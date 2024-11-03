Полісся - ФК Олександрія онлайн трансляція матчу

Анонс матчу Полісся - ФК Олександрія 04.05.2025, Прем'єр-ліга

Матч між командою Полісся (Житомир) та командою ФК Олександрія (Александрия) проходитиме в рамках турніру по футболу: Прем'єр-ліга 2024/2025 , матч пройде на стадіоні Tsentralnyi Stadion.

Дата проведення матчу: 04.05.2025

Час початку матчу: 18:00

Історія попередніх матчів

Історія протистоянь між командами Полісся (Житомир) та командою ФК Олександрія (Александрия):

Попередній матч між командами закінчився перемогою на користь ФК Олександрія, тоді як команда Полісся залишилася з поразкою . Зіткнення ФК Олександрія та Полісся у попередньому футбольному матчі 03.11.2024 закінчилось з таким рахунком: 1:0 на користь господарів.

Для здобуття перемоги тренери команд розробили стратегії ведення гри, і після попередніх зустрічей внесли тактичні поправки у проведення атаки та захисту на полі.

Онлайн трансляцію матчу Полісся - ФК Олександрія можна подивитися 04.05.2025 безкоштовно в HD якості на офіційних джерелах ТБ ресурсів чи платних каналах, де транслюється футбол онлайн, зокрема турнір Прем'єр-ліга. Текстову трансляцію матчу Полісся - ФК Олександрія, хід гри, статистику голів, результати та рахунок можна спостерігати на нашому сайті, як з ПК, так і з мобільних платформ, Apple та Android, в режимі 24/7.

Інформація про команди:

Команда господарів

Назва: Полісся (Житомир)

Рік заснування Полісся (Житомир): 2016

Країна: Украина

Тренер: Сергей Шищенко



Попередній поєдинок команди Полісся був зіграний проти Колос - 27.04.2025, у рамках чемпіонату Прем'єр-ліга 2024/2025 та закінчився нічиєю.

Команда гостей

Назва: ФК Олександрія (Александрия)

Рік заснування ФК Александрия (Александрия): 1991

Країна: Украина

Тренер: Руслан Ротань



Попередній поєдинок команди ФК Олександрія був зіграний проти Інгулець - 25.04.2025, у рамках чемпіонату Прем'єр-ліга 2024/2025 та закінчився перемогою команди ФК Олександрія.

Слідкуйте за результатами матчу Полісся - ФК Олександрія онлайн в режимі LIVE футбол, усі дані статистики оновлюються протягом матчу на нашому сайті.

Інші анонси матчів, розклад, турнірна таблиця та результати ігор Прем'єр-ліга та інших чемпіонатів також доступні онлайн на сайті в режимі 24/7.