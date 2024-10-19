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Арсенал - Борнмут онлайн трансляція матчу

Чемпіонат Англії - 03 травня 2025, 19:30 - Эмирейтс
Головний суддя: Жарред Жилле
Арсенал
Лондон
До початку
00 : 00 : 00
Борнмут
Борнмут
Хто переможе?
24 Користувачів зробило свій вибір
Арсенал
33%
Нічия
29%
Борнмут
38%
П1: 2.18 Х: 3.67 П2: 3.35
Цікаві факти
  • The most common result of matches between Arsenal FC and AFC Bournemouth is 3-0. 3 matches have ended with this result.
  • During the last 7 meetings with Arsenal FC playing at home, Arsenal FC have won 7 times, there have been 0 draws while AFC Bournemouth have won 0 times. The goal difference is 20-4 in favour of Arsenal FC.
  • During the last 17 meetings, Arsenal FC have won 12 times, there have been 3 draws while AFC Bournemouth have won 2 times. The goal difference is 39-15 in favour of Arsenal FC.
  • Last season Arsenal FC won both games against AFC Bournemouth (3-0 at home and 4-0 away).
  • Did you know that Arsenal FC scores 22% of their goals between the minutes 31-45?
  • Did you know that AFC Bournemouth scores 34% of their goals between the minutes 76-90?
  • Arsenal FC haven't lost in their last 12 games.
  • Arsenal FC haven't lost in any of their last 6 home matches.
  • When playing at home, Arsenal FC have not lost to AFC Bournemouth in their last 7 encounters.
  • Arsenal FC have received 5 red cards this season. This is the highest number in Premier League.
  • Arsenal FC haven't scored in 2 of their 17 home matches in Premier League this season.
  • AFC Bournemouth haven't scored in 3 of their 17 away matches in Premier League this season.
  • Arsenal FC's home record this season: 10-6-1.
  • AFC Bournemouth's away record this season: 6-7-4.
  • Kai Havertz is Arsenal FC's top scorer with 9 goals. Justin Kluivert has scored 12 times for AFC Bournemouth.
  • Arsenal FC have scored at least one goal for 11 consecutive matches.
  • Arsenal FC wins 1st half in 55% of their matches, AFC Bournemouth in 39% of their matches.
  • Arsenal FC wins 55% of halftimes, AFC Bournemouth wins 39%.
  • The winner of their last meeting was AFC Bournemouth.
  • On their last meeting AFC Bournemouth won by 2 goals.
  • When Arsenal FC leads 1-0 at home, they win in 75% of their matches.
  • When AFC Bournemouth leads 0-1 away, they win in 62% of their matches.
  • When Arsenal FC is down 0-1 home, they win 57% of their matches.
  • When AFC Bournemouth is down 1-0 away, they win 14% of their matches.
  • In Premier League, Arsenal FC has better performance than AFC Bournemouth.
  • Arsenal FC's performance of the last 5 matches is better than AFC Bournemouth's.
  • Arsenal FC have lost just 1 of their last 5 games against AFC Bournemouth (in all competitions).
  • In the last 5 meetings Arsenal FC won 4, AFC Bournemouth won 1, 0 draws.
  • Arsenal FC have lost just 1 of their last 5 Premier League games against AFC Bournemouth.
  • AFC Bournemouth have won just 1 of their last 5 Premier League games against Arsenal FC.
  • Arsenal FC scores 2.2 goals in a match against AFC Bournemouth and AFC Bournemouth scores 1 goals against Arsenal FC (on average).
  • Average number of goals in meetings between Arsenal FC and AFC Bournemouth is 3.2.
  • Average number of goals in the first half in meetings between Arsenal FC and AFC Bournemouth is 1.
  • Both teams haven't won their last match in Premier League.
  • Arsenal FC scores 2.12 goals when playing at home and AFC Bournemouth scores 1.61 goals when playing away (on average).
  • AFC Bournemouth haven't lost in their last 4 games.
Особисті зустрічі
Арсенал
12
Перемог
16
Ігор
2
Перемог
Борнмут
Чемпіонат Англії 2024/2025
19.10.2024 - 19:30 Борнмут 2 - 0 Завершено Арсенал
Чемпіонат Англії 2023/2024
04.05.2024 - 14:30 Арсенал 3 - 0 Завершено Борнмут
Чемпіонат Англії 2023/2024
30.09.2023 - 17:00 Борнмут 0 - 4 Завершено Арсенал
Чемпіонат Англії 2022/2023
04.03.2023 - 17:00 Арсенал 3 - 2 Завершено Борнмут
Останні матчі - Арсенал
Ліга чемпіонів УЄФА 2024/2025
29.04.2025 - 22:00 Арсенал 0 - 1 Завершено Парі Сен-Жермен П
Чемпіонат Англії 2024/2025
23.04.2025 - 22:00 Арсенал 2 - 2 Завершено Крістал Пелес Н
Чемпіонат Англії 2024/2025
20.04.2025 - 16:00 Ипсвич Таун 0 - 4 Завершено Арсенал В
Ліга чемпіонів УЄФА 2024/2025
16.04.2025 - 22:00 Реал 1 - 2 Завершено Арсенал В
Чемпіонат Англії 2024/2025
12.04.2025 - 19:30 Арсенал 1 - 1 Завершено Брентфорд Н
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Останні матчі - Борнмут
Чемпіонат Англії 2024/2025
27.04.2025 - 16:00 Борнмут 1 - 1 Завершено Манчестер Юнайтед Н
Чемпіонат Англії 2024/2025
19.04.2025 - 17:00 Крістал Пелес 0 - 0 Завершено Борнмут Н
Чемпіонат Англії 2024/2025
14.04.2025 - 22:00 Борнмут 1 - 0 Завершено Фулгем В
Чемпіонат Англії 2024/2025
05.04.2025 - 17:00 Вест Хем Юнайтед 2 - 2 Завершено Борнмут Н
Чемпіонат Англії 2024/2025
02.04.2025 - 21:45 Борнмут 1 - 2 Завершено Ипсвич Таун П
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Хто переможе?
24 Користувачів зробило свій вибір
Арсенал
33%
Нічия
29%
Борнмут
38%
П1: 2.18 Х: 3.67 П2: 3.35
Трансляція
Інфо
"Борнмут": Аррісабалага, Хюйсен, Керкез, Кук (к), Еванілсон, Уаттара, Адамс, Таверньє, Клюйверт, Араухо, Забарний
Інфо
Зінченко - на лаві запасних.
Інфо
"Арсенал": Райя, Уайт, Саліба, Ківіор, Льюїс-Скеллі, Парті, Райс, Едегор, Сака, Мартінеллі, Троссард
Інфо
Пані та панове, раді вітати вас на текстовому онлайні матчу 35-го туру АПЛ. Друга команда чемпіонату (67 очок) приймає 10-й колектив першості (50 балів).
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Анонс матчу Арсенал - "Борнмут" 03.05.2025, Чемпіонат Англії

