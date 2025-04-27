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Борнмут - Манчестер Юнайтед онлайн трансляція матчу

Чемпіонат Англії - 27 квітня 2025, 16:00 - Виталити Стадион . Трансляція: Setanta Sports
Головний суддя: Петер Банкс
Борнмут
Борнмут
1 - 0
Оновити
32'
Манчестер Юнайтед
Манчестер
Дивитись трансляцію
Хід матчу
21' Adams, Tyler 23' Semenyo, Antoine
Хто переможе?
23 Користувачів зробило свій вибір
Борнмут
35%
Нічия
30%
Манчестер Юнайтед
35%
П1: 1.70 Х: 4.25 П2: 4.85
Цікаві факти
  • During the last 7 meetings with AFC Bournemouth playing at home, AFC Bournemouth have won 2 times, there have been 1 draws while Manchester United have won 4 times. The goal difference is 11-7 in favour of Manchester United.
  • During the last 15 meetings, AFC Bournemouth have won 4 times, there have been 2 draws while Manchester United have won 9 times. The goal difference is 28-18 in favour of Manchester United.
  • Last season's matches: 2-2 (AFC Bournemouth at home) and 0-3 (Manchester United at home).
  • Did you know that AFC Bournemouth scores 35% of their goals between the minutes 76-90? This is the highest percentage in the league.
  • Did you know that AFC Bournemouth scores 8% of their goals between the minutes 46-60? This is the lowest percentage in the league.
  • Did you know that Manchester United scores 34% of their goals between the minutes 76-90?
  • AFC Bournemouth haven't scored in 4 of their 16 home matches in Premier League this season.
  • Manchester United haven't scored in 6 of their 16 away matches in Premier League this season.
  • Justin Kluivert is AFC Bournemouth's top scorer with 12 goals. Bruno Fernandes has scored 8 times for Manchester United.
  • AFC Bournemouth wins 1st half in 39% of their matches, Manchester United in 22% of their matches.
  • AFC Bournemouth wins 39% of halftimes, Manchester United wins 22%.
  • The winner of their last meeting was AFC Bournemouth.
  • On their last meeting AFC Bournemouth won by 3 goals.
  • When AFC Bournemouth leads 1-0 at home, they win in 78% of their matches.
  • When Manchester United leads 0-1 away, they win in 57% of their matches.
  • When AFC Bournemouth is down 0-1 home, they win 12% of their matches.
  • When Manchester United is down 1-0 away, they win 14% of their matches.
  • In the last 5 meetings AFC Bournemouth won 2, Manchester United won 2, 1 draws.
  • AFC Bournemouth scores 1.6 goals in a match against Manchester United and Manchester United scores 1.2 goals against AFC Bournemouth (on average).
  • Average number of goals in meetings between AFC Bournemouth and Manchester United is 2.8.
  • Average number of goals in the first half in meetings between AFC Bournemouth and Manchester United is 1.4.
  • Both teams haven't won their last match in Premier League.
  • AFC Bournemouth scores 1.52 goals when playing at home and Manchester United scores 1.29 goals when playing away (on average).
Прогноз на матч
Особисті зустрічі
Борнмут
4
Перемог
15
Ігор
9
Перемог
Манчестер Юнайтед
Чемпіонат Англії 2024/2025
22.12.2024 - 16:00 Манчестер Юнайтед 0 - 3 Завершено Борнмут
Чемпіонат Англії 2023/2024
13.04.2024 - 19:30 Борнмут 2 - 2 Завершено Манчестер Юнайтед
Чемпіонат Англії 2023/2024
09.12.2023 - 17:00 Манчестер Юнайтед 0 - 3 Завершено Борнмут
Чемпіонат Англії 2022/2023
20.05.2023 - 17:00 Борнмут 0 - 1 Завершено Манчестер Юнайтед
Останні матчі - Борнмут
Чемпіонат Англії 2024/2025
19.04.2025 - 17:00 Крістал Пелес 0 - 0 Завершено Борнмут Н
Чемпіонат Англії 2024/2025
14.04.2025 - 22:00 Борнмут 1 - 0 Завершено Фулгем В
Чемпіонат Англії 2024/2025
05.04.2025 - 17:00 Вест Хем Юнайтед 2 - 2 Завершено Борнмут Н
Чемпіонат Англії 2024/2025
02.04.2025 - 21:45 Борнмут 1 - 2 Завершено Ипсвич Таун П
Кубок Англії 2024/2025
30.03.2025 - 18:30 Борнмут 1 - 2 Завершено Манчестер Сіті П
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Останні матчі - Манчестер Юнайтед
Чемпіонат Англії 2024/2025
20.04.2025 - 16:00 Манчестер Юнайтед 0 - 1 Завершено Вулверхемптон П
Ліга Європи УЄФА 2024/2025
17.04.2025 - 22:00 Манчестер Юнайтед 5 - 4 Завершено Ліон В
Чемпіонат Англії 2024/2025
13.04.2025 - 18:30 Ньюкасл 4 - 1 Завершено Манчестер Юнайтед П
