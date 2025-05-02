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Манчестер Сіті - Вулверхемптон онлайн трансляція матчу

Чемпіонат Англії - 02 травня 2025, 22:00 - Этихад . Трансляція: Setanta Sports
Головний суддя: Петер Банкс
Манчестер Сіті
Манчестер
1 - 0
Оновити
перерыв
Вулверхемптон
Вулверхэмптон
Дивитись трансляцію
Хід матчу
35' De Bruyne, Kevin
Хто переможе?
28 Користувачів зробило свій вибір
Манчестер Сіті
36%
Нічия
32%
Вулверхемптон
32%
П1: 1.35 Х: 5.33 П2: 7.50
Цікаві факти
  • During the last 15 meetings with Manchester City playing at home, Manchester City have won 9 times, there have been 2 draws while Wolverhampton Wanderers have won 4 times. The goal difference is 28-14 in favour of Manchester City.
  • During the last 33 meetings, Manchester City have won 18 times, there have been 5 draws while Wolverhampton Wanderers have won 10 times. The goal difference is 64-38 in favour of Manchester City.
  • Wolverhampton Wanderers's last away win against Manchester City was in 2019.
  • Last season's matches: 5-1 (Manchester City at home) and 2-1 (Wolverhampton Wanderers at home).
  • Manchester City have a winning streak of 3 matches in Premier League.
  • In Premier League, Manchester City have 3 successive home wins.
  • Wolverhampton Wanderers have a winning streak of 6 matches in Premier League.
  • Did you know that Manchester City scores 23% of their goals between the minutes 76-90?
  • Did you know that Wolverhampton Wanderers scores 24% of their goals between the minutes 76-90?
  • Manchester City have a winning streak of 3 matches.
  • Manchester City haven't lost in their last 7 games.
  • Manchester City have won 3 home matches in a row.
  • Manchester City haven't lost in any of their last 5 home matches.
  • Wolverhampton Wanderers have a winning streak of 6 matches.
  • Wolverhampton Wanderers haven't lost in their last 7 games.
  • Wolverhampton Wanderers have a winning streak of 3 matches away from home.
  • When playing at home, Manchester City have not lost to Wolverhampton Wanderers in their last 4 encounters.
  • Manchester City haven't scored in 2 of their 17 home matches in Premier League this season.
  • Wolverhampton Wanderers haven't scored in 3 of their 17 away matches in Premier League this season.
  • Erling Haaland is Manchester City's top scorer with 21 goals. Matheus Cunha has scored 15 times for Wolverhampton Wanderers.
  • Bernardo Silva has more yellow cards (7) than any other player at Manchester City. Joao Gomes has collected 8 for Wolverhampton Wanderers.
  • Wolverhampton Wanderers have scored at least one goal for 13 consecutive matches.
  • Manchester City wins 1st half in 43% of their matches, Wolverhampton Wanderers in 30% of their matches.
  • Manchester City wins 43% of halftimes, Wolverhampton Wanderers wins 30%.
  • The winner of their last meeting was Manchester City.
  • On their last meeting Manchester City won by 1 goals.
  • When Manchester City leads 1-0 at home, they win in 61% of their matches.
  • When Wolverhampton Wanderers leads 0-1 away, they win in 77% of their matches.
  • When Manchester City is down 0-1 home, they win 61% of their matches.
  • When Wolverhampton Wanderers is down 1-0 away, they win 12% of their matches.
  • In Premier League, Wolverhampton Wanderers has better performance than Manchester City.
  • Wolverhampton Wanderers's performance of the last 5 matches is better than Manchester City's.
  • Manchester City have lost just 1 of their last 5 games against Wolverhampton Wanderers (in all competitions).
