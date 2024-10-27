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Рома - Фіорентина онлайн трансляція матчу

Чемпіонат Італії - 04 травня 2025, 19:00 - Олимпийский стадион . Трансляція: MEGOGO Футбол Первый
Головний суддя: Даниеле Киффи
Рома
Рим
0 - 0
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31'
Фіорентина
Флоренция
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Хід матчу
Хто переможе?
22 Користувачів зробило свій вибір
Рома
36%
Нічия
32%
Фіорентина
32%
П1: 1.64 Х: 3.75 П2: 5.38
Цікаві факти
  • The most common result of matches between AS Roma and ACF Fiorentina when AS Roma is playing at home is 1-0. 5 matches have ended with this result.
  • The most common result of matches between AS Roma and ACF Fiorentina is 1-0. 8 matches have ended with this result.
  • During the last 32 meetings with AS Roma playing at home, AS Roma have won 23 times, there have been 5 draws while ACF Fiorentina have won 4 times. The goal difference is 66-31 in favour of AS Roma.
  • During the last 65 meetings, AS Roma have won 33 times, there have been 17 draws while ACF Fiorentina have won 15 times. The goal difference is 108-82 in favour of AS Roma.
  • ACF Fiorentina's last away win against AS Roma was in 2018.
  • Last season's matches: 1-1 (AS Roma at home) and 2-2 (ACF Fiorentina at home).
  • Did you know that AS Roma scores 24% of their goals between the minutes 61-75?
  • Did you know that AS Roma scores 8% of their goals between the minutes 31-45? This is the lowest percentage in the league.
  • Did you know that ACF Fiorentina scores 23% of their goals between the minutes 31-45?
  • AS Roma haven't lost in their last 6 games.
  • AS Roma haven't lost in any of their last 15 home matches.
  • ACF Fiorentina haven't lost in their last 9 games.
  • When playing at home, AS Roma have not lost to ACF Fiorentina in their last 6 encounters.
  • AS Roma haven't scored in 2 of their 17 home matches in Serie A this season.
  • ACF Fiorentina haven't scored in 3 of their 16 away matches in Serie A this season.
  • Artem Dovbyk is AS Roma's top scorer with 11 goals. Moise Kean has scored 17 times for ACF Fiorentina.
  • AS Roma have scored at least one goal for 19 consecutive matches.
  • AS Roma wins 1st half in 35% of their matches, ACF Fiorentina in 46% of their matches.
  • AS Roma wins 35% of halftimes, ACF Fiorentina wins 46%.
  • The winner of their last meeting was ACF Fiorentina.
  • On their last meeting ACF Fiorentina won by 4 goals.
  • When AS Roma leads 1-0 at home, they win in 83% of their matches.
  • When ACF Fiorentina leads 0-1 away, they win in 76% of their matches.
  • When AS Roma is down 0-1 home, they win 36% of their matches.
  • When ACF Fiorentina is down 1-0 away, they win 12% of their matches.
  • ACF Fiorentina have lost just 1 of their last 5 games against AS Roma (in all competitions).
  • In the last 5 meetings AS Roma won 1, ACF Fiorentina won 2, 2 draws.
  • ACF Fiorentina have lost just 1 of their last 5 Serie A games against AS Roma.
  • AS Roma have won just 1 of their last 5 Serie A games against ACF Fiorentina.
  • AS Roma scores 1.4 goals in a match against ACF Fiorentina and ACF Fiorentina scores 2 goals against AS Roma (on average).
  • Average number of goals in meetings between AS Roma and ACF Fiorentina is 3.4.
  • Average number of goals in the first half in meetings between AS Roma and ACF Fiorentina is 1.6.
  • AS Roma scores 1.97 goals when playing at home and ACF Fiorentina scores 1.74 goals when playing away (on average).
Особисті зустрічі
Рома
14
Перемог
32
Ігор
10
Перемог
Фіорентина
Чемпіонат Італії 2024/2025
27.10.2024 - 21:45 Фіорентина 5 - 1 Завершено Рома
Чемпіонат Італії 2023/2024
10.03.2024 - 21:45 Фіорентина 2 - 2 Завершено Рома
Чемпіонат Італії 2023/2024
10.12.2023 - 21:45 Рома 1 - 1 Завершено Фіорентина
Чемпіонат Італії 2022/2023
27.05.2023 - 19:00 Фіорентина 2 - 1 Завершено Рома
Останні матчі - Рома
Чемпіонат Італії 2024/2025
27.04.2025 - 16:00 Інтер 0 - 1 Завершено Рома В
Чемпіонат Італії 2024/2025
19.04.2025 - 21:45 Рома 1 - 0 Завершено Еллас Верона В
Чемпіонат Італії 2024/2025
