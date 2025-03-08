  1. UA-Футбол ⚽
  2. Футбол онлайн
  3. Ноттінгем Форест - Манчестер Сіті Дивитися онлайн

У тренді

Ноттінгем Форест - Манчестер Сіті онлайн трансляція матчу

Кубок Англії - 27 квітня 2025, 18:30 . Трансляція: Setanta Sports
Головний суддя: Оливер, Майкл
Ноттінгем Форест
Ноттингем
До початку
00 : 00 : 00
Манчестер Сіті
Манчестер
Дивитись трансляцію
Хто переможе?
23 Користувачів зробило свій вибір
Ноттінгем Форест
30%
Нічия
30%
Манчестер Сіті
39%
П1: 4.75 Х: 3.80 П2: 1.73
Цікаві факти
  • The most common result of matches between Nottingham Forest and Manchester City is 1-1. 3 matches have ended with this result.
  • During the last 8 meetings with Nottingham Forest playing at home, Nottingham Forest have won 3 times, there have been 2 draws while Manchester City have won 3 times. The goal difference is 10-9 in favour of Manchester City.
  • During the last 17 meetings, Nottingham Forest have won 5 times, there have been 4 draws while Manchester City have won 8 times. The goal difference is 31-19 in favour of Manchester City.
  • Manchester City haven't lost in their last 6 games.
  • Nottingham Forest wins 1st half in 37% of their matches, Manchester City in 45% of their matches.
  • Nottingham Forest wins 37% of halftimes, Manchester City wins 45%.
  • The winner of their last meeting was Nottingham Forest.
  • On their last meeting Nottingham Forest won by 1 goals.
  • When Nottingham Forest leads 1-0 at home, they win in 71% of their matches.
  • When Manchester City leads 0-1 away, they win in 68% of their matches.
  • When Nottingham Forest is down 0-1 home, they win 22% of their matches.
  • When Manchester City is down 1-0 away, they win 25% of their matches.
  • Manchester City's performance of the last 5 matches is better than Nottingham Forest's.
  • Manchester City have lost just 1 of their last 5 games against Nottingham Forest (in all competitions).
  • In the last 5 meetings Nottingham Forest won 1, Manchester City won 3, 1 draws.
  • Nottingham Forest scores 0.4 goals in a match against Manchester City and Manchester City scores 1.6 goals against Nottingham Forest (on average).
  • Average number of goals in meetings between Nottingham Forest and Manchester City is 2.
  • Average number of goals in the first half in meetings between Nottingham Forest and Manchester City is 1.2.
  • Nottingham Forest scores 1.32 goals when playing at home and Manchester City scores 1.79 goals when playing away (on average).
Особисті зустрічі
Ноттінгем Форест
1
Перемог
6
Ігор
4
Перемог
Манчестер Сіті
Чемпіонат Англії 2024/2025
08.03.2025 - 14:30 Ноттінгем Форест 1 - 0 Завершено Манчестер Сіті
Чемпіонат Англії 2024/2025
04.12.2024 - 21:30 Манчестер Сіті 3 - 0 Завершено Ноттінгем Форест
Чемпіонат Англії 2023/2024
28.04.2024 - 18:30 Ноттінгем Форест 0 - 2 Завершено Манчестер Сіті
Чемпіонат Англії 2023/2024
23.09.2023 - 17:00 Манчестер Сіті 2 - 0 Завершено Ноттінгем Форест
Останні матчі - Ноттінгем Форест
Чемпіонат Англії 2024/2025
