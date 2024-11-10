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Зоря - Шахтар онлайн трансляція матчу

Прем'єр-ліга - 09 травня 2025, 15:30 - Славутич-Арена . Трансляція: MEGOGO
Головний суддя: Oleksandr, Sandor
Зоря
Луганск
0 - 0
Оновити
перерыв
Шахтар
Донецк
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Хід матчу
10' Пилип Будківський 11' Ghram, Alaa 17' Ghram, Alaa
Хто переможе?
21 Користувачів зробило свій вибір
Зоря
29%
Нічия
33%
Шахтар
38%
П1: 9.00 Х: 5.50 П2: 1.30
Цікаві факти
  • The most common result of matches between FC Zorya Lugansk and FC Shakhtar Donetsk when FC Zorya Lugansk is playing at home is 0-3. 4 matches have ended with this result.
  • The most common result of matches between FC Zorya Lugansk and FC Shakhtar Donetsk is 0-3. 8 matches have ended with this result.
  • During the last 20 meetings with FC Zorya Lugansk playing at home, FC Zorya Lugansk have won 2 times, there have been 2 draws while FC Shakhtar Donetsk have won 16 times. The goal difference is 52-16 in favour of FC Shakhtar Donetsk.
  • During the last 47 meetings, FC Zorya Lugansk have won 5 times, there have been 5 draws while FC Shakhtar Donetsk have won 37 times. The goal difference is 117-38 in favour of FC Shakhtar Donetsk.
  • FC Zorya Lugansk's last home win against FC Shakhtar Donetsk was in 2020.
  • Last season FC Shakhtar Donetsk won both games against FC Zorya Lugansk (2-1 at home and 3-1 away).
  • Did you know that FC Zorya Lugansk scores 23% of their goals between the minutes 46-60?
  • Did you know that FC Shakhtar Donetsk scores 23% of their goals between the minutes 76-90?
  • FC Shakhtar Donetsk have a winning streak of 5 matches away from home.
  • FC Shakhtar Donetsk have lost none of their last 6 away matches.
  • FC Zorya Lugansk haven't won any of their last 5 games against FC Shakhtar Donetsk.
  • FC Zorya Lugansk haven't scored in 3 of their 13 home matches in Premier League this season.
  • FC Shakhtar Donetsk haven't scored in 2 of their 12 away matches in Premier League this season.
  • FC Zorya Lugansk's home record this season: 7-0-6.
  • Petar Micin is FC Zorya Lugansk's top scorer with 8 goals. Georgiy Sudakov has scored 11 times for FC Shakhtar Donetsk.
  • Denys Antiukh has assisted the most goals for FC Zorya Lugansk with 6. Artem Bondarenko is FC Shakhtar Donetsk's biggest assister (6).
  • Kyrylo Dryshlyuk has more yellow cards (8) than any other player at FC Zorya Lugansk. Mykola Matvienko has collected 5 for FC Shakhtar Donetsk.
  • FC Zorya Lugansk have conceded a goal in each of their last 8 matches.
  • FC Shakhtar Donetsk have scored at least one goal for 8 consecutive matches.
  • FC Zorya Lugansk wins 1st half in 43% of their matches, FC Shakhtar Donetsk in 39% of their matches.
  • FC Zorya Lugansk wins 43% of halftimes, FC Shakhtar Donetsk wins 39%.
  • The winner of their last meeting was FC Shakhtar Donetsk.
  • On their last meeting FC Shakhtar Donetsk won by 2 goals.
  • When FC Zorya Lugansk leads 1-0 at home, they win in 60% of their matches.
  • When FC Shakhtar Donetsk leads 0-1 away, they win in 72% of their matches.
  • When FC Zorya Lugansk is down 0-1 home, they win 12% of their matches.
  • When FC Shakhtar Donetsk is down 1-0 away, they win 0% of their matches.
  • In Premier League, FC Shakhtar Donetsk has better performance than FC Zorya Lugansk.
