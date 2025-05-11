Кривбас - Колос онлайн трансляція матчу

Матч між командою Кривбас (Кривой Рог) та командою Колос (Ковалевка) проходитиме в рамках турніру по футболу: Прем'єр-ліга 2024/2025 , матч пройде на стадіоні Стадион Металлург.
Дата проведення матчу: 11.05.2025
Час початку матчу: 13:00
Історія протистоянь між Кривбас (Кривой Рог) та командою Колос (Ковалевка):
Минулий поєдинок між командами закінчився нічиєю . Зіткнення Колос та Кривбас у попередньому футбольному матчі 09.11.2024 закінчилось з наступним результатом: 1:1 нічиєю.
Для здобуття перемоги тренери команд розробили стратегії ведення гри, і після попередніх ігор внесли тактичні поправки у проведення атаки та захисту на полі.
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Назва: Кривбас (Кривой Рог)
Рік заснування Кривбас (Кривой Рог): 1925
Країна: Украина
Тренер: Юрий Вернидуб
Попередній матч команди Кривбас був зіграний проти Лівий Берег - 07.05.2025, у рамках чемпіонату Прем'єр-ліга 2025/2026 та закінчився перемогою команди Кривбас.
Назва: Колос (Ковалевка)
Рік заснування Колос (Ковалевка): 2012
Країна: Украина
Тренер: Ярослав Вишняк
Минулий поєдинок команди Колос був зіграний проти Ворскла - 04.05.2025, у рамках турніру Прем'єр-ліга 2024/2025 та закінчився нічиєю.
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