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Ліверпуль - Тоттенхем онлайн трансляція матчу

Чемпіонат Англії - 27 квітня 2025, 18:30 - Энфилд . Трансляція: Setanta Sports +
Головний суддя: Bramall, Thomas
Ліверпуль
Ливерпуль
До початку
00 : 00 : 00
Тоттенхем
Лондон
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Хто переможе?
26 Користувачів зробило свій вибір
Ліверпуль
31%
Нічия
35%
Тоттенхем
35%
П1: 1.28 Х: 6.80 П2: 9.80
Цікаві факти
  • The most common result of matches between Liverpool FC and Tottenham Hotspur when Liverpool FC is playing at home is 2-1. 6 matches have ended with this result.
  • The most common result of matches between Liverpool FC and Tottenham Hotspur is 1-2. 9 matches have ended with this result.
  • During the last 33 meetings with Liverpool FC playing at home, Liverpool FC have won 22 times, there have been 9 draws while Tottenham Hotspur have won 2 times. The goal difference is 68-32 in favour of Liverpool FC.
  • During the last 70 meetings, Liverpool FC have won 35 times, there have been 19 draws while Tottenham Hotspur have won 16 times. The goal difference is 124-82 in favour of Liverpool FC.
  • Tottenham Hotspur's last away win against Liverpool FC was in 2011.
  • Last season's matches: 4-2 (Liverpool FC at home) and 2-1 (Tottenham Hotspur at home).
  • In Premier League, Liverpool FC have 6 successive home wins.
  • In Premier League, Tottenham Hotspur have lost their last 3 away matches.
  • Did you know that Liverpool FC scores 21% of their goals between the minutes 61-75?
  • Did you know that Tottenham Hotspur scores 27% of their goals between the minutes 76-90?
  • When playing at home, Liverpool FC have not lost to Tottenham Hotspur in their last 15 encounters.
  • Liverpool FC haven't scored in 1 of their 16 home matches in Premier League this season.
  • Tottenham Hotspur haven't scored in 5 of their 16 away matches in Premier League this season.
  • Liverpool FC's home record this season: 13-2-1.
  • Mohamed Salah is Liverpool FC's top scorer with 27 goals. Brennan Johnson has scored 11 times for Tottenham Hotspur.
  • Mohamed Salah has assisted the most goals for Liverpool FC with 18. Son Heung-min is Tottenham Hotspur's biggest assister (9).
  • Liverpool FC wins 1st half in 50% of their matches, Tottenham Hotspur in 40% of their matches.
  • Liverpool FC wins 50% of halftimes, Tottenham Hotspur wins 40%.
  • The winner of their last meeting was Liverpool FC.
  • On their last meeting Liverpool FC won by 4 goals.
  • When Liverpool FC leads 1-0 at home, they win in 100% of their matches.
  • When Tottenham Hotspur leads 0-1 away, they win in 81% of their matches.
  • When Liverpool FC is down 0-1 home, they win 44% of their matches.
  • When Tottenham Hotspur is down 1-0 away, they win 11% of their matches.
  • In Premier League, Liverpool FC has better performance than Tottenham Hotspur.
  • Tottenham Hotspur's performance of the last 5 matches is better than Liverpool FC's.
  • In the last 5 meetings Liverpool FC won 3, Tottenham Hotspur won 2, 0 draws.
  • Liverpool FC have lost just 1 of their last 5 Premier League games against Tottenham Hotspur.
  • Tottenham Hotspur have won just 1 of their last 5 Premier League games against Liverpool FC.
  • Liverpool FC scores 3 goals in a match against Tottenham Hotspur and Tottenham Hotspur scores 1.6 goals against Liverpool FC (on average).
  • Average number of goals in meetings between Liverpool FC and Tottenham Hotspur is 4.6.
  • Average number of goals in the first half in meetings between Liverpool FC and Tottenham Hotspur is 1.8.
  • Liverpool FC scores 2.29 goals when playing at home and Tottenham Hotspur scores 1.82 goals when playing away (on average).
  • Liverpool FC have scored at least one goal for 5 consecutive matches.
  • Liverpool FC's performance of the last 5 matches is better than Tottenham Hotspur's.
