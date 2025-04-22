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Полісся - Шахтар онлайн трансляція матчу

Кубок України - 23 квітня 2025, 18:00 - Tsentralnyi Stadion
Полісся
Житомир
До початку
00 : 00 : 00
Шахтар
Донецк
Хто переможе?
25 Користувачів зробило свій вибір
Полісся
36%
Нічия
32%
Шахтар
32%
П1: 4.75 Х: 3.66 П2: 1.60
Цікаві факти
  • FC Polissya Zhytomyr haven't lost in their last 5 games.
  • FC Shakhtar Donetsk have a winning streak of 4 matches.
  • FC Shakhtar Donetsk haven't lost in their last 8 games.
  • FC Shakhtar Donetsk have a winning streak of 3 matches away from home.
  • FC Shakhtar Donetsk have lost none of their last 4 away matches.
  • FC Shakhtar Donetsk haven't won any of their last 3 games against FC Polissya Zhytomyr.
  • FC Polissya Zhytomyr have scored at least one goal for 7 consecutive matches.
  • FC Polissya Zhytomyr wins 1st half in 28% of their matches, FC Shakhtar Donetsk in 43% of their matches.
  • FC Polissya Zhytomyr wins 28% of halftimes, FC Shakhtar Donetsk wins 43%.
  • The winner of their last meeting was FC Polissya Zhytomyr.
  • On their last meeting FC Polissya Zhytomyr won by 1 goals.
  • When FC Polissya Zhytomyr leads 1-0 at home, they win in 75% of their matches.
  • When FC Shakhtar Donetsk leads 0-1 away, they win in 72% of their matches.
  • When FC Polissya Zhytomyr is down 0-1 home, they win 25% of their matches.
  • When FC Shakhtar Donetsk is down 1-0 away, they win 0% of their matches.
  • FC Shakhtar Donetsk's performance of the last 5 matches is better than FC Polissya Zhytomyr's.
  • FC Polissya Zhytomyr have lost just 0 of their last 4 games against FC Shakhtar Donetsk (in all competitions).
  • In the last 4 meetings FC Polissya Zhytomyr won 3, FC Shakhtar Donetsk won 0, 1 draws.
  • FC Polissya Zhytomyr scores 1 goals in a match against FC Shakhtar Donetsk and FC Shakhtar Donetsk scores 0 goals against FC Polissya Zhytomyr (on average).
  • Average number of goals in meetings between FC Polissya Zhytomyr and FC Shakhtar Donetsk is 1.
  • Average number of goals in the first half in meetings between FC Polissya Zhytomyr and FC Shakhtar Donetsk is 0.75.
  • FC Polissya Zhytomyr scores 1.41 goals when playing at home and FC Shakhtar Donetsk scores 1.62 goals when playing away (on average).
  • FC Shakhtar Donetsk have scored at least one goal for 5 consecutive matches.
Прогноз на матч
Особисті зустрічі
Полісся
3
Перемог
4
Ігор
0
Перемог
Шахтар
Прем'єр-ліга 2024/2025
15.12.2024 - 18:00 Полісся 1 - 0 Завершено Шахтар
Прем'єр-ліга 2024/2025
11.08.2024 - 18:36 Шахтар 0 - 1 Завершено Полісся
Прем'єр-ліга 2023/2024
25.05.2024 - 15:30 Полісся 2 - 0 Завершено Шахтар
Прем'єр-ліга 2023/2024
24.11.2023 - 19:00 Шахтар 0 - 0 Завершено Полісся
Останні матчі - Полісся
Прем'єр-ліга 2024/2025
19.04.2025 - 17:20 Лівий Берег 1 - 1 Завершено Полісся Н
Прем'єр-ліга 2025/2026
13.04.2025 - 13:00 Ворскла 0 - 2 Завершено Полісся В
Прем'єр-ліга 2024/2025
07.04.2025 - 18:00 Полісся 1 - 1 Завершено Карпати Н
Кубок України 2024/2025
02.04.2025 - 18:00 Верес 0 - 1 Завершено Полісся В
Прем'єр-ліга 2024/2025
28.03.2025 - 15:30 ЛНЗ 0 - 1 Завершено Полісся В
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Останні матчі - Шахтар
Прем'єр-ліга 2024/2025
19.04.2025 - 18:00 Шахтар 2 - 4 Завершено Колос П
Прем'єр-ліга 2025/2026
16.04.2025 - 13:59 Кривбас 1 - 2 Завершено Шахтар В
Прем'єр-ліга 2024/2025
11.04.2025 - 15:30 ЛНЗ 1 - 4 Завершено Шахтар В
Прем'єр-ліга 2024/2025
06.04.2025 - 18:00 Шахтар 3 - 0 Завершено Верес В
Кубок України 2024/2025
02.04.2025 - 14:00 ФК Олександрія 0 - 1 Завершено Шахтар В
Показати більше
Хто переможе?
25 Користувачів зробило свій вибір
Полісся
36%
Нічия
32%
Шахтар
32%
П1: 4.75 Х: 3.66 П2: 1.60
Трансляція
Інфо
Запасні Полісся: Волинець, Віале, Майсурадзе, Хадрой, Мельниченко, Андрієвський, Бітон, Йосефі, Таллес, Гонсалвеш, Ледньов, Брістріч
Стартовий склад Полісся: Кудрик, Тейлор, Чоботенко, Матич, Михайличенко, Бабенко, Сарапій, Гуцуляк, Крушинський, Назаренко, Батіста
Інфо
Запасні Шахтаря: Твардовський, Азаров, Фарина, Криськів, Швед, Судаков, Глущенко, Назарина, Аліссон, Невертон, Траоре, Кауан Еліас
Інфо
Стартовий склад Шахтаря: Різник, Вінісіус, Бондар, Грам, Педро Енріке, Матвієнко, Бондаренко, Марлон, Педріньо, Кевін, Егіналду
Шлях Полісся у Кубку - перемога у 1/8 фіналу над Кривбасом 2:1 та у чвертьфіналі перемога над Вересом 1:0
Шахтар у 1/8 фіналу Кубка обіграв Зорю 1:0, а у чвертьфіналі з таким самим рахунком пройшов Олександрію
Переможець нашого матчу у фіналі зустрінеться із переможцем пари Буковина - Динамо
Інфо
Матч розпочнеться о 18:00, судити гру буде Дмитро Панчишин!
Доброго вечора всім шанувальникам українського футболу! УА-Футбол пропонує вашій увазі текстовий онлайн матч 1/2 фіналу Кубка України, в якому Полісся прийме Шахтар!
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Останні матчі
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Анонс матчу Полісся - Шахтар 23.04.2025, Кубок України

