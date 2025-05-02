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Евертон - Ипсвич Таун онлайн трансляція матчу

Чемпіонат Англії - 03 травня 2025, 17:00 - Гудисон Парк . Трансляція: Setanta Sports
Головний суддя: Smith, Lewis
Евертон
Ливерпуль
0 - 0
Оновити
22'
Ипсвич Таун
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Хід матчу
Хто переможе?
21 Користувачів зробило свій вибір
Евертон
33%
Нічия
33%
Ипсвич Таун
33%
П1: 1.53 Х: 4.40 П2: 6.70
Цікаві факти
  • During the last 9 meetings, Everton FC have won 4 times, there have been 2 draws while Ipswich Town have won 3 times. The goal difference is 10-8 in favour of Everton FC.
  • Did you know that Everton FC scores 26% of their goals between the minutes 31-45?
  • Did you know that Everton FC scores 3% of their goals between the minutes 61-75? This is the lowest percentage in the league.
  • Did you know that Ipswich Town scores 30% of their goals between the minutes 31-45?
  • Everton FC have played 6 home matches in a row without winning.
  • Everton FC haven't scored in 7 of their 17 home matches in Premier League this season.
  • Ipswich Town haven't scored in 4 of their 16 away matches in Premier League this season.
  • Everton FC's home record this season: 4-8-5.
  • Iliman Ndiaye is Everton FC's top scorer with 7 goals. Liam Delap has scored 12 times for Ipswich Town.
  • Dwight McNeil has assisted the most goals for Everton FC with 4. Jack Clarke is Ipswich Town's biggest assister (4).
  • Ipswich Town have conceded a goal in each of their last 15 matches.
  • Everton FC wins 1st half in 26% of their matches, Ipswich Town in 30% of their matches.
  • Everton FC wins 26% of halftimes, Ipswich Town wins 30%.
  • The winner of their last meeting was Everton FC.
  • On their last meeting Everton FC won by 2 goals.
  • When Everton FC leads 1-0 at home, they win in 60% of their matches.
  • When Ipswich Town leads 0-1 away, they win in 42% of their matches.
  • When Everton FC is down 0-1 home, they win 10% of their matches.
  • When Ipswich Town is down 1-0 away, they win 0% of their matches.
  • Everton FC has streak of 2 matches with 0 scored goals.
  • Ipswich Town have lost just 1 of their last 5 games against Everton FC (in all competitions).
  • In the last 5 meetings Everton FC won 1, Ipswich Town won 3, 1 draws.
  • Ipswich Town have lost just 1 of their last 5 Premier League games against Everton FC.
  • Everton FC have won just 1 of their last 5 Premier League games against Ipswich Town.
  • Everton FC scores 0.6 goals in a match against Ipswich Town and Ipswich Town scores 1.4 goals against Everton FC (on average).
  • Average number of goals in meetings between Everton FC and Ipswich Town is 2.
  • Average number of goals in the first half in meetings between Everton FC and Ipswich Town is 1.2.
  • Both teams haven't won their last match in Premier League.
  • Both teams lost their last match.
  • Both teams didn't score on their last match.
  • Everton FC scores 1.3 goals when playing at home and Ipswich Town scores 1.38 goals when playing away (on average).
Прогноз на матч
Особисті зустрічі
Евертон
1
Перемог
1
Ігор
0
Перемог
Ипсвич Таун
Чемпіонат Англії 2024/2025
19.10.2024 - 17:23 Ипсвич Таун 0 - 2 Завершено Евертон
Останні матчі - Евертон
Чемпіонат Англії 2024/2025
26.04.2025 - 14:30 Челсі 1 - 0 Завершено Евертон П
Чемпіонат Англії 2024/2025
19.04.2025 - 17:00 Евертон 0 - 2 Завершено Манчестер Сіті П
Чемпіонат Англії 2024/2025
12.04.2025 - 17:00 Ноттінгем Форест 0 - 1 Завершено Евертон В
Чемпіонат Англії 2024/2025
05.04.2025 - 14:30 Евертон 1 - 1 Завершено Арсенал Н
Чемпіонат Англії 2024/2025
02.04.2025 - 22:00 Ліверпуль 1 - 0 Завершено Евертон П
