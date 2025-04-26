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Барселона - Реал онлайн трансляція матчу

Кубок Іспанії - 26 квітня 2025, 23:00 . Трансляція: MEGOGO Футбол Первый
Головний суддя: Рикардо Де Бургос Бенгоэчеа
Барселона
Барселона
1 - 0
Оновити
37'
Реал
Мадрид
Дивитись трансляцію
Хід матчу
11' Mendy, Ferland Вийшов: Garcia, Francisco 28' Pedri 31' Tchouameni, Aurelien
Хто переможе?
67 Користувачів зробило свій вибір
Барселона
39%
Нічия
21%
Реал
40%
П1: 2.14 Х: 4.00 П2: 3.00
Цікаві факти
  • The most common result of matches between FC Barcelona and Real Madrid when FC Barcelona is playing at home is 1-1. 5 matches have ended with this result.
  • During the last 38 meetings with FC Barcelona playing at home, FC Barcelona have won 17 times, there have been 12 draws while Real Madrid have won 9 times. The goal difference is 69-46 in favour of FC Barcelona.
  • During the last 89 meetings, FC Barcelona have won 41 times, there have been 21 draws while Real Madrid have won 27 times. The goal difference is 162-125 in favour of FC Barcelona.
  • FC Barcelona haven't lost in any of their last 14 home matches.
  • Real Madrid haven't won any of their last 3 games against FC Barcelona.
  • FC Barcelona have scored at least one goal for 28 consecutive matches.
  • FC Barcelona wins 1st half in 54% of their matches, Real Madrid in 43% of their matches.
  • FC Barcelona wins 54% of halftimes, Real Madrid wins 43%.
  • The winner of their last meeting was FC Barcelona.
  • On their last meeting FC Barcelona won by 3 goals.
  • When FC Barcelona leads 1-0 at home, they win in 88% of their matches.
  • When Real Madrid leads 0-1 away, they win in 70% of their matches.
  • When FC Barcelona is down 0-1 home, they win 0% of their matches.
  • When Real Madrid is down 1-0 away, they win 30% of their matches.
  • In Copa del Rey, FC Barcelona has better performance than Real Madrid.
  • FC Barcelona's performance of the last 5 matches is better than Real Madrid's.
  • In the last 5 meetings FC Barcelona won 3, Real Madrid won 2, 0 draws.
  • FC Barcelona scores 2.8 goals in a match against Real Madrid and Real Madrid scores 2 goals against FC Barcelona (on average).
  • Average number of goals in meetings between FC Barcelona and Real Madrid is 4.8.
  • Average number of goals in the first half in meetings between FC Barcelona and Real Madrid is 2.4.
  • FC Barcelona scores 2.87 goals when playing at home and Real Madrid scores 1.82 goals when playing away (on average).
  • FC Barcelona have won 3 home matches in a row.
  • Both teams didn't concede on their last match.
Прогноз на матч
Особисті зустрічі
Барселона
19
Перемог
46
Ігор
19
Перемог
Реал
Суперкубок Іспанії 2025
12.01.2025 - 21:00 Реал 2 - 5 Завершено Барселона
Чемпіонат Іспанії 2024/2025
26.10.2024 - 22:00 Реал 0 - 4 Завершено Барселона
Чемпіонат Іспанії 2023/2024
21.04.2024 - 22:00 Реал 3 - 2 Завершено Барселона
Суперкубок Іспанії 2024
14.01.2024 - 21:00 Реал 4 - 1 Завершено Барселона
Останні матчі - Барселона
Чемпіонат Іспанії 2024/2025
22.04.2025 - 22:30 Барселона 1 - 0 Завершено Мальорка В
Чемпіонат Іспанії 2024/2025
19.04.2025 - 17:15 Барселона 4 - 3 Завершено Сельта В
Ліга чемпіонів УЄФА 2024/2025
15.04.2025 - 22:00 Боруссія 3 - 1 Завершено Барселона П
Чемпіонат Іспанії 2025/2026
12.04.2025 - 22:00 Леганес 0 - 1 Завершено Барселона В
Ліга чемпіонів УЄФА 2024/2025
09.04.2025 - 22:00 Барселона 4 - 0 Завершено Боруссія В
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Останні матчі - Реал
Чемпіонат Іспанії 2024/2025
23.04.2025 - 22:30 Хетафе 0 - 1 Завершено Реал В
Чемпіонат Іспанії 2024/2025
20.04.2025 - 22:00 Реал 1 - 0 Завершено Атлетік В
Ліга чемпіонів УЄФА 2024/2025
16.04.2025 - 22:00 Реал 1 - 2 Завершено Арсенал П
Чемпіонат Іспанії 2024/2025
13.04.2025 - 17:15 Алавес 0 - 1 Завершено Реал В
Ліга чемпіонів УЄФА 2024/2025
08.04.2025 - 22:00 Арсенал 3 - 0 Завершено Реал П
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Новини команд
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Головні події
31'
Tchouameni, Aurelien
ГООЛ! Pedri
28'
11'
Mendy, Ferland
Вийшов: Garcia, Francisco
Хто переможе?
67 Користувачів зробило свій вибір
Барселона
39%
Нічия
21%
Реал
40%
П1: 2.14 Х: 4.00 П2: 3.00
Склади команд
25
Войцех Щенсни
35
Martin, Gerard
5
Martinez, Inigo
2
Cubarsi, Pau
23
Kounde, Jules
21
De Jong, Frenkie
