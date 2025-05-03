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Челсі - Ліверпуль онлайн трансляція матчу

Чемпіонат Англії - 04 травня 2025, 18:30 - Стэмфорд Бридж . Трансляція: Setanta Sports
Головний суддя: Саймон Хупер
Челсі
Лондон
До початку
00 : 00 : 00
Ліверпуль
Ливерпуль
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Хто переможе?
27 Користувачів зробило свій вибір
Челсі
26%
Нічия
30%
Ліверпуль
44%
П1: 2.16 Х: 3.75 П2: 3.00
Цікаві факти
  • The most common result of matches between Chelsea FC and Liverpool FC is 1-1. 15 matches have ended with this result.
  • During the last 40 meetings with Chelsea FC playing at home, Chelsea FC have won 17 times, there have been 14 draws while Liverpool FC have won 9 times. The goal difference is 50-33 in favour of Chelsea FC.
  • During the last 88 meetings, Chelsea FC have won 28 times, there have been 31 draws while Liverpool FC have won 29 times. The goal difference is 101-99 in favour of Liverpool FC.
  • Liverpool FC's last away win against Chelsea FC was in 2020.
  • Chelsea FC's last home win against Liverpool FC was in 2020.
  • Last season's matches: 1-1 (Chelsea FC at home) and 4-1 (Liverpool FC at home).
  • Did you know that Chelsea FC scores 20% of their goals between the minutes 76-90?
  • Did you know that Liverpool FC scores 23% of their goals between the minutes 61-75?
  • Chelsea FC haven't won any of their last 3 games against Liverpool FC.
  • When playing at home, Chelsea FC have not lost to Liverpool FC in their last 3 encounters.
  • Chelsea FC haven't scored in 1 of their 17 home matches in Premier League this season.
  • Liverpool FC haven't scored in 0 of their 17 away matches in Premier League this season.
  • Chelsea FC's home record this season: 10-5-2.
  • Liverpool FC's away record this season: 11-5-1.
  • Cole Palmer is Chelsea FC's top scorer with 14 goals. Mohamed Salah has scored 28 times for Liverpool FC.
  • Cole Palmer has assisted the most goals for Chelsea FC with 8. Mohamed Salah is Liverpool FC's biggest assister (18).
  • Moises Caicedo has more yellow cards (10) than any other player at Chelsea FC. Darwin Nunez has collected 8 for Liverpool FC.
  • Chelsea FC have scored at least one goal for 5 consecutive matches.
  • Liverpool FC have scored at least one goal for 6 consecutive matches.
  • Chelsea FC wins 1st half in 41% of their matches, Liverpool FC in 51% of their matches.
  • Chelsea FC wins 41% of halftimes, Liverpool FC wins 51%.
  • The winner of their last meeting was Liverpool FC.
  • On their last meeting Liverpool FC won by 1 goals.
  • When Chelsea FC leads 1-0 at home, they win in 81% of their matches.
  • When Liverpool FC leads 0-1 away, they win in 80% of their matches.
  • When Chelsea FC is down 0-1 home, they win 18% of their matches.
  • When Liverpool FC is down 1-0 away, they win 14% of their matches.
  • In Premier League, Liverpool FC has better performance than Chelsea FC.
  • Chelsea FC's performance of the last 5 matches is better than Liverpool FC's.
  • Liverpool FC have lost just 0 of their last 5 games against Chelsea FC (in all competitions).
  • In the last 5 meetings Chelsea FC won 0, Liverpool FC won 3, 2 draws.
  • Liverpool FC have lost just 0 of their last 5 Premier League games against Chelsea FC.
  • Chelsea FC have won just 0 of their last 5 Premier League games against Liverpool FC.
  • Chelsea FC scores 0.6 goals in a match against Liverpool FC and Liverpool FC scores 1.6 goals against Chelsea FC (on average).
  • Average number of goals in meetings between Chelsea FC and Liverpool FC is 2.2.
  • Average number of goals in the first half in meetings between Chelsea FC and Liverpool FC is 1.
  • Both teams didn't concede on their last match.
  • Chelsea FC scores 2.39 goals when playing at home and Liverpool FC scores 2.14 goals when playing away (on average).
  • Liverpool FC have a winning streak of 3 matches in Premier League.
  • Liverpool FC have a winning streak of 3 matches.
  • Liverpool FC's performance of the last 5 matches is better than Chelsea FC's.
Прогноз на матч
Особисті зустрічі
Челсі
8
Перемог
36
Ігор
12
Перемог
Ліверпуль
Чемпіонат Англії 2024/2025
20.10.2024 - 18:30 Ліверпуль 2 - 1 Завершено Челсі
Кубок англійської ліги 2023/2024
25.02.2024 - 17:00 Челсі 0 - 1 Завершено Ліверпуль
Чемпіонат Англії 2023/2024
31.01.2024 - 22:15 Ліверпуль 4 - 1 Завершено Челсі
Чемпіонат Англії 2023/2024
13.08.2023 - 18:30 Челсі 1 - 1 Завершено Ліверпуль
Останні матчі - Челсі
Ліга конференцій 2025/2026
01.05.2025 - 22:00 Юргорден 1 - 4 Завершено Челсі В
Чемпіонат Англії 2024/2025
26.04.2025 - 14:30 Челсі 1 - 0 Завершено Евертон В
Чемпіонат Англії 2024/2025
20.04.2025 - 16:00 Фулгем 1 - 2 Завершено Челсі В
Ліга конференцій 2024/2025
17.04.2025 - 22:00 Челсі 1 - 2 Завершено Легія П
Чемпіонат Англії 2024/2025
13.04.2025 - 16:00 Челсі 2 - 2 Завершено Ипсвич Таун Н
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Останні матчі - Ліверпуль
Чемпіонат Англії 2024/2025
27.04.2025 - 18:30 Ліверпуль 5 - 1 Завершено Тоттенхем В
Чемпіонат Англії 2024/2025
20.04.2025 - 18:30 Лестер Сіті 0 - 1 Завершено Ліверпуль В
Чемпіонат Англії 2024/2025
13.04.2025 - 16:00 Ліверпуль 2 - 1 Завершено Вест Хем Юнайтед В
Чемпіонат Англії 2024/2025
06.04.2025 - 16:00 Фулгем 3 - 2 Завершено Ліверпуль П
Чемпіонат Англії 2024/2025
02.04.2025 - 22:00 Ліверпуль 1 - 0 Завершено Евертон В
Показати більше
Хто переможе?
27 Користувачів зробило свій вибір
Челсі
26%
Нічия
30%
Ліверпуль
44%
П1: 2.16 Х: 3.75 П2: 3.00
LIVE
Трансляція матчу "Челсі" - "Ліверпуль"
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В ефірі
Setanta Sports
Трансляція
Інфо
У першому колі переміг Ліверпуль — 2:1.
Запасні: Келлегер, Конате, Діас, Собослаї, Нуньєс, Мак Аллістер, К'єза, Робертсон, Бредлі.
Ліверпуль: Аліссон — Александер-Арнольд, Кванса, ван Дейк, Цимікас — Ендо, Джонс — Салах, Елліотт, Гакпо — Жота.
Запасні: Йоргенсен, Адарабіойо, Бадьяшиль, Ачімпонг, Гюсто, Джеймс, Дьюзбері-Голл, Санчо, Джордж.
Челсі: Санчес — Кайседо, Чалоба, Колвілл, Кукурелья — Лавія, Фернандес — Нету, К. Палмер, Мадуеке — Джексон.
Інфо
Стали відомі стартові склади:
Інфо
Челсі бореться за місце в Лізі чемпіонів проти Ноттінгем Форест та Астон Вілли.
Інфо
Ліверпуль уже забезпечив собі чемпіонський титул.
Інфо
Челсі йде п'ятим із 17 перемогами, 9 нічиїми та 8 поразками — 60 очок.
Інфо
Ліверпуль іде першим із 25 перемогами, 7 нічиїми та 2 поразками — 82 очки.
Саймон Гупер (Свіндон, Англія) — головний арбітр сьогоднішнього матчу.
Вітаємо, шановні поціновувачі футболу. UA-Футбол запрошує Вас на текстову онлайн-трансляцію поєдинку 35-го туру Англійської Прем'єр-ліги. На полі стадіону Стемфорд Бридж (Лондон, Англія) зіграють лондонський Челсі та Ліверпуль.
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Анонс матчу "Челсі" - "Ліверпуль" 04.05.2025, Чемпіонат Англії