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Останні матчі - Ипсвич Таун
Чемпіонат Англії 2024/2025
26.04.2025 - 17:00 Ньюкасл 3 - 0 Завершено Ипсвич Таун П
Чемпіонат Англії 2024/2025
20.04.2025 - 16:00 Ипсвич Таун 0 - 4 Завершено Арсенал П
Чемпіонат Англії 2024/2025
13.04.2025 - 16:00 Челсі 2 - 2 Завершено Ипсвич Таун Н
Чемпіонат Англії 2024/2025
05.04.2025 - 17:00 Ипсвич Таун 1 - 2 Завершено Вулверхемптон П
Чемпіонат Англії 2024/2025
02.04.2025 - 21:45 Борнмут 1 - 2 Завершено Ипсвич Таун В
Показати більше
Хто переможе?
21 Користувачів зробило свій вибір
Евертон
33%
Нічия
33%
Ипсвич Таун
33%
П1: 1.53 Х: 4.40 П2: 6.70
Склади команд
1
Джордан Пікфорд
19
Віталій Миколенко
32
Branthwaite, Jarrad
15
O'Brien, Jake
2
Patterson, Nathan
37
Garner, James
27
Gueye, Idrissa Gana
10
Ndiaye, Iliman
24
Alcaraz, Carlos
7
McNeil, Dwight
14
Beto
31
Palmer, Alex
26
O'Shea, Dara
6
Woolfenden, Luke
15
Burgess, Cameron
24
Greaves, Jacob
5
Morsy, Sam
14
Taylor, Jack
20
Hutchinson, Omari
10
Chaplin, Conor
9
Enciso, Julio
19
Delap, Liam
Стартовий склад
  • 14
    Beto
  • 10
    Ndiaye, Iliman
    Півзахисник
  • 24
    Alcaraz, Carlos
    Півзахисник
  • 7
    McNeil, Dwight
    Форвард
  • 37
    Garner, James
  • 27
    Gueye, Idrissa Gana
    Півзахисник
  • 19
    Віталій Миколенко
    Захисник
  • 32
    Branthwaite, Jarrad
    Півзахисник
  • 15
    O'Brien, Jake
    Захисник
  • 2
    Patterson, Nathan
    Захисник
  • 1
    Джордан Пікфорд
    Воротар
  • 19
    Delap, Liam
    Форвард
  • 20
    Hutchinson, Omari
    Півзахисник
  • 10
    Chaplin, Conor
  • 9
    Enciso, Julio
  • 5
    Morsy, Sam
    Півзахисник
  • 14
    Taylor, Jack
    Півзахисник
  • 26
    O'Shea, Dara
    Захисник
  • 6
    Woolfenden, Luke
  • 15
    Burgess, Cameron
    Захисник
  • 24
    Greaves, Jacob
    Захисник
  • 31
    Palmer, Alex
    Воротар
Запасні гравці
Тренери
  • Дэвид Мойес
  • McKenna, Kieran
LIVE
Трансляція матчу Евертон - Ипсвич Таун
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В ефірі
Setanta Sports
Трансляція
17'
Евертон спокійно тримає м'яч на чужій половині.
15'
Делап п'ятою на ближній завершував простріл із правого флангу, але удар не вийшов.
13'
Фол Делапа в центрі поля проти Гарнера.
11'
Кутовий
Подача кутового з лівого флангу відскочила в центрі штрафного на Бету, який через себе пробив над воротами.
8'
Кутовий
Палмеру дісталась подача кутового з правого флангу.
7'
Грівз перевів на кутовий м'яч із-під ніг Бету на правому фланзі штрафного.
4'
Делап зміщувався до зони перед штрафним під час контратаки, але пробив до рук воротаря.
2'
Чапліну в центрі поля наступив на ногу Ндоє.
1'
Евертон починає в атаці.
Свисток
Ми почули стартовий свисток арбітра. Матч було розпочато!
Запасні: Волтон, Годфрі, Боніфейс, Туанзебе, Луонго, Філліпс, Каюсте, Дж. Кларк, Гірст.
Іпсвіч: А. Палмер — О’Ши, Берджесс, Вульфенден, Грівз — Морсі, Тейлор — Гатчінсон, Чаплін, Енсісо — Делап.
Запасні: Вірджинія, Кін, Калверт-Льюїн, Гаррісон, Шерміті, Янг, Броя, Коулман, Іроегбунам.
Евертон: Пікфорд — Паттерсон, О'Браєн, Брентвейт, Миколенко — Гує, Гарнер — Макніл, Алькарас, Ндіає — Бету.
Інфо
Стали відомі стартові склади:
Інфо
У першому колі переміг Евертон — 2:0.
Інфо
Іпсвіч уже вилетів із АПЛ.
Інфо
Іпсвіч іде третім із кінця з 4 перемогами, 9 нічиїми та 21 поразкою — 21 очко.
Інфо
Евертон іде п'ятнадцятим із 8 перемогами, 14 нічиїми та 12 поразками — 38 очок.
Льюїс Сміт (Англія) — головний арбітр сьогоднішнього матчу.
Вітаємо, шановні поціновувачі футболу. UA-Футбол запрошує Вас на текстову онлайн-трансляцію поєдинку 35-го туру Англійської Прем'єр-ліги. На полі стадіону Гудісон Парк (Ліверпуль, Англія) зіграють Евертон та Іпсвіч.
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Анонс матчу Евертон - Ипсвич Таун 03.05.2025, Чемпіонат Англії

