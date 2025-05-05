Жирона - Мальорка онлайн трансляція матчу

Анонс матчу Жирона - Мальорка 05.05.2025, Чемпіонат Іспанії

Матч між командою Жирона (Жирона) та командою Мальорка (Пальма-де-Мальорка) проходитиме в рамках турніру по футболу: Чемпіонат Іспанії 2024/2025 , матч пройде на стадіоні Мунисипал де Монтиливи.

Дата проведення матчу: 05.05.2025

Час початку матчу: 22:00

Історія попередніх матчів

Історія протистоянь між клубами Жирона (Жирона) та командою Мальорка (Пальма-де-Мальорка):

Минулий поєдинок між командами закінчився перемогою на користь Мальорка, тоді як команда Жирона залишилася з поразкою . Зіткнення Мальорка та Жирона у попередньому футбольному матчі 14.12.2024 закінчилось з таким рахунком: 2:1 на користь господарів.

Для здобуття перемоги тренери команд розробили стратегії ведення гри, і після попередніх ігор внесли тактичні поправки у проведення атаки та захисту на полі.

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Інформація про команди:

Команда господарів

Назва: Жирона (Жирона)

Рік заснування Жирона (Жирона): 1930

Країна: Испания

Тренер: Мигель Анхель Санчес Муньос (Мичел)



Минулий поєдинок команди Жирона був зіграний проти "Леганес" - 24.04.2025, у рамках чемпіонату Чемпіонат Іспанії 2025/2026 та закінчився нічиєю.

Команда гостей

Назва: Мальорка (Пальма-де-Мальорка)

Рік заснування Мальорка (Пальма-де-Мальорка): 1916

Країна: Испания

Тренер: Хавьер Агирре



Попередній поєдинок команди Мальорка був зіграний проти "Барселона" - 22.04.2025, у рамках турніру Чемпіонат Іспанії 2024/2025 та закінчився перемогою команди "Барселона".

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