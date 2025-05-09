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Полісся - Динамо онлайн трансляція матчу

Прем'єр-ліга - 09 травня 2025, 18:00 - Tsentralnyi Stadion . Трансляція: MEGOGO
Головний суддя: Виталий Романов
Полісся
Житомир
0 - 0
Оновити
3'
Динамо
Киев
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Хід матчу
Хто переможе?
28 Користувачів зробило свій вибір
Полісся
18%
Нічия
25%
Динамо
57%
П1: 4.20 Х: 3.50 П2: 1.86
Цікаві факти
  • Last season's matches: 3-2 (FC Polissya Zhytomyr at home) and 3-0 (FC Dynamo Kyiv at home).
  • Did you know that FC Polissya Zhytomyr scores 26% of their goals between the minutes 76-90?
  • Did you know that FC Dynamo Kyiv scores 20% of their goals between the minutes 16-30?
  • FC Dynamo Kyiv haven't lost in their last 21 games.
  • FC Dynamo Kyiv have lost none of their last 9 away matches.
  • FC Polissya Zhytomyr haven't scored in 2 of their 13 home matches in Premier League this season.
  • FC Dynamo Kyiv haven't scored in 1 of their 13 away matches in Premier League this season.
  • FC Polissya Zhytomyr's home record this season: 5-6-2.
  • FC Dynamo Kyiv's away record this season: 9-4-0.
  • Oleksiy Gutsulyak is FC Polissya Zhytomyr's top scorer with 11 goals. Vladyslav Vanat has scored 17 times for FC Dynamo Kyiv.
  • Oleksandr Nazarenko has assisted the most goals for FC Polissya Zhytomyr with 4. Mykola Shaparenko is FC Dynamo Kyiv's biggest assister (7).
  • FC Dynamo Kyiv have scored at least one goal for 21 consecutive matches.
  • FC Polissya Zhytomyr wins 1st half in 25% of their matches, FC Dynamo Kyiv in 51% of their matches.
  • FC Polissya Zhytomyr wins 25% of halftimes, FC Dynamo Kyiv wins 51%.
  • The winner of their last meeting was FC Dynamo Kyiv.
  • On their last meeting FC Dynamo Kyiv won by 1 goals.
  • When FC Polissya Zhytomyr leads 1-0 at home, they win in 83% of their matches.
  • When FC Dynamo Kyiv leads 0-1 away, they win in 81% of their matches.
  • When FC Polissya Zhytomyr is down 0-1 home, they win 20% of their matches.
  • When FC Dynamo Kyiv is down 1-0 away, they win 30% of their matches.
  • In Premier League, FC Dynamo Kyiv has better performance than FC Polissya Zhytomyr.
  • FC Dynamo Kyiv's performance of the last 5 matches is better than FC Polissya Zhytomyr's.
  • In the last 4 meetings FC Polissya Zhytomyr won 2, FC Dynamo Kyiv won 2, 0 draws.
  • FC Dynamo Kyiv have lost just 1 of their last 3 Premier League games against FC Polissya Zhytomyr.
  • FC Polissya Zhytomyr have won just 1 of their last 3 Premier League games against FC Dynamo Kyiv.
  • FC Polissya Zhytomyr scores 1.5 goals in a match against FC Dynamo Kyiv and FC Dynamo Kyiv scores 2 goals against FC Polissya Zhytomyr (on average).
  • Average number of goals in meetings between FC Polissya Zhytomyr and FC Dynamo Kyiv is 3.5.
  • Average number of goals in the first half in meetings between FC Polissya Zhytomyr and FC Dynamo Kyiv is 1.75.
  • Both teams haven't won their last match in Premier League.
  • FC Polissya Zhytomyr scores 1.35 goals when playing at home and FC Dynamo Kyiv scores 1.89 goals when playing away (on average).
  • Did you know that FC Polissya Zhytomyr scores 25% of their goals between the minutes 31-45?
  • FC Polissya Zhytomyr haven't won in their last 4 games.
Прогноз на матч
Особисті зустрічі
Полісся
2
Перемог
5
Ігор
3
Перемог
Динамо
Прем'єр-ліга 2024/2025
10.11.2024 - 18:00 Динамо 2 - 1 Завершено Полісся
Прем'єр-ліга 2023/2024
21.04.2024 - 18:00 Динамо 3 - 0 Завершено Полісся
Прем'єр-ліга 2023/2024
06.10.2023 - 15:00 Полісся 3 - 2 Завершено Динамо
Контрольні матчі клубів УПЛ та ПФЛ 2021
15.08.2020 - 17:00 Динамо 5 - 1 Завершено Полісся
Останні матчі - Полісся
Прем'єр-ліга 2024/2025
04.05.2025 - 18:00 Полісся 1 - 2 Завершено ФК Олександрія П
Прем'єр-ліга 2024/2025
27.04.2025 - 15:30 Колос 1 - 1 Завершено Полісся Н
Кубок України 2024/2025
23.04.2025 - 18:00 Полісся 0 - 1 Завершено Шахтар П
Прем'єр-ліга 2024/2025
19.04.2025 - 17:20 Лівий Берег 1 - 1 Завершено Полісся Н
Прем'єр-ліга 2025/2026
13.04.2025 - 13:00 Ворскла 0 - 2 Завершено Полісся В
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Останні матчі - Динамо
Прем'єр-ліга 2025/2026
03.05.2025 - 15:30 Інгулець 0 - 4 Завершено Динамо В
Прем'єр-ліга 2024/2025
27.04.2025 - 18:00 Шахтар 2 - 2 Завершено Динамо Н
Кубок України 2024/2025
23.04.2025 - 16:00 Буковина 1 - 4 Завершено Динамо В
Прем'єр-ліга 2024/2025
18.04.2025 - 18:00 Динамо 3 - 0 Завершено Оболонь В
Прем'єр-ліга 2024/2025
12.04.2025 - 14:05 Кривбас 0 - 2 Завершено Динамо В
Показати більше
Хто переможе?
28 Користувачів зробило свій вибір
Полісся
18%
Нічия
25%
Динамо
57%
П1: 4.20 Х: 3.50 П2: 1.86
Склади команд
Стартовий склад
  • 23
    Євген Волинець
    Воротар
  • 13
    Taylor, Lucas
    Півзахисник
  • 44
    Сергій Чоботенко
    Захисник
  • 5
    Sarapii, Eduard
    Півзахисник
  • 7
    Олександр Назаренко
    Півзахисник
  • 11
    Олексій Гуцуляк
    Форвард
  • 18
    Олександр Андрієвський
    Півзахисник
  • 8
    Руслан Бабенко
    Півзахисник
  • 27
    Bristric, Admir
    Форвард
  • 55
    Krushynskyi, Borys
    Півзахисник
  • 9
    Batista, Facundo
    Форвард
  • 35
    Neshcheret, Ruslan
    Воротар
  • 44
    Владислав Дубінчак
    Захисник
  • 4
    Popov, Denys
  • 40
    Bilovar, Kristian
    Захисник
  • 18
    Tymchyk, Oleksandr
    Захисник
  • 91
    Mykhailenko, Mikola
    Півзахисник
  • 10
    Микола Шапаренко
    Півзахисник
  • 22
    Владислав Кабаєв
    Форвард
  • 11
    Vanat, Vladyslav
    Форвард
  • 29
    Buyalskiy, Vitaliy
    Півзахисник
  • 7
    Андрій Ярмоленко
    Півзахисник
Запасні гравці
Тренери
  • Ashur, Imad
  • Shovkovskiy, Oleksandr
LIVE
Трансляція матчу Полісся - Динамо
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В ефірі
MEGOGO
Трансляція
1'
Свисток
Матч розпочався.
Інфо
Арбітр — Віталій Романов.
Запасні: Кудрик (в), Сунцов (в), Матич, Віалле, Хадрой, Михайліченко, Мельниченко, Бітон, Йосефі, Караман, Таллес, Гонсалвеш.
Інфо
Стартовий склад Полісся: Волинець — Сарапій, Чоботенко, Тейлор — Назаренко, Бабенко (к), Андрієвський, Гуцуляк — Крушинський — Брістрич, Батіста. Головний тренер — Імад Ашур.
Запасні: Моргун (в), Вівчаренко, Бражко, Волошин, Рубчинський, Караваєв, Дячук, Лучкевич, Михавко, Герреро, Брагару, Піхальонок.
Інфо
Стартовий склад Динамо: Нещерет — Дубінчак, Попов, Біловар, Тимчик — Шапаренко, Михайленко — Кабаєв, Буяльський (к), Ярмоленко — Ванат. Головний тренер — Олександр Шовковський.
UA-Футбол представляє вам текстову онлайн-трансляцію матчу 28-го раунду УПЛ між Поліссям і Динамо.
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Анонс матчу Полісся - Динамо 09.05.2025, Прем'єр-ліга