8
Pedri
11
Raphinha
20
Olmo, Dani
19
Yamal, Lamine
7
Torres, Ferran
1
Тібо Куртуа
17
Лукас Васкес
35
Asencio, Raul
22
Антоніо Рюдігер
23
Mendy, Ferland
14
Tchouameni, Aurelien
8
Федеріко Вальверде
19
Данiель Себальос
5
Bellingham, Jude
11
Rodrygo
7
Junior, Vinicius
Стартовий склад
  • 7
    Torres, Ferran
    Форвард
  • 11
    Raphinha
    Захисник
  • 20
    Olmo, Dani
    Півзахисник
  • 19
    Yamal, Lamine
    Форвард
  • 21
    De Jong, Frenkie
    Півзахисник
  • 8
    Pedri
    Форвард
    28
  • 35
    Martin, Gerard
    Захисник
  • 5
    Martinez, Inigo
    Захисник
  • 2
    Cubarsi, Pau
    Захисник
  • 23
    Kounde, Jules
    Захисник
  • 25
    Войцех Щенсни
    Воротар
  • 11
    Rodrygo
    Форвард
  • 7
    Junior, Vinicius
  • 5
    Bellingham, Jude
    Півзахисник
  • 8
    Федеріко Вальверде
    Півзахисник
  • 19
    Данiель Себальос
    Півзахисник
  • 14
    Tchouameni, Aurelien
    Півзахисник
    31
  • 17
    Лукас Васкес
    Півзахисник
  • 35
    Asencio, Raul
    Захисник
  • 22
    Антоніо Рюдігер
    Захисник
  • 23
    Mendy, Ferland
    Захисник
    11
  • 1
    Тібо Куртуа
    Воротар
Запасні гравці
Тренери
  • Flick, Hansi
  • Карло Анчелотти
Статистика матчу
33%
Володіння м'ячем
67%
6
Штрафні
4
Кутові
3
2
Офсайди
4
Фоли
6
2
Сейви
1
Блоковано ударів
1
1
ЖК
LIVE
Трансляція матчу "Барселона" - Реал
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В ефірі
MEGOGO Футбол Перший
Трансляція
35'
Офсайд
Себальйос із правого флангу зіграв до центру штрафного в офсайд на Беллінгема, а той переграв Щесни.
33'
Іньїго збив у центрі поля Родріго.
31'
Жовта картка
Чуамені зрізав Ольмо в підкаті в центральному колі.
31'
Небезпечний момент
Рафінья низом на лівому фланзі штрафного пробивав у дальній, але Куртуа забрав.
30'
Барселона продовжує нагнітати.
28'
Гоооол!!!
ГОЛ! Божевільної сили удар від Педрі з-за меж штрафного в центральній зоні з передачі Ямала назад із правого флангу чужих володінь.
26'
Жовта картка
Анчелотті договорився.
24'
Себальйос у підкаті в центрі поля зіграв у ноги Ямала.
23'
Ольмо ліворуч у захисті збив Родріго.
21'
Небезпечний момент
Кунде замикав головою подачу штрафного з лівого флангу від Рафіньї, але під поперечиною м'яч парирував Куртуа.
20'
Васкес із фолом ззаду атакував Рафінью перед власним штрафним.
19'
Небезпечний момент
Ямал здалеку на правому фланзі виконав технічний удар низом повз ліву стійку.
18'
Триває одна суцільна атака Барселони від початку матчу.
16'
Небезпечний момент
Ферран на ближній у дотик замикав простріл Рафіньї з лівого флангу але м'яч влучив у руку Вальверде.
15'
Де Йонг сфолив проти Чуамені перед чужим штрафним.
13'
Фран підчистив на кутовий дриблінг Ямала на правому фланзі штрафного.
11'
Заміна
Менді з травмою замінили на Франа.
9'
Менді присів на газон.
7'
Не зупиняється пресинг від Барселони.
6'
Офсайд
Офсайд у Вінісіуса під час передачі на лівий фланг атаки.
4'
Асенсіо перевів у аут простріл Мартіна з лівого флангу атаки.
3'
Кутовий
Кутовий із лівого флангу завершився ударом у центрі штрафного головою над воротами від Кунде.
3'
Чуамені блокував на кутовий на ближній простріл Феррана з лівого флангу.
2'
Асенсіо вже ледь не привіз утратою м'яча на правому фланзі атаки, але Рюдігер не дав пройти пасу Рафіньї на Феррана.
1'
Контроль м'яча від Барселони на власній половині.
Свисток
Ми почули стартовий свисток арбітра. Матч було розпочато!
Запасні: тер Штеген, Пенья, Араухо, Гаві, Фаті, Торре, Крістенсен, Лопес, Віктор, Гарсія, Форт.
Барселона: Щесни — Кунде, Кубарсі, Мартінес, Мартін — Педрі, Ольмо, де Йонг — Ямал, Торрес, Рафінья.
Запасні: Лунін, Ф. Гонсалес, Алаба, Мбаппе, Модрич, Гюлер, Ендрік, Вальєхо, Ф. Гарсія, Діас.
Реал: Куртуа — Васкес, Асенсіо, Рюдігер, Менді — Вальверде, Чуамені, Себальйос — Беллінгем — Родріго, Вінісіус.
Інфо
Стали відомі стартові склади:
Інфо
Реал до цього вибив Депортіво Мінера (5:0), Сельту (5:2), Леганес (3:2) та Реал Сосьєдад (5:4).
Інфо
Барселона до цього вибила Барбастро (4:0), Бетіс (5:1), Валенсію (5:0) та Атлетіко (5:4).
Рікардо Де Бургос (Більбао, Іспанія) — головний арбітр сьогоднішнього матчу.
Вітаємо, шановні поціновувачі футболу. UA-Футбол запрошує Вас на текстову онлайн-трансляцію поєдинку фінального поєдинку Кубку Іспанії. На полі стадіону Естадіо де-ла-Картуха (Севілья, Іспанія) зіграють каталонська Барселона та мадридський Реал.
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Анонс матчу "Барселона" - Реал 26.04.2025, Кубок Іспанії

