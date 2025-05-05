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Жирона - Мальорка онлайн трансляція матчу

Чемпіонат Іспанії - 05 травня 2025, 22:00 - Мунисипал де Монтиливи . Трансляція: MEGOGO Футбол Первый
Головний суддя: Марио Мелеро Лопес
Жирона
Жирона
До початку
00 : 00 : 00
Мальорка
Пальма-де-Мальорка
Дивитись трансляцію
Хто переможе?
24 Користувачів зробило свій вибір
Жирона
38%
Нічия
33%
Мальорка
29%
П1: 2.00 Х: 3.10 П2: 4.20
Цікаві факти
  • During the last 8 meetings with Girona FC playing at home, Girona FC have won 4 times, there have been 3 draws while RCD Mallorca have won 1 times. The goal difference is 11-7 in favour of Girona FC.
  • During the last 17 meetings, Girona FC have won 5 times, there have been 5 draws while RCD Mallorca have won 7 times. The goal difference is 19-17 in favour of RCD Mallorca.
  • Last season's matches: 5-3 (Girona FC at home) and 1-0 (RCD Mallorca at home).
  • Did you know that Girona FC scores 25% of their goals between the minutes 76-90?
  • Did you know that RCD Mallorca scores 29% of their goals between the minutes 46-60?
  • Girona FC haven't won in their last 11 games.
  • Girona FC have played 5 home matches in a row without winning.
  • Girona FC haven't won any of their last 3 games against RCD Mallorca.
  • RCD Mallorca have received 6 red cards this season. This is the highest number in LaLiga.
  • Girona FC haven't scored in 4 of their 16 home matches in LaLiga this season.
  • RCD Mallorca haven't scored in 7 of their 16 away matches in LaLiga this season.
  • Cristhian Stuani is Girona FC's top scorer with 8 goals. Vedat Muriqi has scored 7 times for RCD Mallorca.
  • Miguel Gutierrez has assisted the most goals for Girona FC with 5. Dani Rodriguez is RCD Mallorca's biggest assister (7).
  • A year ago, Girona FC were number 3 in the table with 71 points. Now they are number 16 with 35 points.
  • A year ago, RCD Mallorca were number 16 in the table with 32 points. Now they are number 9 with 44 points.
  • Girona FC have conceded a goal in each of their last 16 matches.
  • Girona FC wins 1st half in 27% of their matches, RCD Mallorca in 22% of their matches.
  • Girona FC wins 27% of halftimes, RCD Mallorca wins 22%.
  • The winner of their last meeting was RCD Mallorca.
  • On their last meeting RCD Mallorca won by 1 goals.
  • When Girona FC leads 1-0 at home, they win in 66% of their matches.
  • When RCD Mallorca leads 0-1 away, they win in 90% of their matches.
  • When Girona FC is down 0-1 home, they win 0% of their matches.
  • When RCD Mallorca is down 1-0 away, they win 14% of their matches.
  • In LaLiga, RCD Mallorca has better performance than Girona FC.
  • RCD Mallorca's performance of the last 5 matches is better than Girona FC's.
  • RCD Mallorca has streak of 2 matches with 0 scored goals.
  • In the last 5 meetings Girona FC won 2, RCD Mallorca won 3, 0 draws.
  • Girona FC scores 2 goals in a match against RCD Mallorca and RCD Mallorca scores 2 goals against Girona FC (on average).
  • Average number of goals in meetings between Girona FC and RCD Mallorca is 4.
  • Average number of goals in the first half in meetings between Girona FC and RCD Mallorca is 2.4.
  • Both teams haven't won their last match in LaLiga.
  • Girona FC scores 1.71 goals when playing at home and RCD Mallorca scores 1.16 goals when playing away (on average).
Прогноз на матч
Особисті зустрічі
Жирона
2
Перемог
6
Ігор
3
Перемог
Мальорка
Чемпіонат Іспанії 2024/2025
14.12.2024 - 17:15 Мальорка 2 - 1 Завершено Жирона
Чемпіонат Іспанії 2023/2024
03.03.2024 - 19:30 Мальорка 1 - 0 Завершено Жирона
Кубок Іспанії 2023/2024
24.01.2024 - 20:30 Мальорка 3 - 2 Завершено Жирона
Чемпіонат Іспанії 2023/2024
23.09.2023 - 15:00 Жирона 5 - 3 Завершено Мальорка
Останні матчі - Жирона
Чемпіонат Іспанії 2025/2026
24.04.2025 - 20:00 Леганес 1 - 1 Завершено Жирона Н
Чемпіонат Іспанії 2024/2025
21.04.2025 - 22:00 Жирона 1 - 3 Завершено Бетіс П
Чемпіонат Іспанії 2024/2025
13.04.2025 - 15:00 Осасуна 2 - 1 Завершено Жирона П
Чемпіонат Іспанії 2024/2025
05.04.2025 - 15:00 Жирона 0 - 1 Завершено Алавес П
Чемпіонат Іспанії 2024/2025
30.03.2025 - 17:15 Барселона 4 - 1 Завершено Жирона П
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Останні матчі - Мальорка
Чемпіонат Іспанії 2024/2025
22.04.2025 - 22:30 Барселона 1 - 0 Завершено Мальорка П
Чемпіонат Іспанії 2024/2025
12.04.2025 - 15:00 Реал Сосьєдад 0 - 2 Завершено Мальорка В
Чемпіонат Іспанії 2024/2025
05.04.2025 - 19:30 Мальорка 1 - 2 Завершено Сельта П
Чемпіонат Іспанії 2024/2025
30.03.2025 - 19:30 Валенсія 1 - 0 Завершено Мальорка П
Чемпіонат Іспанії 2024/2025
15.03.2025 - 17:15 Мальорка 2 - 1 Завершено Еспаньол В
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Хто переможе?
24 Користувачів зробило свій вибір
Жирона
38%
Нічия
33%
Мальорка
29%
П1: 2.00 Х: 3.10 П2: 4.20
LIVE
Трансляція матчу Жирона - Мальорка
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В ефірі
MEGOGO Футбол Перший
Трансляція
Запасні: Роман, Куельяр, Хауме, Лато, Маскарель, Мурікі, Асано, Шикінью, Салас, Доменек, Лопес.
Мальорка: Грейф — Маффео, Вальєнт, Раїльйо, Копете, Мохіка — Санчес, Кошта, Дардер — Ларін, Родрігес.
Запасні: Карлос, Крапивцов, Руїс, Аспрілья, Данжума, Ромеу, Хуанпе, Франсес, Міовські, Соліс.
Жирона: Гассаніга — А. Мартінес, Д. Лопес, Крейчі, Блінд — Еррера, Артур, Мартін — Циганков, Стуані, Порту.
Свисток
Стали відомі стартові склади:
Інфо
У першому колі перемогла Мальорка — 2:1.
Інфо
Жирона йде сімнадцятою з 9 перемогами, 8 нічиїми та 16 поразками — 15 очок.
Інфо
Мальорка йде дев'ятою з 12 перемогами, 8 нічиїми та 13 поразками — 44 очки.
Маріо Мелеро Лопес (Андалусія, Іспанія) — головний арбітр сьогоднішнього матчу.
Вітаємо, шановні поціновувачі футболу. UA-Футбол запрошує Вас на текстову онлайн-трансляцію поєдинку 34-го туру іспанської Прімери. На полі стадіону Естадіо Мунісіпаль де Монтіліві (Жирона, Іспанія) зіграють каталонська Жирона та Мальорка.
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Анонс матчу Жирона - Мальорка 05.05.2025, Чемпіонат Іспанії

