During the last 15 meetings with Arsenal FC playing at home, Arsenal FC have won 9 times, there have been 4 draws while Crystal Palace have won 2 times. The goal difference is 36-16 in favour of Arsenal FC.
  • During the last 30 meetings, Arsenal FC have won 18 times, there have been 8 draws while Crystal Palace have won 4 times. The goal difference is 63-32 in favour of Arsenal FC.
  • Crystal Palace's last away win against Arsenal FC was in 2019.
  • Last season Arsenal FC won both games against Crystal Palace (5-0 at home and 1-0 away).
  • Did you know that Arsenal FC scores 23% of their goals between the minutes 31-45?
  • Did you know that Crystal Palace scores 29% of their goals between the minutes 46-60?
  • Arsenal FC haven't lost in their last 10 games.
  • Arsenal FC haven't lost in any of their last 5 home matches.
  • Crystal Palace haven't won any of their last 6 games against Arsenal FC.
  • When playing at home, Arsenal FC have not lost to Crystal Palace in their last 6 encounters.
  • Arsenal FC have received 5 red cards this season. This is the highest number in Premier League.
  • Arsenal FC haven't scored in 2 of their 16 home matches in Premier League this season.
  • Crystal Palace haven't scored in 3 of their 16 away matches in Premier League this season.
  • Arsenal FC's home record this season: 10-5-1.
  • Kai Havertz is Arsenal FC's top scorer with 9 goals. Jean Philippe Mateta has scored 13 times for Crystal Palace.
  • Bukayo Saka has assisted the most goals for Arsenal FC with 10. Eberechi Eze is Crystal Palace's biggest assister (8).
  • Jurrien Timber has more yellow cards (7) than any other player at Arsenal FC. Will Hughes has collected 11 for Crystal Palace.
  • Arsenal FC have scored at least one goal for 9 consecutive matches.
  • Crystal Palace have scored at least one goal for 18 consecutive matches.
  • Arsenal FC wins 1st half in 55% of their matches, Crystal Palace in 34% of their matches.
  • Arsenal FC wins 55% of halftimes, Crystal Palace wins 34%.
  • The winner of their last meeting was Arsenal FC.
  • On their last meeting Arsenal FC won by 4 goals.
  • When Arsenal FC leads 1-0 at home, they win in 79% of their matches.
  • When Crystal Palace leads 0-1 away, they win in 70% of their matches.
  • When Arsenal FC is down 0-1 home, they win 57% of their matches.
  • When Crystal Palace is down 1-0 away, they win 0% of their matches.
  • In Premier League, Crystal Palace has better performance than Arsenal FC.
  • Arsenal FC's performance of the last 5 matches is better than Crystal Palace's.
  • Arsenal FC have lost just 0 of their last 5 games against Crystal Palace (in all competitions).
  • In the last 5 meetings Arsenal FC won 5, Crystal Palace won 0, 0 draws.
  • Arsenal FC have lost just 0 of their last 5 Premier League games against Crystal Palace.
  • Crystal Palace have won just 0 of their last 5 Premier League games against Arsenal FC.
  • Arsenal FC scores 3.6 goals in a match against Crystal Palace and Crystal Palace scores 0.8 goals against Arsenal FC (on average).
  • Average number of goals in meetings between Arsenal FC and Crystal Palace is 4.4.
  • Average number of goals in the first half in meetings between Arsenal FC and Crystal Palace is 1.8.
  • Both teams haven't won their last match in Premier League.
  • Arsenal FC scores 2.21 goals when playing at home and Crystal Palace scores 1.79 goals when playing away (on average).
  • In Premier League, Arsenal FC has better performance than Crystal Palace.
  • Crystal Palace has streak of 2 matches with 0 scored goals.
Прогноз на матч
Особисті зустрічі
Арсенал
15
Перемог
24
Ігор
3
Перемог
Крістал Пелес
Чемпіонат Англії 2024/2025
21.12.2024 - 19:30 Крістал Пелес 1 - 5 Завершено Арсенал
Кубок англійської ліги 2024/2025
18.12.2024 - 21:30 Арсенал 3 - 2 Завершено Крістал Пелес
Чемпіонат Англії 2023/2024
20.01.2024 - 14:30 Арсенал 5 - 0 Завершено Крістал Пелес
Чемпіонат Англії 2023/2024
21.08.2023 - 22:00 Крістал Пелес 0 - 1 Завершено Арсенал
Останні матчі - Арсенал
Чемпіонат Англії 2024/2025
20.04.2025 - 16:00 Ипсвич Таун 0 - 4 Завершено Арсенал В
Ліга чемпіонів УЄФА 2024/2025
16.04.2025 - 22:00 Реал 1 - 2 Завершено Арсенал В
Чемпіонат Англії 2024/2025
12.04.2025 - 19:30 Арсенал 1 - 1 Завершено Брентфорд Н
Ліга чемпіонів УЄФА 2024/2025
08.04.2025 - 22:00 Арсенал 3 - 0 Завершено Реал В
Чемпіонат Англії 2024/2025
05.04.2025 - 14:30 Евертон 1 - 1 Завершено Арсенал Н
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Останні матчі - Крістал Пелес
Чемпіонат Англії 2024/2025
19.04.2025 - 17:00 Крістал Пелес 0 - 0 Завершено Борнмут Н
Чемпіонат Англії 2024/2025
16.04.2025 - 21:30 Ньюкасл 5 - 0 Завершено Крістал Пелес П
Чемпіонат Англії 2024/2025
12.04.2025 - 14:30 Манчестер Сіті 5 - 2 Завершено Крістал Пелес П
Чемпіонат Англії 2024/2025
05.04.2025 - 17:00 Крістал Пелес 2 - 1 Завершено Брайтон енд Хоув Альбіон В
Чемпіонат Англії 2024/2025
02.04.2025 - 21:45 Саутгемптон 1 - 1 Завершено Крістал Пелес Н
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Хто переможе?
23 Користувачів зробило свій вибір
Арсенал
39%
Нічия
30%
Крістал Пелес
30%
П1: 1.41 Х: 4.75 П2: 7.00
LIVE
Трансляція матчу Арсенал - "Крістал Пелес"
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В ефірі
Setanta Sports
Трансляція
Інфо
"Пелас": Хендерсон, Муньос, Лерма, Лакруа, Гехі, Мітчелл, Вортон, Камада, Девенні, Езе, Нкетія
Інфо
Зінченко - на лавці запасних.
Інфо
"Арсенал": Райя, Тімбер, Саліба, Ківіор, Льюїс-Скеллі, Парті, Райс, Едегор, Стерлінг, Мартінеллі, Троссард
Інфо
Добрий вечір, пані та панове! Раді вітати вас на текстовому онлайні матчу 34-го туру АПЛ - друга команда чемпіонату, «Арсенал» (66 очок), приймає 12-й колектив першості («Кристал Пелас», 44 бали).
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Анонс матчу Арсенал - "Крістал Пелес" 23.04.2025, Чемпіонат Англії

