Челсі - Ліверпуль онлайн трансляція матчу

Анонс матчу "Челсі" - "Ліверпуль" 04.05.2025, Чемпіонат Англії

Поєдинок між командою "Челсі" (Лондон) та командою "Ліверпуль" (Ливерпуль) проходитиме в рамках чемпіонату по футболу: Чемпіонат Англії 2024/2025 , матч пройде на стадіоні Стэмфорд Бридж.

Дата проведення матчу: 04.05.2025

Час початку матчу: 18:30

Історія попередніх матчів

Історія протистоянь між "Челсі" (Лондон) та командою "Ліверпуль" (Ливерпуль):

Минулий матч між командами закінчився перемогою на користь "Ліверпуль", тоді як команда "Челсі" залишилася з поразкою . Зіткнення "Ліверпуль" та "Челсі" у попередньому футбольному матчі 20.10.2024 закінчилось з таким рахунком: 2:1 на користь господарів.

Для здобуття перемоги тренери команд розробили стратегії ведення гри, і після попередніх ігор внесли тактичні поправки у проведення атаки та захисту на полі.

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Інформація про команди:

Команда господарів

Назва: "Челсі" (Лондон)

Рік заснування "Челсі" (Лондон): 1905

Країна: Англия

Тренер: Маурисио Почеттино



Попередній матч команди "Челсі" був зіграний проти Юргорден - 01.05.2025, у рамках чемпіонату Ліга конференцій 2025/2026 та закінчився перемогою команди "Челсі".

Команда гостей

Назва: "Ліверпуль" (Ливерпуль)

Рік заснування "Ливерпуль" (Ливерпуль): 1892

Країна: Англия

Тренер: Юрген Клопп



Минулий поєдинок команди "Ліверпуль" був зіграний проти "Тоттенхем" - 27.04.2025, у рамках турніру Чемпіонат Англії 2024/2025 та закінчився перемогою команди "Ліверпуль".

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