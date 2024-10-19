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Брентфорд - Манчестер Юнайтед онлайн трансляція матчу

Чемпіонат Англії - 04 травня 2025, 16:00 - Brentford Community Stadium
Головний суддя: Тейлор, Энтони
Брентфорд
Брентфорд
0 - 1
Оновити
27'
Манчестер Юнайтед
Манчестер
Хід матчу
14' Мейсон Маунт
Хто переможе?
21 Користувачів зробило свій вибір
Брентфорд
33%
Нічия
29%
Манчестер Юнайтед
38%
П1: 1.63 Х: 4.20 П2: 4.75
Цікаві факти
  • During the last 8 meetings, Brentford FC have won 1 times, there have been 2 draws while Manchester United have won 5 times. The goal difference is 14-10 in favour of Manchester United.
  • Last season's matches: 1-1 (Brentford FC at home) and 2-1 (Manchester United at home).
  • Did you know that Brentford FC scores 21% of their goals between the minutes 76-90?
  • Did you know that Manchester United scores 36% of their goals between the minutes 76-90?
  • Brentford FC haven't scored in 5 of their 17 home matches in Premier League this season.
  • Manchester United haven't scored in 6 of their 17 away matches in Premier League this season.
  • Bryan Mbeumo is Brentford FC's top scorer with 18 goals. Bruno Fernandes has scored 8 times for Manchester United.
  • Mikkel Damsgaard has assisted the most goals for Brentford FC with 9. Bruno Fernandes is Manchester United's biggest assister (9).
  • Brentford FC wins 1st half in 33% of their matches, Manchester United in 22% of their matches.
  • Brentford FC wins 33% of halftimes, Manchester United wins 22%.
  • The winner of their last meeting was Manchester United.
  • On their last meeting Manchester United won by 1 goals.
  • When Brentford FC leads 1-0 at home, they win in 60% of their matches.
  • When Manchester United leads 0-1 away, they win in 57% of their matches.
  • When Brentford FC is down 0-1 home, they win 36% of their matches.
  • When Manchester United is down 1-0 away, they win 13% of their matches.
  • In Premier League, Brentford FC has better performance than Manchester United.
  • Brentford FC's performance of the last 5 matches is better than Manchester United's.
  • Manchester United have lost just 1 of their last 5 games against Brentford FC (in all competitions).
  • In the last 5 meetings Brentford FC won 1, Manchester United won 3, 1 draws.
  • Manchester United have lost just 1 of their last 5 Premier League games against Brentford FC.
  • Brentford FC have won just 1 of their last 5 Premier League games against Manchester United.
  • Brentford FC scores 1.4 goals in a match against Manchester United and Manchester United scores 1.2 goals against Brentford FC (on average).
  • Average number of goals in meetings between Brentford FC and Manchester United is 2.6.
  • Average number of goals in the first half in meetings between Brentford FC and Manchester United is 1.4.
  • Brentford FC scores 1.91 goals when playing at home and Manchester United scores 1.28 goals when playing away (on average).
  • A year ago, Manchester United were number 6 in the table with 56 points. Now they are number 14 with 39 points.
  • Manchester United have conceded a goal in each of their last 5 matches.
Особисті зустрічі
Брентфорд
1
Перемог
7
Ігор
5
Перемог
Манчестер Юнайтед
Чемпіонат Англії 2024/2025
19.10.2024 - 17:00 Манчестер Юнайтед 2 - 1 Завершено Брентфорд
Чемпіонат Англії 2023/2024
30.03.2024 - 22:00 Брентфорд 1 - 1 Завершено Манчестер Юнайтед
Чемпіонат Англії 2023/2024
07.10.2023 - 17:00 Манчестер Юнайтед 2 - 1 Завершено Брентфорд
Чемпіонат Англії 2022/2023
05.04.2023 - 22:00 Манчестер Юнайтед 1 - 0 Завершено Брентфорд
Останні матчі - Брентфорд
Чемпіонат Англії 2024/2025
01.05.2025 - 21:30 Ноттінгем Форест 0 - 2 Завершено Брентфорд В
Чемпіонат Англії 2024/2025
19.04.2025 - 17:00 Брентфорд 4 - 2 Завершено Брайтон енд Хоув Альбіон В
Чемпіонат Англії 2024/2025
12.04.2025 - 19:30 Арсенал 1 - 1 Завершено Брентфорд Н
Чемпіонат Англії 2024/2025
06.04.2025 - 16:00 Брентфорд 0 - 0 Завершено Челсі Н
Чемпіонат Англії 2024/2025
02.04.2025 - 21:45 Ньюкасл 2 - 1 Завершено Брентфорд П
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Останні матчі - Манчестер Юнайтед
Ліга Європи УЄФА 2024/2025
01.05.2025 - 22:00 Атлетік 0 - 3 Завершено Манчестер Юнайтед В
Чемпіонат Англії 2024/2025
27.04.2025 - 16:00 Борнмут 1 - 1 Завершено Манчестер Юнайтед Н
Чемпіонат Англії 2024/2025
20.04.2025 - 16:00 Манчестер Юнайтед 0 - 1 Завершено Вулверхемптон П
Ліга Європи УЄФА 2024/2025
17.04.2025 - 22:00 Манчестер Юнайтед 5 - 4 Завершено Ліон В
