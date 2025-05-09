Полісся - Динамо онлайн трансляція матчу

Анонс матчу Полісся - Динамо 09.05.2025, Прем'єр-ліга

Поєдинок між командою Полісся (Житомир) та командою Динамо (Киев) проходитиме в рамках чемпіонату по футболу: Прем'єр-ліга 2024/2025 , матч почнеться на стадіоні Tsentralnyi Stadion.

Дата проведення матчу: 09.05.2025

Час початку матчу: 18:00

Історія попередніх матчів

Історія протистоянь між клубами Полісся (Житомир) та командою Динамо (Киев):

Минулий поєдинок між командами закінчився перемогою на користь Динамо, тоді як команда Полісся залишилася з поразкою . Зіткнення Динамо та Полісся у попередньому футбольному матчі 10.11.2024 закінчилось з таким рахунком: 2:1 на користь господарів.

Для здобуття перемоги тренери команд Ashur, Imad и Shovkovskiy, Oleksandr розробили стратегії ведення гри, і після попередніх поєдинків внесли тактичні поправки у проведення атаки та захисту на полі.

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Інформація про команди:

Команда господарів

Назва: Полісся (Житомир)

Рік заснування Полісся (Житомир): 2016

Країна: Украина

Тренер: Сергей Шищенко



Минулий поєдинок команди Полісся був зіграний проти ФК Олександрія - 04.05.2025, у рамках чемпіонату Прем'єр-ліга 2024/2025 та закінчився перемогою команди ФК Олександрія.

Команда гостей

Назва: Динамо (Киев)

Рік заснування Динамо (Киев): 1927

Країна: Украина

Тренер: Александр Шовковский



Минулий матч команди Динамо був зіграний проти Інгулець - 03.05.2025, у рамках турніру Прем'єр-ліга 2025/2026 та закінчився перемогою команди Динамо.

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