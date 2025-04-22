Полісся - Шахтар онлайн трансляція матчу

Анонс матчу Полісся - Шахтар 23.04.2025, Кубок України

Протистояння між командою Полісся (Житомир) та командою Шахтар (Донецк) проходитиме в рамках турніру по футболу: Кубок України 2024/2025 , матч почнеться на стадіоні Tsentralnyi Stadion.

Дата проведення матчу: 23.04.2025

Час початку матчу: 18:00

Історія попередніх матчів

Історія протистоянь між клубами Полісся (Житомир) та командою Шахтар (Донецк):

Попередній матч між командами закінчився перемогою на користь Полісся, тоді як команда Шахтар залишилася з поразкою . Зіткнення Полісся та Шахтар у попередньому футбольному матчі 15.12.2024 закінчилось з наступним результатом: 1:0 на користь господарів.

Для здобуття перемоги тренери команд розробили стратегії ведення гри, і після попередніх ігор внесли тактичні поправки у проведення атаки та захисту на полі.

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Інформація про команди:

Команда господарів

Назва: Полісся (Житомир)

Рік заснування Полісся (Житомир): 2016

Країна: Украина

Тренер: Сергей Шищенко



Попередній поєдинок команди Полісся був зіграний проти Лівий Берег - 19.04.2025, у рамках турніру Прем'єр-ліга 2024/2025 та закінчився нічиєю.

Команда гостей

Назва: Шахтар (Донецк)

Рік заснування Шахтер (Донецк): 1936

Країна: Украина

Тренер: Маріно Пушич



Минулий матч команди Шахтар був зіграний проти Колос - 19.04.2025, у рамках чемпіонату Прем'єр-ліга 2024/2025 та закінчився перемогою команди Колос.

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