  • In the last 5 meetings Manchester City won 4, Wolverhampton Wanderers won 1, 0 draws.
  • Manchester City have lost just 1 of their last 5 Premier League games against Wolverhampton Wanderers.
  • Wolverhampton Wanderers have won just 1 of their last 5 Premier League games against Manchester City.
  • Manchester City scores 2.8 goals in a match against Wolverhampton Wanderers and Wolverhampton Wanderers scores 0.8 goals against Manchester City (on average).
  • Average number of goals in meetings between Manchester City and Wolverhampton Wanderers is 3.6.
  • Average number of goals in the first half in meetings between Manchester City and Wolverhampton Wanderers is 1.8.
  • Manchester City scores 2.56 goals when playing at home and Wolverhampton Wanderers scores 1.48 goals when playing away (on average).
Прогноз на матч
Особисті зустрічі
Манчестер Сіті
10
Перемог
15
Ігор
3
Перемог
Вулверхемптон
Чемпіонат Англії 2024/2025
20.10.2024 - 16:00 Вулверхемптон 1 - 2 Завершено Манчестер Сіті
Чемпіонат Англії 2023/2024
04.05.2024 - 19:30 Манчестер Сіті 5 - 1 Завершено Вулверхемптон
Чемпіонат Англії 2023/2024
30.09.2023 - 17:00 Вулверхемптон 2 - 1 Завершено Манчестер Сіті
Чемпіонат Англії 2022/2023
22.01.2023 - 16:00 Манчестер Сіті 3 - 0 Завершено Вулверхемптон
Останні матчі - Манчестер Сіті
Кубок Англії 2024/2025
27.04.2025 - 18:30 Ноттінгем Форест 0 - 2 Завершено Манчестер Сіті В
Чемпіонат Англії 2024/2025
22.04.2025 - 22:00 Манчестер Сіті 2 - 1 Завершено Астон Вілла В
Чемпіонат Англії 2024/2025
19.04.2025 - 17:00 Евертон 0 - 2 Завершено Манчестер Сіті В
Чемпіонат Англії 2024/2025
12.04.2025 - 14:30 Манчестер Сіті 5 - 2 Завершено Крістал Пелес В
Чемпіонат Англії 2024/2025
06.04.2025 - 18:30 Манчестер Юнайтед 0 - 0 Завершено Манчестер Сіті Н
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Останні матчі - Вулверхемптон
Чемпіонат Англії 2024/2025
26.04.2025 - 17:00 Вулверхемптон 3 - 0 Завершено Лестер Сіті В
Чемпіонат Англії 2024/2025
20.04.2025 - 16:00 Манчестер Юнайтед 0 - 1 Завершено Вулверхемптон В
Чемпіонат Англії 2024/2025
13.04.2025 - 16:00 Вулверхемптон 4 - 2 Завершено Тоттенхем В
Чемпіонат Англії 2024/2025
05.04.2025 - 17:00 Ипсвич Таун 1 - 2 Завершено Вулверхемптон В
Чемпіонат Англії 2024/2025
01.04.2025 - 21:45 Вулверхемптон 1 - 0 Завершено Вест Хем Юнайтед В
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Головні події
ГООЛ! De Bruyne, Kevin
35'
Хто переможе?
28 Користувачів зробило свій вибір
Манчестер Сіті
36%
Нічия
32%
Вулверхемптон
32%
П1: 1.35 Х: 5.33 П2: 7.50
Склади команд
31
Едерсон
75
O'Reilly, Nico
24
Gvardiol, Josko
3
Рубен Діаш
27
Nunes, Matheus
8
Матео Ковачіч
19
Ілкай Гюндоган
11
Doku, Jeremy
17
De Bruyne, Kevin
20
Silva, Bernardo
7
Marmoush, Omar
1
Sa, Jose
2
Doherty, Matt
12
Agbadou, Emmanuel
24
Gomes, Toti
22
Semedo, Nelson
8
Gomes, Joao
7
Andre
3
Ait-Nouri, Rayan
5
Munetsi, Marshall
27
Bellegarde, Jean-Ricner
10
Cunha, Matheus
Стартовий склад
  • 7
    Marmoush, Omar
    Форвард
  • 11
    Doku, Jeremy
    Форвард
  • 17
    De Bruyne, Kevin
    Півзахисник
    35
  • 20
    Silva, Bernardo
    Півзахисник
  • 8
    Матео Ковачіч
    Півзахисник
  • 19
    Ілкай Гюндоган
    Півзахисник
  • 75
    O'Reilly, Nico
    Півзахисник
  • 24
    Gvardiol, Josko
    Захисник
  • 3
    Рубен Діаш
    Захисник
  • 27
    Nunes, Matheus
    Півзахисник
  • 31
    Едерсон
    Форвард
  • 10
    Cunha, Matheus
    Форвард
  • 5
    Munetsi, Marshall
    Півзахисник
  • 27
    Bellegarde, Jean-Ricner
    Півзахисник
  • 22
    Semedo, Nelson
  • 8
    Gomes, Joao
    Півзахисник
  • 7
