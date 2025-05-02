Евертон - Ипсвич Таун онлайн трансляція матчу

Анонс матчу Евертон - Ипсвич Таун 03.05.2025, Чемпіонат Англії

Матч між командою Евертон (Ливерпуль) та командою Ипсвич Таун проходитиме в рамках турніру по футболу: Чемпіонат Англії 2024/2025 , матч пройде на стадіоні Гудисон Парк.

Дата проведення матчу: 03.05.2025

Час початку матчу: 17:00

Історія попередніх матчів

Історія протистоянь між клубами Евертон (Ливерпуль) та командою Ипсвич Таун:

Попередній поєдинок між командами закінчився перемогою на користь команди Евертон, тоді як команда Ипсвич Таун залишилася з поразкою . Зіткнення Ипсвич Таун та Евертон у попередньому футбольному матчі 19.10.2024 закінчилось з наступним результатом: 0:2 на користь гостей.

Для здобуття перемоги тренери команд Дэвид Мойес и McKenna, Kieran розробили стратегії ведення гри, і після попередніх зустрічей внесли тактичні поправки у проведення атаки та захисту на полі.

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Інформація про команди:

Команда господарів

Назва: Евертон (Ливерпуль)

Рік заснування Евертон (Ливерпуль): 1878

Країна: Англия

Тренер: Шон Дайч



Попередній поєдинок команди Евертон був зіграний проти "Челсі" - 26.04.2025, у рамках чемпіонату Чемпіонат Англії 2024/2025 та закінчився перемогою команди "Челсі".

Команда гостей

Назва: Ипсвич Таун



Минулий матч команди Ипсвич Таун був зіграний проти "Ньюкасл" - 26.04.2025, у рамках чемпіонату Чемпіонат Англії 2024/2025 та закінчився перемогою команди "Ньюкасл".

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