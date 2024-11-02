Лівий Берег - Карпати онлайн трансляція матчу

Матч між командою Лівий Берег (Киев) та командою Карпати (Львов) проходитиме в рамках турніру по футболу: Прем'єр-ліга 2024/2025 , матч відбудеться на стадіоні Stadium Livyi Bereh.
Дата проведення матчу: 02.05.2025
Час початку матчу: 15:30
Історія протистоянь між Лівий Берег (Киев) та командою Карпати (Львов):
Попередній поєдинок між командами закінчився перемогою на користь Карпати, тоді як команда Лівий Берег залишилася з поразкою . Зіткнення Карпати та Лівий Берег у попередньому футбольному матчі 02.11.2024 закінчилось з такими результатами: 3:0 на користь господарів.
Для здобуття перемоги тренери команд Виталий Первак и Владислав Лупашко розробили стратегії ведення гри, і після попередніх матчів внесли тактичні поправки у проведення атаки та захисту на полі.
Онлайн трансляцію матчу Лівий Берег - Карпати можна подивитися 02.05.2025 безкоштовно в HD якості на офіційних джерелах ТБ ресурсів чи платних каналах, де транслюється футбол онлайн, зокрема турнір Прем'єр-ліга. Текстову трансляцію матчу Лівий Берег - Карпати, хід гри, статистику голів, результати та рахунок можна спостерігати на нашому сайті, як з ПК, так і з мобільних платформ, Apple та Android, в режимі 24/7.
Назва: Лівий Берег (Киев)
Рік заснування Лівий Берег (Киев): 2017
Країна: Украина
Минулий матч команди Лівий Берег був зіграний проти Зоря - 25.04.2025, у рамках турніру Прем'єр-ліга 2024/2025 та закінчився перемогою команди Зоря.
Назва: Карпати (Львов)
Рік заснування Карпаты (Львов): 2021
Країна: Украина
Попередній матч команди Карпати був зіграний проти Оболонь - 26.04.2025, у рамках чемпіонату Прем'єр-ліга 2024/2025 та закінчився нічиєю.
Слідкуйте за результатами матчу Лівий Берег - Карпати онлайн в режимі LIVE футбол, усі дані статистики оновлюються протягом матчу на нашому сайті.
Інші анонси матчів, розклад, турнірна таблиця та результати ігор Прем'єр-ліга та інших чемпіонатів також доступні онлайн на сайті в режимі 24/7.