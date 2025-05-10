Рух - Верес онлайн трансляція матчу

Протистояння між командою Рух (Львов) та командою Верес (Ровно) проходитиме в рамках турніру по футболу: Прем'єр-ліга 2024/2025 , матч пройде на стадіоні Skif Stadium.
Дата проведення матчу: 10.05.2025
Час початку матчу: 18:00
Історія протистоянь між клубами Рух (Львов) та командою Верес (Ровно):
Минулий матч між командами закінчився перемогою на користь Верес, тоді як команда Рух залишилася з поразкою . Зіткнення Верес та Рух у попередньому футбольному матчі 10.11.2024 закінчилось з наступним результатом: 2:0 на користь господарів.
Для здобуття перемоги тренери команд Ponomarov, Vitaliy и Олег Шандрук розробили стратегії ведення гри, і після попередніх матчів внесли тактичні поправки у проведення атаки та захисту на полі.
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Назва: Рух (Львов)
Рік заснування Рух (Львов): 2003
Країна: Украина
Тренер: Виталий Пономарев
Попередній матч команди Рух був зіграний проти Кривбас - 02.05.2025, у рамках турніру Прем'єр-ліга 2024/2025 та закінчився нічиєю.
Назва: Верес (Ровно)
Рік заснування Верес (Ровно): 2015
Країна: Украина
Тренер: Олег Шандрук
Минулий поєдинок команди Верес був зіграний проти Оболонь - 03.05.2025, у рамках чемпіонату Прем'єр-ліга 2024/2025 та закінчився перемогою команди Оболонь.
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