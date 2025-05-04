Колос - Ворскла онлайн трансляція матчу

Анонс матчу Колос - Ворскла 04.05.2025, Прем'єр-ліга

Матч між командою Колос (Ковалевка) та командою Ворскла (Полтава) проходитиме в рамках чемпіонату по футболу: Прем'єр-ліга 2024/2025 , матч відбудеться на стадіоні Колос.

Дата проведення матчу: 04.05.2025

Час початку матчу: 15:30

Історія попередніх матчів

Історія протистоянь між клубами Колос (Ковалевка) та командою Ворскла (Полтава):

Минулий поєдинок між командами закінчився перемогою на користь команди Колос, тоді як команда Ворскла залишилася з поразкою . Зіткнення Ворскла та Колос у попередньому футбольному матчі 03.11.2024 закінчилось з наступним результатом: 0:1 на користь гостей.

Для здобуття перемоги тренери команд розробили стратегії ведення гри, і після попередніх матчів внесли тактичні поправки у проведення атаки та захисту на полі.

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Інформація про команди:

Команда господарів

Назва: Колос (Ковалевка)

Рік заснування Колос (Ковалевка): 2012

Країна: Украина

Тренер: Ярослав Вишняк



Минулий матч команди Колос був зіграний проти Полісся - 27.04.2025, у рамках чемпіонату Прем'єр-ліга 2024/2025 та закінчився нічиєю.

Команда гостей

Назва: Ворскла (Полтава)

Рік заснування Ворскла (Полтава): 1955

Країна: Украина

Тренер: Сергей Долганский



Попередній поєдинок команди Ворскла був зіграний проти Верес - 27.04.2025, у рамках турніру Прем'єр-ліга 2024/2025 та закінчився перемогою команди Ворскла.

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