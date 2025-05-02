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Чорноморець - Шахтар онлайн трансляція матчу

Прем'єр-ліга - 03 травня 2025, 13:00 - Черноморец . Трансляція: MEGOGO
Головний суддя: Blavatskiy, Roman
Чорноморець
Одесса
До початку
00 : 00 : 00
Шахтар
Донецк
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Хто переможе?
27 Користувачів зробило свій вибір
Чорноморець
33%
Нічия
26%
Шахтар
41%
П1: 15.00 Х: 6.50 П2: 1.22
Цікаві факти
  • The most common result of matches between FC Chernomorets Odessa and FC Shakhtar Donetsk is 0-3. 10 matches have ended with this result.
  • During the last 20 meetings with FC Chernomorets Odessa playing at home, FC Chernomorets Odessa have won 0 times, there have been 5 draws while FC Shakhtar Donetsk have won 15 times. The goal difference is 43-11 in favour of FC Shakhtar Donetsk.
  • During the last 40 meetings, FC Chernomorets Odessa have won 2 times, there have been 5 draws while FC Shakhtar Donetsk have won 33 times. The goal difference is 94-17 in favour of FC Shakhtar Donetsk.
  • Last season FC Shakhtar Donetsk won both games against FC Chernomorets Odessa (3-0 at home and 4-1 away).
  • Did you know that FC Chernomorets Odessa scores 41% of their goals between the minutes 76-90? This is the highest percentage in the league.
  • Did you know that FC Shakhtar Donetsk scores 25% of their goals between the minutes 76-90?
  • FC Shakhtar Donetsk have a winning streak of 4 matches away from home.
  • FC Shakhtar Donetsk have lost none of their last 5 away matches.
  • FC Chernomorets Odessa haven't won any of their last 4 games against FC Shakhtar Donetsk.
  • FC Chernomorets Odessa haven't scored in 4 of their 12 home matches in Premier League this season.
  • FC Shakhtar Donetsk haven't scored in 2 of their 11 away matches in Premier League this season.
  • Denys Yanakov is FC Chernomorets Odessa's top scorer with 5 goals. Georgiy Sudakov has scored 11 times for FC Shakhtar Donetsk.
  • FC Shakhtar Donetsk have scored at least one goal for 7 consecutive matches.
  • FC Chernomorets Odessa wins 1st half in 16% of their matches, FC Shakhtar Donetsk in 41% of their matches.
  • FC Chernomorets Odessa wins 16% of halftimes, FC Shakhtar Donetsk wins 41%.
  • The winner of their last meeting was FC Shakhtar Donetsk.
  • On their last meeting FC Shakhtar Donetsk won by 1 goals.
  • When FC Chernomorets Odessa leads 1-0 at home, they win in 71% of their matches.
  • When FC Shakhtar Donetsk leads 0-1 away, they win in 70% of their matches.
  • When FC Chernomorets Odessa is down 0-1 home, they win 0% of their matches.
  • When FC Shakhtar Donetsk is down 1-0 away, they win 0% of their matches.
  • In Premier League, FC Shakhtar Donetsk has better performance than FC Chernomorets Odessa.
  • FC Shakhtar Donetsk's performance of the last 5 matches is better than FC Chernomorets Odessa's.
  • FC Shakhtar Donetsk have lost just 0 of their last 5 games against FC Chernomorets Odessa (in all competitions).
  • In the last 5 meetings FC Chernomorets Odessa won 0, FC Shakhtar Donetsk won 4, 1 draws.
  • FC Shakhtar Donetsk have lost just 0 of their last 5 Premier League games against FC Chernomorets Odessa.
  • FC Chernomorets Odessa have won just 0 of their last 5 Premier League games against FC Shakhtar Donetsk.
  • FC Chernomorets Odessa scores 1 goals in a match against FC Shakhtar Donetsk and FC Shakhtar Donetsk scores 3 goals against FC Chernomorets Odessa (on average).
  • Average number of goals in meetings between FC Chernomorets Odessa and FC Shakhtar Donetsk is 4.
  • Average number of goals in the first half in meetings between FC Chernomorets Odessa and FC Shakhtar Donetsk is 3.2.
  • Both teams haven't won their last match in Premier League.
  • FC Chernomorets Odessa scores 0.79 goals when playing at home and FC Shakhtar Donetsk scores 1.44 goals when playing away (on average).
  • FC Chernomorets Odessa have a losing streak of 3 matches in Premier League.
  • FC Chernomorets Odessa have lost 3 matches in a row.
  • A year ago, FC Chernomorets Odessa were number 11 in the table with 29 points. Now they are number 15 with 18 points.
Прогноз на матч
Особисті зустрічі
Чорноморець
1
Перемог
27
Ігор
22
Перемог
Шахтар
Прем'єр-ліга 2024/2025
02.11.2024 - 18:00 Шахтар 2 - 1 Завершено Чорноморець
Прем'єр-ліга 2023/2024
05.05.2024 - 18:00 Шахтар 3 - 0 Завершено Чорноморець
Прем'єр-ліга 2023/2024
01.05.2024 - 13:00 Чорноморець 1 - 4 Завершено Шахтар
Кубок України 2023/2024
03.04.2024 - 18:00 Шахтар 4 - 1 Завершено Чорноморець
Останні матчі - Чорноморець
Прем'єр-ліга 2024/2025
26.04.2025 - 13:00 Чорноморець 1 - 2 Завершено Рух П
Прем'єр-ліга 2024/2025
20.04.2025 - 18:00 Верес 2 - 1 Завершено Чорноморець П
Прем'єр-ліга 2024/2025
12.04.2025 - 18:00 Оболонь 1 - 0 Завершено Чорноморець П
Прем'єр-ліга 2024/2025
05.04.2025 - 15:30 Чорноморець 1 - 0 Завершено ЛНЗ В
Прем'єр-ліга 2024/2025
30.03.2025 - 15:30 Карпати 4 - 0 Завершено Чорноморець П
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Останні матчі - Шахтар
Прем'єр-ліга 2024/2025
27.04.2025 - 18:00 Шахтар 2 - 2 Завершено Динамо Н
Кубок України 2024/2025
23.04.2025 - 18:00 Полісся 0 - 1 Завершено Шахтар В
Прем'єр-ліга 2024/2025
19.04.2025 - 18:00 Шахтар 2 - 4 Завершено Колос П
Прем'єр-ліга 2025/2026
16.04.2025 - 13:59 Кривбас 1 - 2 Завершено Шахтар В
Прем'єр-ліга 2024/2025
11.04.2025 - 15:30 ЛНЗ 1 - 4 Завершено Шахтар В
Показати більше
Хто переможе?
27 Користувачів зробило свій вибір
Чорноморець
33%
Нічия
26%
Шахтар
41%
П1: 15.00 Х: 6.50 П2: 1.22
Склади команд
Стартовий склад
  • 2
    Богдан Бутко
    Захисник
  • 1
    Артур Рудько
    Воротар
  • 3
    Віталій Єрмаков
    Захисник
  • 24
    Moses, George
    Захисник
  • 44
    Ярослав Ракицький
    Захисник
  • 77
    Kysil, Yaroslav
    Захисник
  • 34
    Latsabidze, Luka
    Півзахисник
  • 16
    Biloshevskyi, Bohdan Olehovych
    Захисник
  • 14
    Siheiev, Kyrylo
    Півзахисник
  • 95
    Mustafaev, Emil
    Півзахисник
  • 9
    Олексій Хобленко
    Форвард
Запасні гравці
Тренери
  • Кучер, Александр
LIVE
Трансляція матчу Чорноморець - Шахтар
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В ефірі
MEGOGO
Трансляція
Інфо
Інфо
Стартовий склад Чорноморця: Рудько — Бутко (к), Ракицький, Єрмаков, Джарджу, Кисіль — Сігєєв, Білошевський, Лацабідзе — Мустафаєв, Хобленко. Головний тренер — Олександр Кучер.
Інфо
Стартовий склад Шахтаря: Фесюн — Азаров, Грам, Бондар (к), Тобіас — Криськів — Невертон, Марлон, Бондаренко, Педріньйо — Кауа Еліас. Головний тренер — Маріно Пушич.
До вашої уваги текстова онлайн-трансляція матчу 27-го туру УПЛ Чорноморець – Шахтар.
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Останні матчі
Завершено 22:00 - Вчора Райо Вальєкано Райо Вальєкано 1 Хетафе Хетафе 0 Завершено 22:00 - Вчора Манчестер Сіті Манчестер Сіті 1 Вулверхемптон Вулверхемптон 0 Завершено 21:45 - Вчора Ніцца Ніцца 1 Реймс Реймс 0 Завершено 21:45 - Вчора Торіно Торіно 1 Венеція Венеція 1 Завершено 21:30 - Вчора Гайденгайм Гайденгайм 0 Бохум Бохум 0

