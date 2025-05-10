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Оболонь - ЛНЗ онлайн трансляція матчу

Прем'єр-ліга - 10 травня 2025, 15:30 - Оболонь-Арена . Трансляція: MEGOGO
Головний суддя: Kogut, Oleg
Оболонь
Киев
0 - 0
Оновити
18'
ЛНЗ
Черкассы
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Хід матчу
Хто переможе?
14 Користувачів зробило свій вибір
Оболонь
36%
Нічия
21%
ЛНЗ
43%
П1: 2.75 Х: 3.00 П2: 2.90
Цікаві факти
  • The most common result of matches between FC Obolon Kyiv and LNZ Cherkasy is 1-0. 3 matches have ended with this result.
  • During the last 5 meetings, FC Obolon Kyiv have won 3 times, there have been 1 draws while LNZ Cherkasy have won 1 times. The goal difference is 3-3 in favour of FC Obolon Kyiv.
  • Last season's matches: 1-0 (FC Obolon Kyiv at home) and 3-0 (LNZ Cherkasy at home).
  • Did you know that FC Obolon Kyiv scores 28% of their goals between the minutes 61-75? This is the highest percentage in the league.
  • Did you know that FC Obolon Kyiv scores 6% of their goals between the minutes 31-45? This is the lowest percentage in the league.
  • Did you know that LNZ Cherkasy scores 30% of their goals between the minutes 76-90?
  • LNZ Cherkasy haven't won in their last 6 games.
  • FC Obolon Kyiv haven't scored in 7 of their 13 home matches in Premier League this season.
  • LNZ Cherkasy haven't scored in 5 of their 13 away matches in Premier League this season.
  • FC Obolon Kyiv wins 1st half in 13% of their matches, LNZ Cherkasy in 22% of their matches.
  • FC Obolon Kyiv wins 13% of halftimes, LNZ Cherkasy wins 22%.
  • The winner of their last meeting was FC Obolon Kyiv.
  • On their last meeting FC Obolon Kyiv won by 1 goals.
  • When FC Obolon Kyiv leads 1-0 at home, they win in 80% of their matches.
  • When LNZ Cherkasy leads 0-1 away, they win in 40% of their matches.
  • When FC Obolon Kyiv is down 0-1 home, they win 0% of their matches.
  • When LNZ Cherkasy is down 1-0 away, they win 16% of their matches.
  • In Premier League, FC Obolon Kyiv has better performance than LNZ Cherkasy.
  • FC Obolon Kyiv's performance of the last 5 matches is better than LNZ Cherkasy's.
  • LNZ Cherkasy has streak of 2 matches with 0 scored goals.
  • FC Obolon Kyiv have lost just 1 of their last 5 games against LNZ Cherkasy (in all competitions).
  • In the last 5 meetings FC Obolon Kyiv won 3, LNZ Cherkasy won 1, 1 draws.
  • FC Obolon Kyiv have lost just 1 of their last 3 Premier League games against LNZ Cherkasy.
  • LNZ Cherkasy have won just 1 of their last 3 Premier League games against FC Obolon Kyiv.
  • FC Obolon Kyiv scores 0.6 goals in a match against LNZ Cherkasy and LNZ Cherkasy scores 0.6 goals against FC Obolon Kyiv (on average).
  • Average number of goals in meetings between FC Obolon Kyiv and LNZ Cherkasy is 1.2.
  • Average number of goals in the first half in meetings between FC Obolon Kyiv and LNZ Cherkasy is 0.6.
  • Both teams haven't won their last match in Premier League.
  • FC Obolon Kyiv scores 0.62 goals when playing at home and LNZ Cherkasy scores 1.06 goals when playing away (on average).
  • Both teams didn't concede on their last match.
  • Rostyslav Taranukha is FC Obolon Kyiv's top scorer with 3 goals. Muharrem Jashari has scored 5 times for LNZ Cherkasy.
  • Denys Ustymenko has assisted the most goals for FC Obolon Kyiv with 2. Muharrem Jashari is LNZ Cherkasy's biggest assister (6).
  • Vladyslav Pryimak has more yellow cards (6) than any other player at FC Obolon Kyiv. Muharrem Jashari has collected 6 for LNZ Cherkasy.
  • A year ago, LNZ Cherkasy were number 7 in the table with 32 points. Now they are number 11 with 28 points.
Прогноз на матч
Особисті зустрічі
Оболонь
3
Перемог
5
Ігор
1
Перемог
ЛНЗ
Прем'єр-ліга 2024/2025
09.11.2024 - 13:00 ЛНЗ 0 - 1 Завершено Оболонь
Прем'єр-ліга 2023/2024
04.05.2024 - 15:48 Оболонь 1 - 0 Завершено ЛНЗ
Прем'єр-ліга 2023/2024
29.10.2023 - 13:00 ЛНЗ 3 - 0 Завершено Оболонь
