Кривбас - Колос онлайн трансляція матчу

Напередодні матчу Кривбас має в своєму активі 43 очки та розташовується на шостій сходинці відстаючи від лідера на 25 балів і на п'ятнадцять від зони єврокубків. Колос наразі дванадцятий з 29 очками випереджаючи зону вильоту на чотири бали