Ліга Європи УЄФА 2024/2025
10.04.2025 - 22:00 Ліон 2 - 2 Завершено Манчестер Юнайтед Н
Чемпіонат Англії 2024/2025
06.04.2025 - 18:30 Манчестер Юнайтед 0 - 0 Завершено Манчестер Сіті Н
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Новини команд
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Головні події
ГООЛ! Semenyo, Antoine
23'
Adams, Tyler
21'
Хто переможе?
23 Користувачів зробило свій вибір
Борнмут
35%
Нічия
30%
Манчестер Юнайтед
35%
П1: 1.70 Х: 4.25 П2: 4.85
Склади команд
13
Кепа Аррiзабалага
3
Kerkez, Milos
2
Huijsen, Dean
27
Ілля Забарний
15
Smith, Adam
12
Adams, Tyler
8
Scott, Alex
24
Semenyo, Antoine
19
Kluivert, Justin
11
Ouattara, Dango
9
Evanilson
24
Андре Онана
23
Shaw, Luke
5
Харрі Магуайр
15
Yoro, Leny
3
Mazraoui, Noussair
18
Карлос Каземiро
37
Mainoo, Kobbie
13
Dorgu, Patrick
17
Garnacho, Alejandro
8
Fernandes, Bruno
9
Hojlund, Rasmus
Стартовий склад
  • 9
    Evanilson
  • 24
    Semenyo, Antoine
    Форвард
    23
  • 19
    Kluivert, Justin
    Форвард
  • 11
    Ouattara, Dango
    Форвард
  • 12
    Adams, Tyler
    21
  • 8
    Scott, Alex
    Форвард
  • 3
    Kerkez, Milos
    Захисник
  • 2
    Huijsen, Dean
    Захисник
  • 27
    Ілля Забарний
    Захисник
  • 15
    Smith, Adam
    Воротар
  • 13
    Кепа Аррiзабалага
    Воротар
  • 9
    Hojlund, Rasmus
    Форвард
  • 17
    Garnacho, Alejandro
    Форвард
  • 8
    Fernandes, Bruno
  • 3
    Mazraoui, Noussair
    Захисник
  • 18
    Карлос Каземiро
    Півзахисник
  • 37
    Mainoo, Kobbie
    Півзахисник
  • 13
    Dorgu, Patrick
    Захисник
  • 23
    Shaw, Luke
    Захисник
  • 5
    Харрі Магуайр
    Захисник
  • 15
    Yoro, Leny
    Захисник
  • 24
    Андре Онана
    Воротар
Запасні гравці
Тренери
  • Андони Ираола
  • Рубен Аморим
Статистика матчу
58%
Володіння м'ячем
42%
1
Штрафні
4
4
Фоли
1
Сейви
1
LIVE
Трансляція матчу "Борнмут" - "Манчестер Юнайтед"
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В ефірі
Setanta Sports
Трансляція
30'
Спокійно тримає Борнмут суперників подалі від власних воріт.
27'
Через довгі передачі намагається діяти в атаці Юнайтед.
25'
Еванілсон отримав ногою по ребрах від Каземіро в центрі поля.
23'
Гоооол!!!
ГОЛ! Доргу ліворуч у захисті втратив м'яч під тиском Кука, після чого пішла подача на ближню, яку Еванілсон п'ятою залишив під удар у ближній для Семеньйо.
21'
Жовта картка
Адамс зіграв у ноги Гарначо підкатом на чужій половині.
19'
Без м'яча в ногах Борнмут опинився останніми хвилинами.
16'
Небезпечний момент
Мазрауї з правого флангу зіграв до межі штрафного на Гарначо, який другим дотиком низом пробив повз дальню стійку.
12'
Не надто форсує власні атаки команда Аморіма.
10'
Небезпечний момент
Кепа забрав спробу Мейну завершити ривок до лівого флангу штрафного з м'ячем ударом у дальній.
7'
Гості розігрують м'яч біля центральної лінії.
5'
Активний початок гри від господарів поля на чужій половині.
3'
Небезпечний момент
Уаттара з лівого флангу подав на ближню, де в падінні м'яч не дістав Еванілсон.
2'
Скотта збив Мейну на правому фланзі атаки.
1'
Прочитали спробу Керкеза загострити до штрафного з лівого флангу.
Свисток
Ми почули стартовий свисток арбітра. Матч було розпочато!
Запасні: Гітон, Амасс, Еванс, Фредріксон, Лінделеф, Еріксен, Маунт, Угарте, Обі.
Манчестер Юнайтед: Онана — Шоу, Магвайр, Йоро — Мазрауї, Мейну, Каземіро, Доргу — Гарначо, Гойлунн, Фернандеш.
Запасні: Денніс, Кук, Сенесі, Брукс, Таверньєр, Солер, Джеббісон, Араухо, Гілл.
Борнмут: Аррісабалага — Сміт, Гюйсен, Забарний, Керкез — Скотт, Адамс — Семеньйо, Клюйверт, Уаттара — Еванілсон.
Інфо
Стали відомі стартові склади:
Інфо
У першому колі переміг Борнмут — 3:0.
Інфо
Манчестер Юнайтед іде п'ятнадцятим із 10 перемогами, 8 нічиїми та 15 поразками — 38 очок.
Інфо
Борнмут іде десятим із 13 перемогами, 10 нічиїми та 10 поразками — 49 очок.
Пітер Бенкс (Англія) — головний арбітр сьогоднішнього матчу.
Вітаємо, шановні поціновувачі футболу. UA-Футбол запрошує Вас на текстову онлайн-трансляцію поєдинку 34-го туру Англійської Прем'єр-ліги. На полі стадіону Віталіті Стедіум (Борнмут, Англія) зіграють Борнмут та Манчестер Юнайтед.
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Анонс матчу "Борнмут" - "Манчестер Юнайтед" 27.04.2025, Чемпіонат Англії

