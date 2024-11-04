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Верес - Оболонь онлайн трансляція матчу

Прем'єр-ліга - 03 травня 2025, 18:00 - Авангард . Трансляція: MEGOGO
Верес
Ровно
До початку
00 : 00 : 00
Оболонь
Киев
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Хто переможе?
24 Користувачів зробило свій вибір
Верес
38%
Нічия
33%
Оболонь
29%
П1: 2.08 Х: 3.25 П2: 4.00
Цікаві факти
  • The most common result of matches between Veres Rivne and FC Obolon Kyiv is 0-0. 3 matches have ended with this result.
  • During the last 9 meetings, Veres Rivne have won 4 times, there have been 5 draws while FC Obolon Kyiv have won 0 times. The goal difference is 9-2 in favour of Veres Rivne.
  • Last season's matches: 3-0 (Veres Rivne at home) and 0-0 (FC Obolon Kyiv at home).
  • In Premier League, Veres Rivne have 3 successive home wins.
  • In Premier League, FC Obolon Kyiv have lost their last 3 away matches.
  • Did you know that Veres Rivne scores 23% of their goals between the minutes 0-15?
  • Did you know that FC Obolon Kyiv scores 31% of their goals between the minutes 61-75?
  • FC Obolon Kyiv have lost 3 away matches in a row.
  • When playing at home, Veres Rivne have not lost to FC Obolon Kyiv in their last 4 encounters.
  • Veres Rivne haven't scored in 2 of their 13 home matches in Premier League this season.
  • FC Obolon Kyiv haven't scored in 8 of their 12 away matches in Premier League this season.
  • Giorgi Kutsia has more yellow cards (7) than any other player at Veres Rivne. Vladyslav Pryimak has collected 5 for FC Obolon Kyiv.
  • Veres Rivne wins 1st half in 33% of their matches, FC Obolon Kyiv in 13% of their matches.
  • Veres Rivne wins 33% of halftimes, FC Obolon Kyiv wins 13%.
  • Their last meeting was a draw. (0-0)
  • When Veres Rivne leads 1-0 at home, they win in 57% of their matches.
  • When FC Obolon Kyiv leads 0-1 away, they win in 57% of their matches.
  • When Veres Rivne is down 0-1 home, they win 40% of their matches.
  • When FC Obolon Kyiv is down 1-0 away, they win 0% of their matches.
  • In Premier League, Veres Rivne has better performance than FC Obolon Kyiv.
  • Veres Rivne's performance of the last 5 matches is better than FC Obolon Kyiv's.
  • Veres Rivne have lost just 0 of their last 5 games against FC Obolon Kyiv (in all competitions).
  • In the last 5 meetings Veres Rivne won 3, FC Obolon Kyiv won 0, 2 draws.
  • Veres Rivne have lost just 0 of their last 3 Premier League games against FC Obolon Kyiv.
  • FC Obolon Kyiv have won just 0 of their last 3 Premier League games against Veres Rivne.
  • Veres Rivne scores 1.2 goals in a match against FC Obolon Kyiv and FC Obolon Kyiv scores 0.2 goals against Veres Rivne (on average).
  • Average number of goals in meetings between Veres Rivne and FC Obolon Kyiv is 1.4.
  • Average number of goals in the first half in meetings between Veres Rivne and FC Obolon Kyiv is 0.4.
  • Veres Rivne scores 1.72 goals when playing at home and FC Obolon Kyiv scores 0.58 goals when playing away (on average).
  • A year ago, Veres Rivne were number 14 in the table with 20 points. Now they are number 7 with 35 points.
  • Veres Rivne have conceded a goal in each of their last 5 matches.
  • FC Obolon Kyiv's performance of the last 5 matches is better than Veres Rivne's.
  • Both teams haven't won their last match in Premier League.
Особисті зустрічі
Верес
5
Перемог
9
Ігор
0
Перемог
Оболонь
Прем'єр-ліга 2024/2025
04.11.2024 - 13:00 Оболонь 0 - 0 Завершено Верес
Кубок України 2024/2025
30.10.2024 - 18:00 Верес 2 - 1 Завершено Оболонь
Прем'єр-ліга 2023/2024
06.04.2024 - 15:30 Верес 3 - 0 Завершено Оболонь
Прем'єр-ліга 2023/2024
22.09.2023 - 17:00 Оболонь 0 - 0 Завершено Верес
Останні матчі - Верес
Прем'єр-ліга 2024/2025
27.04.2025 - 13:00 Ворскла 3 - 0 Завершено Верес П
Прем'єр-ліга 2024/2025
20.04.2025 - 18:00 Верес 2 - 1 Завершено Чорноморець В
Прем'єр-ліга 2024/2025
13.04.2025 - 18:00 Зоря 1 - 2 Завершено Верес В
Прем'єр-ліга 2024/2025
06.04.2025 - 18:00 Шахтар 3 - 0 Завершено Верес П
Кубок України 2024/2025
02.04.2025 - 18:00 Верес 0 - 1 Завершено Полісся П
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Останні матчі - Оболонь
Прем'єр-ліга 2024/2025
26.04.2025 - 18:00 Оболонь 2 - 2 Завершено Карпати Н
Прем'єр-ліга 2024/2025
18.04.2025 - 18:00 Динамо 3 - 0 Завершено Оболонь П
Прем'єр-ліга 2024/2025
12.04.2025 - 18:00 Оболонь 1 - 0 Завершено Чорноморець В
Прем'єр-ліга 2024/2025
04.04.2025 - 15:30 Інгулець 0 - 1 Завершено Оболонь В
Прем'єр-ліга 2024/2025
29.03.2025 - 15:30 Оболонь 0 - 2 Завершено Шахтар П
Показати більше
Хто переможе?
24 Користувачів зробило свій вибір
Верес
38%
Нічия
33%
Оболонь
29%
П1: 2.08 Х: 3.25 П2: 4.00
LIVE
Трансляція матчу Верес - Оболонь
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В ефірі
MEGOGO
Трансляція
Головний тренер Вересу: Олег Шандрук
На лаві запасних: Когут, Кулик, Протасевич, Данніков, Чечер, Шевченко, Кучеров, Баран, Лепський, Луан, Гайдучик, Венделл
Інфо
Стартовий склад Вересу (4-4-2): Кожухар - Сміян, Вовченко, Гончаренко, Куція - Дахновський, Харатін, Кльоц, Шарай - Степанюк, Годя
Напередодні матчу Верес займає сьому сходинку турнірної таблиці маючи в своєму активі 35 очок відстаючи від лідера на 32 бали. Оболонь наразі дванадцята з 25 очками випереджаючи зону вильоту усього на один бал
Поєдинок пройде у Рівному на стадіоні Авангард та розпочнеться о 18:00
Вітаємо всіх шанувальників українського футболу на текстовій трансляції матчу 27-го туру Прем'єр-ліги, в якому Верес прийме у гостях Оболонь
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Анонс матчу Верес - Оболонь 03.05.2025, Прем'єр-ліга

