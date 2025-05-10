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Рух - Верес онлайн трансляція матчу

Прем'єр-ліга - 10 травня 2025, 18:00 - Skif Stadium . Трансляція: MEGOGO
Головний суддя: Новохатный, Владимир
Рух
Львов
1 - 0
Оновити
перерыв
Верес
Ровно
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Хід матчу
26' Faal, Baboucarr 45' Andriy, Kitela
Хто переможе?
17 Користувачів зробило свій вибір
Рух
29%
Нічия
24%
Верес
47%
П1: 2.05 Х: 3.33 П2: 4.00
Цікаві факти
  • During the last 8 meetings, FC Rukh Lviv have won 4 times, there have been 3 draws while Veres Rivne have won 1 times. The goal difference is 15-10 in favour of FC Rukh Lviv.
  • Last season FC Rukh Lviv won both games against Veres Rivne (3-1 at home and 5-2 away).
  • Did you know that FC Rukh Lviv scores 33% of their goals between the minutes 46-60? This is the highest percentage in the league.
  • Did you know that Veres Rivne scores 23% of their goals between the minutes 0-15?
  • FC Rukh Lviv have played 8 home matches in a row without winning.
  • When playing at home, FC Rukh Lviv have not lost to Veres Rivne in their last 3 encounters.
  • FC Rukh Lviv haven't scored in 6 of their 13 home matches in Premier League this season.
  • Veres Rivne haven't scored in 7 of their 13 away matches in Premier League this season.
  • Roman Didyk has more yellow cards (7) than any other player at FC Rukh Lviv. Giorgi Kutsia has collected 7 for Veres Rivne.
  • A year ago, FC Rukh Lviv were number 5 in the table with 45 points. Now they are number 9 with 34 points.
  • Veres Rivne have conceded a goal in each of their last 6 matches.
  • FC Rukh Lviv wins 1st half in 30% of their matches, Veres Rivne in 33% of their matches.
  • FC Rukh Lviv wins 30% of halftimes, Veres Rivne wins 33%.
  • The winner of their last meeting was Veres Rivne.
  • On their last meeting Veres Rivne won by 2 goals.
  • When FC Rukh Lviv leads 1-0 at home, they win in 62% of their matches.
  • When Veres Rivne leads 0-1 away, they win in 80% of their matches.
  • When FC Rukh Lviv is down 0-1 home, they win 9% of their matches.
  • When Veres Rivne is down 1-0 away, they win 11% of their matches.
  • In Premier League, FC Rukh Lviv has better performance than Veres Rivne.
  • FC Rukh Lviv's performance of the last 5 matches is better than Veres Rivne's.
  • FC Rukh Lviv have lost just 1 of their last 5 games against Veres Rivne (in all competitions).
  • In the last 5 meetings FC Rukh Lviv won 2, Veres Rivne won 1, 2 draws.
  • FC Rukh Lviv have lost just 1 of their last 5 Premier League games against Veres Rivne.
  • Veres Rivne have won just 1 of their last 5 Premier League games against FC Rukh Lviv.
  • FC Rukh Lviv scores 2 goals in a match against Veres Rivne and Veres Rivne scores 1.4 goals against FC Rukh Lviv (on average).
  • Average number of goals in meetings between FC Rukh Lviv and Veres Rivne is 3.4.
  • Average number of goals in the first half in meetings between FC Rukh Lviv and Veres Rivne is 1.6.
  • Both teams haven't won their last match in Premier League.
  • Both teams didn't score on their last match.
  • FC Rukh Lviv scores 1.1 goals when playing at home and Veres Rivne scores 1.06 goals when playing away (on average).
  • A year ago, Veres Rivne were number 14 in the table with 23 points. Now they are number 7 with 35 points.
  • Veres Rivne has streak of 2 matches with 0 scored goals.
Прогноз на матч
Особисті зустрічі
Рух
6
Перемог
10
Ігор
1
Перемог
Верес
Прем'єр-ліга 2024/2025
10.11.2024 - 13:00 Верес 2 - 0 Завершено Рух
Прем'єр-ліга 2023/2024
27.04.2024 - 18:00 Рух 3 - 1 Завершено Верес
Прем'єр-ліга 2023/2024
22.10.2023 - 13:00 Верес 2 - 5 Завершено Рух
Прем'єр-ліга 2022/2023
08.04.2023 - 15:00 Рух 0 - 0 Завершено Верес
Останні матчі - Рух
Прем'єр-ліга 2024/2025
02.05.2025 - 18:00 Рух 0 - 0 Завершено Кривбас Н
Прем'єр-ліга 2024/2025
26.04.2025 - 13:00 Чорноморець 1 - 2 Завершено Рух В
Прем'єр-ліга 2024/2025
19.04.2025 - 13:00 Карпати 3 - 1 Завершено Рух П
Прем'єр-ліга 2024/2025
12.04.2025 - 15:30 Рух 1 - 1 Завершено ФК Олександрія Н
Прем'єр-ліга 2024/2025
07.04.2025 - 15:30 Колос 0 - 1 Завершено Рух В
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Останні матчі - Верес
Прем'єр-ліга 2024/2025
03.05.2025 - 18:00 Верес 0 - 2 Завершено Оболонь П
Прем'єр-ліга 2024/2025
27.04.2025 - 13:00 Ворскла 3 - 0 Завершено Верес П
Прем'єр-ліга 2024/2025
20.04.2025 - 18:00 Верес 2 - 1 Завершено Чорноморець В
Прем'єр-ліга 2024/2025
13.04.2025 - 18:00 Зоря 1 - 2 Завершено Верес В
Прем'єр-ліга 2024/2025
06.04.2025 - 18:00 Шахтар 3 - 0 Завершено Верес П
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Головні події
Andriy, Kitela
45'
ГООЛ! Faal, Baboucarr
26'
Хто переможе?
17 Користувачів зробило свій вибір
Рух
29%
Нічия
24%
Верес
47%
П1: 2.05 Х: 3.33 П2: 4.00
Склади команд
Стартовий склад
  • 1
    Gereta, Yurii Volodymyr
    Воротар
  • 25
    Horin, Oleh
    Півзахисник
  • 4
    Ruslanovych, Vitaliy
    Захисник
  • 75
    Andriy, Kitela