Чемпіонат Англії 2024/2025
13.04.2025 - 18:30 Ньюкасл 4 - 1 Завершено Манчестер Юнайтед П
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Головні події
14'
Мейсон Маунт ГООЛ!
Хто переможе?
21 Користувачів зробило свій вибір
Брентфорд
33%
Нічия
29%
Манчестер Юнайтед
38%
П1: 1.63 Х: 4.20 П2: 4.75
Склади команд
1
Flekken, Mark
23
Lewis-Potter, Keane
4
Van den Berg, Sepp
22
Collins, Nathan
33
Kayode, Michael
18
Yarmoliuk, Yehor
6
Norgaard, Christian
7
Schade, Kevin
24
Damsgaard, Mikkel
19
Mbeumo, Bryan
11
Wissa, Yoane
1
Bayindir, Altay
55
Fredricson, Tyler
4
De Ligt, Matthijs
23
Shaw, Luke
13
Dorgu, Patrick
25
Ugarte, Manuel
37
Mainoo, Kobbie
41
Amass, Harry
7
Мейсон Маунт
17
Garnacho, Alejandro
56
Obi-Martin, Chido
Стартовий склад
  • 11
    Wissa, Yoane
    Форвард
  • 7
    Schade, Kevin
    Форвард
  • 24
    Damsgaard, Mikkel
    Півзахисник
  • 19
    Mbeumo, Bryan
  • 18
    Yarmoliuk, Yehor
    Півзахисник
  • 6
    Norgaard, Christian
    Півзахисник
  • 23
    Lewis-Potter, Keane
    Форвард
  • 4
    Van den Berg, Sepp
    Захисник
  • 22
    Collins, Nathan
    Захисник
  • 33
    Kayode, Michael
    Захисник
  • 1
    Flekken, Mark
  • 56
    Obi-Martin, Chido
    Форвард
  • 7
    Мейсон Маунт
    Півзахисник
    14
  • 17
    Garnacho, Alejandro
    Форвард
  • 13
    Dorgu, Patrick
    Захисник
  • 25
    Ugarte, Manuel
    Півзахисник
  • 37
    Mainoo, Kobbie
    Півзахисник
  • 41
    Amass, Harry
    Захисник
  • 55
    Fredricson, Tyler
    Захисник
  • 4
    De Ligt, Matthijs
  • 23
    Shaw, Luke
    Захисник
  • 1
    Bayindir, Altay
    Воротар
Запасні гравці
Тренери
  • Томас Франк
  • Рубен Аморим
Статистика матчу
46%
Володіння м'ячем
54%
1
Штрафні
1
3
Кутові
1
Фоли
1
Трансляція
23'
Поки без особливих змін на полі
20'
Брентфорд продовжує контролювати м'яч, але поки шлях до воріт суперника для них закритий
17'
Кутовий
Кутовий виконали господарі і після навісу на дальню стійку та боротьби ніхто з гравців не дотягнувся до м'яча і той полетів за межі поля
14'
Гоооол!!!
ГОЛ! Маунт відкриває рахунок! Флеккен вибив м'яч від власного штрафного і в центрі поля в боротьбі Мейну відібрав м'яч, віддав на хід Гарначо по лівому флангу, той прорвався до штрафного та виконав простріл, а перед воротами Маунт першим зіграв на м'ячі і переправив його у ворота! Рахунок стає 1:0 на користь Манчестер Юнайтед
12'
Кутовий
Ще один корнер виконали господарі і знову після навісу Баїндір вибив м'яч кулаками
12'
Кутовий
Кутовий виконали Бджоли і після навісу Баїндір вибив м'яч кулаком
11'
Аут неподалік кутового прапорця заробили господарі і після вкидання у штрафний Шоу вибив м'яч за межі поля
8'
Команди почергово контролюють м'яч, але поки без загострень
5'
Ще одне закидання від Ярмолюка з правого флангу, цього разу Баїндір забрав м'яч у руки
4'
Небезпечний момент
Ярмолюк виконав непогане закидання з правого флангу на дальню стійку куди набіг Шаде і пробив, але м'яч полетів вище воріт
4'
Кутовий
Право на виконання першого кутового у матчі заробили Бджоли і після розіграшу та навісу суперники вибили м'яч
3'
Після навісу з центра поля у бік воріт Червоних дияволів Шоу вибивав м'яч головою, при цьому ледве не зрізав його у власні ворота
1'
Свисток
Ентоні Тейлор дав стартовий свисток. Гості розвели м'яч з центра поля
Гравці вже на полі та готові розпочати поєдинок
Інфо
Головний арбітр матчу: Ентоні Тейлор
Головний тренер Манчестер Юнайтед: Рубен Аморім
На лаві запасних: Діалло, Гейлунн, Гітон, Еріксен, Йоро, Каземіро, Лінделоф, Магвайр, Фернандеш
Інфо
Стартовий склад Манчестер Юнайтед (3-4-2-1): Баїндір - Шоу, Де Лігт, Фредріксон - Амасс, Мейну, Угарте, Доргу - Гарначо, Маунт - Обі
Головний тренер Брентфорду: Томас Франк
На лаві запасних: Аєр, Вальдімарссон, Генрі, Густаво Нунес, Конак, Мі, Піннок, Тьяго, Єнсен
Інфо
Стартовий склад Брентфорду (4-2-3-1): Флеккен - Льюїс-Поттер, ван ден Берг, Коллінз, Кайоде - Ярмолюк, Нергор - Шаде, Дамсгор, Мбемо - Вісса
Напередодні матчу Брентфорд займає одинадцяту сходинку турнірної таблиці з 49 очками та відстає від зони єврокубків на одинадцять балів. Манчестер Юнайтед наразі п'ятнадцятий з 39 очками та відставанням від зони єврокубків у 21 бал
Поєдинок пройде у Лондоні на стадіоні Брентфорд Комм'юніті та розпочнеться о 16:00 за київським часом
Вітаємо всіх шанувальників футболу на текстовій трансляції матчу 35-го туру Англійської Прем'єр-ліги, в якому Брентфорд прийме у гостях Манчестер Юнайтед
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Анонс матчу Брентфорд - "Манчестер Юнайтед" 04.05.2025, Чемпіонат Англії