13.04.2025 - 21:45 Лаціо 1 - 1 Завершено Рома Н
Чемпіонат Італії 2024/2025
06.04.2025 - 21:45 Рома 1 - 1 Завершено Ювентус Н
Чемпіонат Італії 2024/2025
29.03.2025 - 21:45 Лечче 0 - 1 Завершено Рома В
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Останні матчі - Фіорентина
Ліга конференцій 2024/2025
01.05.2025 - 22:00 Бетіс 2 - 1 Завершено Фіорентина П
Чемпіонат Італії 2024/2025
27.04.2025 - 16:00 Фіорентина 2 - 1 Завершено Емполі В
Чемпіонат Італії 2024/2025
23.04.2025 - 19:30 Кальярі 1 - 2 Завершено Фіорентина В
Ліга конференцій 2024/2025
17.04.2025 - 19:45 Фіорентина 2 - 2 Завершено Цельє Н
Чемпіонат Італії 2024/2025
13.04.2025 - 16:00 Фіорентина 0 - 0 Завершено Parma Н
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Хто переможе?
22 Користувачів зробило свій вибір
Рома
36%
Нічия
32%
Фіорентина
32%
П1: 1.64 Х: 3.75 П2: 5.38
Склади команд
99
Svilar, Mile
5
N Dicka, Evan
23
Mancini, Gianluca
19
Celik, Zeki
3
Angelino
7
Лоренцо Пеллегріні
17
Kone, Manu
4
Cristante, Bryan
18
Soule, Matias
11
Артем Довбик
14
Shomurodov, Eldor
43
De Gea, David
5
Pongracic, Marin
18
Пабло Марi
15
Comuzzo, Pietro
65
Parisi, Fabiano
8
Роландо Мандрагора
24
Richardson, Amir
27
Ndour, Cher
21
Робін Гозенс
17
Zaniolo, Nicolo
20
Kean, Moise
Стартовий склад
  • 11
    Артем Довбик
    Форвард
  • 14
    Shomurodov, Eldor
    Форвард
  • 3
    Angelino
    Захисник
  • 7
    Лоренцо Пеллегріні
    Півзахисник
  • 17
    Kone, Manu
    Півзахисник
  • 4
    Cristante, Bryan
    Півзахисник
  • 18
    Soule, Matias
    Півзахисник
  • 5
    N Dicka, Evan
    Захисник
  • 23
    Mancini, Gianluca
    Захисник
  • 19
    Celik, Zeki
  • 99
    Svilar, Mile
    Воротар
  • 17
    Zaniolo, Nicolo
    Півзахисник
  • 20
    Kean, Moise
    Форвард
  • 65
    Parisi, Fabiano
    Півзахисник
  • 8
    Роландо Мандрагора
    Півзахисник
  • 24
    Richardson, Amir
    Півзахисник
  • 27
    Ndour, Cher
    Півзахисник
  • 21
    Робін Гозенс
    Півзахисник
  • 5
    Pongracic, Marin
    Захисник
  • 18
    Пабло Марi
    Півзахисник
  • 15
    Comuzzo, Pietro
    Захисник
  • 43
    De Gea, David
    Воротар
Запасні гравці
Тренери
  • Клаудио Раньери
  • Palladino, Raffaele
LIVE
Трансляція матчу Рома - "Фіорентина"
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В ефірі
MEGOGO Футбол Перший
Трансляція
27'
Небезпечний момент
Ух, Фіорентина огризнулася! Гарний удар метрів із 20-ти, але блок!
24'
Пауза у нас... Допомога у центрі поля... Але ніхто не проти...
22'
Мойзе Кін зачепився за м'яч на фланзі... Втратив... Але штрафний заробив...
20'
А тим часом майже півтайму минуло...
19'
Все досить спокійно. Гра йде, але без моментів...
16'
Ось Пеллегріні стрільнув метрів із 20-ти! Начебто і непогано, красиво, але дуже не влучив
15'
В'язка гра. Італія є Італія...
13'
Але здається, все добре, повернувся до гри
12'
Ну а час, гра йде. Перевага Роми, але без моментів
10'
Вся команда тільки й думає, як пробратися до ЛЧ. Про це перед матчем говорили усі гравці римлян
8'
Контролює Рома м'яч, катає... У центрі поля...
6'
А Дібала на трибуні. Сьогодні на травмі головна зірка Роми
5'
Довбик із Шомуродовим попереду грає...
3'
Небезпечний момент
А ось... вивалили Довбика на удар, але затягнув Артем із ударом, затягнув, стукнув у захисника...
2'
Ндура одразу завалили в центрі поля... Нічого страшного, потиснули один одному руки
1'
Свисток
Поїхали, матч розпочався!
Виходять на поле команди
Рома грає у два форварди - Довбик та Шомуродов
Стартовий склад Фіорентні: де Хеа, Понграчич, Марі, Комуццо, Фолоруншо, Мандрагора, Фаджолі, Адлі, Госсенс, Гудмундссон, Кін
Інфо
Стартовий склад Роми: Свілар, Челік, Манчіні, Н'Діка, Анхеліньо, Крістанте, Кон, Пеллегріні, Зулі, Довбик, Шомуродов
′ Обидві команди борються за зону Ліги чемпіонів. У Роми 6-е місце та 60 очок, у Фіорентини – 59 балів та 8-а мозиція. Від 4-го, лігочемпіонівського місця, команди відокремлюють 2 та 3 очки відповідно
Інфо
Матч розпочнеться о 19:00, судити гру буде Даніеле Кіффі
Доброго дня всім шанувальникам італійського футболу! UA-Футбол пропонує до вашої уваги текстовий онлайн матчу 35-го туру Серії А, в якому Рома прийме Фіорентину.
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Анонс матчу Рома - "Фіорентина" 04.05.2025, Чемпіонат Італії

