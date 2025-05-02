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Рух - Кривбас онлайн трансляція матчу

Прем'єр-ліга - 02 травня 2025, 18:00 - Skif Stadium . Трансляція: MEGOGO
Головний суддя: Копиевски, Виктор
Рух
Львов
0 - 0
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5'
Кривбас
Кривой Рог
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Хід матчу
Хто переможе?
25 Користувачів зробило свій вибір
Рух
36%
Нічия
32%
Кривбас
32%
П1: 4.00 Х: 3.33 П2: 1.96
Цікаві факти
  • During the last 5 meetings, FC Rukh Lviv have won 2 times, there have been 2 draws while FC Kryvbas Kriviy Rih have won 1 times. The goal difference is 7-5 in favour of FC Rukh Lviv.
  • Last season's matches: 1-1 (FC Rukh Lviv at home) and 1-3 (FC Kryvbas Kriviy Rih at home).
  • Did you know that FC Rukh Lviv scores 33% of their goals between the minutes 46-60? This is the highest percentage in the league.
  • Did you know that FC Kryvbas Kriviy Rih scores 25% of their goals between the minutes 31-45?
  • FC Rukh Lviv have played 7 home matches in a row without winning.
  • FC Rukh Lviv haven't scored in 5 of their 12 home matches in Premier League this season.
  • FC Kryvbas Kriviy Rih haven't scored in 4 of their 13 away matches in Premier League this season.
  • Yaroslav Karabin is FC Rukh Lviv's top scorer with 6 goals. Yegor Tverdokhlib has scored 11 times for FC Kryvbas Kriviy Rih.
  • FC Rukh Lviv wins 1st half in 30% of their matches, FC Kryvbas Kriviy Rih in 32% of their matches.
  • FC Rukh Lviv wins 30% of halftimes, FC Kryvbas Kriviy Rih wins 32%.
  • Their last meeting was a draw. (1-1)
  • When FC Rukh Lviv leads 1-0 at home, they win in 62% of their matches.
  • When FC Kryvbas Kriviy Rih leads 0-1 away, they win in 63% of their matches.
  • When FC Rukh Lviv is down 0-1 home, they win 9% of their matches.
  • When FC Kryvbas Kriviy Rih is down 1-0 away, they win 10% of their matches.
  • In Premier League, FC Kryvbas Kriviy Rih has better performance than FC Rukh Lviv.
  • FC Kryvbas Kriviy Rih's performance of the last 5 matches is better than FC Rukh Lviv's.
  • FC Rukh Lviv have lost just 1 of their last 5 games against FC Kryvbas Kriviy Rih (in all competitions).
  • In the last 5 meetings FC Rukh Lviv won 2, FC Kryvbas Kriviy Rih won 1, 2 draws.
  • FC Rukh Lviv have lost just 1 of their last 5 Premier League games against FC Kryvbas Kriviy Rih.
  • FC Kryvbas Kriviy Rih have won just 1 of their last 5 Premier League games against FC Rukh Lviv.
  • FC Rukh Lviv scores 1.4 goals in a match against FC Kryvbas Kriviy Rih and FC Kryvbas Kriviy Rih scores 1 goals against FC Rukh Lviv (on average).
  • Average number of goals in meetings between FC Rukh Lviv and FC Kryvbas Kriviy Rih is 2.4.
  • Average number of goals in the first half in meetings between FC Rukh Lviv and FC Kryvbas Kriviy Rih is 0.6.
  • FC Rukh Lviv scores 1.15 goals when playing at home and FC Kryvbas Kriviy Rih scores 0.95 goals when playing away (on average).
  • A year ago, FC Rukh Lviv were number 5 in the table with 44 points. Now they are number 9 with 33 points.
Прогноз на матч
Особисті зустрічі
Рух
2
Перемог
5
Ігор
1
Перемог
Кривбас
Прем'єр-ліга 2024/2025
04.11.2024 - 15:30 Кривбас 1 - 1 Завершено Рух
Прем'єр-ліга 2023/2024
13.04.2024 - 18:00 Рух 1 - 1 Завершено Кривбас
Прем'єр-ліга 2023/2024
01.10.2023 - 15:30 Кривбас 1 - 3 Завершено Рух
Прем'єр-ліга 2022/2023
14.05.2023 - 15:20 Кривбас 1 - 0 Завершено Рух
Останні матчі - Рух
Прем'єр-ліга 2024/2025
26.04.2025 - 13:00 Чорноморець 1 - 2 Завершено Рух В
Прем'єр-ліга 2024/2025
19.04.2025 - 13:00 Карпати 3 - 1 Завершено Рух П
Прем'єр-ліга 2024/2025
12.04.2025 - 15:30 Рух 1 - 1 Завершено ФК Олександрія Н
Прем'єр-ліга 2024/2025
07.04.2025 - 15:30 Колос 0 - 1 Завершено Рух В
Кубок України 2024/2025
02.04.2025 - 18:00 Рух 0 - 1 Завершено Динамо П
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Останні матчі - Кривбас
Прем'єр-ліга 2024/2025
26.04.2025 - 15:30 ЛНЗ 0 - 0 Завершено Кривбас Н
Прем'єр-ліга 2024/2025
20.04.2025 - 13:00 Кривбас 3 - 0 Завершено Зоря В
Прем'єр-ліга 2025/2026
16.04.2025 - 13:59 Кривбас 1 - 2 Завершено Шахтар П
Прем'єр-ліга 2024/2025
12.04.2025 - 14:05 Кривбас 0 - 2 Завершено Динамо П
Прем'єр-ліга 2024/2025
06.04.2025 - 13:00 ФК Олександрія 1 - 0 Завершено Кривбас П
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Хто переможе?
25 Користувачів зробило свій вибір
Рух
36%
Нічия
32%
Кривбас
32%
П1: 4.00 Х: 3.33 П2: 1.96
Склади команд
Стартовий склад
  • 1
    Gereta, Yurii Volodymyr
    Воротар
  • 25
    Horin, Oleh
    Півзахисник
  • 4
    Ruslanovych, Vitaliy
    Захисник
  • 75
    Andriy, Kitela
    Захисник
  • 73
    Lyakh, Rostislav
    Форвард
  • 20
    Pidgurskyi, Denys
    Півзахисник
  • 16
    Ryabov, Artur
    Півзахисник
  • 19
    Pastukh, Yevgeniy
    Півзахисник
  • 8
    Karabin, Yaroslav
    Форвард
  • 11
    Runic, Vasyl
    Півзахисник
  • 99
    Faal, Baboucarr
    Форвард
  • 33
    Андрій Кліщук
    Воротар
  • 40
    Jurcec, Jan
    Півзахисник
  • 7
    Андрій Понєдєльнік
    Форвард
  • 3
    Romanchuk, Oleksandr
    Півзахисник
  • 55
    Dibango, Yvan
    Захисник
  • 23
    Ilic, Hrvoje
    Півзахисник
  • 22
    Юрій Вакулко
    Півзахисник
  • 20
    Mykytyshyn, Artur
    Форвард
  • 11
    Tverdokhlib, Yegor
    Півзахисник
  • 21
    Kuzyk, Denys
    Захисник
  • 9
    Sosah, Daniel
    Форвард
Запасні гравці
Тренери
  • Ponomarov, Vitaliy
  • Вернидуб, Юрий
LIVE
Трансляція матчу Рух - Кривбас
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В ефірі
MEGOGO
Трансляція
1'
Свисток
Матч розпочався.
Інфо
Арбітр — Віктор Копієвський.
Запасні: Ледвій (в), Клименко (в), Залипка, Дідик, Роман, Джурабаєв, Притула, Алмазбеков, Тлумак, Кирикович.
Інфо
Стартовий склад Руха: Герета — Лях, Холод, Горін, Кітела — Підгурський (к) — Карабін, Рябов, Пастух, Руніч — Фал. Головний тренер — Віталій Пономарьов.
Запасні: Маханьков (в), Хома (в), Вілівальд, Бандейра, Конате, Задерака, Ікенна, Луньов, Гонсалез, Каменський, Ндомбазі, Мулик.
Інфо
Стартовий склад Кривбасу: Кліщук — Дібанго, Романчук, Понєдєльнік, Юрчец — Вакулко (к), Ілич — Микитишин, Твердохліб, Кузик — Соса. Головний тренер — Юрій Вернидуб.
UA-Футбол представляє вам текстову онлайн-трансляцію матчу 27-го раунду УПЛ між Рухом і Кривбасом.
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Анонс матчу Рух - Кривбас 02.05.2025, Прем'єр-ліга