Матч між командою Брентфорд (Брентфорд) та командою "Манчестер Юнайтед" (Манчестер) проходитиме в рамках чемпіонату по футболу: Чемпіонат Англії 2024/2025 , матч відбудеться на стадіоні Brentford Community Stadium.

Дата проведення матчу: 04.05.2025
Час початку матчу: 16:00

Історія попередніх матчів

Історія протистоянь між командами Брентфорд (Брентфорд) та командою "Манчестер Юнайтед" (Манчестер):

Попередній матч між командами закінчився перемогою на користь "Манчестер Юнайтед", тоді як команда Брентфорд залишилася з поразкою . Зіткнення "Манчестер Юнайтед" та Брентфорд у попередньому футбольному матчі 19.10.2024 закінчилось з такими результатами: 2:1 на користь господарів.

Для здобуття перемоги тренери команд Томас Франк и Рубен Аморим розробили стратегії ведення гри, і після попередніх матчів внесли тактичні поправки у проведення атаки та захисту на полі.

Онлайн трансляцію матчу Брентфорд - "Манчестер Юнайтед" можна подивитися 04.05.2025 безкоштовно в HD якості на офіційних джерелах ТБ ресурсів чи платних каналах, де транслюється футбол онлайн, зокрема турнір Чемпіонат Англії. Текстову трансляцію матчу Брентфорд - "Манчестер Юнайтед", хід гри, статистику голів, результати та рахунок можна спостерігати на нашому сайті, як з ПК, так і з мобільних платформ, Apple та Android, в режимі 24/7.

Інформація про команди:

Команда господарів

Назва: Брентфорд (Брентфорд)
Рік заснування Брентфорд (Брентфорд): 1889
Країна: Англия
Тренер: Томас Франк

Минулий поєдинок команди Брентфорд був зіграний проти Ноттінгем Форест - 01.05.2025, у рамках чемпіонату Чемпіонат Англії 2024/2025 та закінчився перемогою команди Брентфорд.

Команда гостей

Назва: "Манчестер Юнайтед" (Манчестер)
Рік заснування "Манчестер Юнайтед" (Манчестер): 1878
Країна: Англия
Тренер: Эрик тен Хаг

Попередній матч команди "Манчестер Юнайтед" був зіграний проти Атлетік - 01.05.2025, у рамках чемпіонату Ліга Європи УЄФА 2024/2025 та закінчився перемогою команди "Манчестер Юнайтед".

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