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Буковина - Динамо онлайн трансляція матчу

Кубок України - 23 квітня 2025, 16:00 - Стадион Буковина
Буковина
Черновцы
До початку
00 : 00 : 00
Динамо
Киев
Хто переможе?
55 Користувачів зробило свій вибір
Буковина
24%
Нічия
16%
Динамо
60%
П1: 11.00 Х: 5.00 П2: 1.22
Цікаві факти
  • FSC Bukovyna Chernivtsi have won 3 home matches in a row.
  • FSC Bukovyna Chernivtsi haven't lost in any of their last 9 home matches.
  • FC Dynamo Kyiv have a winning streak of 5 matches.
  • FC Dynamo Kyiv haven't lost in their last 18 games.
  • FC Dynamo Kyiv have a winning streak of 4 matches away from home.
  • FC Dynamo Kyiv have lost none of their last 6 away matches.
  • FC Dynamo Kyiv have kept a clean sheet in 5 matches in a row.
  • FC Dynamo Kyiv have scored at least one goal for 18 consecutive matches.
  • FSC Bukovyna Chernivtsi wins 1st half in 33% of their matches, FC Dynamo Kyiv in 51% of their matches.
  • FSC Bukovyna Chernivtsi wins 33% of halftimes, FC Dynamo Kyiv wins 51%.
  • When FSC Bukovyna Chernivtsi leads 1-0 at home, they win in 75% of their matches.
  • When FC Dynamo Kyiv leads 0-1 away, they win in 80% of their matches.
  • When FSC Bukovyna Chernivtsi is down 0-1 home, they win 0% of their matches.
  • When FC Dynamo Kyiv is down 1-0 away, they win 33% of their matches.
  • FC Dynamo Kyiv's performance of the last 5 matches is better than FSC Bukovyna Chernivtsi's.
  • FSC Bukovyna Chernivtsi scores 1 goals when playing at home and FC Dynamo Kyiv scores 1.73 goals when playing away (on average).
Останні матчі - Буковина
Перша ліга України 2024/2025
19.04.2025 - 12:00 Буковина 1 - 1 Завершено СК Полтава Н
Перша ліга України 2024/2025
14.04.2025 - 15:00 Металіст 1925 2 - 1 Завершено Буковина П
Перша ліга України 2025/2026
06.04.2025 - 12:00 Буковина 1 - 0 Завершено ФК Кудрівка В
Кубок України 2025/2026
01.04.2025 - 13:00 Буковина 2 - 1 Завершено Вікторія В
Перша ліга України 2024/2025
23.11.2024 - 12:00 ФК Минай 1 - 0 Завершено Буковина П
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Останні матчі - Динамо
Прем'єр-ліга 2024/2025
18.04.2025 - 18:00 Динамо 3 - 0 Завершено Оболонь В
Прем'єр-ліга 2024/2025
12.04.2025 - 14:05 Кривбас 0 - 2 Завершено Динамо В
Прем'єр-ліга 2024/2025
06.04.2025 - 15:30 Динамо 2 - 0 Завершено Лівий Берег В
Кубок України 2024/2025
02.04.2025 - 18:00 Рух 0 - 1 Завершено Динамо В
Прем'єр-ліга 2024/2025
29.03.2025 - 18:00 Рух 0 - 2 Завершено Динамо В
Показати більше
Хто переможе?
55 Користувачів зробило свій вибір
Буковина
24%
Нічия
16%
Динамо
60%
П1: 11.00 Х: 5.00 П2: 1.22
Трансляція
Інфо
Динамо до цього вибило Ворсклу (2:1) та Рух (1:0).
Інфо
Буковина до цього вибила Ниву Тернопіль, Прикарпаття (1:0), Миколаїв (2:1), Пробій (1:0) та Вікторію (2:1).
Запасні: Нещерет, Ігнатенко, Шапаренко, Ванат, Тимчик, Караваєв, Кабаєв, Буяльський, Михавко, Біловар, Дубінчак, Михайленко.
Динамо Київ: Моргун — Лучкевич, Попов, Дячук, Вівчаренко — Піхальонок, Бражко, Рубчинський — Ярмоленко, Герреро, Волошин.
Запасні: Погорілий, Пономаренко, Рудавський, Хамелюк, Андрейчук, Кілєвий, Лопирьонок, Васильєв.
Буковина: Каневцев — Солдат, Бусько, Прокопчук, Морговський — Тищенко, Кольцов, Глущук — Кожушко, Бойчук, Гончарук.
Інфо
Стали відомі стартові склади:
Максим Козиряцький (Запоріжжя, Україна) — головний арбітр сьогоднішнього матчу.
Вітаємо, шановні поціновувачі футболу. UA-Футбол запрошує Вас на текстову онлайн-трансляцію поєдинку півфінального поєдинку Кубку України. На полі стадіону Україна (Львів, Україна) зіграють чернівецька Буковина та Динамо Київ.
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Анонс матчу Буковина - Динамо 23.04.2025, Кубок України

Поєдинок між командою Буковина (Черновцы) та командою Динамо (Киев) проходитиме в рамках чемпіонату по футболу: Кубок України 2024/2025 , матч відбудеться на стадіоні Стадион Буковина.

Дата проведення матчу: 23.04.2025
Час початку матчу: 16:00

Для здобуття перемоги тренери команд розробили стратегії ведення гри, і після попередніх матчів внесли тактичні поправки у проведення атаки та захисту на полі.

Онлайн трансляцію матчу Буковина - Динамо можна подивитися 23.04.2025 безкоштовно в HD якості на офіційних джерелах ТБ ресурсів чи платних каналах, де транслюється футбол онлайн, зокрема турнір Кубок України. Текстову трансляцію матчу Буковина - Динамо, хід гри, статистику голів, результати та рахунок можна спостерігати на нашому сайті, як з ПК, так і з мобільних платформ, Apple та Android, в режимі 24/7.

Інформація про команди:

Команда господарів

Назва: Буковина (Черновцы)
Рік заснування Буковина (Черновцы): 1958
Країна: Украина
Тренер: Андрей Мельничук

Попередній поєдинок команди Буковина був зіграний проти СК Полтава - 19.04.2025, у рамках чемпіонату Перша ліга України 2024/2025 та закінчився нічиєю.

Команда гостей

Назва: Динамо (Киев)
Рік заснування Динамо (Киев): 1927
Країна: Украина
Тренер: Александр Шовковский

Попередній поєдинок команди Динамо був зіграний проти Оболонь - 18.04.2025, у рамках турніру Прем'єр-ліга 2024/2025 та закінчився перемогою команди Динамо.

Слідкуйте за результатами матчу Буковина - Динамо онлайн в режимі LIVE футбол, усі дані статистики оновлюються протягом матчу на нашому сайті.

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