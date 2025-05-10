Рух - Верес онлайн трансляція матчу

Рух активно розпочав перший тайм, був набагато більше на м'ячі, і в результаті - таки забив. Фаал спочатку забив з офсайду, а потім легітимний гол. Після пропущеного Верес активізувався, але чогось небезпечного біля воріт господарів вигадати не зміг. 1:0 до перерви, мабуть, рахунок по грі