Матч між командою Арсенал (Лондон) та командою "Борнмут" (Борнмут) проходитиме в рамках турніру по футболу: Чемпіонат Англії 2024/2025 , матч пройде на стадіоні Эмирейтс.

Дата проведення матчу: 03.05.2025
Час початку матчу: 19:30

Історія попередніх матчів

Історія протистоянь між Арсенал (Лондон) та командою "Борнмут" (Борнмут):

Минулий матч між командами закінчився перемогою на користь "Борнмут", тоді як команда Арсенал залишилася з поразкою . Зіткнення "Борнмут" та Арсенал у попередньому футбольному матчі 19.10.2024 закінчилось з такими результатами: 2:0 на користь господарів.

Для здобуття перемоги тренери команд розробили стратегії ведення гри, і після попередніх зустрічей внесли тактичні поправки у проведення атаки та захисту на полі.

Онлайн трансляцію матчу Арсенал - "Борнмут" можна подивитися 03.05.2025 безкоштовно в HD якості на офіційних джерелах ТБ ресурсів чи платних каналах, де транслюється футбол онлайн, зокрема чемпіонат Чемпіонат Англії. Текстову трансляцію матчу Арсенал - "Борнмут", хід гри, статистику голів, результати та рахунок можна спостерігати на нашому сайті, як з ПК, так і з мобільних платформ, Apple та Android, в режимі 24/7.

Інформація про команди:

Команда господарів

Назва: Арсенал (Лондон)
Рік заснування Арсенал (Лондон): 1886
Країна: Англия
Тренер: Микель Артета

Минулий матч команди Арсенал був зіграний проти "Парі Сен-Жермен" - 29.04.2025, у рамках турніру Ліга чемпіонів УЄФА 2024/2025 та закінчився перемогою команди "Парі Сен-Жермен".

Команда гостей

Назва: "Борнмут" (Борнмут)
Рік заснування "Борнмут" (Борнмут): 1890
Країна: Англия
Тренер: Андони Ираола

Минулий поєдинок команди "Борнмут" був зіграний проти "Манчестер Юнайтед" - 27.04.2025, у рамках чемпіонату Чемпіонат Англії 2024/2025 та закінчився нічиєю.

Слідкуйте за результатами матчу Арсенал - "Борнмут" онлайн в режимі LIVE футбол, усі дані статистики оновлюються протягом матчу на нашому сайті.

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