    Andre
  • 3
    Ait-Nouri, Rayan
    Захисник
  • 2
    Doherty, Matt
    Захисник
  • 12
    Agbadou, Emmanuel
    Захисник
  • 24
    Gomes, Toti
    Захисник
  • 1
    Sa, Jose
Запасні гравці
Тренери
  • Хосеп Гвардиола
  • Витор Перейра
Статистика матчу
34
Володіння м'ячем
34
6
Штрафні
6
2
Кутові
2
3
Фоли
3
1
Офсайди
1
1
Блоковано ударів
1
1
Сейви
1
LIVE
Трансляція матчу "Манчестер Сіті" - "Вулверхемптон"
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В ефірі
Setanta Sports
Трансляція
У першому таймі Сіті могли й піймати на контратаці, але зрештою команда Гвардіоли таки забила першою, тому й виграє.
Свисток
Ідемо на перерву. 1:0 у нашому матчі за підсумками першої половини.
45'
Інфо
Поточний тайм триватиме ще, як мінімум, 1 хв.
41'
Ковачичу завадили пробити від входу до лівого флангу штрафного.
39'
Дивимось тепер за спокійним футболом.
37'
Утримує м'яч поблизу власного штрафного команда Перейри.
35'
Гоооол!!!
ГОЛ! Гюндоган зіграв до лівого флангу штрафного на Доку, який прокинув повз двох суперників, після чого покотив у центр на Де Брюйне.
32'
Небезпечний момент
Са витягнув під поперечиною удар О'Райлі з гострого кута на лівому фланзі штрафного з передачі Доку.
29'
Навіс від Бернарду з правого флангу штрафного теж вибили захисники.
27'
Кутовий
Навіс кутового з правого флангу від Аїт-Нурі перелетів усіх на дальній.
24'
Гості контролюють м'яч на власній половині.
22'
Небезпечний момент
Бельгард отримав пас із центру поля на хід до правого флангу за спини захисникам, після чого в межах штрафного стріляв на порожні на дальню, куди трохи не встиг Мунетсі.
21'
Небезпечний момент
Де Брюйне прострілив із лівого флангу до центру штрафного, захисник перевів собі за спину, після чого Мармуш запустив добивання над воротами.
19'
Семеду подав із правого флангу, м'яч відскочив перед штрафним на Андре, але той запустив удар над воротами.
15'
Діаш біля центральної лінії збив Аїта-Нурі.
14'
Нунес із правого флангу загострив до штрафного, але Мармуш трохи не встигав.
12'
Господарі повернули м'яч до атаки на чужу половину.
10'
Фолом поклав на газон Нунеса на лівому фланзі оборони Кунья.
9'
Захисники гостей розібрались із прострілом Доку з лівого флангу.
8'
Кутовий
Кунья закрутив подачу кутового з лівого флангу повз дальню стійку.
7'
Від Бернарду на кутовий пішов простріл Бельгарда з лівого флангу штрафного.
5'
Бельгарда фолом на чужій половині зупинив Бернарду.
4'
Гюндоган не приборкав пас Доку до лівого флангу штрафного.
3'
Кунья з лівого флангу наблизився до штрафного, але дальній удар зарядив над воротами.
2'
Небезпечний момент
Діаш запустив гарматний дальній удар із правого флангу повз протилежну дев'ятку.
Запасні: Бентлі, Буено, Хван, Гомеш, Дойл, Сарабія, Гедеш, Джига, Ліма.
Вулвергемптон: Са — Доерті, Агбаду, Тоті — Семеду, Андре, Гомес, Аїт-Нурі — Бельгард, Мунетсі — Кунья.
Запасні: Ортега, Голанд, Гріліш, Гонсалес, Аканджі, Савіо, Фоден, Льюїс, Макейті.
Манчестер Сіті: Едерсон — Нунес, Діаш, Гвардіол, О’Райлі — Гюндоган, Ковачич — Сілва, Де Брюйне, Доку — Мармуш.
Інфо
Стали відомі стартові склади:
Пітер Бенкс (Англія) — головний арбітр сьогоднішнього матчу.
Вітаємо, шановні поціновувачі футболу. UA-Футбол запрошує Вас на текстову онлайн-трансляцію поєдинку 35-го туру Англійської Прем'єр-ліги. На полі стадіону Етіхад (Манчестер, Англія) зіграють Манчестер Сіті та Вулвергемптон.
Свисток
Ми почули стартовий свисток арбітра. Матч було розпочато!
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Останні матчі
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Анонс матчу "Манчестер Сіті" - "Вулверхемптон" 02.05.2025, Чемпіонат Англії

