Карпати - ФК Олександрія онлайн трансляція матчу

Анонс матчу Карпати - ФК Олександрія 11.05.2025, Прем'єр-ліга

Матч між командою Карпати (Львов) та командою ФК Олександрія (Александрия) проходитиме в рамках турніру по футболу: Прем'єр-ліга 2024/2025 , матч відбудеться на стадіоні Украина.

Дата проведення матчу: 11.05.2025

Час початку матчу: 18:00

Історія попередніх матчів

Історія протистоянь між Карпати (Львов) та командою ФК Олександрія (Александрия):

Минулий поєдинок між командами закінчився перемогою на користь ФК Олександрія, тоді як команда Карпати залишилася з поразкою . Зіткнення ФК Олександрія та Карпати у попередньому футбольному матчі 09.11.2024 закінчилось з рахунком: 3:0 на користь господарів.

Для здобуття перемоги тренери команд розробили стратегії ведення гри, і після попередніх матчів внесли тактичні поправки у проведення атаки та захисту на полі.

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Інформація про команди:

Команда господарів

Назва: Карпати (Львов)

Рік заснування Карпати (Львов): 2021

Країна: Украина



Минулий поєдинок команди Карпати був зіграний проти Лівий Берег - 02.05.2025, у рамках чемпіонату Прем'єр-ліга 2024/2025 та закінчився перемогою команди Карпати.

Команда гостей

Назва: ФК Олександрія (Александрия)

Рік заснування ФК Александрия (Александрия): 1991

Країна: Украина

Тренер: Руслан Ротань



Попередній поєдинок команди ФК Олександрія був зіграний проти Полісся - 04.05.2025, у рамках турніру Прем'єр-ліга 2024/2025 та закінчився перемогою команди ФК Олександрія.

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