Поєдинок між командою "Борнмут" (Борнмут) та командою "Манчестер Юнайтед" (Манчестер) проходитиме в рамках чемпіонату по футболу: Чемпіонат Англії 2024/2025 , матч пройде на стадіоні Виталити Стадион.

Дата проведення матчу: 27.04.2025
Час початку матчу: 16:00

Історія попередніх матчів

Історія протистоянь між клубами "Борнмут" (Борнмут) та командою "Манчестер Юнайтед" (Манчестер):

Попередній матч між командами закінчився перемогою на користь команди "Борнмут", тоді як команда "Манчестер Юнайтед" залишилася з поразкою . Зіткнення "Манчестер Юнайтед" та "Борнмут" у попередньому футбольному матчі 22.12.2024 закінчилось з таким рахунком: 0:3 на користь гостей.

Для здобуття перемоги тренери команд Андони Ираола и Рубен Аморим розробили стратегії ведення гри, і після попередніх зустрічей внесли тактичні поправки у проведення атаки та захисту на полі.

Онлайн трансляцію матчу "Борнмут" - "Манчестер Юнайтед" можна подивитися 27.04.2025 безкоштовно в HD якості на офіційних джерелах ТБ ресурсів чи платних каналах, де транслюється футбол онлайн, зокрема турнір Чемпіонат Англії. Текстову трансляцію матчу "Борнмут" - "Манчестер Юнайтед", хід гри, статистику голів, результати та рахунок можна спостерігати на нашому сайті, як з ПК, так і з мобільних платформ, Apple та Android, в режимі 24/7.

Інформація про команди:

Команда господарів

Назва: "Борнмут" (Борнмут)
Рік заснування "Борнмут" (Борнмут): 1890
Країна: Англия
Тренер: Андони Ираола

Минулий поєдинок команди "Борнмут" був зіграний проти "Крістал Пелес" - 19.04.2025, у рамках чемпіонату Чемпіонат Англії 2024/2025 та закінчився нічиєю.

Команда гостей

Назва: "Манчестер Юнайтед" (Манчестер)
Рік заснування "Манчестер Юнайтед" (Манчестер): 1878
Країна: Англия
Тренер: Эрик тен Хаг

Минулий матч команди "Манчестер Юнайтед" був зіграний проти "Вулверхемптон" - 20.04.2025, у рамках чемпіонату Чемпіонат Англії 2024/2025 та закінчився перемогою команди "Вулверхемптон" .

Слідкуйте за результатами матчу "Борнмут" - "Манчестер Юнайтед" онлайн в режимі LIVE футбол, усі дані статистики оновлюються протягом матчу на нашому сайті.

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