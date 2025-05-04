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Колос - Ворскла онлайн трансляція матчу

Прем'єр-ліга - 04 травня 2025, 15:30 - Колос . Трансляція: MEGOGO
Колос
Ковалевка
До початку
00 : 00 : 00
Ворскла
Полтава
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Хто переможе?
26 Користувачів зробило свій вибір
Колос
27%
Нічия
35%
Ворскла
38%
П1: 2.33 Х: 3.10 П2: 3.25
Цікаві факти
  • The most common result of matches between Kolos Kovalivka and FC Vorskla Poltava is 0-1. 3 matches have ended with this result.
  • During the last 6 meetings with Kolos Kovalivka playing at home, Kolos Kovalivka have won 1 times, there have been 1 draws while FC Vorskla Poltava have won 4 times. The goal difference is 7-4 in favour of FC Vorskla Poltava.
  • During the last 11 meetings, Kolos Kovalivka have won 3 times, there have been 1 draws while FC Vorskla Poltava have won 7 times. The goal difference is 13-7 in favour of FC Vorskla Poltava.
  • Last season's matches: 0-0 (Kolos Kovalivka at home) and 0-2 (FC Vorskla Poltava at home).
  • Did you know that Kolos Kovalivka scores 23% of their goals between the minutes 31-45?
  • Did you know that FC Vorskla Poltava scores 32% of their goals between the minutes 76-90?
  • Kolos Kovalivka have played 9 home matches in a row without winning.
  • FC Vorskla Poltava have received 5 red cards this season. This is the highest number in Premier League.
  • Kolos Kovalivka haven't scored in 7 of their 13 home matches in Premier League this season.
  • FC Vorskla Poltava haven't scored in 3 of their 12 away matches in Premier League this season.
  • Kolos Kovalivka's home record this season: 1-7-5.
  • Eduard Kozik has more yellow cards (6) than any other player at Kolos Kovalivka. Artem Chelyadin has collected 6 for FC Vorskla Poltava.
  • A year ago, FC Vorskla Poltava were number 9 in the table with 30 points. Now they are number 13 with 24 points.
  • Kolos Kovalivka wins 1st half in 18% of their matches, FC Vorskla Poltava in 15% of their matches.
  • Kolos Kovalivka wins 18% of halftimes, FC Vorskla Poltava wins 15%.
  • The winner of their last meeting was Kolos Kovalivka.
  • On their last meeting Kolos Kovalivka won by 1 goals.
  • When Kolos Kovalivka leads 1-0 at home, they win in 25% of their matches.
  • When FC Vorskla Poltava leads 0-1 away, they win in 60% of their matches.
  • When Kolos Kovalivka is down 0-1 home, they win 0% of their matches.
  • When FC Vorskla Poltava is down 1-0 away, they win 0% of their matches.
  • In Premier League, Kolos Kovalivka has better performance than FC Vorskla Poltava.
  • Kolos Kovalivka's performance of the last 5 matches is better than FC Vorskla Poltava's.
  • In the last 5 meetings Kolos Kovalivka won 2, FC Vorskla Poltava won 2, 1 draws.
  • Kolos Kovalivka scores 0.8 goals in a match against FC Vorskla Poltava and FC Vorskla Poltava scores 0.8 goals against Kolos Kovalivka (on average).
  • Average number of goals in meetings between Kolos Kovalivka and FC Vorskla Poltava is 1.6.
  • Average number of goals in the first half in meetings between Kolos Kovalivka and FC Vorskla Poltava is 0.2.
  • Kolos Kovalivka scores 0.44 goals when playing at home and FC Vorskla Poltava scores 1 goals when playing away (on average).
Прогноз на матч
Особисті зустрічі
Колос
3
Перемог
11
Ігор
7
Перемог
Ворскла
Прем'єр-ліга 2024/2025
03.11.2024 - 13:00 Ворскла 0 - 1 Завершено Колос
Прем'єр-ліга 2023/2024
20.04.2024 - 18:23 Ворскла 0 - 2 Завершено Колос
Прем'єр-ліга 2023/2024
07.10.2023 - 17:00 Колос 0 - 0 Завершено Ворскла
Прем'єр-ліга 2022/2023
29.05.2023 - 15:00 Ворскла 2 - 0 Завершено Колос
Останні матчі - Колос
Прем'єр-ліга 2024/2025
27.04.2025 - 15:30 Колос 1 - 1 Завершено Полісся Н
Прем'єр-ліга 2024/2025
19.04.2025 - 18:00 Шахтар 2 - 4 Завершено Колос В
Прем'єр-ліга 2024/2025
13.04.2025 - 15:30 Лівий Берег 0 - 2 Завершено Колос В
Прем'єр-ліга 2024/2025
07.04.2025 - 15:30 Колос 0 - 1 Завершено Рух П
Прем'єр-ліга 2024/2025
30.03.2025 - 18:00 Зоря 0 - 3 Завершено Колос В
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Останні матчі - Ворскла
Прем'єр-ліга 2024/2025
27.04.2025 - 13:00 Ворскла 3 - 0 Завершено Верес В
Прем'єр-ліга 2025/2026
18.04.2025 - 14:28 Ворскла 1 - 3 Завершено ФК Олександрія П
Прем'єр-ліга 2025/2026
13.04.2025 - 13:00 Ворскла 0 - 2 Завершено Полісся П
Прем'єр-ліга 2024/2025
05.04.2025 - 13:45 Ворскла 1 - 2 Завершено Зоря П
Прем'єр-ліга 2024/2025
30.03.2025 - 13:10 Ворскла 0 - 1 Завершено Кривбас П
Показати більше
Хто переможе?
26 Користувачів зробило свій вибір
Колос
27%
Нічия
35%
Ворскла
38%
П1: 2.33 Х: 3.10 П2: 3.25
LIVE
Трансляція матчу Колос - Ворскла
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В ефірі
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Інфо
Запасні Ворскли: Ющишин, Островський, Пасіч, Авділі, Малиш
Інфо
Стартовий склад Ворскли: Ісенко, Челядін, Бацула, Хрипчук, Крупський, Скляр, Пердута, Мякушко, Кане, Ієде, Ндукве
Інфо
Запасні Колосиа: Горох, Шершень, Мисак, Владою, Сухар, Криворучко, Теллес, Алефіренко, Оріховський, Сидоров, Гусол, Ковталюк
Інфо
Стартовий склад Колоса: Пахолюк, Краснічі, Бурда, Козік, Демченко, Гагно, Ррапай, Третьяков, Велетень, Цуріков, Болівар
Колос має 28 очок і 10-е місце в таблиці
Ворскла йде на 13-й позиції у турнірній таблиці, маючи в активі 24 очки
Інфо
Матч розпочнеться о 15:30, судити гру буде Дмитро Євтухов!
Доброго дня всім шанувальникам українського футболу! UA-Футбол пропонує вашій увазі текстовий онлайн матчу 28-го туру УПЛ, в якому Колос прийме Ворсклу.
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Останні матчі
Завершено 12:30 - Сьогодні СК Полтава СК Полтава 2 Агробізнес Агробізнес 0 Завершено 12:00 - Сьогодні Локомотив Локомотив 0 Металіст 1925-2 Металіст 1925-2 0 Завершено 05:30 - Сьогодні Сан-Хосе Эртквейс Сан-Хосе Эртквейс 4 Портленд Тімберс Портленд Тімберс 1 Завершено 05:30 - Сьогодні Сіетл Саундерс Сіетл Саундерс 4 Сент-Луїс Сіті Сент-Луїс Сіті 1 Завершено 05:30 - Сьогодні Лос-Анджелес Лос-Анджелес 2 Динамо Х'юстон Динамо Х'юстон 0

