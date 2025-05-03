  1. UA-Футбол ⚽
  2. Футбол онлайн
  3. Реал - Сельта Дивитися онлайн

У тренді

Реал - Сельта онлайн трансляція матчу

Чемпіонат Іспанії - 04 травня 2025, 15:00 - Сантьяго Бернабеу . Трансляція: MEGOGO Футбол Первый
Головний суддя: Хиль Мансано, Хесус
Реал
Мадрид
До початку
00 : 00 : 00
Сельта
Виго
Дивитись трансляцію
Хто переможе?
24 Користувачів зробило свій вибір
Реал
38%
Нічия
29%
Сельта
33%
П1: 1.35 Х: 5.66 П2: 7.00
Цікаві факти
  • The most common result of matches between Real Madrid and RC Celta de Vigo is 2-1. 7 matches have ended with this result.
  • During the last 28 meetings with Real Madrid playing at home, Real Madrid have won 20 times, there have been 4 draws while RC Celta de Vigo have won 4 times. The goal difference is 75-23 in favour of Real Madrid.
  • During the last 56 meetings, Real Madrid have won 37 times, there have been 7 draws while RC Celta de Vigo have won 12 times. The goal difference is 127-64 in favour of Real Madrid.
  • RC Celta de Vigo's last away win against Real Madrid was in 2017.
  • Last season Real Madrid won both games against RC Celta de Vigo (4-0 at home and 1-0 away).
  • Real Madrid have a winning streak of 3 matches in LaLiga.
  • Did you know that Real Madrid scores 23% of their goals between the minutes 31-45?
  • Did you know that RC Celta de Vigo scores 26% of their goals between the minutes 76-90?
  • RC Celta de Vigo haven't won any of their last 10 games against Real Madrid.
  • When playing at home, Real Madrid have not lost to RC Celta de Vigo in their last 8 encounters.
  • Real Madrid haven't scored in 1 of their 16 home matches in LaLiga this season.
  • RC Celta de Vigo haven't scored in 2 of their 16 away matches in LaLiga this season.
  • Real Madrid's home record this season: 13-1-2.
  • Jude Bellingham has assisted the most goals for Real Madrid with 6. Oscar Mingueza is RC Celta de Vigo's biggest assister (6).
  • A year ago, RC Celta de Vigo were number 17 in the table with 31 points. Now they are number 7 with 46 points.
  • Real Madrid have scored at least one goal for 5 consecutive matches.
  • Real Madrid wins 1st half in 43% of their matches, RC Celta de Vigo in 30% of their matches.
  • Real Madrid wins 43% of halftimes, RC Celta de Vigo wins 30%.
  • The winner of their last meeting was Real Madrid.
  • On their last meeting Real Madrid won by 3 goals.
  • When Real Madrid leads 1-0 at home, they win in 95% of their matches.
  • When RC Celta de Vigo leads 0-1 away, they win in 66% of their matches.
  • When Real Madrid is down 0-1 home, they win 40% of their matches.
  • When RC Celta de Vigo is down 1-0 away, they win 11% of their matches.
  • In LaLiga, Real Madrid has better performance than RC Celta de Vigo.
  • Real Madrid's performance of the last 5 matches is better than RC Celta de Vigo's.
  • Real Madrid have lost just 0 of their last 5 games against RC Celta de Vigo (in all competitions).
  • In the last 5 meetings Real Madrid won 5, RC Celta de Vigo won 0, 0 draws.
