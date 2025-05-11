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Кривбас - Колос онлайн трансляція матчу

Прем'єр-ліга - 11 травня 2025, 13:00 - Стадион Металлург . Трансляція: MEGOGO
Головний суддя: Afanasiev, Oleksandr
Кривбас
Кривой Рог
До початку
00 : 00 : 00
Колос
Ковалевка
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Хто переможе?
12 Користувачів зробило свій вибір
Кривбас
25%
Нічия
42%
Колос
33%
П1: 2.10 Х: 3.00 П2: 4.00
Цікаві факти
  • During the last 5 meetings, FC Kryvbas Kriviy Rih have won 3 times, there have been 1 draws while Kolos Kovalivka have won 1 times. The goal difference is 6-2 in favour of FC Kryvbas Kriviy Rih.
  • Last season FC Kryvbas Kriviy Rih won both games against Kolos Kovalivka (1-0 at home and 3-0 away).
  • Did you know that FC Kryvbas Kriviy Rih scores 25% of their goals between the minutes 31-45?
  • Did you know that Kolos Kovalivka scores 22% of their goals between the minutes 31-45?
  • Kolos Kovalivka have a winning streak of 3 matches away from home.
  • FC Kryvbas Kriviy Rih haven't scored in 3 of their 12 home matches in Premier League this season.
  • Kolos Kovalivka haven't scored in 4 of their 12 away matches in Premier League this season.
  • Yegor Tverdokhlib is FC Kryvbas Kriviy Rih's top scorer with 11 goals. Andriy Tsurikov has scored 5 times for Kolos Kovalivka.
  • FC Kryvbas Kriviy Rih have kept a clean sheet in 3 matches in a row.
  • FC Kryvbas Kriviy Rih wins 1st half in 32% of their matches, Kolos Kovalivka in 19% of their matches.
  • FC Kryvbas Kriviy Rih wins 32% of halftimes, Kolos Kovalivka wins 19%.
  • Their last meeting was a draw. (1-1)
  • When FC Kryvbas Kriviy Rih leads 1-0 at home, they win in 60% of their matches.
  • When Kolos Kovalivka leads 0-1 away, they win in 66% of their matches.
  • When FC Kryvbas Kriviy Rih is down 0-1 home, they win 0% of their matches.
  • When Kolos Kovalivka is down 1-0 away, they win 0% of their matches.
  • In Premier League, Kolos Kovalivka has better performance than FC Kryvbas Kriviy Rih.
  • Kolos Kovalivka's performance of the last 5 matches is better than FC Kryvbas Kriviy Rih's.
  • FC Kryvbas Kriviy Rih has streak of 2 matches with 0 scored goals.
  • FC Kryvbas Kriviy Rih have lost just 1 of their last 5 games against Kolos Kovalivka (in all competitions).
  • In the last 5 meetings FC Kryvbas Kriviy Rih won 3, Kolos Kovalivka won 1, 1 draws.
  • FC Kryvbas Kriviy Rih have lost just 1 of their last 5 Premier League games against Kolos Kovalivka.
  • Kolos Kovalivka have won just 1 of their last 5 Premier League games against FC Kryvbas Kriviy Rih.
  • FC Kryvbas Kriviy Rih scores 1.2 goals in a match against Kolos Kovalivka and Kolos Kovalivka scores 0.4 goals against FC Kryvbas Kriviy Rih (on average).
  • Average number of goals in meetings between FC Kryvbas Kriviy Rih and Kolos Kovalivka is 1.6.
  • Average number of goals in the first half in meetings between FC Kryvbas Kriviy Rih and Kolos Kovalivka is 0.4.
  • Both teams haven't won their last match in Premier League.
  • FC Kryvbas Kriviy Rih scores 1.29 goals when playing at home and Kolos Kovalivka scores 1.33 goals when playing away (on average).
  • Kolos Kovalivka haven't lost in their last 4 games.
  • Both teams didn't concede on their last match.
  • Both teams didn't score on their last match.
Прогноз на матч
Особисті зустрічі
Кривбас
3
Перемог
5
Ігор
1
Перемог
Колос
Прем'єр-ліга 2024/2025
09.11.2024 - 19:20 Колос 1 - 1 Завершено Кривбас
Прем'єр-ліга 2023/2024
16.03.2024 - 18:05 Кривбас 1 - 0 Завершено Колос
Прем'єр-ліга 2023/2024
03.09.2023 - 17:00 Колос 0 - 3 Завершено Кривбас
Прем'єр-ліга 2022/2023
03.03.2023 - 13:00 Кривбас 1 - 0 Завершено Колос
Останні матчі - Кривбас
Прем'єр-ліга 2025/2026
07.05.2025 - 13:00 Кривбас 4 - 0 Завершено Лівий Берег В
Прем'єр-ліга 2024/2025
02.05.2025 - 18:00 Рух 0 - 0 Завершено Кривбас Н
Прем'єр-ліга 2024/2025
26.04.2025 - 15:30 ЛНЗ 0 - 0 Завершено Кривбас Н
Прем'єр-ліга 2024/2025
20.04.2025 - 13:00 Кривбас 3 - 0 Завершено Зоря В
Прем'єр-ліга 2025/2026
16.04.2025 - 13:59 Кривбас 1 - 2 Завершено Шахтар П
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Останні матчі - Колос
Прем'єр-ліга 2024/2025
04.05.2025 - 15:30 Колос 0 - 0 Завершено Ворскла Н
Прем'єр-ліга 2024/2025
27.04.2025 - 15:30 Колос 1 - 1 Завершено Полісся Н
Прем'єр-ліга 2024/2025
19.04.2025 - 18:00 Шахтар 2 - 4 Завершено Колос В
Прем'єр-ліга 2024/2025
13.04.2025 - 15:30 Лівий Берег 0 - 2 Завершено Колос В
Прем'єр-ліга 2024/2025
07.04.2025 - 15:30 Колос 0 - 1 Завершено Рух П
Показати більше
Хто переможе?
12 Користувачів зробило свій вибір
Кривбас
25%
Нічия
42%
Колос
33%
П1: 2.10 Х: 3.00 П2: 4.00
LIVE
Трансляція матчу Кривбас - Колос
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В ефірі
MEGOGO
Трансляція
Інфо
Головний арбітр матчу: Олександр Афанасьєв
Головний тренер Колосу: Руслан Костишин
На лаві запасних: Горох, Мисак, Сухар, Владою, Демченко, Оріховський, Криворучко, Третьяков, Гусол, Ковталюк
Інфо
Стартовий склад Колосу (4-1-4-1): Пахолюк - Цуріков, Краснічі, Бурда, Козік - Теллес - Велетень, Ррапай, Гагно, Алефіренко - Сидоров
Головний тренер Кривбасу: Юрій Вернидуб
На лаві запасних: Маханьков, Хома, Вілівальд, Бандейра, Плічко, Понєдєльнік, Ікенна, Луньов, Гонсалез, Каменський, Ндомбазі, Мулик
Інфо
Стартовий склад Кривбасу (4-2-3-1): Кліщук - Кузик, Романчук, Конате, Юрчец - Вакулко, Іліч - Микитишин, Твердохліб, Задерака - Соса
Напередодні матчу Кривбас має в своєму активі 43 очки та розташовується на шостій сходинці відстаючи від лідера на 25 балів і на п'ятнадцять від зони єврокубків. Колос наразі дванадцятий з 29 очками випереджаючи зону вильоту на чотири бали
Поєдинок пройде у Кривому Розі на стадіоні Гірник та розпочнеться о 13:00
Вітаємо всіх шанувальників українського футболу на текстовій трансляції матчу 28-го туру Прем'єр-ліги, в якому Кривбас прийме у гостях Колос
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Анонс матчу Кривбас - Колос 11.05.2025, Прем'єр-ліга

