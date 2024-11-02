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Лівий Берег - Карпати онлайн трансляція матчу

Прем'єр-ліга - 02 травня 2025, 15:30 - Stadium Livyi Bereh . Трансляція: MEGOGO
Головний суддя: Reznikov, Denys
Лівий Берег
Киев
1 - 1
Оновити
перерыв
Карпати
Львов
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Хід матчу
5' Samar, Valeriy 8' Alvarez, Pablo 19' Alvarez, Pablo 20' Bruninho 23' Олег Соколов 31' Амбросій Чачуа 33' Олег Синиця 45' Kogut, Ivan
Хто переможе?
32 Користувачів зробило свій вибір
Лівий Берег
25%
Нічия
34%
Карпати
41%
П1: 3.66 Х: 3.33 П2: 2.05
Цікаві факти
  • Did you know that FC Levy Bereg Kyiv scores 29% of their goals between the minutes 76-90?
  • Did you know that Karpaty Lviv scores 24% of their goals between the minutes 31-45?
  • FC Levy Bereg Kyiv haven't won in their last 5 games.
  • Karpaty Lviv haven't lost in their last 8 games.
  • FC Levy Bereg Kyiv haven't scored in 8 of their 13 home matches in Premier League this season.
  • Karpaty Lviv haven't scored in 5 of their 13 away matches in Premier League this season.
  • Ruslan Dedukh is FC Levy Bereg Kyiv's top scorer with 3 goals. Bruninho has scored 8 times for Karpaty Lviv.
  • Yevhen Banada has more yellow cards (7) than any other player at FC Levy Bereg Kyiv. Denis Miroshnichenko has collected 8 for Karpaty Lviv.
  • FC Levy Bereg Kyiv wins 1st half in 17% of their matches, Karpaty Lviv in 43% of their matches.
  • FC Levy Bereg Kyiv wins 17% of halftimes, Karpaty Lviv wins 43%.
  • The winner of their last meeting was Karpaty Lviv.
  • On their last meeting Karpaty Lviv won by 3 goals.
  • When FC Levy Bereg Kyiv leads 1-0 at home, they win in 57% of their matches.
  • When Karpaty Lviv leads 0-1 away, they win in 50% of their matches.
  • When FC Levy Bereg Kyiv is down 0-1 home, they win 20% of their matches.
  • When Karpaty Lviv is down 1-0 away, they win 0% of their matches.
  • In Premier League, Karpaty Lviv has better performance than FC Levy Bereg Kyiv.
  • Karpaty Lviv's performance of the last 5 matches is better than FC Levy Bereg Kyiv's.
  • Karpaty Lviv have lost just 0 of their last 3 games against FC Levy Bereg Kyiv (in all competitions).
  • In the last 3 meetings FC Levy Bereg Kyiv won 0, Karpaty Lviv won 2, 1 draws.
  • FC Levy Bereg Kyiv scores 1 goals in a match against Karpaty Lviv and Karpaty Lviv scores 2.33 goals against FC Levy Bereg Kyiv (on average).
  • Average number of goals in meetings between FC Levy Bereg Kyiv and Karpaty Lviv is 3.33.
  • Average number of goals in the first half in meetings between FC Levy Bereg Kyiv and Karpaty Lviv is 1.33.
  • FC Levy Bereg Kyiv scores 0.89 goals when playing at home and Karpaty Lviv scores 0.82 goals when playing away (on average).
  • FC Levy Bereg Kyiv have conceded a goal in each of their last 5 matches.
  • Karpaty Lviv have lost none of their last 4 away matches.
  • Karpaty Lviv have scored at least one goal for 5 consecutive matches.
  • Both teams haven't won their last match in Premier League.
Особисті зустрічі
Лівий Берег
0
Перемог
4
Ігор
3
Перемог
Карпати
Прем'єр-ліга 2024/2025
02.11.2024 - 15:30 Карпати 3 - 0 Завершено Лівий Берег
Перша ліга України 2023/2024
18.05.2024 - 13:00 Карпати 3 - 3 Завершено Лівий Берег
Перша ліга України 2023/2024
12.04.2024 - 13:30 Лівий Берег 0 - 1 Завершено Карпати
Друга ліга України 2021/2022
02.10.2021 - 17:00 Карпати 2 - 0 Завершено Лівий Берег
Останні матчі - Лівий Берег
Прем'єр-ліга 2024/2025
25.04.2025 - 18:00 Зоря 2 - 1 Завершено Лівий Берег П
Прем'єр-ліга 2024/2025
19.04.2025 - 17:20 Лівий Берег 1 - 1 Завершено Полісся Н
Прем'єр-ліга 2024/2025
13.04.2025 - 15:30 Лівий Берег 0 - 2 Завершено Колос П
Прем'єр-ліга 2024/2025
06.04.2025 - 15:30 Динамо 2 - 0 Завершено Лівий Берег П
Прем'єр-ліга 2024/2025
29.03.2025 - 14:05 Лівий Берег 0 - 1 Завершено ФК Олександрія П
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Останні матчі - Карпати
Прем'єр-ліга 2024/2025
26.04.2025 - 18:00 Оболонь 2 - 2 Завершено Карпати Н
Прем'єр-ліга 2024/2025
19.04.2025 - 13:00 Карпати 3 - 1 Завершено Рух В
Прем'єр-ліга 2024/2025
14.04.2025 - 15:30 Інгулець 1 - 2 Завершено Карпати В
Прем'єр-ліга 2024/2025
07.04.2025 - 18:00 Полісся 1 - 1 Завершено Карпати Н
Прем'єр-ліга 2024/2025
30.03.2025 - 15:30 Карпати 4 - 0 Завершено Чорноморець В
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Головні події
Kogut, Ivan
45'
ГООЛ! Олег Синиця
33'
31'
Амбросій Чачуа ГООЛ!
Олег Соколов
23'
20'
Bruninho
19'
Alvarez, Pablo
8'
Alvarez, Pablo
Samar, Valeriy
5'
Хто переможе?
32 Користувачів зробило свій вибір
Лівий Берег
25%
Нічия
34%
Карпати
41%
П1: 3.66 Х: 3.33 П2: 2.05
Склади команд
Стартовий склад
  • 1
    Максим Механів
    Воротар
  • 2
    Олег Соколов
