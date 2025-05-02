Чорноморець - Шахтар онлайн трансляція матчу

Анонс матчу Чорноморець - Шахтар 03.05.2025, Прем'єр-ліга

Матч між командою Чорноморець (Одесса) та командою Шахтар (Донецк) проходитиме в рамках чемпіонату по футболу: Прем'єр-ліга 2024/2025 , матч пройде на стадіоні Черноморец.

Дата проведення матчу: 03.05.2025

Час початку матчу: 13:00

Історія попередніх матчів

Історія протистоянь між командами Чорноморець (Одесса) та командою Шахтар (Донецк):

Попередній матч між командами закінчився перемогою на користь Шахтар, тоді як команда Чорноморець залишилася з поразкою . Зіткнення Шахтар та Чорноморець у попередньому футбольному матчі 02.11.2024 закінчилось з таким рахунком: 2:1 на користь господарів.

Для здобуття перемоги тренери команд розробили стратегії ведення гри, і після попередніх матчів внесли тактичні поправки у проведення атаки та захисту на полі.

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Інформація про команди:

Команда господарів

Назва: Чорноморець (Одесса)

Рік заснування Чорноморець (Одесса): 1936

Країна: Украина

Тренер: Роман Григорчук



Попередній матч команди Чорноморець був зіграний проти Рух - 26.04.2025, у рамках турніру Прем'єр-ліга 2024/2025 та закінчився перемогою команди Рух.

Команда гостей

Назва: Шахтар (Донецк)

Рік заснування Шахтер (Донецк): 1936

Країна: Украина

Тренер: Маріно Пушич



Попередній поєдинок команди Шахтар був зіграний проти Динамо - 27.04.2025, у рамках турніру Прем'єр-ліга 2024/2025 та закінчився нічиєю.

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