  • Real Madrid have lost just 0 of their last 5 LaLiga games against RC Celta de Vigo.
  • RC Celta de Vigo have won just 0 of their last 5 LaLiga games against Real Madrid.
  • Real Madrid scores 2.8 goals in a match against RC Celta de Vigo and RC Celta de Vigo scores 0.6 goals against Real Madrid (on average).
  • Average number of goals in meetings between Real Madrid and RC Celta de Vigo is 3.4.
  • Average number of goals in the first half in meetings between Real Madrid and RC Celta de Vigo is 0.8.
  • Real Madrid scores 2.64 goals when playing at home and RC Celta de Vigo scores 1.88 goals when playing away (on average).
Прогноз на матч
Особисті зустрічі
Реал
23
Перемог
28
Ігор
2
Перемог
Сельта
Кубок Іспанії 2024/2025
16.01.2025 - 22:30 Реал 5 - 2 Завершено Сельта
Чемпіонат Іспанії 2024/2025
19.10.2024 - 22:00 Сельта 1 - 2 Завершено Реал
Чемпіонат Іспанії 2023/2024
10.03.2024 - 19:30 Реал 4 - 0 Завершено Сельта
Чемпіонат Іспанії 2023/2024
25.08.2023 - 22:35 Сельта 0 - 1 Завершено Реал
Останні матчі - Реал
Кубок Іспанії 2024/2025
26.04.2025 - 23:00 Барселона 3 - 2 Завершено Реал П
Чемпіонат Іспанії 2024/2025
23.04.2025 - 22:30 Хетафе 0 - 1 Завершено Реал В
Чемпіонат Іспанії 2024/2025
20.04.2025 - 22:00 Реал 1 - 0 Завершено Атлетік В
Ліга чемпіонів УЄФА 2024/2025
16.04.2025 - 22:00 Реал 1 - 2 Завершено Арсенал П
Чемпіонат Іспанії 2024/2025
13.04.2025 - 17:15 Алавес 0 - 1 Завершено Реал В
Показати більше
Останні матчі - Сельта
Чемпіонат Іспанії 2024/2025
23.04.2025 - 20:00 Сельта 3 - 0 Завершено Вільярреал В
Чемпіонат Іспанії 2024/2025
19.04.2025 - 17:15 Барселона 4 - 3 Завершено Сельта П
Чемпіонат Іспанії 2024/2025
12.04.2025 - 19:30 Сельта 0 - 2 Завершено Еспаньол П
Чемпіонат Іспанії 2024/2025
05.04.2025 - 19:30 Мальорка 1 - 2 Завершено Сельта В
Чемпіонат Іспанії 2024/2025
31.03.2025 - 22:00 Сельта 1 - 1 Завершено Лас-Пальмас Н
Показати більше
Хто переможе?
24 Користувачів зробило свій вибір
Реал
38%
Нічия
29%
Сельта
33%
П1: 1.35 Х: 5.66 П2: 7.00
LIVE
Трансляція матчу Реал - Сельта
play-btn
play sound
В ефірі
MEGOGO Футбол Перший
Трансляція
Запасні: Вільяр, Відаль, Моріба, Аспас, Серві, Лосада, Жаїлсон, Дуран, Сведберг, Рістич, Альварес, Домінгес, Д. Родрігес.
Сельта: Гуайта — Х. Родрігес, Лаго, Алонсо — Каррейра, Сотело, Белтран, Мінгеса — Лопес, Іглесіас, А. Мартінес.
Запасні: Лунін, Местре, Модрич, Ендрік, Вальєхо, Діас, Юссеф, Хакобо.
Реал: Куртуа — Васкес, Чуамені, Асенсіо, Ф. Гарсія — Гюлер, Вальверде, Себальйос — Беллінгем — Мбаппе, Вінісіус.
Інфо
Стали відомі стартові склади:
Інфо
У 1/8 фіналу Кубка Іспанії переміг Реал — 5:2.
Інфо
У першому колі переміг Реал — 2:1.
Інфо
Сельта йде сьомою з 13 перемогами, 7 нічиїми та 13 поразками — 46 очок.
Інфо
Реал іде другим із 22 перемогами, 6 нічиїми та 5 поразками — 72 очки.
Хесус Хіль Мансано (Дон-Беніто, Іспанія) — головний арбітр сьогоднішнього матчу.
Вітаємо, шановні поціновувачі футболу. UA-Футбол запрошує Вас на текстову онлайн-трансляцію поєдинку 34-го туру іспанської Прімери. На полі стадіону Сантьяго Бернабеу (Мадрид, Іспанія) зіграють мадридський Реал та Сельта.
Авторизуйтесь на сайті, щоб голосувати.
Коментарі(0)
Увійдіть, щоб залишати коментарі. Войти

