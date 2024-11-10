Зоря - Шахтар онлайн трансляція матчу

Протистояння між командою Зоря (Луганск) та командою Шахтар (Донецк) проходитиме в рамках чемпіонату по футболу: Прем'єр-ліга 2024/2025 , матч відбудеться на стадіоні Славутич-Арена.
Дата проведення матчу: 09.05.2025
Час початку матчу: 15:30
Історія протистоянь між командами Зоря (Луганск) та командою Шахтар (Донецк):
Минулий поєдинок між командами закінчився перемогою на користь Шахтар, тоді як команда Зоря залишилася з поразкою . Зіткнення Шахтар та Зоря у попередньому футбольному матчі 10.11.2024 закінчилось з такими результатами: 3:1 на користь господарів.
Для здобуття перемоги тренери команд Младен Бартулович и Марино Пушич розробили стратегії ведення гри, і після попередніх матчів внесли тактичні поправки у проведення атаки та захисту на полі.
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Назва: Зоря (Луганск)
Рік заснування Зоря (Луганск): 1923
Країна: Украина
Тренер: Юрий Коваль
Попередній поєдинок команди Зоря був зіграний проти ЛНЗ - 04.05.2025, у рамках чемпіонату Прем'єр-ліга 2024/2025 та закінчився нічиєю.
Назва: Шахтар (Донецк)
Рік заснування Шахтер (Донецк): 1936
Країна: Украина
Тренер: Маріно Пушич
Минулий поєдинок команди Шахтар був зіграний проти Чорноморець - 03.05.2025, у рамках чемпіонату Прем'єр-ліга 2024/2025 та закінчився перемогою команди Шахтар.
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