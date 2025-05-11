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Карпати - ФК Олександрія онлайн трансляція матчу

Прем'єр-ліга - 11 травня 2025, 18:00 - Украина . Трансляція: MEGOGO
Карпати
Львов
До початку
00 : 00 : 00
ФК Олександрія
Александрия
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Хто переможе?
15 Користувачів зробило свій вибір
Карпати
47%
Нічия
20%
ФК Олександрія
33%
П1: 3.25 Х: 3.20 П2: 2.28
Цікаві факти
  • During the last 7 meetings with Karpaty Lviv playing at home, Karpaty Lviv have won 1 times, there have been 3 draws while FC Oleksandriya have won 3 times. The goal difference is 11-5 in favour of FC Oleksandriya.
  • During the last 16 meetings, Karpaty Lviv have won 1 times, there have been 5 draws while FC Oleksandriya have won 10 times. The goal difference is 31-12 in favour of FC Oleksandriya.
  • Karpaty Lviv's last home win against FC Oleksandriya was in 2017.
  • Did you know that Karpaty Lviv scores 24% of their goals between the minutes 31-45?
  • Did you know that FC Oleksandriya scores 31% of their goals between the minutes 31-45?
  • Karpaty Lviv haven't lost in their last 9 games.
  • Karpaty Lviv haven't lost in any of their last 9 home matches.
  • FC Oleksandriya haven't lost in their last 5 games.
  • FC Oleksandriya have lost none of their last 6 away matches.
  • Karpaty Lviv haven't won any of their last 6 games against FC Oleksandriya.
  • Karpaty Lviv haven't scored in 2 of their 13 home matches in Premier League this season.
  • FC Oleksandriya haven't scored in 3 of their 13 away matches in Premier League this season.
  • Ambrosiy Chachua is Karpaty Lviv's top scorer with 9 goals. Oleksandr Filippov has scored 10 times for FC Oleksandriya.
  • Denis Miroshnichenko has more yellow cards (8) than any other player at Karpaty Lviv. Ivan Kalyuzhnyi has collected 9 for FC Oleksandriya.
  • Karpaty Lviv have conceded a goal in each of their last 5 matches.
  • Karpaty Lviv have scored at least one goal for 6 consecutive matches.
  • Karpaty Lviv wins 1st half in 41% of their matches, FC Oleksandriya in 47% of their matches.
  • Karpaty Lviv wins 41% of halftimes, FC Oleksandriya wins 47%.
  • The winner of their last meeting was FC Oleksandriya.
  • On their last meeting FC Oleksandriya won by 3 goals.
  • When Karpaty Lviv leads 1-0 at home, they win in 75% of their matches.
  • When FC Oleksandriya leads 0-1 away, they win in 83% of their matches.
  • When Karpaty Lviv is down 0-1 home, they win 0% of their matches.
  • When FC Oleksandriya is down 1-0 away, they win 0% of their matches.
  • In Premier League, FC Oleksandriya has better performance than Karpaty Lviv.
  • Karpaty Lviv's performance of the last 5 matches is better than FC Oleksandriya's.
  • FC Oleksandriya have lost just 0 of their last 5 games against Karpaty Lviv (in all competitions).
  • In the last 5 meetings Karpaty Lviv won 0, FC Oleksandriya won 5, 0 draws.
  • FC Oleksandriya have lost just 0 of their last 5 Premier League games against Karpaty Lviv.
  • Karpaty Lviv have won just 0 of their last 5 Premier League games against FC Oleksandriya.
  • Karpaty Lviv scores 0.4 goals in a match against FC Oleksandriya and FC Oleksandriya scores 2.6 goals against Karpaty Lviv (on average).
  • Average number of goals in meetings between Karpaty Lviv and FC Oleksandriya is 3.
  • Average number of goals in the first half in meetings between Karpaty Lviv and FC Oleksandriya is 0.8.
  • Karpaty Lviv scores 2 goals when playing at home and FC Oleksandriya scores 1.39 goals when playing away (on average).
  • FC Oleksandriya have a winning streak of 3 matches in Premier League.
  • FC Oleksandriya have a winning streak of 3 matches.
  • FC Oleksandriya have a winning streak of 3 matches away from home.
  • Denis Miroshnichenko has assisted the most goals for Karpaty Lviv with 4. Mykyta Kravchenko is FC Oleksandriya's biggest assister (4).
  • A year ago, FC Oleksandriya were number 12 in the table with 27 points. Now they are number 2 with 63 points.
  • FC Oleksandriya have scored at least one goal for 5 consecutive matches.
  • FC Oleksandriya's performance of the last 5 matches is better than Karpaty Lviv's.
Прогноз на матч
Особисті зустрічі
Карпати
0
Перемог
1
Ігор
1
Перемог
ФК Олександрія
Прем'єр-ліга 2024/2025
09.11.2024 - 15:30 ФК Олександрія 3 - 0 Завершено Карпати
Останні матчі - Карпати
Прем'єр-ліга 2024/2025
02.05.2025 - 15:30 Лівий Берег 2 - 3 Завершено Карпати В
Прем'єр-ліга 2024/2025
26.04.2025 - 18:00 Оболонь 2 - 2 Завершено Карпати Н
Прем'єр-ліга 2024/2025
19.04.2025 - 13:00 Карпати 3 - 1 Завершено Рух В
Прем'єр-ліга 2024/2025
14.04.2025 - 15:30 Інгулець 1 - 2 Завершено Карпати В
Прем'єр-ліга 2024/2025
07.04.2025 - 18:00 Полісся 1 - 1 Завершено Карпати Н
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Останні матчі - ФК Олександрія
Прем'єр-ліга 2024/2025
04.05.2025 - 18:00 Полісся 1 - 2 Завершено ФК Олександрія В
Прем'єр-ліга 2024/2025
25.04.2025 - 15:30 Інгулець 0 - 1 Завершено ФК Олександрія В
Прем'єр-ліга 2025/2026
18.04.2025 - 14:28 Ворскла 1 - 3 Завершено ФК Олександрія В
Прем'єр-ліга 2024/2025
12.04.2025 - 15:30 Рух 1 - 1 Завершено ФК Олександрія Н
Прем'єр-ліга 2024/2025
06.04.2025 - 13:00 ФК Олександрія 1 - 0 Завершено Кривбас В
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Новини команд
Гол у роздягальню. Карпати продовжують лідерувати в матчі проти Руха 19.04.2025 в 13:57 Гол у роздягальню. Карпати продовжують лідерувати в матчі проти Руха Перший гол у 25 матчах для форварда львівських Карпат
Нарешті пробили ворота. У матчі Карпати – Рух відкрито рахунок 19.04.2025 в 13:29 Нарешті пробили ворота. У матчі Карпати – Рух відкрито рахунок Гол на користь Карпат
Друге місце проти п'ятого. Карпати та Олександрія оголосили склади на матч 11.05.2025 в 16:47 Друге місце проти п'ятого. Карпати та Олександрія оголосили склади на матч Буде дуже цікаво
Карпати – Олександрія. Дивитися онлайн LIVE пряму відеотрансляцію матчу УПЛ 11.05.2025 в 16:03 Карпати – Олександрія. Дивитися онлайн LIVE пряму відеотрансляцію матчу УПЛ Один із центральних поєдинків туру
Хто переможе?
15 Користувачів зробило свій вибір
Карпати
47%
Нічия
20%
ФК Олександрія
33%
П1: 3.25 Х: 3.20 П2: 2.28
LIVE
Трансляція матчу Карпати - ФК Олександрія
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В ефірі
MEGOGO
Трансляція
Інфо
Арбітр — Олексій Деревінський.
Інфо
Стартовий склад Карпат: Кінарейкін — Мірошніченко (к), Адамюк, Бабогло, Полегенько — Танда — Чачуа, Очеретько — Бруніньйо, Невес, Костенко. Головний тренер — Владислав Лупашко.
Запасні: Макаренко (в), Чобітко (в), Булеца, Бєляєв, Ващенко, Джевані, Ковалець, Кулаков, Логінов, Скорко, Смирний, Шостак.
Інфо
Стартовий склад Олександрії: Єрмаков — Копина (к), Шабанов, Кампуш, Кравченко — Калюжний — Цара, Шепелєв, Мішньов, Козак — Філіппов. Головний тренер — Руслан Ротань.
Чи зможуть підопічні Ротаня скоротити відставання від Динамо? А може «леви» наблизяться до єврокубків? UA-Футбол представляє вам текстову онлайн-трансляцію матчу 28-го раунду УПЛ між Карпатами та Олександрією.
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Анонс матчу Карпати - ФК Олександрія 11.05.2025, Прем'єр-ліга