21.04.2025 - 22:00 Тоттенхем 1 - 2 Завершено Ноттінгем Форест В
Чемпіонат Англії 2024/2025
12.04.2025 - 17:00 Ноттінгем Форест 0 - 1 Завершено Евертон П
Чемпіонат Англії 2024/2025
05.04.2025 - 19:30 Астон Вілла 2 - 1 Завершено Ноттінгем Форест П
Чемпіонат Англії 2024/2025
01.04.2025 - 22:00 Ноттінгем Форест 1 - 0 Завершено Манчестер Юнайтед В
Кубок Англії 2024/2025
29.03.2025 - 19:15 Брайтон енд Хоув Альбіон 0 - 0 Завершено Ноттінгем Форест Н
Показати більше
Останні матчі - Манчестер Сіті
Чемпіонат Англії 2024/2025
22.04.2025 - 22:00 Манчестер Сіті 2 - 1 Завершено Астон Вілла В
Чемпіонат Англії 2024/2025
19.04.2025 - 17:00 Евертон 0 - 2 Завершено Манчестер Сіті В
Чемпіонат Англії 2024/2025
12.04.2025 - 14:30 Манчестер Сіті 5 - 2 Завершено Крістал Пелес В
Чемпіонат Англії 2024/2025
06.04.2025 - 18:30 Манчестер Юнайтед 0 - 0 Завершено Манчестер Сіті Н
Чемпіонат Англії 2024/2025
02.04.2025 - 21:45 Манчестер Сіті 2 - 0 Завершено Лестер Сіті В
Показати більше
Новини команд
Хто переможе?
23 Користувачів зробило свій вибір
Ноттінгем Форест
30%
Нічия
30%
Манчестер Сіті
39%
П1: 4.75 Х: 3.80 П2: 1.73
Склади команд
26
Sels, Matz
15
Toffolo, Harry
5
Murillo
31
Нікола Міленковіч
44
Abbott, Zach
28
Oliveira, Danilo
16
Dominguez, Nicolas
8
Anderson, Elliot
10
Gibbs-White, Morgan
14
Каллум Хадсон-Одой
11
Wood, Chris
18
Ortega, Stefan
27
Nunes, Matheus
3
Рубен Діаш
24
Gvardiol, Josko
75
O'Reilly, Nico
8
Матео Ковачіч
82
Lewis, Rico
26
Savinho
20
Silva, Bernardo
10
Grealish, Jack
7
Marmoush, Omar
Стартовий склад
  • 11
    Wood, Chris
    Форвард
  • 8
    Anderson, Elliot
    Півзахисник
  • 10
    Gibbs-White, Morgan
    Півзахисник
  • 14
    Каллум Хадсон-Одой
  • 28
    Oliveira, Danilo
  • 16
    Dominguez, Nicolas
    Півзахисник
  • 15
    Toffolo, Harry
  • 5
    Murillo
  • 31
    Нікола Міленковіч
    Захисник
  • 44
    Abbott, Zach
    Захисник
  • 26
    Sels, Matz
  • 7
    Marmoush, Omar
    Форвард
  • 26
    Savinho
  • 20
    Silva, Bernardo
    Півзахисник
  • 10
    Grealish, Jack
    Півзахисник
  • 8
    Матео Ковачіч
    Півзахисник
  • 82
    Lewis, Rico
    Захисник
  • 27
    Nunes, Matheus
    Півзахисник
  • 3
    Рубен Діаш
    Захисник
  • 24
    Gvardiol, Josko
    Захисник
  • 75
    O'Reilly, Nico
    Півзахисник
  • 18
    Ortega, Stefan
    Воротар
Запасні гравці
Тренери
  • Нуну Эшпириту Санту
  • Хосеп Гвардиола
LIVE
Трансляція матчу Ноттінгем Форест - "Манчестер Сіті"
play-btn
play sound
В ефірі
Setanta Sports
Трансляція
Інфо
Манчестер Сіті до цього вибив Солфорд (8:0), Лейтон Орієнт (2:1), Плімут (3:1) та Борнмут (2:1).
Інфо
Ноттінгем Форест до цього вибив Лутон (2:0), Ексетер (3:2), Іпсвіч (2:1) та Брайтон (1:0).
Майкл Олівер (Ашингтон, Англія) — головний арбітр сьогоднішнього матчу.
Вітаємо, шановні поціновувачі футболу. UA-Футбол запрошує Вас на текстову онлайн-трансляцію півфінального поєдинку Кубку Англії. На полі стадіону Вемблі (Лондон, Англія) зіграють Ноттінгем Форест та Манчестер Сіті.
Авторизуйтесь на сайті, щоб голосувати.
Коментарі(0)
Увійдіть, щоб залишати коментарі. Войти

