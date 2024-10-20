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Інтер - Рома онлайн трансляція матчу

Чемпіонат Італії - 27 квітня 2025, 16:00 - Джузеппе Меацца . Трансляція: MEGOGO Футбол Первый
Головний суддя: Микаэль Фаббри
Інтер
Милан
0 - 1
Оновити
32'
Рома
Рим
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Хід матчу
3' Mancini, Gianluca 15' Бенжамен Павар Вийшов: Bisseck, Yann 22' Soule, Matias
Хто переможе?
27 Користувачів зробило свій вибір
Інтер
33%
Нічия
33%
Рома
33%
П1: 1.80 Х: 3.78 П2: 4.75
Цікаві факти
  • The most common result of matches between Inter Milano and AS Roma when Inter Milano is playing at home is 3-1. 6 matches have ended with this result.
  • The most common result of matches between Inter Milano and AS Roma is 1-1. 11 matches have ended with this result.
  • During the last 42 meetings with Inter Milano playing at home, Inter Milano have won 20 times, there have been 13 draws while AS Roma have won 9 times. The goal difference is 75-54 in favour of Inter Milano.
  • During the last 82 meetings, Inter Milano have won 34 times, there have been 27 draws while AS Roma have won 21 times. The goal difference is 139-114 in favour of Inter Milano.
  • Last season Inter Milano won both games against AS Roma (1-0 at home and 4-2 away).
  • In Serie A, Inter Milano have 6 successive home wins.
  • Did you know that Inter Milano scores 24% of their goals between the minutes 46-60?
  • Did you know that AS Roma scores 25% of their goals between the minutes 61-75?
  • Inter Milano haven't lost in their last 13 games.
  • Inter Milano haven't lost in any of their last 21 home matches.
  • AS Roma haven't lost in their last 5 games.
  • AS Roma haven't won any of their last 4 games against Inter Milano.
  • Inter Milano haven't scored in 0 of their 16 home matches in Serie A this season.
  • AS Roma haven't scored in 4 of their 16 away matches in Serie A this season.
  • Inter Milano's home record this season: 12-3-1.
  • AS Roma's away record this season: 5-7-4.
  • Marcus Thuram is Inter Milano's top scorer with 14 goals. Artem Dovbyk has scored 11 times for AS Roma.
  • Inter Milano have conceded a goal in each of their last 8 matches.
  • Inter Milano have scored at least one goal for 13 consecutive matches.
  • AS Roma have scored at least one goal for 18 consecutive matches.
  • Inter Milano wins 1st half in 47% of their matches, AS Roma in 33% of their matches.
  • Inter Milano wins 47% of halftimes, AS Roma wins 33%.
  • The winner of their last meeting was Inter Milano.
  • On their last meeting Inter Milano won by 1 goals.
  • When Inter Milano leads 1-0 at home, they win in 91% of their matches.
  • When AS Roma leads 0-1 away, they win in 33% of their matches.
  • When Inter Milano is down 0-1 home, they win 12% of their matches.
  • When AS Roma is down 1-0 away, they win 6% of their matches.
  • In Serie A, Inter Milano has better performance than AS Roma.
  • Inter Milano's performance of the last 5 matches is better than AS Roma's.
  • Inter Milano have lost just 1 of their last 5 games against AS Roma (in all competitions).
  • In the last 5 meetings Inter Milano won 4, AS Roma won 1, 0 draws.
  • Inter Milano have lost just 1 of their last 5 Serie A games against AS Roma.
  • AS Roma have won just 1 of their last 5 Serie A games against Inter Milano.
  • Inter Milano scores 1.8 goals in a match against AS Roma and AS Roma scores 0.8 goals against Inter Milano (on average).
  • Average number of goals in meetings between Inter Milano and AS Roma is 2.6.
  • Average number of goals in the first half in meetings between Inter Milano and AS Roma is 1.2.
  • Inter Milano scores 2.06 goals when playing at home and AS Roma scores 1.1 goals when playing away (on average).
  • AS Roma's performance of the last 5 matches is better than Inter Milano's.
  • In Serie A, AS Roma has better performance than Inter Milano.
  • Inter Milano has streak of 2 matches with 0 scored goals.
Особисті зустрічі
Інтер
11
Перемог
27
Ігор
7
Перемог
Рома
Чемпіонат Італії 2024/2025
20.10.2024 - 21:45 Рома 0 - 1 Завершено Інтер
Чемпіонат Італії 2023/2024
10.02.2024 - 19:00 Рома 2 - 4 Завершено Інтер
Чемпіонат Італії 2023/2024
29.10.2023 - 19:00 Інтер 1 - 0 Завершено Рома
Чемпіонат Італії 2022/2023
06.05.2023 - 19:00 Рома 0 - 2 Завершено Інтер
Останні матчі - Інтер
Кубок Італії 2024/2025
23.04.2025 - 22:00 Інтер 0 - 3 Завершено Мілан П
Чемпіонат Італії 2024/2025