    Захисник
  • 73
    Lyakh, Rostislav
    Форвард
  • 15
    Pidgurskyi, Denys
    Півзахисник
  • 19
    Pastukh, Yevgeniy
    Півзахисник
  • 10
    Prytula, Ostap
    Півзахисник
  • 8
    Karabin, Yaroslav
    Форвард
  • 11
    Runic, Vasyl
    Півзахисник
  • 99
    Faal, Baboucarr
    Форвард
    26
  • 23
    Андрій Кожухар
    Воротар
  • 17
    Yuriiovych, Protasevych Mykhailo
    Захисник
  • 44
    Checher, Danyil
    Захисник
  • 33
    Роман Гончаренко
    Захисник
  • 95
    Євген Шевченко
    Захисник
  • 10
    Dmytro Kliots
    Півзахисник
  • 14
    Ігор Харатін
    Півзахисник
  • 77
    Sharay, Vladislav
    Півзахисник
  • 11
    Dakhnovskyi, Vitaliy
    Півзахисник
  • 7
    Руслан Степанюк
    Форвард
  • 80
    Wendell
    Форвард
Запасні гравці
Тренери
  • Ponomarov, Vitaliy
  • Олег Шандрук
LIVE
Трансляція матчу Рух - Верес
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В ефірі
MEGOGO
Трансляція
Рух активно розпочав перший тайм, був набагато більше на м'ячі, і в результаті - таки забив. Фаал спочатку забив з офсайду, а потім легітимний гол. Після пропущеного Верес активізувався, але чогось небезпечного біля воріт господарів вигадати не зміг. 1:0 до перерви, мабуть, рахунок по грі
45+4'
Свисток
Все, свисток на перерву, 1:0 у нас після першого тайму
45+2'
Жовта картка
У Кітели на мокрому газоні поїхала нога, і він скосив Дахновського – перша жовта у нас
45'
Інфо
2 хвилини компенсовано до першого тайму
44'
Кутовий
Кутовий для Вереса - навіс майже на лінію штрафного майданчика завершився ударом Шевченка зльоту, але набагато вище воріт. Хоча заготівка цікава
42'
Небезпечний момент
Штрафний для Вере6са на фланзі - Кльоц навісив, Степанюк зовсім один пробив, але трохи повз! Майже небезпечно було!
41'
Рух катає м'яч і здається просто хоче докатати його до перерви
39'
Дещо загрузла зараз гра в центрі поля. Нічого особливо цікавого не відбувається
34'
Небезпечний момент
Ох, довга подача на Карабіна верхи, якому сантиметрів не вистачило ногою дотягнутися до м'яча!
32'
Зараз уже Верес більше на м'ячі в центрі поля, і Рух ніби не проти такого розвитку подій
30'
Дахновський отримав по ногах, але суддя там фол не дав... Кітела досить жорстко зіграв, вибив м'яч разом із ногами...
28'
Дивитимемося далі. Тепер Вересу треба чимось відповідати. Гра, нагадаю, не несе якогось особливого турнірного значення
26'
Гоооол!!!
Гооол! Забиває таки Рух! Забиває Фаал! Підгурський м'яко по центру закинув верхи у штрафний майданчик, і Фаал, вклинившись між двома центрбеками Вереса, перекинув кіпера Вереса! 1:0!
24'
Хороший штрафний для Вереса. Майже на куті штрафного... Кльоц довго готувався, навісив, але Герета впевнено кулаками грає на виході
22'
Інфо
3:1 по ударах у нас, а ось удари у площину - 0:0
21'
Дахновський або так бив, або вішав, але після рикошету м'яч прилетів просто до рук Герети
19'
Офсайд
Гооол!Забиває Рух! Карабін віддав між на Фаала, той прошмигнув повз двох захисників і відправив м'яч у сітку, але ні, офсайд там. І він там був!
18'
Верес сходив в атаку – Протасевич на фланзі обігрався з Венделлом, але навісив кудись на трибуни
16'
А ось Верес не може вийти на чужу половину – Рух досить активно пресингує у центрі поля
15'
А ось перший натяк на момент – Карабін пробивав – блок, Пастух додавав – знову в захисника
14'
Але повертається Ігор у гру, все нормально у хавбека
13'
Харатін має проблеми... Навіть лікарі на полі...
12'
Очевидне володіння за Рухом, цікаво, скільки вже у відсотках? Щоправда, окрім володіння нічого немає
9'
Заволодів Рух м'ячем, намагаються щось вигадати господарі біля чужого штрафного майданчика, але в середину гості їх не пускають.
8'
Пастух намагався прорватися з флангу, скинув під удар Підгуському, який метрів з 20 дав набагато вище воріт
7'
І Руслан Ротань теж тут – Олександрії завтра у Львові грати з Карпатами
6'
Мирон Богданович Маркевич також на матчі
5'
Рух зараз на старті більше на м'ячі, але без особливих просувань
3'
Перша атака Вереса, але простріл із флангу спокійно на виході забрав Герета
1'
Свисток
Поїхали, матч розпочався!
Виходять команди на полі. Зазначимо, що у Львові йде дощ
Інфо
Запасні Вереса: Кулик, Стефанюк, Данніков, Вовченко, Сміян, Баран, Кучеров, Лепський, Луан, Годя, Гайдучик
Інфо
Стартовий склад "Вереса": Кожухар, Протасевич, Чечер, Гончаренко, Шевченко, Клеьоц, Харатін, Шарай, Дахновський, Степанюк, Венделл
Інфо
Запасні Руха: Ледвій, Клименко, Залипка, Дідик, Роман, Джурабаєв, Тлумак, Алмазбеков, Погорілий, Денисов, Кирикович
Інфо
Стартовий склад "Руху": Герета, Горін, Холод, Кітела, Лях, Підгурський, Пастух, Притула, Карабін, Руніч, Фал
Обидві команди вже не мають турнірних завдань – не опустяться у зону вильоту та не вийдуть у зону єврокубків. Дев'яте місце у Руху (34) очка та восьме місце у Вереса (35 балів)
Інфо
Матч розпочнеться о 18:00, судитиме гру Володимир Новохатній.
Доброго вечора всім шанувальникам українського футболу. UA-Футбол пропонує до вашої уваги текстовий онлайн матчу 28-го туру УПЛ, в якому Рух прийме Верес
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Анонс матчу Рух - Верес 10.05.2025, Прем'єр-ліга

