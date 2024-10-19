Брентфорд - Манчестер Юнайтед онлайн трансляція матчу

Гоооол!!!

ГОЛ! Маунт відкриває рахунок! Флеккен вибив м'яч від власного штрафного і в центрі поля в боротьбі Мейну відібрав м'яч, віддав на хід Гарначо по лівому флангу, той прорвався до штрафного та виконав простріл, а перед воротами Маунт першим зіграв на м'ячі і переправив його у ворота! Рахунок стає 1:0 на користь Манчестер Юнайтед