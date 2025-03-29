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Реал - Леганес онлайн трансляція матчу

Чемпіонат Іспанії - 29 березня 2025, 22:00 . Трансляція: MEGOGO Футбол Первый
Реал
Мадрид
0 - 0
Оновити
3'
Леганес
Леганес
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Хід матчу
Хто переможе?
24 Користувачів зробило свій вибір
Реал
42%
Нічия
33%
Леганес
25%
П1: 1.18 Х: 8.30 П2: 16.50
Прогноз на матч
Особисті зустрічі
Реал
8
Перемог
13
Ігор
2
Перемог
Леганес
Чемпіонат Іспанії 2019/2020
19.07.2020 - 21:45 Леганес 2 - 2 Завершено Реал
Чемпіонат Іспанії 2019/2020
13.12.2019 - 21:45 Леганес 1 - 1 Завершено Реал
Чемпіонат Іспанії 2019/2020
30.10.2019 - 22:00 Реал 5 - 0 Завершено Леганес
Чемпіонат Іспанії 2018
15.04.2019 - 21:45 Леганес 1 - 1 Завершено Реал
Останні матчі - Реал
Чемпіонат Іспанії 2024/2025
15.03.2025 - 19:30 Вільярреал 1 - 2 Завершено Реал В
Ліга чемпіонів УЄФА 2024/2025
12.03.2025 - 22:00 Атлетіко 1 - 1 Завершено Реал Н
Чемпіонат Іспанії 2024/2025
09.03.2025 - 17:15 Реал 2 - 1 Завершено Райо Вальєкано В
Ліга чемпіонів УЄФА 2024/2025
04.03.2025 - 22:00 Реал 2 - 1 Завершено Атлетіко В
Чемпіонат Іспанії 2024/2025
01.03.2025 - 19:30 Бетіс 2 - 1 Завершено Реал П
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Останні матчі - Леганес
Чемпіонат Іспанії 24-26
18.01.2025 - 17:15 Леганес 1 - 0 Завершено Атлетіко В
Чемпіонат Іспанії 24-26
15.12.2024 - 22:00 Барселона 0 - 1 Завершено Леганес В
Чемпіонат Іспанії 24-26
02.11.2024 - 17:15 Жирона 4 - 3 Завершено Леганес П
Кубок Іспанії 2021/2022
05.01.2022 - 17:00 Леганес 2 - 3 Завершено Реал Сосьєдад П
Кубок Іспанії 2020/2021
16.01.2021 - 21:00 Леганес 0 - 1 Завершено Севілья П
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Хто переможе?
24 Користувачів зробило свій вибір
Реал
42%
Нічия
33%
Леганес
25%
П1: 1.18 Х: 8.30 П2: 16.50
LIVE
Трансляція матчу Реал - "Леганес"
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В ефірі
MEGOGO Футбол Перший
Трансляція
1'
Реал іде пресингувати на чужій половині.
Свисток
Ми почули стартовий свисток арбітра. Матч було розпочато!
Запасні: Соріано, Абаяс, Альтіміра, Саенс, Сіссе, де ла Фуенте, Брашанац, Дюк, Лопес, Ель Хаддаді, Чікко, Діоманде.
Леганес: Дмітрович — Розьє, Гонсалес, Настасич, Ернандес — Тапіа, Нею — Крус, Раба, Родрігес — Д. Гарсія.
Запасні: Фран, Местре, Алаба, Вінісіус, Вальверде, Родріго, Чуамені, Ендрік, Вальєхо, Агуадо.
Реал: Лунін — Васкес, Асенсіо, Рюдігер, Ф. Гарсія — Модрич, Камавінга — Гюлер, Беллінгем, Діас — Мбаппе.
Інфо
Стали відомі стартові склади:
Інфо
У чвертьфіналі Кубку Іспанії переміг Реал — 3:2.
Інфо
У першому колі переміг Реал — 3:0.
Інфо
Леганес іде третім із кінця з 6 перемогами, 9 нічиїми та 13 поразками — 27 очок.
Інфо
Реал іде другим із 18 перемогами, 6 нічиїми та 4 поразками — 60 очок.
Пабло Гонсалес Фуертес (Астурія, Іспанія) — головний арбітр сьогоднішнього матчу.
Вітаємо, шановні поціновувачі футболу. UA-Футбол запрошує Вас на текстову онлайн-трансляцію поєдинку 29-го туру іспанської Прімери. На полі стадіону Сантьяго Бернабеу (Мадрид, Іспанія) зіграють мадридський Реал та Леганес.
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Анонс матчу Реал - "Леганес" 29.03.2025, Чемпіонат Іспанії

Матч між командою Реал (Мадрид) та командою "Леганес" (Леганес) проходитиме в рамках турніру по футболу: Чемпіонат Іспанії 2025/2026 .

Дата проведення матчу: 29.03.2025
Час початку матчу: 22:00

Історія попередніх матчів

Історія протистоянь між Реал (Мадрид) та командою "Леганес" (Леганес):

Попередній матч між командами закінчився нічиєю . Зіткнення "Леганес" та Реал у попередньому футбольному матчі 19.07.2020 закінчилось з таким рахунком: 2:2 нічиєю.

Для здобуття перемоги тренери команд розробили стратегії ведення гри, і після попередніх матчів внесли тактичні поправки у проведення атаки та захисту на полі.

Онлайн трансляцію матчу Реал - "Леганес" можна подивитися 29.03.2025 безкоштовно в HD якості на офіційних джерелах ТБ ресурсів чи платних каналах, де транслюється футбол онлайн, зокрема турнір Чемпіонат Іспанії. Текстову трансляцію матчу Реал - "Леганес", хід гри, статистику голів, результати та рахунок можна спостерігати на нашому сайті, як з ПК, так і з мобільних платформ, Apple та Android, в режимі 24/7.

Інформація про команди:

Команда господарів

Назва: Реал (Мадрид)
Рік заснування Реал (Мадрид): 1902
Країна: Испания
Тренер: Карло Анчелотти

Минулий поєдинок команди Реал був зіграний проти Вільярреал - 15.03.2025, у рамках чемпіонату Чемпіонат Іспанії 2024/2025 та закінчився перемогою команди Реал.

Команда гостей

Назва: "Леганес" (Леганес)
Рік заснування "Леганес" (Леганес): 1928
Країна: Испания
Тренер: Хавьер Агирре

Попередній матч команди "Леганес" був зіграний проти "Атлетіко" - 18.01.2025, у рамках турніру Чемпіонат Іспанії 24-26 та закінчився перемогою команди "Леганес".

Слідкуйте за результатами матчу Реал - "Леганес" онлайн в режимі LIVE футбол, усі дані статистики оновлюються протягом матчу на нашому сайті.

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