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Вальядолід - Барселона онлайн трансляція матчу

Чемпіонат Іспанії - 03 травня 2025, 22:00 - Хосе Соррилья . Трансляція: MEGOGO Футбол Первый
Головний суддя: Muniz Ruiz, Alejandro
Вальядолід
Вальядолид
-
До початку
00 : 00 : 00
Барселона
Барселона
Дивитись трансляцію
Хто переможе?
28 Користувачів зробило свій вибір
Вальядолід
29%
Нічия
25%
Барселона
46%
П1: 15.50 Х: 9.00 П2: 1.17
Цікаві факти
  • The most common result of matches between Real Valladolid and FC Barcelona is 0-1. 7 matches have ended with this result.
  • During the last 20 meetings with Real Valladolid playing at home, Real Valladolid have won 4 times, there have been 2 draws while FC Barcelona have won 14 times. The goal difference is 36-18 in favour of FC Barcelona.
  • During the last 41 meetings, Real Valladolid have won 5 times, there have been 5 draws while FC Barcelona have won 31 times. The goal difference is 102-29 in favour of FC Barcelona.
  • Real Valladolid have a losing streak of 7 matches in LaLiga.
  • FC Barcelona have a winning streak of 3 matches in LaLiga.
  • Did you know that Real Valladolid scores 38% of their goals between the minutes 46-60? This is the highest percentage in the league.
  • Did you know that FC Barcelona scores 24% of their goals between the minutes 76-90?
  • Real Valladolid have lost 7 matches in a row.
  • Real Valladolid haven't won in their last 14 games.
  • Real Valladolid have a losing streak of 3 matches at home.
  • Real Valladolid have played 6 home matches in a row without winning.
  • Real Valladolid haven't scored in 7 of their 16 home matches in LaLiga this season.
  • FC Barcelona haven't scored in 1 of their 16 away matches in LaLiga this season.
  • FC Barcelona's away record this season: 11-3-2.
  • Mamadou Sylla is Real Valladolid's top scorer with 5 goals. Robert Lewandowski has scored 25 times for FC Barcelona.
  • Raul Moro has assisted the most goals for Real Valladolid with 3. Lamine Yamal is FC Barcelona's biggest assister (12).
  • Real Valladolid have conceded a goal in each of their last 14 matches.
  • FC Barcelona have scored at least one goal for 29 consecutive matches.
  • Real Valladolid wins 1st half in 19% of their matches, FC Barcelona in 56% of their matches.
  • Real Valladolid wins 19% of halftimes, FC Barcelona wins 56%.
  • The winner of their last meeting was FC Barcelona.
  • On their last meeting FC Barcelona won by 7 goals.
  • When Real Valladolid leads 1-0 at home, they win in 75% of their matches.
  • When FC Barcelona leads 0-1 away, they win in 81% of their matches.
  • When Real Valladolid is down 0-1 home, they win 0% of their matches.
  • When FC Barcelona is down 1-0 away, they win 55% of their matches.
  • In LaLiga, FC Barcelona has better performance than Real Valladolid.
  • FC Barcelona's performance of the last 5 matches is better than Real Valladolid's.
  • FC Barcelona have lost just 1 of their last 5 games against Real Valladolid (in all competitions).
  • In the last 5 meetings Real Valladolid won 1, FC Barcelona won 4, 0 draws.
  • FC Barcelona have lost just 1 of their last 5 LaLiga games against Real Valladolid.
  • Real Valladolid have won just 1 of their last 5 LaLiga games against FC Barcelona.
  • Real Valladolid scores 0.6 goals in a match against FC Barcelona and FC Barcelona scores 3.2 goals against Real Valladolid (on average).
  • Average number of goals in meetings between Real Valladolid and FC Barcelona is 3.8.
  • Average number of goals in the first half in meetings between Real Valladolid and FC Barcelona is 1.8.
  • Real Valladolid scores 0.8 goals when playing at home and FC Barcelona scores 2.71 goals when playing away (on average).
