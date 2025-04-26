Барселона - Реал онлайн трансляція матчу

Протистояння між командою "Барселона" (Барселона) та командою Реал (Мадрид) проходитиме в рамках турніру по футболу: Кубок Іспанії 2024/2025 .
Дата проведення матчу: 26.04.2025
Час початку матчу: 23:00
Історія протистоянь між клубами "Барселона" (Барселона) та командою Реал (Мадрид):
Минулий матч між командами закінчився перемогою на користь команди "Барселона", тоді як команда Реал залишилася з поразкою . Зіткнення Реал та "Барселона" у попередньому футбольному матчі 12.01.2025 закінчилось з наступним результатом: 2:5 на користь гостей.
Для здобуття перемоги тренери команд Flick, Hansi и Карло Анчелотти розробили стратегії ведення гри, і після попередніх зустрічей внесли тактичні поправки у проведення атаки та захисту на полі.
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Назва: "Барселона" (Барселона)
Рік заснування "Барселона" (Барселона): 1899
Країна: Испания
Тренер: Хави
Попередній поєдинок команди "Барселона" був зіграний проти Мальорка - 22.04.2025, у рамках чемпіонату Чемпіонат Іспанії 2024/2025 та закінчився перемогою команди "Барселона".
Назва: Реал (Мадрид)
Рік заснування Реал (Мадрид): 1902
Країна: Испания
Тренер: Карло Анчелотти
Попередній матч команди Реал був зіграний проти Хетафе - 23.04.2025, у рамках чемпіонату Чемпіонат Іспанії 2024/2025 та закінчився перемогою команди Реал.
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