Поєдинок між командою Арсенал (Лондон) та командою "Крістал Пелес" (Лондон) проходитиме в рамках турніру по футболу: Чемпіонат Англії 2024/2025 , матч відбудеться на стадіоні Эмирейтс.

Дата проведення матчу: 23.04.2025
Час початку матчу: 22:00

Історія попередніх матчів

Історія протистоянь між клубами Арсенал (Лондон) та командою "Крістал Пелес" (Лондон):

Попередній поєдинок між командами закінчився перемогою на користь команди Арсенал, тоді як команда "Крістал Пелес" залишилася з поразкою . Зіткнення "Крістал Пелес" та Арсенал у попередньому футбольному матчі 21.12.2024 закінчилось з такими результатами: 1:5 на користь гостей.

Для здобуття перемоги тренери команд розробили стратегії ведення гри, і після попередніх поєдинків внесли тактичні поправки у проведення атаки та захисту на полі.

Онлайн трансляцію матчу Арсенал - "Крістал Пелес" можна подивитися 23.04.2025 безкоштовно в HD якості на офіційних джерелах ТБ ресурсів чи платних каналах, де транслюється футбол онлайн, зокрема турнір Чемпіонат Англії. Текстову трансляцію матчу Арсенал - "Крістал Пелес", хід гри, статистику голів, результати та рахунок можна спостерігати на нашому сайті, як з ПК, так і з мобільних платформ, Apple та Android, в режимі 24/7.

Інформація про команди:

Команда господарів

Назва: Арсенал (Лондон)
Рік заснування Арсенал (Лондон): 1886
Країна: Англия
Тренер: Микель Артета

Минулий поєдинок команди Арсенал був зіграний проти Ипсвич Таун - 20.04.2025, у рамках чемпіонату Чемпіонат Англії 2024/2025 та закінчився перемогою команди Арсенал.

Команда гостей

Назва: "Крістал Пелес" (Лондон)
Рік заснування "Кристал Пэлас" (Лондон): 1905
Країна: Англия
Тренер: Оливер Гласнер

Попередній матч команди "Крістал Пелес" був зіграний проти "Борнмут" - 19.04.2025, у рамках чемпіонату Чемпіонат Англії 2024/2025 та закінчився нічиєю.

Слідкуйте за результатами матчу Арсенал - "Крістал Пелес" онлайн в режимі LIVE футбол, усі дані статистики оновлюються протягом матчу на нашому сайті.

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