Протистояння між командою Полісся (Житомир) та командою Шахтар (Донецк) проходитиме в рамках турніру по футболу: Кубок України 2024/2025 , матч почнеться на стадіоні Tsentralnyi Stadion.

Дата проведення матчу: 23.04.2025
Час початку матчу: 18:00

Історія попередніх матчів

Історія протистоянь між клубами Полісся (Житомир) та командою Шахтар (Донецк):

Попередній матч між командами закінчився перемогою на користь Полісся, тоді як команда Шахтар залишилася з поразкою . Зіткнення Полісся та Шахтар у попередньому футбольному матчі 15.12.2024 закінчилось з наступним результатом: 1:0 на користь господарів.

Для здобуття перемоги тренери команд розробили стратегії ведення гри, і після попередніх ігор внесли тактичні поправки у проведення атаки та захисту на полі.

Онлайн трансляцію матчу Полісся - Шахтар можна подивитися 23.04.2025 безкоштовно в HD якості на офіційних джерелах ТБ ресурсів чи платних каналах, де транслюється футбол онлайн, зокрема чемпіонат Кубок України. Текстову трансляцію матчу Полісся - Шахтар, хід гри, статистику голів, результати та рахунок можна спостерігати на нашому сайті, як з ПК, так і з мобільних платформ, Apple та Android, в режимі 24/7.

Інформація про команди:

Команда господарів

Назва: Полісся (Житомир)
Рік заснування Полісся (Житомир): 2016
Країна: Украина
Тренер: Сергей Шищенко

Попередній поєдинок команди Полісся був зіграний проти Лівий Берег - 19.04.2025, у рамках турніру Прем'єр-ліга 2024/2025 та закінчився нічиєю.

Команда гостей

Назва: Шахтар (Донецк)
Рік заснування Шахтер (Донецк): 1936
Країна: Украина
Тренер: Маріно Пушич

Минулий матч команди Шахтар був зіграний проти Колос - 19.04.2025, у рамках чемпіонату Прем'єр-ліга 2024/2025 та закінчився перемогою команди Колос.

Слідкуйте за результатами матчу Полісся - Шахтар онлайн в режимі LIVE футбол, усі дані статистики оновлюються протягом матчу на нашому сайті.

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