  • Both teams didn't concede on their last match.
Прогноз на матч
Особисті зустрічі
Ліверпуль
19
Перемог
31
Ігор
4
Перемог
Тоттенхем
Кубок англійської ліги 2024/2025
06.02.2025 - 22:00 Ліверпуль 4 - 0 Завершено Тоттенхем
Кубок англійської ліги 2024/2025
08.01.2025 - 22:00 Тоттенхем 1 - 0 Завершено Ліверпуль
Чемпіонат Англії 2024/2025
22.12.2024 - 18:30 Тоттенхем 3 - 6 Завершено Ліверпуль
Чемпіонат Англії 2023/2024
05.05.2024 - 18:30 Ліверпуль 4 - 2 Завершено Тоттенхем
Останні матчі - Ліверпуль
Чемпіонат Англії 2024/2025
20.04.2025 - 18:30 Лестер Сіті 0 - 1 Завершено Ліверпуль В
Чемпіонат Англії 2024/2025
13.04.2025 - 16:00 Ліверпуль 2 - 1 Завершено Вест Хем Юнайтед В
Чемпіонат Англії 2024/2025
06.04.2025 - 16:00 Фулгем 3 - 2 Завершено Ліверпуль П
Чемпіонат Англії 2024/2025
02.04.2025 - 22:00 Ліверпуль 1 - 0 Завершено Евертон В
Кубок англійської ліги 2024/2025
16.03.2025 - 18:30 Ліверпуль 1 - 2 Завершено Ньюкасл П
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Останні матчі - Тоттенхем
Чемпіонат Англії 2024/2025
21.04.2025 - 22:00 Тоттенхем 1 - 2 Завершено Ноттінгем Форест П
Ліга Європи УЄФА 2024/2025
17.04.2025 - 22:00 Айнтрахт 0 - 1 Завершено Тоттенхем В
Чемпіонат Англії 2024/2025
13.04.2025 - 16:00 Вулверхемптон 4 - 2 Завершено Тоттенхем П
Ліга Європи УЄФА 2024/2025
10.04.2025 - 22:00 Тоттенхем 1 - 1 Завершено Айнтрахт Н
Чемпіонат Англії 2024/2025
06.04.2025 - 16:00 Тоттенхем 3 - 1 Завершено Саутгемптон В
Показати більше
Хто переможе?
26 Користувачів зробило свій вибір
Ліверпуль
31%
Нічия
35%
Тоттенхем
35%
П1: 1.28 Х: 6.80 П2: 9.80
Склади команд
1
Alisson
26
Robertson, Andy
4
Вірджил ван Дейк
5
Ібраїма Конате
66
Alexander-Arnold, Trent
10
Mac Allister, Alexis
38
Gravenberch, Ryan
18
Gakpo, Cody
8
Szoboszlai, Dominik
11
Мохамед Салах
7
Diaz, Luis
1
Vicario, Guglielmo
24
Spence, Djed
4
Danso, Kevin
33
Бен Девіс
13
Udogie, Destiny
15
Bergvall, Lucas
14
Gray, Archie
10
Maddison, James
22
Johnson, Brennan
19
Домінік Соланке
11
Tel, Mathys
Стартовий склад
  • 7
    Diaz, Luis
  • 18
    Gakpo, Cody
    Форвард
  • 8
    Szoboszlai, Dominik
    Півзахисник
  • 11
    Мохамед Салах
    Півзахисник
  • 10
    Mac Allister, Alexis
    Півзахисник
  • 38
    Gravenberch, Ryan
    Півзахисник
  • 26
    Robertson, Andy
    Захисник
  • 4
    Вірджил ван Дейк
    Захисник
  • 5
    Ібраїма Конате
    Захисник
  • 66
    Alexander-Arnold, Trent
    Захисник
  • 1
    Alisson
    Півзахисник
  • 22
    Johnson, Brennan
    Півзахисник
  • 19
    Домінік Соланке
    Форвард
  • 11
    Tel, Mathys
    Форвард
  • 15
    Bergvall, Lucas
    Півзахисник
  • 14
    Gray, Archie
    Півзахисник
  • 10
    Maddison, James
    Півзахисник
  • 24
    Spence, Djed
    Захисник
  • 4
    Danso, Kevin
  • 33
    Бен Девіс
    Захисник
  • 13
    Udogie, Destiny
    Захисник
  • 1
    Vicario, Guglielmo
    Воротар
Запасні гравці
Тренери
  • Slot, Arne
  • Анге Постекоглу
LIVE
Трансляція матчу "Ліверпуль" - "Тоттенхем"
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В ефірі
Setanta Sports +
Трансляція
Інфо
Стартовий склад Тоттенгема: Вікаріо, Спенс, Удоджі, Дансо, Бергвалль, Девіс, Меддісон, Грей, Тель, Джонсон, Соланке
Інфо
Стартовий склад Ліверпуля: Алісон, Александер-Арнольд, Конате, ван Дейк, Робертсон, Гравенберх, Мак Аллістер, Собослаї, Салах, Гакпо, Діас
Небезпечний момент
Для здобуття чемпіонства червоним сьогодні потрібно взяти одне очко!
Ліверпуль лідирує і за крок від чемпіонства. 1-е місце та 79 балів
Тоттенгем йде на 16-му місці в таблиці з 37 очками
Інфо
Матч розпочнеться о 18:30, судити гру буде Томас Брамалл
Доброго вечора всім шанувальникам англійського футболу! UA-Футбол пропонує вашій увазі текстовий матч 34-го туру АПЛ, в якому Ліверпуль прийме Тоттенгем.
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Анонс матчу "Ліверпуль" - "Тоттенхем" 27.04.2025, Чемпіонат Англії