Останні матчі
Завершено 16:00 - Сьогодні Коньяспор Коньяспор 2 Адана Демирспор Адана Демирспор 1 Завершено 16:00 - Сьогодні Анже Анже 0 Лілль Лілль 2 Завершено 16:00 - Сьогодні Інтер Інтер 0 Рома Рома 1 Завершено 16:00 - Сьогодні Фіорентина Фіорентина 2 Емполі Емполі 1 Завершено 16:00 - Сьогодні Стивенейдж Боро Стивенейдж Боро 0 Ротерхэм Юнайтед Ротерхэм Юнайтед 1

Найкращі букмекери

Букмекер
Бонус
1 225 000 На сайт
2 100 000 На сайт
3 150 000 На сайт
4 5 000 На сайт
Всі букмекери

Новини футболу

Всі новини

Анонс матчу Ноттінгем Форест - "Манчестер Сіті" 27.04.2025, Кубок Англії

Протистояння між командою Ноттінгем Форест (Ноттингем) та командою "Манчестер Сіті" (Манчестер) проходитиме в рамках турніру по футболу: Кубок Англії 2024/2025 .

Дата проведення матчу: 27.04.2025
Час початку матчу: 18:30

Історія попередніх матчів

Історія протистоянь між Ноттінгем Форест (Ноттингем) та командою "Манчестер Сіті" (Манчестер):

Попередній поєдинок між командами закінчився перемогою на користь Ноттінгем Форест, тоді як команда "Манчестер Сіті" залишилася з поразкою . Зіткнення Ноттінгем Форест та "Манчестер Сіті" у попередньому футбольному матчі 08.03.2025 закінчилось з такими результатами: 1:0 на користь господарів.

Для здобуття перемоги тренери команд розробили стратегії ведення гри, і після попередніх ігор внесли тактичні поправки у проведення атаки та захисту на полі.

Онлайн трансляцію матчу Ноттінгем Форест - "Манчестер Сіті" можна подивитися 27.04.2025 безкоштовно в HD якості на офіційних джерелах ТБ ресурсів чи платних каналах, де транслюється футбол онлайн, зокрема чемпіонат Кубок Англії. Текстову трансляцію матчу Ноттінгем Форест - "Манчестер Сіті", хід гри, статистику голів, результати та рахунок можна спостерігати на нашому сайті, як з ПК, так і з мобільних платформ, Apple та Android, в режимі 24/7.

Інформація про команди:

Команда господарів

Назва: Ноттінгем Форест (Ноттингем)
Рік заснування Ноттінгем Форест (Ноттингем): 1865
Країна: Англия
Тренер: Нуну Эшпириту Санту

Минулий поєдинок команди Ноттінгем Форест був зіграний проти "Тоттенхем" - 21.04.2025, у рамках чемпіонату Чемпіонат Англії 2024/2025 та закінчився перемогою команди Ноттінгем Форест.

Команда гостей

Назва: "Манчестер Сіті" (Манчестер)
Рік заснування "Манчестер Сити" (Манчестер): 1880
Країна: Англия
Тренер: Хосеп Гвардиола

Минулий матч команди "Манчестер Сіті" був зіграний проти "Астон Вілла" - 22.04.2025, у рамках чемпіонату Чемпіонат Англії 2024/2025 та закінчився перемогою команди "Манчестер Сіті".

Слідкуйте за результатами матчу Ноттінгем Форест - "Манчестер Сіті" онлайн в режимі LIVE футбол, усі дані статистики оновлюються протягом матчу на нашому сайті.

Інші анонси матчів, розклад, турнірна таблиця та результати ігор Кубок Англії та інших чемпіонатів також доступні онлайн на сайті в режимі 24/7.