Ворскла - Чорноморець онлайн трансляція матчу

Анонс матчу Ворскла - Чорноморець 10.05.2025, Прем'єр-ліга

Матч між командою Ворскла (Полтава) та командою Чорноморець (Одесса) проходитиме в рамках чемпіонату по футболу: Прем'єр-ліга 2024/2025 , матч почнеться на стадіоні Ворскла имени Алексея Бутовского.

Дата проведення матчу: 10.05.2025

Час початку матчу: 13:00

Історія попередніх матчів

Історія протистоянь між Ворскла (Полтава) та командою Чорноморець (Одесса):

Минулий матч між командами закінчився перемогою на користь команди Ворскла, тоді як команда Чорноморець залишилася з поразкою . Зіткнення Чорноморець та Ворскла у попередньому футбольному матчі 08.11.2024 закінчилось з рахунком: 0:1 на користь гостей.

Для здобуття перемоги тренери команд розробили стратегії ведення гри, і після попередніх поєдинків внесли тактичні поправки у проведення атаки та захисту на полі.

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Інформація про команди:

Команда господарів

Назва: Ворскла (Полтава)

Рік заснування Ворскла (Полтава): 1955

Країна: Украина

Тренер: Сергей Долганский



Минулий поєдинок команди Ворскла був зіграний проти Колос - 04.05.2025, у рамках чемпіонату Прем'єр-ліга 2024/2025 та закінчився нічиєю.

Команда гостей

Назва: Чорноморець (Одесса)

Рік заснування Черноморец (Одесса): 1936

Країна: Украина

Тренер: Роман Григорчук



Минулий матч команди Чорноморець був зіграний проти Шахтар - 03.05.2025, у рамках чемпіонату Прем'єр-ліга 2024/2025 та закінчився перемогою команди Шахтар.

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