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Анонс матчу Чорноморець - Шахтар 03.05.2025, Прем'єр-ліга

Матч між командою Чорноморець (Одесса) та командою Шахтар (Донецк) проходитиме в рамках чемпіонату по футболу: Прем'єр-ліга 2024/2025 , матч пройде на стадіоні Черноморец.

Дата проведення матчу: 03.05.2025
Час початку матчу: 13:00

Історія попередніх матчів

Історія протистоянь між командами Чорноморець (Одесса) та командою Шахтар (Донецк):

Попередній матч між командами закінчився перемогою на користь Шахтар, тоді як команда Чорноморець залишилася з поразкою . Зіткнення Шахтар та Чорноморець у попередньому футбольному матчі 02.11.2024 закінчилось з таким рахунком: 2:1 на користь господарів.

Для здобуття перемоги тренери команд розробили стратегії ведення гри, і після попередніх матчів внесли тактичні поправки у проведення атаки та захисту на полі.

Онлайн трансляцію матчу Чорноморець - Шахтар можна подивитися 03.05.2025 безкоштовно в HD якості на офіційних джерелах ТБ ресурсів чи платних каналах, де транслюється футбол онлайн, зокрема чемпіонат Прем'єр-ліга. Текстову трансляцію матчу Чорноморець - Шахтар, хід гри, статистику голів, результати та рахунок можна спостерігати на нашому сайті, як з ПК, так і з мобільних платформ, Apple та Android, в режимі 24/7.

Інформація про команди:

Команда господарів

Назва: Чорноморець (Одесса)
Рік заснування Чорноморець (Одесса): 1936
Країна: Украина
Тренер: Роман Григорчук

Попередній матч команди Чорноморець був зіграний проти Рух - 26.04.2025, у рамках турніру Прем'єр-ліга 2024/2025 та закінчився перемогою команди Рух.

Команда гостей

Назва: Шахтар (Донецк)
Рік заснування Шахтер (Донецк): 1936
Країна: Украина
Тренер: Маріно Пушич

Попередній поєдинок команди Шахтар був зіграний проти Динамо - 27.04.2025, у рамках турніру Прем'єр-ліга 2024/2025 та закінчився нічиєю.

Слідкуйте за результатами матчу Чорноморець - Шахтар онлайн в режимі LIVE футбол, усі дані статистики оновлюються протягом матчу на нашому сайті.

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