Протистояння між командою "Ліверпуль" (Ливерпуль) та командою "Тоттенхем" (Лондон) проходитиме в рамках чемпіонату по футболу: Чемпіонат Англії 2024/2025 , матч почнеться на стадіоні Энфилд.

Дата проведення матчу: 27.04.2025
Час початку матчу: 18:30

Історія попередніх матчів

Історія протистоянь між "Ліверпуль" (Ливерпуль) та командою "Тоттенхем" (Лондон):

Попередній поєдинок між командами закінчився перемогою на користь "Ліверпуль", тоді як команда "Тоттенхем" залишилася з поразкою . Зіткнення "Ліверпуль" та "Тоттенхем" у попередньому футбольному матчі 06.02.2025 закінчилось з такими результатами: 4:0 на користь господарів.

Для здобуття перемоги тренери команд розробили стратегії ведення гри, і після попередніх зустрічей внесли тактичні поправки у проведення атаки та захисту на полі.

Онлайн трансляцію матчу "Ліверпуль" - "Тоттенхем" можна подивитися 27.04.2025 безкоштовно в HD якості на офіційних джерелах ТБ ресурсів чи платних каналах, де транслюється футбол онлайн, зокрема чемпіонат Чемпіонат Англії. Текстову трансляцію матчу "Ліверпуль" - "Тоттенхем", хід гри, статистику голів, результати та рахунок можна спостерігати на нашому сайті, як з ПК, так і з мобільних платформ, Apple та Android, в режимі 24/7.

Інформація про команди:

Команда господарів

Назва: "Ліверпуль" (Ливерпуль)
Рік заснування "Ліверпуль" (Ливерпуль): 1892
Країна: Англия
Тренер: Юрген Клопп

Минулий поєдинок команди "Ліверпуль" був зіграний проти "Лестер Сіті" - 20.04.2025, у рамках чемпіонату Чемпіонат Англії 2024/2025 та закінчився перемогою команди "Ліверпуль".

Команда гостей

Назва: "Тоттенхем" (Лондон)
Рік заснування "Тоттенхэм" (Лондон): 1882
Країна: Англия
Тренер: Анге Постекоглу

Минулий матч команди "Тоттенхем" був зіграний проти Ноттінгем Форест - 21.04.2025, у рамках чемпіонату Чемпіонат Англії 2024/2025 та закінчився перемогою команди Ноттінгем Форест.

Слідкуйте за результатами матчу "Ліверпуль" - "Тоттенхем" онлайн в режимі LIVE футбол, усі дані статистики оновлюються протягом матчу на нашому сайті.

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