Матч між командою Кривбас (Кривой Рог) та командою Колос (Ковалевка) проходитиме в рамках турніру по футболу: Прем'єр-ліга 2024/2025 , матч пройде на стадіоні Стадион Металлург.

Дата проведення матчу: 11.05.2025
Час початку матчу: 13:00

Історія попередніх матчів

Історія протистоянь між Кривбас (Кривой Рог) та командою Колос (Ковалевка):

Минулий поєдинок між командами закінчився нічиєю . Зіткнення Колос та Кривбас у попередньому футбольному матчі 09.11.2024 закінчилось з наступним результатом: 1:1 нічиєю.

Для здобуття перемоги тренери команд розробили стратегії ведення гри, і після попередніх ігор внесли тактичні поправки у проведення атаки та захисту на полі.

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Інформація про команди:

Команда господарів

Назва: Кривбас (Кривой Рог)
Рік заснування Кривбас (Кривой Рог): 1925
Країна: Украина
Тренер: Юрий Вернидуб

Попередній матч команди Кривбас був зіграний проти Лівий Берег - 07.05.2025, у рамках чемпіонату Прем'єр-ліга 2025/2026 та закінчився перемогою команди Кривбас.

Команда гостей

Назва: Колос (Ковалевка)
Рік заснування Колос (Ковалевка): 2012
Країна: Украина
Тренер: Ярослав Вишняк

Минулий поєдинок команди Колос був зіграний проти Ворскла - 04.05.2025, у рамках турніру Прем'єр-ліга 2024/2025 та закінчився нічиєю.

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