Ліверпуль - Тоттенхем онлайн трансляція матчу

Анонс матчу "Ліверпуль" - "Тоттенхем" 27.04.2025, Чемпіонат Англії

Протистояння між командою "Ліверпуль" (Ливерпуль) та командою "Тоттенхем" (Лондон) проходитиме в рамках чемпіонату по футболу: Чемпіонат Англії 2024/2025 , матч почнеться на стадіоні Энфилд.

Дата проведення матчу: 27.04.2025

Час початку матчу: 18:30

Історія попередніх матчів

Історія протистоянь між "Ліверпуль" (Ливерпуль) та командою "Тоттенхем" (Лондон):

Попередній поєдинок між командами закінчився перемогою на користь "Ліверпуль", тоді як команда "Тоттенхем" залишилася з поразкою . Зіткнення "Ліверпуль" та "Тоттенхем" у попередньому футбольному матчі 06.02.2025 закінчилось з такими результатами: 4:0 на користь господарів.

Для здобуття перемоги тренери команд розробили стратегії ведення гри, і після попередніх зустрічей внесли тактичні поправки у проведення атаки та захисту на полі.

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Інформація про команди:

Команда господарів

Назва: "Ліверпуль" (Ливерпуль)

Рік заснування "Ліверпуль" (Ливерпуль): 1892

Країна: Англия

Тренер: Юрген Клопп



Минулий поєдинок команди "Ліверпуль" був зіграний проти "Лестер Сіті" - 20.04.2025, у рамках чемпіонату Чемпіонат Англії 2024/2025 та закінчився перемогою команди "Ліверпуль".

Команда гостей

Назва: "Тоттенхем" (Лондон)

Рік заснування "Тоттенхэм" (Лондон): 1882

Країна: Англия

Тренер: Анге Постекоглу



Минулий матч команди "Тоттенхем" був зіграний проти Ноттінгем Форест - 21.04.2025, у рамках чемпіонату Чемпіонат Англії 2024/2025 та закінчився перемогою команди Ноттінгем Форест.

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