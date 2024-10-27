Рома - Фіорентина онлайн трансляція матчу

Матч між командою Рома (Рим) та командою "Фіорентина" (Флоренция) проходитиме в рамках турніру по футболу: Чемпіонат Італії 2024/2025 , матч пройде на стадіоні Олимпийский стадион.
Дата проведення матчу: 04.05.2025
Час початку матчу: 19:00
Історія протистоянь між клубами Рома (Рим) та командою "Фіорентина" (Флоренция):
Минулий поєдинок між командами закінчився перемогою на користь "Фіорентина", тоді як команда Рома залишилася з поразкою . Зіткнення "Фіорентина" та Рома у попередньому футбольному матчі 27.10.2024 закінчилось з такими результатами: 5:1 на користь господарів.
Для здобуття перемоги тренери команд Клаудио Раньери и Palladino, Raffaele розробили стратегії ведення гри, і після попередніх ігор внесли тактичні поправки у проведення атаки та захисту на полі.
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Назва: Рома (Рим)
Рік заснування Рома (Рим): 1927
Країна: Италия
Тренер: Даниэле Де Росси
Минулий матч команди Рома був зіграний проти "Інтер" - 27.04.2025, у рамках чемпіонату Чемпіонат Італії 2024/2025 та закінчився перемогою команди Рома.
Назва: "Фіорентина" (Флоренция)
Рік заснування "Фиорентина" (Флоренция): 1926
Країна: Италия
Тренер: Винченцо Итальяно
Минулий матч команди "Фіорентина" був зіграний проти Бетіс - 01.05.2025, у рамках турніру Ліга конференцій 2024/2025 та закінчився перемогою команди Бетіс.
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