Поєдинок між командою "Челсі" (Лондон) та командою "Ліверпуль" (Ливерпуль) проходитиме в рамках чемпіонату по футболу: Чемпіонат Англії 2024/2025 , матч пройде на стадіоні Стэмфорд Бридж.

Дата проведення матчу: 04.05.2025
Час початку матчу: 18:30

Історія попередніх матчів

Історія протистоянь між "Челсі" (Лондон) та командою "Ліверпуль" (Ливерпуль):

Минулий матч між командами закінчився перемогою на користь "Ліверпуль", тоді як команда "Челсі" залишилася з поразкою . Зіткнення "Ліверпуль" та "Челсі" у попередньому футбольному матчі 20.10.2024 закінчилось з таким рахунком: 2:1 на користь господарів.

Для здобуття перемоги тренери команд розробили стратегії ведення гри, і після попередніх ігор внесли тактичні поправки у проведення атаки та захисту на полі.

Онлайн трансляцію матчу "Челсі" - "Ліверпуль" можна подивитися 04.05.2025 безкоштовно в HD якості на офіційних джерелах ТБ ресурсів чи платних каналах, де транслюється футбол онлайн, зокрема турнір Чемпіонат Англії. Текстову трансляцію матчу "Челсі" - "Ліверпуль", хід гри, статистику голів, результати та рахунок можна спостерігати на нашому сайті, як з ПК, так і з мобільних платформ, Apple та Android, в режимі 24/7.

Інформація про команди:

Команда господарів

Назва: "Челсі" (Лондон)
Рік заснування "Челсі" (Лондон): 1905
Країна: Англия
Тренер: Маурисио Почеттино

Попередній матч команди "Челсі" був зіграний проти Юргорден - 01.05.2025, у рамках чемпіонату Ліга конференцій 2025/2026 та закінчився перемогою команди "Челсі".

Команда гостей

Назва: "Ліверпуль" (Ливерпуль)
Рік заснування "Ливерпуль" (Ливерпуль): 1892
Країна: Англия
Тренер: Юрген Клопп

Минулий поєдинок команди "Ліверпуль" був зіграний проти "Тоттенхем" - 27.04.2025, у рамках турніру Чемпіонат Англії 2024/2025 та закінчився перемогою команди "Ліверпуль".

Слідкуйте за результатами матчу "Челсі" - "Ліверпуль" онлайн в режимі LIVE футбол, усі дані статистики оновлюються протягом матчу на нашому сайті.

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