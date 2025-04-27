Борнмут - Манчестер Юнайтед онлайн трансляція матчу

27.04.2025 в 08:42 Борнмут — Манчестер Юнайтед. Анонс і прогноз на матч 34-го туру АПЛ 27.04.2025 UA-Футбол ділиться очікуваннями від зустрічі між "Борнмутом" та "Манчестер Юнайтед" у рамках чемпіонату Англії