    Захисник
    23
  • 5
    Samar, Valeriy
    Захисник
    5
  • 6
    Sydney, Silva
  • 7
    Shastal, Dmytro
    Півзахисник
  • 8
    Souza da Silva, Diego Henrique
    Півзахисник
  • 17
    Kogut, Ivan
    45
  • 21
    Sukhoruchko, Danyil
    Форвард
  • 44
    Євген Банада
    Півзахисник
  • 96
    Олег Синиця
    Півзахисник
    33
  • 97
    Андрій Якимів
    Півзахисник
  • 1
    Kinareykin, Yakiv
    Воротар
  • 4
    Владислав Бабогло
    Захисник
  • 7
    Pidlepenets, Yevhen
    Форвард
  • 8
    Амбросій Чачуа
    Захисник
    31
  • 10
    Neves Alves, Igor
    Форвард
  • 11
    Денис Мірошниченко
    Захисник
  • 21
    Tanda, Patricio
    Півзахисник
  • 23
    Alvarez, Pablo
    Півзахисник
    19 8
  • 26
    Kostenko, Yan
    Півзахисник
  • 37
    Bruninho
    Півзахисник
    20
  • 55
    Тимур Стецьков
    Захисник
Запасні гравці
Тренери
  • Виталий Первак
  • Владислав Лупашко
Статистика матчу
3
ЖК
3
45%
Володіння м'ячем
55%
4
Штрафні
11
11
Фоли
4
1
Офсайди
ЧК
1
Сейви
2
1
Кутові
LIVE
Трансляція матчу Лівий Берег - Карпати
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В ефірі
MEGOGO
Трансляція
Альварес у першому таймі догрався до вилучення, але Карпати одразу ж після того забили. Щоправда, одразу ж і пропустили. А потім ще три голи могли отримати, тож ситуація для львів'ян явно не з приємних.
Свисток
Ідемо на перерву. 1:1 у нашому матчі за підсумками першої половини.
45+4'
Відскок від Чачуа подачі з лівого флангу від Когута ледь не влучив у ближній кут.
45+2'
Жовта картка
Ігора збив ліворуч у захисті Когут.
45'
Інфо
Наступний потрійний свисток арбітра прозвучить щонайменше через 3 хв.
45'
Небезпечний момент
Самар замикав передачу в падінні з лівого флангу штрафного від Сідннея перед порожніми, але просто не влучив у ворота.
44'
Небезпечний момент
Дієго в дотик у центрі штрафного замикав простріл із лівого флангу від Когута, але просто не влучив у дальній кут.
42'
Удар Підлепенця з правого флангу штрафного пішов у Сідннея.
40'
Небезпечний момент
Кінарейкін виловив на ближній удар Шастала з пів кола перед штрафним на завершення передачі з лівого флангу.
39'
Шастал із правого флангу штрафного запустив закручений удар над воротами.
36'
Сухоручко на ближній головою завершив повз ворота подачу з лівого флангу.
33'
Гоооол!!!
ГОЛ! Уже в наступній атаці з передачі Шастала з правого флангу штрафного Соколов прострілив на Дієго, а той пробив у дальній настільки погано, що Синиці довелось добивати.
31'
Гоооол!!!
ГОЛ! Простріл із лівого флангу від Костенка пролетів на ближній повз Ігора на ногу Чачуа перед порожніми.
28'
Не втримав м'яч на правому фланзі атаки Шастал під час ривку.
26'
Синиця здалеку з лівого флангу спрямував удар низом до рук воротаря.
23'
Жовта картка
Як і Бруніньйо, за той епізод попередження отримав Соколов.
22'
Лівий Берег продовжує грати від оборони.
20'
Жовта картка
Бруніньйо заважав Соколову виконати штрафний.
19'
Друга жовта
Вилучення! Альварес отримав другу жовту за степінг проти Сухорчука в центральному колі.
17'
Простріл від Бруніньйо з лівого флангу ніхто замикати не пішов.
15'
Знову розігрують атаку Карпати.
13'
Офсайд
Пас у офсайд до лівого флангу атаки на Когута.
11'
Невдало накинув Костенко з лівого флангу в напрямку Бруніньйо до штрафного.
9'
Господарі під тиском возять м'яч на власній половині.
7'
Жовта картка
Двома ногами вперед Альварес перед чужим штрафним полетів у ноги Дієго.
5'
Жовта картка
Самар налетів на Чачуа поблизу до центрального кола.
4'
Механів на ближній забрав подачу Мірошніченка з правого флангу.
3'
Карпати тримають м'яч на чужій половині.
1'
Проти Альвареса на чужій половині сфолив Банада.
Свисток
Ми почули стартовий свисток арбітра. Матч було розпочато!
Запасні: Кемкін, Домчак, Киричок, Адамюк, Квасниця, Федор, Клименко, Очеретько, Полегенько, Шах, Краснопір.
Карпати: Кінарейкін — Мірошніченко, Бабогло, Стецьков, Танда — Чачуа, Альварес, Бруніньйо — Підлепенець, Ігор, Костенко.
Запасні: Караващенко, Астахов, Семенов, Шаповал, Косовський, Приходько, А. Різник, Войцеховський, Галас, Кобзар.
Лівий Берег: Механів — Соколов, Якимів, Самар, Сіднней — Синиця, Дієго, Банада — Шастал, Сухоручко, І. Когут.
Інфо
Стали відомі стартові склади:
Інфо
У першому колі перемогли Карпати — 3:0.
Інфо
Карпати йдуть п'ятими з 11 перемогами, 7 нічиїми та 8 поразками — 40 очок.
Інфо
Лівий Берег іде третім із кінця з 6 перемогами, 5 нічиїми та 14 поразками — 23 очки.
Денис Резніков (Кам'янське, Україна) — головний арбітр сьогоднішнього матчу.
Вітаємо, шановні поціновувачі футболу. UA-Футбол запрошує Вас на текстову онлайн-трансляцію поєдинку 27-го туру Української Прем'єр-ліги. На полі стадіону Лівий Берег (Київ, Україна) зіграють київський Лівий Берег та львівські Карпати.
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Анонс матчу Лівий Берег - Карпати 02.05.2025, Прем'єр-ліга

