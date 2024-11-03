  1. UA-Футбол ⚽
  2. Футбол онлайн
  3. Полісся - ФК Олександрія Дивитися онлайн

У тренді

Полісся - ФК Олександрія онлайн трансляція матчу

Прем'єр-ліга - 04 травня 2025, 18:00 - Tsentralnyi Stadion . Трансляція: MEGOGO
Полісся
Житомир
0 - 0
До початку
00 : 00 : 00
ФК Олександрія
Александрия
Дивитись трансляцію
Хто переможе?
31 Користувачів зробило свій вибір
Полісся
26%
Нічия
32%
ФК Олександрія
42%
П1: 2.66 Х: 3.25 П2: 2.66
Цікаві факти
  • Last season's matches: 1-2 (FC Polissya Zhytomyr at home) and 0-3 (FC Oleksandriya at home).
  • Did you know that FC Polissya Zhytomyr scores 26% of their goals between the minutes 76-90?
  • Did you know that FC Oleksandriya scores 30% of their goals between the minutes 31-45?
  • FC Oleksandriya haven't lost in their last 4 games.
  • FC Oleksandriya have lost none of their last 5 away matches.
  • FC Polissya Zhytomyr haven't scored in 2 of their 12 home matches in Premier League this season.
  • FC Oleksandriya haven't scored in 3 of their 12 away matches in Premier League this season.
  • FC Polissya Zhytomyr's home record this season: 5-6-1.
  • Oleksiy Gutsulyak is FC Polissya Zhytomyr's top scorer with 11 goals. Oleksandr Filippov has scored 10 times for FC Oleksandriya.
  • A year ago, FC Oleksandriya were number 12 in the table with 26 points. Now they are number 2 with 60 points.
  • FC Polissya Zhytomyr wins 1st half in 27% of their matches, FC Oleksandriya in 48% of their matches.
  • FC Polissya Zhytomyr wins 27% of halftimes, FC Oleksandriya wins 48%.
  • The winner of their last meeting was FC Oleksandriya.
  • On their last meeting FC Oleksandriya won by 1 goals.
  • When FC Polissya Zhytomyr leads 1-0 at home, they win in 71% of their matches.
  • When FC Oleksandriya leads 0-1 away, they win in 81% of their matches.
  • When FC Polissya Zhytomyr is down 0-1 home, they win 22% of their matches.
  • When FC Oleksandriya is down 1-0 away, they win 0% of their matches.
  • In Premier League, FC Oleksandriya has better performance than FC Polissya Zhytomyr.
  • FC Oleksandriya's performance of the last 5 matches is better than FC Polissya Zhytomyr's.
  • In the last 4 meetings FC Polissya Zhytomyr won 2, FC Oleksandriya won 2, 0 draws.
  • FC Oleksandriya have lost just 1 of their last 3 Premier League games against FC Polissya Zhytomyr.
  • FC Polissya Zhytomyr have won just 1 of their last 3 Premier League games against FC Oleksandriya.
  • FC Polissya Zhytomyr scores 1 goals in a match against FC Oleksandriya and FC Oleksandriya scores 0.75 goals against FC Polissya Zhytomyr (on average).
  • Average number of goals in meetings between FC Polissya Zhytomyr and FC Oleksandriya is 1.75.
  • Average number of goals in the first half in meetings between FC Polissya Zhytomyr and FC Oleksandriya is 0.25.
  • FC Polissya Zhytomyr scores 1.35 goals when playing at home and FC Oleksandriya scores 1.35 goals when playing away (on average).
Особисті зустрічі
Полісся
2
Перемог
4
Ігор
2
Перемог
ФК Олександрія
Прем'єр-ліга 2024/2025
03.11.2024 - 15:30 ФК Олександрія 1 - 0 Завершено Полісся
Прем'єр-ліга 2023/2024
09.03.2024 - 15:30 Полісся 1 - 2 Завершено ФК Олександрія
Кубок України 2023/2024
02.11.2023 - 15:00 Полісся 1 - 0 Завершено ФК Олександрія
Прем'єр-ліга 2023/2024
26.08.2023 - 17:00 ФК Олександрія 0 - 3 Завершено Полісся
Останні матчі - Полісся
Прем'єр-ліга 2024/2025
27.04.2025 - 15:30 Колос 1 - 1 Завершено Полісся Н
Кубок України 2024/2025
23.04.2025 - 18:00 Полісся 0 - 1 Завершено Шахтар П
Прем'єр-ліга 2024/2025
19.04.2025 - 17:20 Лівий Берег 1 - 1 Завершено Полісся Н
Прем'єр-ліга 2025/2026
13.04.2025 - 13:00 Ворскла 0 - 2 Завершено Полісся В
Прем'єр-ліга 2024/2025
07.04.2025 - 18:00 Полісся 1 - 1 Завершено Карпати Н
Показати більше
Останні матчі - ФК Олександрія
Прем'єр-ліга 2024/2025
25.04.2025 - 15:30 Інгулець 0 - 1 Завершено ФК Олександрія В
Прем'єр-ліга 2025/2026
18.04.2025 - 14:28 Ворскла 1 - 3 Завершено ФК Олександрія В
Прем'єр-ліга 2024/2025
12.04.2025 - 15:30 Рух 1 - 1 Завершено ФК Олександрія Н
Прем'єр-ліга 2024/2025
06.04.2025 - 13:00 ФК Олександрія 1 - 0 Завершено Кривбас В
Кубок України 2024/2025
02.04.2025 - 14:00 ФК Олександрія 0 - 1 Завершено Шахтар П
Показати більше
Хто переможе?
31 Користувачів зробило свій вибір
Полісся
26%
Нічия
32%
ФК Олександрія
42%
П1: 2.66 Х: 3.25 П2: 2.66
LIVE
Трансляція матчу Полісся - ФК Олександрія
play-btn
play sound
В ефірі
MEGOGO
Трансляція
Інфо
Арбітр — Микола Балакін.
Запасні: Волинець (в), Авраменко, Віале, Михайліченко, Хадрой, Мельниченко, Андрієвський, Бітон, Йосефі, Караман, Таллес, Гонсалвеш.
Інфо
Стартовий склад Полісся: Кудрик — Матич, Чоботенко, Сарапій — Назаренко, Бабенко (к), Крушинський, Майсурадзе — Гуцуляк — Брістрич, Батіста. Головний тренер — Імад Ашур.
Запасні: Макаренко (в), Ковалець, Булеца, Кулаков, Ндіка, Логінов, Ващенко, Бєляєв, Скорко, Копина, Смирний, Шостак..
Інфо
Стартовий склад Олександрії: Єрмаков — Мартинюк, Шабанов (к), Кампуш, Кравченко — Калюжний — Цара, Мішньов, Шепелєв, Козак — Філіппов. Головний тренер — Руслан Ротань.
До вашої уваги текстова онлайн-трансляція матчу 27-го туру УПЛ Полісся – Олександрія.
Авторизуйтесь на сайті, щоб голосувати.
Коментарі(0)
Увійдіть, щоб залишати коментарі. Войти