Поєдинок між командою Верес (Ровно) та командою Оболонь (Киев) проходитиме в рамках турніру по футболу: Прем'єр-ліга 2024/2025 , матч почнеться на стадіоні Авангард.

Дата проведення матчу: 03.05.2025
Час початку матчу: 18:00

Історія попередніх матчів

Історія протистоянь між Верес (Ровно) та командою Оболонь (Киев):

Попередній поєдинок між командами закінчився нічиєю . Зіткнення Оболонь та Верес у попередньому футбольному матчі 04.11.2024 закінчилось з таким рахунком: 0:0 нічиєю.

Для здобуття перемоги тренери команд розробили стратегії ведення гри, і після попередніх матчів внесли тактичні поправки у проведення атаки та захисту на полі.

Онлайн трансляцію матчу Верес - Оболонь можна подивитися 03.05.2025 безкоштовно в HD якості на офіційних джерелах ТБ ресурсів чи платних каналах, де транслюється футбол онлайн, зокрема турнір Прем'єр-ліга. Текстову трансляцію матчу Верес - Оболонь, хід гри, статистику голів, результати та рахунок можна спостерігати на нашому сайті, як з ПК, так і з мобільних платформ, Apple та Android, в режимі 24/7.

Інформація про команди:

Команда господарів

Назва: Верес (Ровно)
Рік заснування Верес (Ровно): 2015
Країна: Украина
Тренер: Олег Шандрук

Попередній матч команди Верес був зіграний проти Ворскла - 27.04.2025, у рамках турніру Прем'єр-ліга 2024/2025 та закінчився перемогою команди Ворскла.

Команда гостей

Назва: Оболонь (Киев)
Рік заснування Оболонь (Киев): 2013
Країна: Украина
Тренер: Валерий Иващенко

Минулий поєдинок команди Оболонь був зіграний проти Карпати - 26.04.2025, у рамках чемпіонату Прем'єр-ліга 2024/2025 та закінчився нічиєю.

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