Матч між командою Карпати (Львов) та командою ФК Олександрія (Александрия) проходитиме в рамках турніру по футболу: Прем'єр-ліга 2024/2025 , матч відбудеться на стадіоні Украина.

Дата проведення матчу: 11.05.2025
Час початку матчу: 18:00

Історія попередніх матчів

Історія протистоянь між Карпати (Львов) та командою ФК Олександрія (Александрия):

Минулий поєдинок між командами закінчився перемогою на користь ФК Олександрія, тоді як команда Карпати залишилася з поразкою . Зіткнення ФК Олександрія та Карпати у попередньому футбольному матчі 09.11.2024 закінчилось з рахунком: 3:0 на користь господарів.

Для здобуття перемоги тренери команд розробили стратегії ведення гри, і після попередніх матчів внесли тактичні поправки у проведення атаки та захисту на полі.

Онлайн трансляцію матчу Карпати - ФК Олександрія можна подивитися 11.05.2025 безкоштовно в HD якості на офіційних джерелах ТБ ресурсів чи платних каналах, де транслюється футбол онлайн, зокрема чемпіонат Прем'єр-ліга. Текстову трансляцію матчу Карпати - ФК Олександрія, хід гри, статистику голів, результати та рахунок можна спостерігати на нашому сайті, як з ПК, так і з мобільних платформ, Apple та Android, в режимі 24/7.

Інформація про команди:

Команда господарів

Назва: Карпати (Львов)
Рік заснування Карпати (Львов): 2021
Країна: Украина

Минулий поєдинок команди Карпати був зіграний проти Лівий Берег - 02.05.2025, у рамках чемпіонату Прем'єр-ліга 2024/2025 та закінчився перемогою команди Карпати.

Команда гостей

Назва: ФК Олександрія (Александрия)
Рік заснування ФК Александрия (Александрия): 1991
Країна: Украина
Тренер: Руслан Ротань

Попередній поєдинок команди ФК Олександрія був зіграний проти Полісся - 04.05.2025, у рамках турніру Прем'єр-ліга 2024/2025 та закінчився перемогою команди ФК Олександрія.

Слідкуйте за результатами матчу Карпати - ФК Олександрія онлайн в режимі LIVE футбол, усі дані статистики оновлюються протягом матчу на нашому сайті.

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