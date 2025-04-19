Буковина - Динамо онлайн трансляція матчу

Анонс матчу Буковина - Динамо 23.04.2025, Кубок України

Поєдинок між командою Буковина (Черновцы) та командою Динамо (Киев) проходитиме в рамках чемпіонату по футболу: Кубок України 2024/2025 , матч відбудеться на стадіоні Стадион Буковина.

Дата проведення матчу: 23.04.2025

Час початку матчу: 16:00

Для здобуття перемоги тренери команд розробили стратегії ведення гри, і після попередніх матчів внесли тактичні поправки у проведення атаки та захисту на полі.

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Інформація про команди:

Команда господарів

Назва: Буковина (Черновцы)

Рік заснування Буковина (Черновцы): 1958

Країна: Украина

Тренер: Андрей Мельничук



Попередній поєдинок команди Буковина був зіграний проти СК Полтава - 19.04.2025, у рамках чемпіонату Перша ліга України 2024/2025 та закінчився нічиєю.

Команда гостей

Назва: Динамо (Киев)

Рік заснування Динамо (Киев): 1927

Країна: Украина

Тренер: Александр Шовковский



Попередній поєдинок команди Динамо був зіграний проти Оболонь - 18.04.2025, у рамках турніру Прем'єр-ліга 2024/2025 та закінчився перемогою команди Динамо.

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