Поєдинок між командою Полісся (Житомир) та командою Динамо (Киев) проходитиме в рамках чемпіонату по футболу: Прем'єр-ліга 2024/2025 , матч почнеться на стадіоні Tsentralnyi Stadion.

Дата проведення матчу: 09.05.2025
Час початку матчу: 18:00

Історія попередніх матчів

Історія протистоянь між клубами Полісся (Житомир) та командою Динамо (Киев):

Минулий поєдинок між командами закінчився перемогою на користь Динамо, тоді як команда Полісся залишилася з поразкою . Зіткнення Динамо та Полісся у попередньому футбольному матчі 10.11.2024 закінчилось з таким рахунком: 2:1 на користь господарів.

Для здобуття перемоги тренери команд Ashur, Imad и Shovkovskiy, Oleksandr розробили стратегії ведення гри, і після попередніх поєдинків внесли тактичні поправки у проведення атаки та захисту на полі.

Онлайн трансляцію матчу Полісся - Динамо можна подивитися 09.05.2025 безкоштовно в HD якості на офіційних джерелах ТБ ресурсів чи платних каналах, де транслюється футбол онлайн, зокрема чемпіонат Прем'єр-ліга. Текстову трансляцію матчу Полісся - Динамо, хід гри, статистику голів, результати та рахунок можна спостерігати на нашому сайті, як з ПК, так і з мобільних платформ, Apple та Android, в режимі 24/7.

Інформація про команди:

Команда господарів

Назва: Полісся (Житомир)
Рік заснування Полісся (Житомир): 2016
Країна: Украина
Тренер: Сергей Шищенко

Минулий поєдинок команди Полісся був зіграний проти ФК Олександрія - 04.05.2025, у рамках чемпіонату Прем'єр-ліга 2024/2025 та закінчився перемогою команди ФК Олександрія.

Команда гостей

Назва: Динамо (Киев)
Рік заснування Динамо (Киев): 1927
Країна: Украина
Тренер: Александр Шовковский

Минулий матч команди Динамо був зіграний проти Інгулець - 03.05.2025, у рамках турніру Прем'єр-ліга 2025/2026 та закінчився перемогою команди Динамо.

Слідкуйте за результатами матчу Полісся - Динамо онлайн в режимі LIVE футбол, усі дані статистики оновлюються протягом матчу на нашому сайті.

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