Матч між командою Лівий Берег (Киев) та командою Карпати (Львов) проходитиме в рамках турніру по футболу: Прем'єр-ліга 2024/2025 , матч відбудеться на стадіоні Stadium Livyi Bereh.

Дата проведення матчу: 02.05.2025
Час початку матчу: 15:30

Історія попередніх матчів

Історія протистоянь між Лівий Берег (Киев) та командою Карпати (Львов):

Попередній поєдинок між командами закінчився перемогою на користь Карпати, тоді як команда Лівий Берег залишилася з поразкою . Зіткнення Карпати та Лівий Берег у попередньому футбольному матчі 02.11.2024 закінчилось з такими результатами: 3:0 на користь господарів.

Для здобуття перемоги тренери команд Виталий Первак и Владислав Лупашко розробили стратегії ведення гри, і після попередніх матчів внесли тактичні поправки у проведення атаки та захисту на полі.

Онлайн трансляцію матчу Лівий Берег - Карпати можна подивитися 02.05.2025 безкоштовно в HD якості на офіційних джерелах ТБ ресурсів чи платних каналах, де транслюється футбол онлайн, зокрема турнір Прем'єр-ліга. Текстову трансляцію матчу Лівий Берег - Карпати, хід гри, статистику голів, результати та рахунок можна спостерігати на нашому сайті, як з ПК, так і з мобільних платформ, Apple та Android, в режимі 24/7.

Інформація про команди:

Команда господарів

Назва: Лівий Берег (Киев)
Рік заснування Лівий Берег (Киев): 2017
Країна: Украина

Минулий матч команди Лівий Берег був зіграний проти Зоря - 25.04.2025, у рамках турніру Прем'єр-ліга 2024/2025 та закінчився перемогою команди Зоря.

Команда гостей

Назва: Карпати (Львов)
Рік заснування Карпаты (Львов): 2021
Країна: Украина

Попередній матч команди Карпати був зіграний проти Оболонь - 26.04.2025, у рамках чемпіонату Прем'єр-ліга 2024/2025 та закінчився нічиєю.

Слідкуйте за результатами матчу Лівий Берег - Карпати онлайн в режимі LIVE футбол, усі дані статистики оновлюються протягом матчу на нашому сайті.

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