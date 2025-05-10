Оболонь - ЛНЗ онлайн трансляція матчу

Анонс матчу Оболонь - ЛНЗ 10.05.2025, Прем'єр-ліга

Протистояння між командою Оболонь (Киев) та командою ЛНЗ (Черкассы) проходитиме в рамках турніру по футболу: Прем'єр-ліга 2024/2025 , матч пройде на стадіоні Оболонь-Арена.

Дата проведення матчу: 10.05.2025

Час початку матчу: 15:30

Історія попередніх матчів

Історія протистоянь між Оболонь (Киев) та командою ЛНЗ (Черкассы):

Минулий матч між командами закінчився перемогою на користь команди Оболонь, тоді як команда ЛНЗ залишилася з поразкою . Зіткнення ЛНЗ та Оболонь у попередньому футбольному матчі 09.11.2024 закінчилось з таким рахунком: 0:1 на користь гостей.

Для здобуття перемоги тренери команд Shyschenko, Sergey и Романс Григорчукс розробили стратегії ведення гри, і після попередніх матчів внесли тактичні поправки у проведення атаки та захисту на полі.

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Інформація про команди:

Команда господарів

Назва: Оболонь (Киев)

Рік заснування Оболонь (Киев): 2013

Країна: Украина

Тренер: Валерий Иващенко



Попередній матч команди Оболонь був зіграний проти Верес - 03.05.2025, у рамках турніру Прем'єр-ліга 2024/2025 та закінчився перемогою команди Оболонь.

Команда гостей

Назва: ЛНЗ (Черкассы)

Рік заснування ЛНЗ (Черкассы): 2006

Країна: Украина

Тренер: Олег Дулуб



Минулий матч команди ЛНЗ був зіграний проти Зоря - 04.05.2025, у рамках чемпіонату Прем'єр-ліга 2024/2025 та закінчився нічиєю.

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