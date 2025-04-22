Арсенал - Крістал Пелес онлайн трансляція матчу

Анонс матчу Арсенал - "Крістал Пелес" 23.04.2025, Чемпіонат Англії

Поєдинок між командою Арсенал (Лондон) та командою "Крістал Пелес" (Лондон) проходитиме в рамках турніру по футболу: Чемпіонат Англії 2024/2025 , матч відбудеться на стадіоні Эмирейтс.

Дата проведення матчу: 23.04.2025

Час початку матчу: 22:00

Історія попередніх матчів

Історія протистоянь між клубами Арсенал (Лондон) та командою "Крістал Пелес" (Лондон):

Попередній поєдинок між командами закінчився перемогою на користь команди Арсенал, тоді як команда "Крістал Пелес" залишилася з поразкою . Зіткнення "Крістал Пелес" та Арсенал у попередньому футбольному матчі 21.12.2024 закінчилось з такими результатами: 1:5 на користь гостей.

Для здобуття перемоги тренери команд розробили стратегії ведення гри, і після попередніх поєдинків внесли тактичні поправки у проведення атаки та захисту на полі.

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Інформація про команди:

Команда господарів

Назва: Арсенал (Лондон)

Рік заснування Арсенал (Лондон): 1886

Країна: Англия

Тренер: Микель Артета



Минулий поєдинок команди Арсенал був зіграний проти Ипсвич Таун - 20.04.2025, у рамках чемпіонату Чемпіонат Англії 2024/2025 та закінчився перемогою команди Арсенал.

Команда гостей

Назва: "Крістал Пелес" (Лондон)

Рік заснування "Кристал Пэлас" (Лондон): 1905

Країна: Англия

Тренер: Оливер Гласнер



Попередній матч команди "Крістал Пелес" був зіграний проти "Борнмут" - 19.04.2025, у рамках чемпіонату Чемпіонат Англії 2024/2025 та закінчився нічиєю.

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