  • FC Barcelona have a winning streak of 3 matches.
Прогноз на матч
Особисті зустрічі
Вальядолід
2
Перемог
13
Ігор
11
Перемог
Барселона
Чемпіонат Іспанії 2024/2025
31.08.2024 - 18:00 Барселона 7 - 0 Завершено Вальядолід
Чемпіонат Іспанії 2022/2023
23.05.2023 - 23:00 Вальядолід 3 - 1 Завершено Барселона
Чемпіонат Іспанії 2022/2023
28.08.2022 - 20:30 Барселона 4 - 0 Завершено Вальядолід
Чемпіонат Іспанії 2020/2021
05.04.2021 - 22:00 Барселона 1 - 0 Завершено Вальядолід
Останні матчі - Вальядолід
Чемпіонат Іспанії 2024/2025
24.04.2025 - 22:30 Бетіс 5 - 1 Завершено Вальядолід П
Чемпіонат Іспанії 2024/2025
20.04.2025 - 15:00 Вальядолід 2 - 3 Завершено Осасуна П
Чемпіонат Іспанії 2024/2025
14.04.2025 - 22:00 Атлетіко 4 - 2 Завершено Вальядолід П
Чемпіонат Іспанії 2024/2025
06.04.2025 - 19:30 Вальядолід 0 - 4 Завершено Хетафе П
Чемпіонат Іспанії 2024/2025
29.03.2025 - 15:00 Реал Сосьєдад 2 - 1 Завершено Вальядолід П
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Останні матчі - Барселона
Ліга чемпіонів УЄФА 2024/2025
30.04.2025 - 22:00 Барселона 3 - 3 Завершено Інтер Н
Кубок Іспанії 2024/2025
26.04.2025 - 23:00 Барселона 3 - 2 Завершено Реал В
Чемпіонат Іспанії 2024/2025
22.04.2025 - 22:30 Барселона 1 - 0 Завершено Мальорка В
Чемпіонат Іспанії 2024/2025
19.04.2025 - 17:15 Барселона 4 - 3 Завершено Сельта В
Ліга чемпіонів УЄФА 2024/2025
15.04.2025 - 22:00 Боруссія 3 - 1 Завершено Барселона П
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Хто переможе?
28 Користувачів зробило свій вибір
Вальядолід
29%
Нічия
25%
Барселона
46%
П1: 15.50 Х: 9.00 П2: 1.17
Склади команд
1
Ferreira, Andre
39
Aznou, Adam
6
Ozkacar, Cenk
15
Comert, Eray
22
Candela, Antonio
20
Juric, Stanko
11
Moro, Raul
21
Amallah, Selim
10
Sanchez, Ivan
23
Anuar
7
Sylla, Mamadou
1
Ter Stegen, Marc-Andre
32
Fort, Hector
4
Araujo, Ronald
15
Андреас Крістенсен
35
Martin, Gerard
8
Pedri
6
Gavi
16
Lopez, Fermín
46
Rodriguez, Dani
18
Victor, Pau
10
Fati, Ansu
Стартовий склад
  • 7
    Sylla, Mamadou
    Захисник
  • 11
    Moro, Raul
    Форвард
  • 21
    Amallah, Selim
    Півзахисник
  • 10
    Sanchez, Ivan
    Півзахисник
  • 23
    Anuar
  • 20
    Juric, Stanko
    Півзахисник
  • 39
    Aznou, Adam
    Захисник
  • 6
    Ozkacar, Cenk
    Захисник
  • 15
    Comert, Eray
  • 22
    Candela, Antonio
  • 1
    Ferreira, Andre
    Воротар
  • 46
    Rodriguez, Dani
    Півзахисник
  • 18
    Victor, Pau
    Форвард
  • 10
    Fati, Ansu
    Форвард
  • 8
    Pedri
    Форвард
  • 6
    Gavi
  • 16
    Lopez, Fermín
    Форвард
  • 32
    Fort, Hector
    Захисник
  • 4
    Araujo, Ronald
    Захисник
  • 15
    Андреас Крістенсен
  • 35
    Martin, Gerard
    Захисник
  • 1
    Ter Stegen, Marc-Andre
    Воротар
Запасні гравці
Тренери
  • Rubio, Alvaro
  • Flick, Hansi
LIVE
Трансляція матчу Вальядолід - "Барселона"
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В ефірі
MEGOGO Футбол Перший
Трансляція
Інфо
Арбітр — Хосе Соррілья.
Запасні: Хейн (в), Паренте, Грілліч, Латаса, Маркос Андре, Мартін, Мачіс, Ндіає, Нікічер, Перес, Торрес, Чукі.
Інфо
Стартовий склад Вальядоліда: Феррейра — Азну, Озкачар, Джемерт, Кандела — Юрич — Моро, Амалла, Санчес, Ануар (к) — Сілла. Головний тренер — Альваро Рубіо.
Запасні: Пенья (в), Щенсний (в), Фарре, Гарсія, Дарвіх, де Йонг, Кубарсі, Мартінес, Ольмо, Рафінья, Торрес, Ямаль.
Інфо
Стартовий склад Барселони: тер Штеген (к) — Мартін, Крістенсен, Араухо, Форт — Лопес, Гаві, Педрі — Фаті, Віктор, Родрігес. Головний тренер — Гансі Флік.
До вашої уваги текстова онлайн-трансляція матчу 34-го туру Ла Ліги Вальядолід – Барселона.
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Анонс матчу Вальядолід - "Барселона" 03.05.2025, Чемпіонат Іспанії