Протистояння між командою Рух (Львов) та командою Кривбас (Кривой Рог) проходитиме в рамках чемпіонату по футболу: Прем'єр-ліга 2024/2025 , матч пройде на стадіоні Skif Stadium.

Дата проведення матчу: 02.05.2025
Час початку матчу: 18:00

Історія попередніх матчів

Історія протистоянь між Рух (Львов) та командою Кривбас (Кривой Рог):

Минулий поєдинок між командами закінчився нічиєю . Зіткнення Кривбас та Рух у попередньому футбольному матчі 04.11.2024 закінчилось з рахунком: 1:1 нічиєю.

Для здобуття перемоги тренери команд Ponomarov, Vitaliy и Вернидуб, Юрий розробили стратегії ведення гри, і після попередніх ігор внесли тактичні поправки у проведення атаки та захисту на полі.

Онлайн трансляцію матчу Рух - Кривбас можна подивитися 02.05.2025 безкоштовно в HD якості на офіційних джерелах ТБ ресурсів чи платних каналах, де транслюється футбол онлайн, зокрема чемпіонат Прем'єр-ліга. Текстову трансляцію матчу Рух - Кривбас, хід гри, статистику голів, результати та рахунок можна спостерігати на нашому сайті, як з ПК, так і з мобільних платформ, Apple та Android, в режимі 24/7.

Інформація про команди:

Команда господарів

Назва: Рух (Львов)
Рік заснування Рух (Львов): 2003
Країна: Украина
Тренер: Виталий Пономарев

Минулий поєдинок команди Рух був зіграний проти Чорноморець - 26.04.2025, у рамках чемпіонату Прем'єр-ліга 2024/2025 та закінчився перемогою команди Рух.

Команда гостей

Назва: Кривбас (Кривой Рог)
Рік заснування Кривбасс (Кривой Рог): 1925
Країна: Украина
Тренер: Юрий Вернидуб

Минулий поєдинок команди Кривбас був зіграний проти ЛНЗ - 26.04.2025, у рамках чемпіонату Прем'єр-ліга 2024/2025 та закінчився нічиєю.

Слідкуйте за результатами матчу Рух - Кривбас онлайн в режимі LIVE футбол, усі дані статистики оновлюються протягом матчу на нашому сайті.

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