  • FC Shakhtar Donetsk's performance of the last 5 matches is better than FC Zorya Lugansk's.
  • FC Shakhtar Donetsk have lost just 0 of their last 5 games against FC Zorya Lugansk (in all competitions).
  • In the last 5 meetings FC Zorya Lugansk won 0, FC Shakhtar Donetsk won 5, 0 draws.
  • FC Shakhtar Donetsk have lost just 0 of their last 5 Premier League games against FC Zorya Lugansk.
  • FC Zorya Lugansk have won just 0 of their last 5 Premier League games against FC Shakhtar Donetsk.
  • FC Zorya Lugansk scores 0.6 goals in a match against FC Shakhtar Donetsk and FC Shakhtar Donetsk scores 2.4 goals against FC Zorya Lugansk (on average).
  • Average number of goals in meetings between FC Zorya Lugansk and FC Shakhtar Donetsk is 3.
  • Average number of goals in the first half in meetings between FC Zorya Lugansk and FC Shakhtar Donetsk is 0.8.
  • FC Zorya Lugansk scores 1.32 goals when playing at home and FC Shakhtar Donetsk scores 1.5 goals when playing away (on average).
Особисті зустрічі
Зоря
5
Перемог
37
Ігор
28
Перемог
Шахтар
Прем'єр-ліга 2024/2025
10.11.2024 - 15:30 Шахтар 3 - 1 Завершено Зоря
Кубок України 2024/2025
30.10.2024 - 18:00 Шахтар 1 - 0 Завершено Зоря
Прем'єр-ліга 2023/2024
22.04.2024 - 18:00 Шахтар 2 - 1 Завершено Зоря
Прем'єр-ліга 2023/2024
18.04.2024 - 15:30 Зоря 1 - 3 Завершено Шахтар
Останні матчі - Зоря
Прем'єр-ліга 2024/2025
04.05.2025 - 14:00 ЛНЗ 1 - 1 Завершено Зоря Н
Прем'єр-ліга 2025/2026
30.04.2025 - 13:00 Інгулець 1 - 0 Завершено Зоря П
Прем'єр-ліга 2024/2025
25.04.2025 - 18:00 Зоря 2 - 1 Завершено Лівий Берег В
Прем'єр-ліга 2024/2025
20.04.2025 - 13:00 Кривбас 3 - 0 Завершено Зоря П
Прем'єр-ліга 2024/2025
13.04.2025 - 18:00 Зоря 1 - 2 Завершено Верес П
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Останні матчі - Шахтар
Прем'єр-ліга 2024/2025
03.05.2025 - 13:00 Чорноморець 0 - 3 Завершено Шахтар В
Прем'єр-ліга 2024/2025
27.04.2025 - 18:00 Шахтар 2 - 2 Завершено Динамо Н
Кубок України 2024/2025
23.04.2025 - 18:00 Полісся 0 - 1 Завершено Шахтар В
Прем'єр-ліга 2024/2025
19.04.2025 - 18:00 Шахтар 2 - 4 Завершено Колос П
Прем'єр-ліга 2025/2026
16.04.2025 - 13:59 Кривбас 1 - 2 Завершено Шахтар В
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Головні події
17'
Ghram, Alaa
11'
Ghram, Alaa
Пилип Будківський
10'
Хто переможе?
21 Користувачів зробило свій вибір
Зоря
29%
Нічия
33%
Шахтар
38%
П1: 9.00 Х: 5.50 П2: 1.30
Склади команд
Стартовий склад
  • 1
    Saputin, Oleksandr
    Воротар
  • 55
    Da Silva Cordeiro, Anderson Jordan
    Захисник
  • 21
    Basic, Jakov
    Захисник
  • 32
    Trontelj, Zan
    Півзахисник
  • 10
    Juninho
  • 47
    Роман Вантух
    Форвард
  • 15
    Dryshliuk, Kyrylo
    Півзахисник
  • 6
    Popara, Dejan
    Півзахисник
  • 22
    Micin, Petar
    Форвард
  • 9
    Slesar, Artem
    Півзахисник
  • 28
    Пилип Будківський
    Форвард
    10
  • 23
    Fesiun, Kiril
    Воротар
  • 77
    Bondar, Valerii
  • 6
    Gomes, Marlon
    Півзахисник
  • 7
    Eguinaldo
    Форвард
  • 8
    Kryskiv, Dmytro
    Півзахисник
  • 11
    Kevin
  • 13
    Pedrinho Azevedo
    Захисник
  • 17
    Tobias
    Захисник
  • 18
    Ghram, Alaa
    Захисник
    17 11
  • 21
    Bondarenko, Artem
    Півзахисник
  • 38
    Pedrinho
    Півзахисник
Запасні гравці
Тренери
  • Младен Бартулович
  • Марино Пушич
Статистика матчу
51%
Володіння м'ячем
49%
1
ЖК
2
1
Кутові
3
ЧК
1
2
Штрафні
5
5
Фоли