Останні матчі
Завершено 16:00 - Сьогодні Нант Нант 0 Анже Анже 1 Завершено 16:00 - Сьогодні Монца Монца 0 Аталанта Аталанта 4 Завершено 16:00 - Сьогодні Брайтон енд Хоув Альбіон Брайтон енд Хоув Альбіон 1 Ньюкасл Ньюкасл 1 Завершено 16:00 - Сьогодні Вест Хем Юнайтед Вест Хем Юнайтед 1 Тоттенхем Тоттенхем 1 Завершено 16:00 - Сьогодні Брентфорд Брентфорд 4 Манчестер Юнайтед Манчестер Юнайтед 2

Найкращі букмекери

Букмекер
Бонус
1 225 000 На сайт
2 100 000 На сайт
3 150 000 На сайт
4 5 000 На сайт
Всі букмекери

Новини футболу

Всі новини

Анонс матчу Полісся - ФК Олександрія 04.05.2025, Прем'єр-ліга

Матч між командою Полісся (Житомир) та командою ФК Олександрія (Александрия) проходитиме в рамках турніру по футболу: Прем'єр-ліга 2024/2025 , матч пройде на стадіоні Tsentralnyi Stadion.

Дата проведення матчу: 04.05.2025
Час початку матчу: 18:00

Історія попередніх матчів

Історія протистоянь між командами Полісся (Житомир) та командою ФК Олександрія (Александрия):

Попередній матч між командами закінчився перемогою на користь ФК Олександрія, тоді як команда Полісся залишилася з поразкою . Зіткнення ФК Олександрія та Полісся у попередньому футбольному матчі 03.11.2024 закінчилось з таким рахунком: 1:0 на користь господарів.

Для здобуття перемоги тренери команд розробили стратегії ведення гри, і після попередніх зустрічей внесли тактичні поправки у проведення атаки та захисту на полі.

Онлайн трансляцію матчу Полісся - ФК Олександрія можна подивитися 04.05.2025 безкоштовно в HD якості на офіційних джерелах ТБ ресурсів чи платних каналах, де транслюється футбол онлайн, зокрема турнір Прем'єр-ліга. Текстову трансляцію матчу Полісся - ФК Олександрія, хід гри, статистику голів, результати та рахунок можна спостерігати на нашому сайті, як з ПК, так і з мобільних платформ, Apple та Android, в режимі 24/7.

Інформація про команди:

Команда господарів

Назва: Полісся (Житомир)
Рік заснування Полісся (Житомир): 2016
Країна: Украина
Тренер: Сергей Шищенко

Попередній поєдинок команди Полісся був зіграний проти Колос - 27.04.2025, у рамках чемпіонату Прем'єр-ліга 2024/2025 та закінчився нічиєю.

Команда гостей

Назва: ФК Олександрія (Александрия)
Рік заснування ФК Александрия (Александрия): 1991
Країна: Украина
Тренер: Руслан Ротань

Попередній поєдинок команди ФК Олександрія був зіграний проти Інгулець - 25.04.2025, у рамках чемпіонату Прем'єр-ліга 2024/2025 та закінчився перемогою команди ФК Олександрія.

Слідкуйте за результатами матчу Полісся - ФК Олександрія онлайн в режимі LIVE футбол, усі дані статистики оновлюються протягом матчу на нашому сайті.

Інші анонси матчів, розклад, турнірна таблиця та результати ігор Прем'єр-ліга та інших чемпіонатів також доступні онлайн на сайті в режимі 24/7.