Протистояння між командою "Барселона" (Барселона) та командою Реал (Мадрид) проходитиме в рамках турніру по футболу: Кубок Іспанії 2024/2025 .

Дата проведення матчу: 26.04.2025
Час початку матчу: 23:00

Історія попередніх матчів

Історія протистоянь між клубами "Барселона" (Барселона) та командою Реал (Мадрид):

Минулий матч між командами закінчився перемогою на користь команди "Барселона", тоді як команда Реал залишилася з поразкою . Зіткнення Реал та "Барселона" у попередньому футбольному матчі 12.01.2025 закінчилось з наступним результатом: 2:5 на користь гостей.

Для здобуття перемоги тренери команд Flick, Hansi и Карло Анчелотти розробили стратегії ведення гри, і після попередніх зустрічей внесли тактичні поправки у проведення атаки та захисту на полі.

Онлайн трансляцію матчу "Барселона" - Реал можна подивитися 26.04.2025 безкоштовно в HD якості на офіційних джерелах ТБ ресурсів чи платних каналах, де транслюється футбол онлайн, зокрема чемпіонат Кубок Іспанії. Текстову трансляцію матчу "Барселона" - Реал, хід гри, статистику голів, результати та рахунок можна спостерігати на нашому сайті, як з ПК, так і з мобільних платформ, Apple та Android, в режимі 24/7.

Інформація про команди:

Команда господарів

Назва: "Барселона" (Барселона)
Рік заснування "Барселона" (Барселона): 1899
Країна: Испания
Тренер: Хави

Попередній поєдинок команди "Барселона" був зіграний проти Мальорка - 22.04.2025, у рамках чемпіонату Чемпіонат Іспанії 2024/2025 та закінчився перемогою команди "Барселона".

Команда гостей

Назва: Реал (Мадрид)
Рік заснування Реал (Мадрид): 1902
Країна: Испания
Тренер: Карло Анчелотти

Попередній матч команди Реал був зіграний проти Хетафе - 23.04.2025, у рамках чемпіонату Чемпіонат Іспанії 2024/2025 та закінчився перемогою команди Реал.

Слідкуйте за результатами матчу "Барселона" - Реал онлайн в режимі LIVE футбол, усі дані статистики оновлюються протягом матчу на нашому сайті.

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