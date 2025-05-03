Реал - Сельта онлайн трансляція матчу

Анонс матчу Реал - Сельта 04.05.2025, Чемпіонат Іспанії

Протистояння між командою Реал (Мадрид) та командою Сельта (Виго) проходитиме в рамках турніру по футболу: Чемпіонат Іспанії 2024/2025 , матч почнеться на стадіоні Сантьяго Бернабеу.

Дата проведення матчу: 04.05.2025

Час початку матчу: 15:00

Історія попередніх матчів

Історія протистоянь між клубами Реал (Мадрид) та командою Сельта (Виго):

Минулий поєдинок між командами закінчився перемогою на користь Реал, тоді як команда Сельта залишилася з поразкою . Зіткнення Реал та Сельта у попередньому футбольному матчі 16.01.2025 закінчилось з рахунком: 5:2 на користь господарів.

Для здобуття перемоги тренери команд розробили стратегії ведення гри, і після попередніх матчів внесли тактичні поправки у проведення атаки та захисту на полі.

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Інформація про команди:

Команда господарів

Назва: Реал (Мадрид)

Рік заснування Реал (Мадрид): 1902

Країна: Испания

Тренер: Карло Анчелотти



Минулий матч команди Реал був зіграний проти "Барселона" - 26.04.2025, у рамках чемпіонату Кубок Іспанії 2024/2025 та закінчився перемогою команди "Барселона".

Команда гостей

Назва: Сельта (Виго)

Рік заснування Сельта (Виго): 1923

Країна: Испания

Тренер: Клаудио Хиральдес



Попередній матч команди Сельта був зіграний проти Вільярреал - 23.04.2025, у рамках чемпіонату Чемпіонат Іспанії 2024/2025 та закінчився перемогою команди Сельта.

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