Останні матчі
Завершено 12:30 - Сьогодні СК Полтава СК Полтава 2 Агробізнес Агробізнес 0 Завершено 12:00 - Сьогодні Локомотив Локомотив 0 Металіст 1925-2 Металіст 1925-2 0 Завершено 05:30 - Сьогодні Сан-Хосе Эртквейс Сан-Хосе Эртквейс 4 Портленд Тімберс Портленд Тімберс 1 Завершено 05:30 - Сьогодні Сіетл Саундерс Сіетл Саундерс 4 Сент-Луїс Сіті Сент-Луїс Сіті 1 Завершено 05:30 - Сьогодні Лос-Анджелес Лос-Анджелес 2 Динамо Х'юстон Динамо Х'юстон 0

Найкращі букмекери

Букмекер
Бонус
1 225 000 На сайт
2 100 000 На сайт
3 150 000 На сайт
4 5 000 На сайт
Всі букмекери

Новини футболу

Всі новини

Анонс матчу Реал - Сельта 04.05.2025, Чемпіонат Іспанії

Протистояння між командою Реал (Мадрид) та командою Сельта (Виго) проходитиме в рамках турніру по футболу: Чемпіонат Іспанії 2024/2025 , матч почнеться на стадіоні Сантьяго Бернабеу.

Дата проведення матчу: 04.05.2025
Час початку матчу: 15:00

Історія попередніх матчів

Історія протистоянь між клубами Реал (Мадрид) та командою Сельта (Виго):

Минулий поєдинок між командами закінчився перемогою на користь Реал, тоді як команда Сельта залишилася з поразкою . Зіткнення Реал та Сельта у попередньому футбольному матчі 16.01.2025 закінчилось з рахунком: 5:2 на користь господарів.

Для здобуття перемоги тренери команд розробили стратегії ведення гри, і після попередніх матчів внесли тактичні поправки у проведення атаки та захисту на полі.

Онлайн трансляцію матчу Реал - Сельта можна подивитися 04.05.2025 безкоштовно в HD якості на офіційних джерелах ТБ ресурсів чи платних каналах, де транслюється футбол онлайн, зокрема чемпіонат Чемпіонат Іспанії. Текстову трансляцію матчу Реал - Сельта, хід гри, статистику голів, результати та рахунок можна спостерігати на нашому сайті, як з ПК, так і з мобільних платформ, Apple та Android, в режимі 24/7.

Інформація про команди:

Команда господарів

Назва: Реал (Мадрид)
Рік заснування Реал (Мадрид): 1902
Країна: Испания
Тренер: Карло Анчелотти

Минулий матч команди Реал був зіграний проти "Барселона" - 26.04.2025, у рамках чемпіонату Кубок Іспанії 2024/2025 та закінчився перемогою команди "Барселона".

Команда гостей

Назва: Сельта (Виго)
Рік заснування Сельта (Виго): 1923
Країна: Испания
Тренер: Клаудио Хиральдес

Попередній матч команди Сельта був зіграний проти Вільярреал - 23.04.2025, у рамках чемпіонату Чемпіонат Іспанії 2024/2025 та закінчився перемогою команди Сельта.

Слідкуйте за результатами матчу Реал - Сельта онлайн в режимі LIVE футбол, усі дані статистики оновлюються протягом матчу на нашому сайті.

Інші анонси матчів, розклад, турнірна таблиця та результати ігор Чемпіонат Іспанії та інших чемпіонатів також доступні онлайн на сайті в режимі 24/7.