Протистояння між командою Рух (Львов) та командою Верес (Ровно) проходитиме в рамках турніру по футболу: Прем'єр-ліга 2024/2025 , матч пройде на стадіоні Skif Stadium.

Дата проведення матчу: 10.05.2025
Час початку матчу: 18:00

Історія попередніх матчів

Історія протистоянь між клубами Рух (Львов) та командою Верес (Ровно):

Минулий матч між командами закінчився перемогою на користь Верес, тоді як команда Рух залишилася з поразкою . Зіткнення Верес та Рух у попередньому футбольному матчі 10.11.2024 закінчилось з наступним результатом: 2:0 на користь господарів.

Для здобуття перемоги тренери команд Ponomarov, Vitaliy и Олег Шандрук розробили стратегії ведення гри, і після попередніх матчів внесли тактичні поправки у проведення атаки та захисту на полі.

Онлайн трансляцію матчу Рух - Верес можна подивитися 10.05.2025 безкоштовно в HD якості на офіційних джерелах ТБ ресурсів чи платних каналах, де транслюється футбол онлайн, зокрема чемпіонат Прем'єр-ліга. Текстову трансляцію матчу Рух - Верес, хід гри, статистику голів, результати та рахунок можна спостерігати на нашому сайті, як з ПК, так і з мобільних платформ, Apple та Android, в режимі 24/7.

Інформація про команди:

Команда господарів

Назва: Рух (Львов)
Рік заснування Рух (Львов): 2003
Країна: Украина
Тренер: Виталий Пономарев

Попередній матч команди Рух був зіграний проти Кривбас - 02.05.2025, у рамках турніру Прем'єр-ліга 2024/2025 та закінчився нічиєю.

Команда гостей

Назва: Верес (Ровно)
Рік заснування Верес (Ровно): 2015
Країна: Украина
Тренер: Олег Шандрук

Минулий поєдинок команди Верес був зіграний проти Оболонь - 03.05.2025, у рамках чемпіонату Прем'єр-ліга 2024/2025 та закінчився перемогою команди Оболонь.

Слідкуйте за результатами матчу Рух - Верес онлайн в режимі LIVE футбол, усі дані статистики оновлюються протягом матчу на нашому сайті.

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