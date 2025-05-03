  1. UA-Футбол ⚽
  2. Футбол онлайн
  3. ЛНЗ - Зоря Дивитися онлайн

У тренді

ЛНЗ - Зоря онлайн трансляція матчу

Прем'єр-ліга - 04 травня 2025, 14:00 - Центральный стадион . Трансляція: MEGOGO
Головний суддя: Raida, Mihailo
ЛНЗ
Черкассы
До початку
00 : 00 : 00
Зоря
Луганск
Дивитись трансляцію
Хто переможе?
21 Користувачів зробило свій вибір
ЛНЗ
33%
Нічия
33%
Зоря
33%
П1: 2.33 Х: 3.33 П2: 3.00
Цікаві факти
  • The most common result of matches between LNZ Cherkasy and FC Zorya Lugansk is 2-1. 3 matches have ended with this result.
  • Last season LNZ Cherkasy won both games against FC Zorya Lugansk (2-1 at home and 2-1 away).
  • Did you know that LNZ Cherkasy scores 30% of their goals between the minutes 76-90?
  • Did you know that LNZ Cherkasy scores 4% of their goals between the minutes 16-30? This is the lowest percentage in the league.
  • Did you know that FC Zorya Lugansk scores 23% of their goals between the minutes 46-60?
  • LNZ Cherkasy haven't won in their last 5 games.
  • FC Zorya Lugansk haven't won any of their last 3 games against LNZ Cherkasy.
  • LNZ Cherkasy haven't scored in 4 of their 13 home matches in Premier League this season.
  • FC Zorya Lugansk haven't scored in 4 of their 13 away matches in Premier League this season.
  • Muharrem Jashari is LNZ Cherkasy's top scorer with 5 goals. Petar Micin has scored 8 times for FC Zorya Lugansk.
  • Muharrem Jashari has assisted the most goals for LNZ Cherkasy with 6. Denys Antiukh is FC Zorya Lugansk's biggest assister (6).
  • Muharrem Jashari has more yellow cards (6) than any other player at LNZ Cherkasy. Kyrylo Dryshlyuk has collected 8 for FC Zorya Lugansk.
  • FC Zorya Lugansk have conceded a goal in each of their last 7 matches.
  • LNZ Cherkasy wins 1st half in 22% of their matches, FC Zorya Lugansk in 43% of their matches.
  • LNZ Cherkasy wins 22% of halftimes, FC Zorya Lugansk wins 43%.
  • The winner of their last meeting was LNZ Cherkasy.
  • On their last meeting LNZ Cherkasy won by 1 goals.
  • When LNZ Cherkasy leads 1-0 at home, they win in 66% of their matches.
  • When FC Zorya Lugansk leads 0-1 away, they win in 53% of their matches.
  • When LNZ Cherkasy is down 0-1 home, they win 30% of their matches.
  • When FC Zorya Lugansk is down 1-0 away, they win 0% of their matches.
  • In Premier League, FC Zorya Lugansk has better performance than LNZ Cherkasy.
  • FC Zorya Lugansk's performance of the last 5 matches is better than LNZ Cherkasy's.
  • LNZ Cherkasy has streak of 2 matches with 0 scored goals.
  • LNZ Cherkasy have lost just 0 of their last 3 games against FC Zorya Lugansk (in all competitions).
  • In the last 3 meetings LNZ Cherkasy won 3, FC Zorya Lugansk won 0, 0 draws.
  • LNZ Cherkasy have lost just 0 of their last 3 Premier League games against FC Zorya Lugansk.
  • FC Zorya Lugansk have won just 0 of their last 3 Premier League games against LNZ Cherkasy.
  • LNZ Cherkasy scores 2 goals in a match against FC Zorya Lugansk and FC Zorya Lugansk scores 1 goals against LNZ Cherkasy (on average).
  • Average number of goals in meetings between LNZ Cherkasy and FC Zorya Lugansk is 3.
  • Average number of goals in the first half in meetings between LNZ Cherkasy and FC Zorya Lugansk is 1.