Перша ліга України 2022/2023
15.10.2022 - 13:00 Оболонь 1 - 0 Завершено ЛНЗ
Останні матчі - Оболонь
Прем'єр-ліга 2024/2025
03.05.2025 - 18:00 Верес 0 - 2 Завершено Оболонь В
Прем'єр-ліга 2024/2025
26.04.2025 - 18:00 Оболонь 2 - 2 Завершено Карпати Н
Прем'єр-ліга 2024/2025
18.04.2025 - 18:00 Динамо 3 - 0 Завершено Оболонь П
Прем'єр-ліга 2024/2025
12.04.2025 - 18:00 Оболонь 1 - 0 Завершено Чорноморець В
Прем'єр-ліга 2024/2025
04.04.2025 - 15:30 Інгулець 0 - 1 Завершено Оболонь В
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Останні матчі - ЛНЗ
Прем'єр-ліга 2024/2025
04.05.2025 - 14:00 ЛНЗ 1 - 1 Завершено Зоря Н
Прем'єр-ліга 2024/2025
26.04.2025 - 15:30 ЛНЗ 0 - 0 Завершено Кривбас Н
Прем'єр-ліга 2024/2025
20.04.2025 - 15:30 Інгулець 0 - 0 Завершено ЛНЗ Н
Прем'єр-ліга 2024/2025
11.04.2025 - 15:30 ЛНЗ 1 - 4 Завершено Шахтар П
Прем'єр-ліга 2024/2025
05.04.2025 - 15:30 Чорноморець 1 - 0 Завершено ЛНЗ П
Показати більше
Хто переможе?
14 Користувачів зробило свій вибір
Оболонь
36%
Нічия
21%
ЛНЗ
43%
П1: 2.75 Х: 3.00 П2: 2.90
Склади команд
Стартовий склад
  • 2
    Karas, Danylo
    Захисник
  • 3
    Владислав Приймак
    Захисник
  • 5
    Олександр Осман
    Захисник
  • 7
    Bliznichenko, Viktor
    Півзахисник
  • 9
    Ustymenko, Denys
    Форвард
  • 17
    Руслан Черненко
    Півзахисник
  • 31
    Marchenko, Denis
    Воротар
  • 37
    Dubko, Valery
    Захисник
  • 44
    Vitenchuk, Vadym
    Півзахисник
  • 79
    Олег Ільїн
    Півзахисник
  • 95
    Василь Курко
    Півзахисник
  • 1
    Thill, Olivier
    Півзахисник
  • 4
    Dajko, Ajdi
    Захисник
  • 6
    В'ячеслав Танковський
    Півзахисник
  • 11
    Геннадій Пасіч
    Півзахисник
  • 14
    Drambaev, Oleksandr
    Захисник
  • 15
    Jashari, Muharrem
    Півзахисник
  • 21
    Kucherenko, Yevhenii
    Воротар
  • 23
    Дмитро Топалов
    Півзахисник
  • 33
    Putrya, Ilya
    Півзахисник
  • 34
    Muravskyi, Nazariy
    Захисник
  • 77
    Kushnirenko, Bogdan
    Захисник
Запасні гравці
Тренери
  • Shyschenko, Sergey
  • Романс Григорчукс
Статистика матчу
59
Володіння м'ячем
59
2
Штрафні
2
2
Фоли
2
1
Офсайди
1
LIVE
Трансляція матчу Оболонь - ЛНЗ
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В ефірі
MEGOGO
Трансляція
19'
17'
Зараз досить рівна гра, ось пару хвилин гості більше катали м'яч у центрі поля
15'
ЛНЗ огризнувся - Топалов класно закинув на Тілля у штрафний майданчик, але Олів'є там не розібрався і втратив момент вискочити на кіпера Оболоні
12'
Далекий удар Приймака – на силу, і хоч по центру воріт, Кучеренко вирішив зіграти кулаками – правильне рішення, удар був дуже сильним.
10'
ЛНЗ мало не вперше сходив в атаку - з навісом з флангу, але там центрбеки Оболоні перші на м'ячі
7'
Вітенчук отримав по обличчю... Лікарі на полі, зупинка у грі
6'
Оболонь хоч і грає в три центрбеки, але явно не паркує автобус
4'
Досить активно розпочала Оболонь, але поки що пробитися до штрафного майданчика суперника пивовари не можуть. Ось Блізніченко зарядив дальнім ударом вище воріт
3'
Перша атака Оболоні - флангом, з навісом, але впевнено відбився ЛНЗ
Інфо
Поїхали, матч розпочався!
На полі вже команди
Інфо
Запасні ЛНЗ: Пеньков, Самойленко, Бойко, Наумець, Авагімян, Каплієнко, Нонікашвілі, Беннетт, Макуана, Молло, Ассінор, Саліху
Інфо
Стартовий склад ЛНЗ: Кучеренко, Тілль, Дайко, Танковський, Пасіч, Драмбаєв, Яшарі, Топалов, Путря, Муравський, Кушніренко
Інфо
Запасні Оболоні: Федорівський, Рибка, Грисьйо, Прокопенко, Ломницький, Мороз, Слободян, Мединський, Груша, Суханов, Бичек, Теслюк
Інфо
Стартовий склад Оболоні: Марченко, Осман, Дубко, Приймак, Карась, Ільїн, Черненко, Вітенчук, Курко, Устименко, Блізніченко
У ЛНЗ також 28 очок, але 12 місце
Оболонь йде на 11-му місці у турнірній таблиці, маючи в активі 28 очок
Матч розпочнеться о 15:30, судити гру буде Олег Когут
Доброго дня всім шанувальникам українського футболу. UA-Футбол пропонує до вашої уваги текстовий онлайн матчу 28-го туру УПЛ, в якому Оболонь прийме ЛНЗ
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Анонс матчу Оболонь - ЛНЗ 10.05.2025, Прем'єр-ліга

