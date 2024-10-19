Арсенал - Борнмут онлайн трансляція матчу

Матч між командою Арсенал (Лондон) та командою "Борнмут" (Борнмут) проходитиме в рамках турніру по футболу: Чемпіонат Англії 2024/2025 , матч пройде на стадіоні Эмирейтс.
Дата проведення матчу: 03.05.2025
Час початку матчу: 19:30
Історія протистоянь між Арсенал (Лондон) та командою "Борнмут" (Борнмут):
Минулий матч між командами закінчився перемогою на користь "Борнмут", тоді як команда Арсенал залишилася з поразкою . Зіткнення "Борнмут" та Арсенал у попередньому футбольному матчі 19.10.2024 закінчилось з такими результатами: 2:0 на користь господарів.
Для здобуття перемоги тренери команд розробили стратегії ведення гри, і після попередніх зустрічей внесли тактичні поправки у проведення атаки та захисту на полі.
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Назва: Арсенал (Лондон)
Рік заснування Арсенал (Лондон): 1886
Країна: Англия
Тренер: Микель Артета
Минулий матч команди Арсенал був зіграний проти "Парі Сен-Жермен" - 29.04.2025, у рамках турніру Ліга чемпіонів УЄФА 2024/2025 та закінчився перемогою команди "Парі Сен-Жермен".
Назва: "Борнмут" (Борнмут)
Рік заснування "Борнмут" (Борнмут): 1890
Країна: Англия
Тренер: Андони Ираола
Минулий поєдинок команди "Борнмут" був зіграний проти "Манчестер Юнайтед" - 27.04.2025, у рамках чемпіонату Чемпіонат Англії 2024/2025 та закінчився нічиєю.
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