20.04.2025 - 19:00 Болонья 1 - 0 Завершено Інтер П
Ліга чемпіонів УЄФА 2024/2025
16.04.2025 - 22:00 Інтер 2 - 2 Завершено Баварія Н
Чемпіонат Італії 2024/2025
12.04.2025 - 19:00 Інтер 3 - 1 Завершено Кальярі В
Ліга чемпіонів УЄФА 2024/2025
08.04.2025 - 22:00 Баварія 1 - 2 Завершено Інтер В
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Останні матчі - Рома
Чемпіонат Італії 2024/2025
19.04.2025 - 21:45 Рома 1 - 0 Завершено Еллас Верона В
Чемпіонат Італії 2024/2025
13.04.2025 - 21:45 Лаціо 1 - 1 Завершено Рома Н
Чемпіонат Італії 2024/2025
06.04.2025 - 21:45 Рома 1 - 1 Завершено Ювентус Н
Чемпіонат Італії 2024/2025
29.03.2025 - 21:45 Лечче 0 - 1 Завершено Рома В
Чемпіонат Італії 2024/2025
16.03.2025 - 17:00 Рома 1 - 0 Завершено Кальярі В
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Головні події
22'
Soule, Matias ГООЛ!
Бенжамен Павар
Вийшов: Bisseck, Yann
15'
3'
Mancini, Gianluca
Хто переможе?
27 Користувачів зробило свій вибір
Інтер
33%
Нічия
33%
Рома
33%
П1: 1.80 Х: 3.78 П2: 4.75
Склади команд
1
Sommer, Yann
30
Augusto, Carlos
15
Франческо Ачербі
28
Бенжамен Павар
32
Федеріко Дімарко
23
Ніколо Барелла
20
Хакан Чалханоглу
16
Frattesi, Davide
36
Маттео Дарміан
8
Марко Арнаутовіч
10
Martinez, Lautaro
99
Svilar, Mile
19
Celik, Zeki
23
Mancini, Gianluca
5
N Dicka, Evan
18
Soule, Matias
7
Лоренцо Пеллегріні
4
Cristante, Bryan
17
Kone, Manu
3
Angelino
14
Shomurodov, Eldor
11
Артем Довбик
Стартовий склад
  • 8
    Марко Арнаутовіч
    Форвард
  • 10
    Martinez, Lautaro
    Форвард
  • 32
    Федеріко Дімарко
    Захисник
  • 23
    Ніколо Барелла
    Півзахисник
  • 20
    Хакан Чалханоглу
    Півзахисник
  • 16
    Frattesi, Davide
    Півзахисник
  • 36
    Маттео Дарміан
    Захисник
  • 30
    Augusto, Carlos
    Півзахисник
  • 15
    Франческо Ачербі
    Захисник
  • 28
    Бенжамен Павар
    Півзахисник
    15
  • 1
    Sommer, Yann
    Воротар
  • 14
    Shomurodov, Eldor
    Форвард
  • 11
    Артем Довбик
    Форвард
  • 18
    Soule, Matias
    Півзахисник
    22
  • 7
    Лоренцо Пеллегріні
    Півзахисник
  • 4
    Cristante, Bryan
    Півзахисник
  • 17
    Kone, Manu
    Півзахисник
  • 3
    Angelino
    Захисник
  • 19
    Celik, Zeki
  • 23
    Mancini, Gianluca
    Захисник
    3
  • 5
    N Dicka, Evan
    Захисник
  • 99
    Svilar, Mile
    Воротар
Запасні гравці
Тренери
  • Симоне Индзаги
  • Клаудио Раньери
Статистика матчу
1
ЖК
30%
Володіння м'ячем
70%
1
Штрафні
3
1
Сейви
3
Фоли
1
Офсайди
1
LIVE
Трансляція матчу "Інтер" - Рома
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В ефірі
MEGOGO Футбол Перший
Трансляція
30'
27'
Небезпечний момент
25'
Небезпечний момент
Могли навздогін другий закинути римляни у ворота Інтера, але Крістанте втратив свій шанс, кострубато підлаштувавшись під мʼяч. А почалося все із втрати Арнаутовича під пресингом.
22'
Гоооол!!!
Рома відкрила рахунок! Висока щільність гравців у карному зіграла злий жарт з Інтером. Після удару Пеллегріні, який не становив жодної загрози воротам, мʼяч відскочив від Дарміана до Суле, який розстріляв Зоммера впритул.
20'
Суле зібрав на собі кількох суперників і віддав під удар Коне. Куадіо непогано приклався до мʼяча, але не влучив у ближню девʼятку.
15'
Заміна
Павар вибув. Це може бути серйозною проблемою як сьогодні, так і в протистоянні з Барселоною. Біссек замінив француза.
13'
Чалханоглу міг вискочити сам на сам, якби не ризикований, але виправданий вихід Свілара аж за межі штрафного.
12'
У Павара виникли проблеми, можливо навіть знадобиться заміна. Біссек уже розминається.
6'
Офсайд
Фраттезі відправляє мʼяч у сітку з передачі Арнаутовича, але взяття воріт не було зараховано через офсайд у австрійця.
4'
Дімарко зі штрафного пробив у кут, Свілар цього очікував та не мав проблем із захистом воріт.
3'
Жовта картка
Манчіні довелося руками зупиняти Лаутаро після того, як аргентинець пошив захисника в дурні.
1'
Свисток
Матч розпочався.
Інфо
Арбітр — Мікаель Фабрі.
Інфо
Стартовий склад Інтера: Зоммер — Аугусто, Ачербі, Павар — Дімарко, Барелла, Чалханоглу, Фраттезі, Дарміан — Арнаутович, Лаутаро (к). Головний тренер — Сімоне Індзагі.
Інфо
Стартовий склад Роми: Свілар — Ндіка, Манчіні, Челік — Анхеліньйо, Коне, Крістанте, Пеллегріні (к), Суле — Довбик, Шомуродов. Головний тренер — Клаудіо Раньєрі.
Претендент на чемпіонство проти найкращої команди другого кола. До вашої уваги текстова онлайн-трансляція матчу 34-го туру Серії А Інтер – Рома.
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Анонс матчу "Інтер" - Рома 27.04.2025, Чемпіонат Італії