2
LIVE
Трансляція матчу Зоря - Шахтар
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В ефірі
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Трансляція
Безглузде вилучення Грама зіпсувало всю картину гри для Шахтаря, який і в меншості сильніший за суперників на голову в командній грі.
Свисток
Ідемо на перерву. 0:0 у нашому матчі за підсумками першої половини.
43'
Джордан настукав по ногах Егіналду праворуч у захисті.
41'
Офсайд
Тронтель на правому фланзі штрафного отримав закидання в офсайд.
39'
Заблоковано простріл Слесаря з правого флангу штрафного.
36'
Дришлюк ліворуч в атаці збив Вінісіуса.
34'
Азеведо не встигав за передачею на хід від Кевіна на лівому фланзі.
32'
Кевін дальнім ударом із лівого флангу поцілив у Дришлюка та заробив кутовий на правому фланзі.
29'
Кутовий
Кевін викрутив подачу кутового з лівого флангу над воротами.
26'
Небезпечний момент
Поперечина! Удар від Вантуха з лівого флангу штрафного в дальній Слесар головою підрізав у верхній каркас.
23'
Небезпечний момент
Егіналду в центрі штрафного завершував передачу Кевіна з лівого флангу з перехоплення передачі Джордана, але не влучив у дальній кут.
22'
Небезпечний момент
Егіналду перехопив пас Жуніньйо назад на Башича на правому фланзі атаки, після чого покотив у центр на Кевіна, але той не влучив у ближній кут.
21'
Шахтар не віддає м'яч суперникам і в меншості.
19'
Небезпечний момент
Удар від да Сілви з лівого флангу штрафного в дальній потягнув воротар.
17'
Червона картка
Вилучення! Грам отримав другу жовту за фол проти Будківського в центрі поля, після втрати м'яча.
15'
Навіс Вінісіуса з правого флангу на дальньому куті воротарського головою до рук Сапутіна скинув да Сілва.
13'
Чергова тривала атака Шахтаря.
11'
Жовта картка
Грама та Будківського рознімав арбітр.
9'
Бондар підставився під удар Мічина на завершення прострілу з лівого флангу.
7'
Егіналду не дали пробити в центрі штрафного з прострілу з лівого флангу від Кевіна.
5'
Джордан на ближній перехопив подачу Кевіна з лівого флангу.
3'
Захисники прочитали скидання Вантуха головою на дальній подачі з правого флангу в напрямку Будківського.
2'
Егіналду збив Мічина праворуч у атаці.
1'
Навіс від Кевіна з лівого флангу перехопили на ближній.
Свисток
Ми почули стартовий свисток арбітра. Матч було розпочато!
Запасні: Пузанков, Твардовський, Траоре, Швед, Азарові, Еліас, Цуканов, Назарина, Аліссон, Невертон, Фарина.
Шахтар: Фесюн — Вінісіус, Бондар, Грам, Педріньйо Азеведо — А. Бондаренко, Марлон, Криськів — Педріньйо да Сілва, Егіналду, Кевін.
Запасні: Турбаєвський, Мацапура, Маткевич, Василець, Кораблін, Яцик, Горбач, Білоцерковець, Кирюханцев.
Зоря: Сапутін — Тронтель, Джордан, Башич, Жуніньйо — Мічин, Дришлюк, Попара — Слесар, Будківський, Вантух.
Інфо
Стали відомі стартові склади:
Інфо
У 1/8 фіналу Кубка України переміг Шахтар — 1:0.
Інфо
У першому колі переміг Шахтар — 3:1.
Інфо
Шахтар іде третім із 17 перемогами, 6 нічиїми та 4 поразками — 57 очок.
Інфо
Зоря йде сьомою з 11 перемогами, 3 нічиїми та 13 поразками — 36 очок.
Олександр Шандор (Львів, Україна) — головний арбітр сьогоднішнього матчу.
Вітаємо, шановні поціновувачі футболу. UA-Футбол запрошує Вас на текстову онлайн-трансляцію поєдинку 28-го туру Української Прем'єр-ліги. На полі стадіону Динамо ім. В. Лобановського (Київ, Україна) зіграють луганська Зоря та донецький Шахтар.
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Анонс матчу Зоря - Шахтар 09.05.2025, Прем'єр-ліга