Матч між командою Жирона (Жирона) та командою Мальорка (Пальма-де-Мальорка) проходитиме в рамках турніру по футболу: Чемпіонат Іспанії 2024/2025 , матч пройде на стадіоні Мунисипал де Монтиливи.

Дата проведення матчу: 05.05.2025
Час початку матчу: 22:00

Історія попередніх матчів

Історія протистоянь між клубами Жирона (Жирона) та командою Мальорка (Пальма-де-Мальорка):

Минулий поєдинок між командами закінчився перемогою на користь Мальорка, тоді як команда Жирона залишилася з поразкою . Зіткнення Мальорка та Жирона у попередньому футбольному матчі 14.12.2024 закінчилось з таким рахунком: 2:1 на користь господарів.

Для здобуття перемоги тренери команд розробили стратегії ведення гри, і після попередніх ігор внесли тактичні поправки у проведення атаки та захисту на полі.

Онлайн трансляцію матчу Жирона - Мальорка можна подивитися 05.05.2025 безкоштовно в HD якості на офіційних джерелах ТБ ресурсів чи платних каналах, де транслюється футбол онлайн, зокрема турнір Чемпіонат Іспанії. Текстову трансляцію матчу Жирона - Мальорка, хід гри, статистику голів, результати та рахунок можна спостерігати на нашому сайті, як з ПК, так і з мобільних платформ, Apple та Android, в режимі 24/7.

Інформація про команди:

Команда господарів

Назва: Жирона (Жирона)
Рік заснування Жирона (Жирона): 1930
Країна: Испания
Тренер: Мигель Анхель Санчес Муньос (Мичел)

Минулий поєдинок команди Жирона був зіграний проти "Леганес" - 24.04.2025, у рамках чемпіонату Чемпіонат Іспанії 2025/2026 та закінчився нічиєю.

Команда гостей

Назва: Мальорка (Пальма-де-Мальорка)
Рік заснування Мальорка (Пальма-де-Мальорка): 1916
Країна: Испания
Тренер: Хавьер Агирре

Попередній поєдинок команди Мальорка був зіграний проти "Барселона" - 22.04.2025, у рамках турніру Чемпіонат Іспанії 2024/2025 та закінчився перемогою команди "Барселона".

Слідкуйте за результатами матчу Жирона - Мальорка онлайн в режимі LIVE футбол, усі дані статистики оновлюються протягом матчу на нашому сайті.

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