  • LNZ Cherkasy scores 1 goals when playing at home and FC Zorya Lugansk scores 1.2 goals when playing away (on average).
  • A year ago, LNZ Cherkasy were number 7 in the table with 32 points. Now they are number 11 with 27 points.
Прогноз на матч
Особисті зустрічі
ЛНЗ
3
Перемог
3
Ігор
0
Перемог
Зоря
Прем'єр-ліга 2024/2025
04.11.2024 - 18:00 Зоря 1 - 2 Завершено ЛНЗ
Прем'єр-ліга 2023/2024
19.05.2024 - 13:00 ЛНЗ 2 - 1 Завершено Зоря
Прем'єр-ліга 2023/2024
12.11.2023 - 14:00 Зоря 1 - 2 Завершено ЛНЗ
Останні матчі - ЛНЗ
Прем'єр-ліга 2024/2025
26.04.2025 - 15:30 ЛНЗ 0 - 0 Завершено Кривбас Н
Прем'єр-ліга 2024/2025
20.04.2025 - 15:30 Інгулець 0 - 0 Завершено ЛНЗ Н
Прем'єр-ліга 2024/2025
11.04.2025 - 15:30 ЛНЗ 1 - 4 Завершено Шахтар П
Прем'єр-ліга 2024/2025
05.04.2025 - 15:30 Чорноморець 1 - 0 Завершено ЛНЗ П
Прем'єр-ліга 2024/2025
28.03.2025 - 15:30 ЛНЗ 0 - 1 Завершено Полісся П
Показати більше
Останні матчі - Зоря
Прем'єр-ліга 2025/2026
30.04.2025 - 13:00 Інгулець 1 - 0 Завершено Зоря П
Прем'єр-ліга 2024/2025
25.04.2025 - 18:00 Зоря 2 - 1 Завершено Лівий Берег В
Прем'єр-ліга 2024/2025
20.04.2025 - 13:00 Кривбас 3 - 0 Завершено Зоря П
Прем'єр-ліга 2024/2025
13.04.2025 - 18:00 Зоря 1 - 2 Завершено Верес П
Прем'єр-ліга 2024/2025
05.04.2025 - 13:45 Ворскла 1 - 2 Завершено Зоря В
Показати більше
Хто переможе?
21 Користувачів зробило свій вибір
ЛНЗ
33%
Нічия
33%
Зоря
33%
П1: 2.33 Х: 3.33 П2: 3.00
Склади команд
Стартовий склад
  • 21
    Kucherenko, Yevhenii
    Воротар
  • 4
    Dajko, Ajdi
    Захисник
  • 34
    Muravskyi, Nazariy
    Захисник
  • 14
    Drambaev, Oleksandr
    Захисник
  • 5
    Salihu, Hajdin
    Захисник
  • 6
    В'ячеслав Танковський
    Півзахисник
  • 1
    Thill, Olivier
    Півзахисник
  • 23
    Дмитро Топалов
    Півзахисник
  • 15
    Jashari, Muharrem
    Півзахисник
  • 11
    Геннадій Пасіч
    Півзахисник
  • 22
    Momoh, Francis
    Форвард
  • 1
    Saputin, Oleksandr
    Воротар
  • 55
    Da Silva Cordeiro, Anderson Jordan
    Захисник
  • 32
    Trontelj, Zan
    Півзахисник
  • 47
    Роман Вантух
    Форвард
  • 22
    Micin, Petar
    Форвард
  • 6
    Popara, Dejan
    Півзахисник
  • 97
    Korablin, Timur
    Півзахисник
  • 9
    Slesar, Artem
    Півзахисник
  • 5
    Yatsyk, Oleksandr
    Півзахисник
  • 28
    Пилип Будківський
    Форвард
  • 21
    Basic, Jakov
    Захисник
Запасні гравці
Тренери
  • Романс Григорчукс
  • Младен Бартулович
LIVE
Трансляція матчу ЛНЗ - Зоря
play-btn
play sound
В ефірі
MEGOGO
Трансляція
Інфо
Відбій пролунав о 13:07, стартовий свисток перенесено на 14:00.
Інфо
Через повітряну тривогу в Черкасах поєдинок розпочнеться пізніше, ніж було заплановано.
Інфо
Арбітр — Михайло Райда.
Запасні: Пеньков (в), Самойленко (в), Авагімян, Ассінор, Беннетт, Бойко, Каплієнко, Кушніренко, Макуана, Наумець, Нонікашвілі.
Інфо
Стартовий склад ЛНЗ: Кучеренко — Драмбаєв, Дайко, Саліху, Муравський — Танковський — Пасіч, Тіль (к), Яшарі, Топалов — Момо. Головний тренер — Роман Григорчук.
Запасні: Мацапура (в), Турбаєвський (в), Антюх, Білоцерковець, Задорожний, Маткевич, Писаренко.
Інфо
Стартовий склад Зорі: Сапутін — Вантух, Джордан, Башич, Тронтель — Кораблін, Попара, Мічин — Яцик, Будківський (к), Слесар. Головний тренер — Младен Бартулович.
UA-Футбол представляє вам текстову онлайн-трансляцію матчу 27-го раунду УПЛ між ЛНЗ та Зорею.
Авторизуйтесь на сайті, щоб голосувати.
Коментарі(0)
Увійдіть, щоб залишати коментарі. Войти