Поєдинок між командою "Манчестер Сіті" (Манчестер) та командою "Вулверхемптон" (Вулверхэмптон) проходитиме в рамках турніру по футболу: Чемпіонат Англії 2024/2025 , матч відбудеться на стадіоні Этихад.

Дата проведення матчу: 02.05.2025
Час початку матчу: 22:00

Історія попередніх матчів

Історія протистоянь між "Манчестер Сіті" (Манчестер) та командою "Вулверхемптон" (Вулверхэмптон):

Минулий поєдинок між командами закінчився перемогою на користь команди "Манчестер Сіті", тоді як команда "Вулверхемптон" залишилася з поразкою . Зіткнення "Вулверхемптон" та "Манчестер Сіті" у попередньому футбольному матчі 20.10.2024 закінчилось з такими результатами: 1:2 на користь гостей.

Для здобуття перемоги тренери команд Хосеп Гвардиола и Витор Перейра розробили стратегії ведення гри, і після попередніх ігор внесли тактичні поправки у проведення атаки та захисту на полі.

Онлайн трансляцію матчу "Манчестер Сіті" - "Вулверхемптон" можна подивитися 02.05.2025 безкоштовно в HD якості на офіційних джерелах ТБ ресурсів чи платних каналах, де транслюється футбол онлайн, зокрема чемпіонат Чемпіонат Англії. Текстову трансляцію матчу "Манчестер Сіті" - "Вулверхемптон" , хід гри, статистику голів, результати та рахунок можна спостерігати на нашому сайті, як з ПК, так і з мобільних платформ, Apple та Android, в режимі 24/7.

Інформація про команди:

Команда господарів

Назва: "Манчестер Сіті" (Манчестер)
Рік заснування "Манчестер Сіті" (Манчестер): 1880
Країна: Англия
Тренер: Хосеп Гвардиола

Минулий поєдинок команди "Манчестер Сіті" був зіграний проти Ноттінгем Форест - 27.04.2025, у рамках чемпіонату Кубок Англії 2024/2025 та закінчився перемогою команди "Манчестер Сіті".

Команда гостей

Назва: "Вулверхемптон" (Вулверхэмптон)
Рік заснування "Вулверхэмптон" (Вулверхэмптон): 1877
Країна: Англия
Тренер: Гари О'Нил

Попередній поєдинок команди "Вулверхемптон" був зіграний проти "Лестер Сіті" - 26.04.2025, у рамках чемпіонату Чемпіонат Англії 2024/2025 та закінчився перемогою команди "Вулверхемптон" .

Слідкуйте за результатами матчу "Манчестер Сіті" - "Вулверхемптон" онлайн в режимі LIVE футбол, усі дані статистики оновлюються протягом матчу на нашому сайті.

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