Протистояння між командою Зоря (Луганск) та командою Шахтар (Донецк) проходитиме в рамках чемпіонату по футболу: Прем'єр-ліга 2024/2025 , матч відбудеться на стадіоні Славутич-Арена.

Дата проведення матчу: 09.05.2025
Час початку матчу: 15:30

Історія попередніх матчів

Історія протистоянь між командами Зоря (Луганск) та командою Шахтар (Донецк):

Минулий поєдинок між командами закінчився перемогою на користь Шахтар, тоді як команда Зоря залишилася з поразкою . Зіткнення Шахтар та Зоря у попередньому футбольному матчі 10.11.2024 закінчилось з такими результатами: 3:1 на користь господарів.

Для здобуття перемоги тренери команд Младен Бартулович и Марино Пушич розробили стратегії ведення гри, і після попередніх матчів внесли тактичні поправки у проведення атаки та захисту на полі.

Онлайн трансляцію матчу Зоря - Шахтар можна подивитися 09.05.2025 безкоштовно в HD якості на офіційних джерелах ТБ ресурсів чи платних каналах, де транслюється футбол онлайн, зокрема турнір Прем'єр-ліга. Текстову трансляцію матчу Зоря - Шахтар, хід гри, статистику голів, результати та рахунок можна спостерігати на нашому сайті, як з ПК, так і з мобільних платформ, Apple та Android, в режимі 24/7.

Інформація про команди:

Команда господарів

Назва: Зоря (Луганск)
Рік заснування Зоря (Луганск): 1923
Країна: Украина
Тренер: Юрий Коваль

Попередній поєдинок команди Зоря був зіграний проти ЛНЗ - 04.05.2025, у рамках чемпіонату Прем'єр-ліга 2024/2025 та закінчився нічиєю.

Команда гостей

Назва: Шахтар (Донецк)
Рік заснування Шахтер (Донецк): 1936
Країна: Украина
Тренер: Маріно Пушич

Минулий поєдинок команди Шахтар був зіграний проти Чорноморець - 03.05.2025, у рамках чемпіонату Прем'єр-ліга 2024/2025 та закінчився перемогою команди Шахтар.

Слідкуйте за результатами матчу Зоря - Шахтар онлайн в режимі LIVE футбол, усі дані статистики оновлюються протягом матчу на нашому сайті.

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