Протистояння між командою Вальядолід (Вальядолид) та командою "Барселона" (Барселона) проходитиме в рамках чемпіонату по футболу: Чемпіонат Іспанії 2024/2025 , матч відбудеться на стадіоні Хосе Соррилья.

Дата проведення матчу: 03.05.2025
Час початку матчу: 22:00

Історія попередніх матчів

Історія протистоянь між клубами Вальядолід (Вальядолид) та командою "Барселона" (Барселона):

Минулий поєдинок між командами закінчився перемогою на користь "Барселона", тоді як команда Вальядолід залишилася з поразкою . Зіткнення "Барселона" та Вальядолід у попередньому футбольному матчі 31.08.2024 закінчилось з рахунком: 7:0 на користь господарів.

Для здобуття перемоги тренери команд Rubio, Alvaro и Flick, Hansi розробили стратегії ведення гри, і після попередніх матчів внесли тактичні поправки у проведення атаки та захисту на полі.

Онлайн трансляцію матчу Вальядолід - "Барселона" можна подивитися 03.05.2025 безкоштовно в HD якості на офіційних джерелах ТБ ресурсів чи платних каналах, де транслюється футбол онлайн, зокрема чемпіонат Чемпіонат Іспанії. Текстову трансляцію матчу Вальядолід - "Барселона", хід гри, статистику голів, результати та рахунок можна спостерігати на нашому сайті, як з ПК, так і з мобільних платформ, Apple та Android, в режимі 24/7.

Інформація про команди:

Команда господарів

Назва: Вальядолід (Вальядолид)
Рік заснування Вальядолід (Вальядолид): 1928
Країна: Испания
Тренер: Хосе Рохо Мартин

Попередній поєдинок команди Вальядолід був зіграний проти Бетіс - 24.04.2025, у рамках турніру Чемпіонат Іспанії 2024/2025 та закінчився перемогою команди Бетіс.

Команда гостей

Назва: "Барселона" (Барселона)
Рік заснування "Барселона" (Барселона): 1899
Країна: Испания
Тренер: Хави

Минулий поєдинок команди "Барселона" був зіграний проти "Інтер" - 30.04.2025, у рамках чемпіонату Ліга чемпіонів УЄФА 2024/2025 та закінчився нічиєю.

Слідкуйте за результатами матчу Вальядолід - "Барселона" онлайн в режимі LIVE футбол, усі дані статистики оновлюються протягом матчу на нашому сайті.

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