Матч між командою Евертон (Ливерпуль) та командою Ипсвич Таун проходитиме в рамках турніру по футболу: Чемпіонат Англії 2024/2025 , матч пройде на стадіоні Гудисон Парк.

Дата проведення матчу: 03.05.2025
Час початку матчу: 17:00

Історія попередніх матчів

Історія протистоянь між клубами Евертон (Ливерпуль) та командою Ипсвич Таун:

Попередній поєдинок між командами закінчився перемогою на користь команди Евертон, тоді як команда Ипсвич Таун залишилася з поразкою . Зіткнення Ипсвич Таун та Евертон у попередньому футбольному матчі 19.10.2024 закінчилось з наступним результатом: 0:2 на користь гостей.

Для здобуття перемоги тренери команд Дэвид Мойес и McKenna, Kieran розробили стратегії ведення гри, і після попередніх зустрічей внесли тактичні поправки у проведення атаки та захисту на полі.

Онлайн трансляцію матчу Евертон - Ипсвич Таун можна подивитися 03.05.2025 безкоштовно в HD якості на офіційних джерелах ТБ ресурсів чи платних каналах, де транслюється футбол онлайн, зокрема турнір Чемпіонат Англії. Текстову трансляцію матчу Евертон - Ипсвич Таун, хід гри, статистику голів, результати та рахунок можна спостерігати на нашому сайті, як з ПК, так і з мобільних платформ, Apple та Android, в режимі 24/7.

Інформація про команди:

Команда господарів

Назва: Евертон (Ливерпуль)
Рік заснування Евертон (Ливерпуль): 1878
Країна: Англия
Тренер: Шон Дайч

Попередній поєдинок команди Евертон був зіграний проти "Челсі" - 26.04.2025, у рамках чемпіонату Чемпіонат Англії 2024/2025 та закінчився перемогою команди "Челсі".

Команда гостей

Назва: Ипсвич Таун

Минулий матч команди Ипсвич Таун був зіграний проти "Ньюкасл" - 26.04.2025, у рамках чемпіонату Чемпіонат Англії 2024/2025 та закінчився перемогою команди "Ньюкасл".

Слідкуйте за результатами матчу Евертон - Ипсвич Таун онлайн в режимі LIVE футбол, усі дані статистики оновлюються протягом матчу на нашому сайті.

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