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Анонс матчу Колос - Ворскла 04.05.2025, Прем'єр-ліга

Матч між командою Колос (Ковалевка) та командою Ворскла (Полтава) проходитиме в рамках чемпіонату по футболу: Прем'єр-ліга 2024/2025 , матч відбудеться на стадіоні Колос.

Дата проведення матчу: 04.05.2025
Час початку матчу: 15:30

Історія попередніх матчів

Історія протистоянь між клубами Колос (Ковалевка) та командою Ворскла (Полтава):

Минулий поєдинок між командами закінчився перемогою на користь команди Колос, тоді як команда Ворскла залишилася з поразкою . Зіткнення Ворскла та Колос у попередньому футбольному матчі 03.11.2024 закінчилось з наступним результатом: 0:1 на користь гостей.

Для здобуття перемоги тренери команд розробили стратегії ведення гри, і після попередніх матчів внесли тактичні поправки у проведення атаки та захисту на полі.

Онлайн трансляцію матчу Колос - Ворскла можна подивитися 04.05.2025 безкоштовно в HD якості на офіційних джерелах ТБ ресурсів чи платних каналах, де транслюється футбол онлайн, зокрема турнір Прем'єр-ліга. Текстову трансляцію матчу Колос - Ворскла, хід гри, статистику голів, результати та рахунок можна спостерігати на нашому сайті, як з ПК, так і з мобільних платформ, Apple та Android, в режимі 24/7.

Інформація про команди:

Команда господарів

Назва: Колос (Ковалевка)
Рік заснування Колос (Ковалевка): 2012
Країна: Украина
Тренер: Ярослав Вишняк

Минулий матч команди Колос був зіграний проти Полісся - 27.04.2025, у рамках чемпіонату Прем'єр-ліга 2024/2025 та закінчився нічиєю.

Команда гостей

Назва: Ворскла (Полтава)
Рік заснування Ворскла (Полтава): 1955
Країна: Украина
Тренер: Сергей Долганский

Попередній поєдинок команди Ворскла був зіграний проти Верес - 27.04.2025, у рамках турніру Прем'єр-ліга 2024/2025 та закінчився перемогою команди Ворскла.

Слідкуйте за результатами матчу Колос - Ворскла онлайн в режимі LIVE футбол, усі дані статистики оновлюються протягом матчу на нашому сайті.

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