Останні матчі
Завершено 05:30 - Сьогодні Сан-Хосе Эртквейс Сан-Хосе Эртквейс 4 Портленд Тімберс Портленд Тімберс 1 Завершено 05:30 - Сьогодні Сіетл Саундерс Сіетл Саундерс 4 Сент-Луїс Сіті Сент-Луїс Сіті 1 Завершено 05:30 - Сьогодні Лос-Анджелес Лос-Анджелес 2 Динамо Х'юстон Динамо Х'юстон 0 Завершено 04:30 - Сьогодні Ванкувер Вайткепс Ванкувер Вайткепс 2 Реал Солт-Лейк Реал Солт-Лейк 1 Завершено 03:30 - Сьогодні Чикаґо Файр Чикаґо Файр 0 Орландо Сіті Орландо Сіті 0

Найкращі букмекери

Букмекер
Бонус
1 225 000 На сайт
2 100 000 На сайт
3 150 000 На сайт
4 5 000 На сайт
Всі букмекери

Новини футболу

Всі новини

Анонс матчу ЛНЗ - Зоря 04.05.2025, Прем'єр-ліга

Матч між командою ЛНЗ (Черкассы) та командою Зоря (Луганск) проходитиме в рамках чемпіонату по футболу: Прем'єр-ліга 2024/2025 , матч почнеться на стадіоні Центральный стадион.

Дата проведення матчу: 04.05.2025
Час початку матчу: 14:00

Історія попередніх матчів

Історія протистоянь між ЛНЗ (Черкассы) та командою Зоря (Луганск):

Минулий поєдинок між командами закінчився перемогою на користь команди ЛНЗ, тоді як команда Зоря залишилася з поразкою . Зіткнення Зоря та ЛНЗ у попередньому футбольному матчі 04.11.2024 закінчилось з такими результатами: 1:2 на користь гостей.

Для здобуття перемоги тренери команд Романс Григорчукс и Младен Бартулович розробили стратегії ведення гри, і після попередніх матчів внесли тактичні поправки у проведення атаки та захисту на полі.

Онлайн трансляцію матчу ЛНЗ - Зоря можна подивитися 04.05.2025 безкоштовно в HD якості на офіційних джерелах ТБ ресурсів чи платних каналах, де транслюється футбол онлайн, зокрема чемпіонат Прем'єр-ліга. Текстову трансляцію матчу ЛНЗ - Зоря, хід гри, статистику голів, результати та рахунок можна спостерігати на нашому сайті, як з ПК, так і з мобільних платформ, Apple та Android, в режимі 24/7.

Інформація про команди:

Команда господарів

Назва: ЛНЗ (Черкассы)
Рік заснування ЛНЗ (Черкассы): 2006
Країна: Украина
Тренер: Олег Дулуб

Минулий матч команди ЛНЗ був зіграний проти Кривбас - 26.04.2025, у рамках турніру Прем'єр-ліга 2024/2025 та закінчився нічиєю.

Команда гостей

Назва: Зоря (Луганск)
Рік заснування Заря (Луганск): 1923
Країна: Украина
Тренер: Юрий Коваль

Попередній поєдинок команди Зоря був зіграний проти Інгулець - 30.04.2025, у рамках турніру Прем'єр-ліга 2025/2026 та закінчився перемогою команди Інгулець.

Слідкуйте за результатами матчу ЛНЗ - Зоря онлайн в режимі LIVE футбол, усі дані статистики оновлюються протягом матчу на нашому сайті.

Інші анонси матчів, розклад, турнірна таблиця та результати ігор Прем'єр-ліга та інших чемпіонатів також доступні онлайн на сайті в режимі 24/7.