Матч між командою "Інтер" (Милан) та командою Рома (Рим) проходитиме в рамках чемпіонату по футболу: Чемпіонат Італії 2024/2025 , матч пройде на стадіоні Джузеппе Меацца.

Дата проведення матчу: 27.04.2025
Час початку матчу: 16:00

Історія попередніх матчів

Історія протистоянь між командами "Інтер" (Милан) та командою Рома (Рим):

Попередній поєдинок між командами закінчився перемогою на користь команди "Інтер", тоді як команда Рома залишилася з поразкою . Зіткнення Рома та "Інтер" у попередньому футбольному матчі 20.10.2024 закінчилось з такими результатами: 0:1 на користь гостей.

Для здобуття перемоги тренери команд Симоне Индзаги и Клаудио Раньери розробили стратегії ведення гри, і після попередніх поєдинків внесли тактичні поправки у проведення атаки та захисту на полі.

Онлайн трансляцію матчу "Інтер" - Рома можна подивитися 27.04.2025 безкоштовно в HD якості на офіційних джерелах ТБ ресурсів чи платних каналах, де транслюється футбол онлайн, зокрема чемпіонат Чемпіонат Італії. Текстову трансляцію матчу "Інтер" - Рома, хід гри, статистику голів, результати та рахунок можна спостерігати на нашому сайті, як з ПК, так і з мобільних платформ, Apple та Android, в режимі 24/7.

Інформація про команди:

Команда господарів

Назва: "Інтер" (Милан)
Рік заснування "Інтер" (Милан): 1908
Країна: Италия
Тренер: Симоне Индзаги

Попередній матч команди "Інтер" був зіграний проти "Мілан" - 23.04.2025, у рамках чемпіонату Кубок Італії 2024/2025 та закінчився перемогою команди "Мілан".

Команда гостей

Назва: Рома (Рим)
Рік заснування Рома (Рим): 1927
Країна: Италия
Тренер: Даниэле Де Росси

Попередній матч команди Рома був зіграний проти Еллас Верона - 19.04.2025, у рамках чемпіонату Чемпіонат Італії 2024/2025 та закінчився перемогою команди Рома.

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