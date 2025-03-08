Ноттінгем Форест - Манчестер Сіті онлайн трансляція матчу

Анонс матчу Ноттінгем Форест - "Манчестер Сіті" 27.04.2025, Кубок Англії

Протистояння між командою Ноттінгем Форест (Ноттингем) та командою "Манчестер Сіті" (Манчестер) проходитиме в рамках турніру по футболу: Кубок Англії 2024/2025 .

Дата проведення матчу: 27.04.2025

Час початку матчу: 18:30

Історія попередніх матчів

Історія протистоянь між Ноттінгем Форест (Ноттингем) та командою "Манчестер Сіті" (Манчестер):

Попередній поєдинок між командами закінчився перемогою на користь Ноттінгем Форест, тоді як команда "Манчестер Сіті" залишилася з поразкою . Зіткнення Ноттінгем Форест та "Манчестер Сіті" у попередньому футбольному матчі 08.03.2025 закінчилось з такими результатами: 1:0 на користь господарів.

Для здобуття перемоги тренери команд розробили стратегії ведення гри, і після попередніх ігор внесли тактичні поправки у проведення атаки та захисту на полі.

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Інформація про команди:

Команда господарів

Назва: Ноттінгем Форест (Ноттингем)

Рік заснування Ноттінгем Форест (Ноттингем): 1865

Країна: Англия

Тренер: Нуну Эшпириту Санту



Минулий поєдинок команди Ноттінгем Форест був зіграний проти "Тоттенхем" - 21.04.2025, у рамках чемпіонату Чемпіонат Англії 2024/2025 та закінчився перемогою команди Ноттінгем Форест.

Команда гостей

Назва: "Манчестер Сіті" (Манчестер)

Рік заснування "Манчестер Сити" (Манчестер): 1880

Країна: Англия

Тренер: Хосеп Гвардиола



Минулий матч команди "Манчестер Сіті" був зіграний проти "Астон Вілла" - 22.04.2025, у рамках чемпіонату Чемпіонат Англії 2024/2025 та закінчився перемогою команди "Манчестер Сіті".

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