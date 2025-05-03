Вальядолід - Барселона онлайн трансляція матчу

Анонс матчу Вальядолід - "Барселона" 03.05.2025, Чемпіонат Іспанії

Протистояння між командою Вальядолід (Вальядолид) та командою "Барселона" (Барселона) проходитиме в рамках чемпіонату по футболу: Чемпіонат Іспанії 2024/2025 , матч відбудеться на стадіоні Хосе Соррилья.

Дата проведення матчу: 03.05.2025

Час початку матчу: 22:00

Історія попередніх матчів

Історія протистоянь між клубами Вальядолід (Вальядолид) та командою "Барселона" (Барселона):

Минулий поєдинок між командами закінчився перемогою на користь "Барселона", тоді як команда Вальядолід залишилася з поразкою . Зіткнення "Барселона" та Вальядолід у попередньому футбольному матчі 31.08.2024 закінчилось з рахунком: 7:0 на користь господарів.

Для здобуття перемоги тренери команд Rubio, Alvaro и Flick, Hansi розробили стратегії ведення гри, і після попередніх матчів внесли тактичні поправки у проведення атаки та захисту на полі.

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Інформація про команди:

Команда господарів

Назва: Вальядолід (Вальядолид)

Рік заснування Вальядолід (Вальядолид): 1928

Країна: Испания

Тренер: Хосе Рохо Мартин



Попередній поєдинок команди Вальядолід був зіграний проти Бетіс - 24.04.2025, у рамках турніру Чемпіонат Іспанії 2024/2025 та закінчився перемогою команди Бетіс.

Команда гостей

Назва: "Барселона" (Барселона)

Рік заснування "Барселона" (Барселона): 1899

Країна: Испания

Тренер: Хави



Минулий поєдинок команди "Барселона" був зіграний проти "Інтер" - 30.04.2025, у рамках чемпіонату Ліга чемпіонів УЄФА 2024/2025 та закінчився нічиєю.

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