Матч між командою Рома (Рим) та командою "Фіорентина" (Флоренция) проходитиме в рамках турніру по футболу: Чемпіонат Італії 2024/2025 , матч пройде на стадіоні Олимпийский стадион.

Дата проведення матчу: 04.05.2025
Час початку матчу: 19:00

Історія попередніх матчів

Історія протистоянь між клубами Рома (Рим) та командою "Фіорентина" (Флоренция):

Минулий поєдинок між командами закінчився перемогою на користь "Фіорентина", тоді як команда Рома залишилася з поразкою . Зіткнення "Фіорентина" та Рома у попередньому футбольному матчі 27.10.2024 закінчилось з такими результатами: 5:1 на користь господарів.

Для здобуття перемоги тренери команд Клаудио Раньери и Palladino, Raffaele розробили стратегії ведення гри, і після попередніх ігор внесли тактичні поправки у проведення атаки та захисту на полі.

Онлайн трансляцію матчу Рома - "Фіорентина" можна подивитися 04.05.2025 безкоштовно в HD якості на офіційних джерелах ТБ ресурсів чи платних каналах, де транслюється футбол онлайн, зокрема турнір Чемпіонат Італії. Текстову трансляцію матчу Рома - "Фіорентина", хід гри, статистику голів, результати та рахунок можна спостерігати на нашому сайті, як з ПК, так і з мобільних платформ, Apple та Android, в режимі 24/7.

Інформація про команди:

Команда господарів

Назва: Рома (Рим)
Рік заснування Рома (Рим): 1927
Країна: Италия
Тренер: Даниэле Де Росси

Минулий матч команди Рома був зіграний проти "Інтер" - 27.04.2025, у рамках чемпіонату Чемпіонат Італії 2024/2025 та закінчився перемогою команди Рома.

Команда гостей

Назва: "Фіорентина" (Флоренция)
Рік заснування "Фиорентина" (Флоренция): 1926
Країна: Италия
Тренер: Винченцо Итальяно

Минулий матч команди "Фіорентина" був зіграний проти Бетіс - 01.05.2025, у рамках турніру Ліга конференцій 2024/2025 та закінчився перемогою команди Бетіс.

Слідкуйте за результатами матчу Рома - "Фіорентина" онлайн в режимі LIVE футбол, усі дані статистики оновлюються протягом матчу на нашому сайті.

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