Протистояння між командою Оболонь (Киев) та командою ЛНЗ (Черкассы) проходитиме в рамках турніру по футболу: Прем'єр-ліга 2024/2025 , матч пройде на стадіоні Оболонь-Арена.

Дата проведення матчу: 10.05.2025
Час початку матчу: 15:30

Історія попередніх матчів

Історія протистоянь між Оболонь (Киев) та командою ЛНЗ (Черкассы):

Минулий матч між командами закінчився перемогою на користь команди Оболонь, тоді як команда ЛНЗ залишилася з поразкою . Зіткнення ЛНЗ та Оболонь у попередньому футбольному матчі 09.11.2024 закінчилось з таким рахунком: 0:1 на користь гостей.

Для здобуття перемоги тренери команд Shyschenko, Sergey и Романс Григорчукс розробили стратегії ведення гри, і після попередніх матчів внесли тактичні поправки у проведення атаки та захисту на полі.

Онлайн трансляцію матчу Оболонь - ЛНЗ можна подивитися 10.05.2025 безкоштовно в HD якості на офіційних джерелах ТБ ресурсів чи платних каналах, де транслюється футбол онлайн, зокрема чемпіонат Прем'єр-ліга. Текстову трансляцію матчу Оболонь - ЛНЗ, хід гри, статистику голів, результати та рахунок можна спостерігати на нашому сайті, як з ПК, так і з мобільних платформ, Apple та Android, в режимі 24/7.

Інформація про команди:

Команда господарів

Назва: Оболонь (Киев)
Рік заснування Оболонь (Киев): 2013
Країна: Украина
Тренер: Валерий Иващенко

Попередній матч команди Оболонь був зіграний проти Верес - 03.05.2025, у рамках турніру Прем'єр-ліга 2024/2025 та закінчився перемогою команди Оболонь.

Команда гостей

Назва: ЛНЗ (Черкассы)
Рік заснування ЛНЗ (Черкассы): 2006
Країна: Украина
Тренер: Олег Дулуб

Минулий матч команди ЛНЗ був зіграний проти Зоря - 04.05.2025, у рамках чемпіонату Прем'єр-ліга 2024/2025 та закінчився нічиєю.

Слідкуйте за результатами матчу Оболонь - ЛНЗ онлайн в режимі LIVE футбол, усі дані статистики оновлюються протягом матчу на нашому сайті.

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