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Ворскла - Чорноморець онлайн трансляція матчу

Прем'єр-ліга - 10 травня 2025, 13:00 - Ворскла имени Алексея Бутовского . Трансляція: MEGOGO
Головний суддя: Zabroda, Klim
Ворскла
Полтава
До початку
00 : 00 : 00
Чорноморець
Одесса
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Хто переможе?
18 Користувачів зробило свій вибір
Ворскла
50%
Нічия
22%
Чорноморець
28%
П1: 1.52 Х: 4.20 П2: 7.00
Цікаві факти
  • The most common result of matches between FC Vorskla Poltava and FC Chernomorets Odessa when FC Vorskla Poltava is playing at home is 2-1. 5 matches have ended with this result.
  • The most common result of matches between FC Vorskla Poltava and FC Chernomorets Odessa is 2-1. 9 matches have ended with this result.
  • During the last 18 meetings with FC Vorskla Poltava playing at home, FC Vorskla Poltava have won 10 times, there have been 4 draws while FC Chernomorets Odessa have won 4 times. The goal difference is 22-12 in favour of FC Vorskla Poltava.
  • During the last 38 meetings, FC Vorskla Poltava have won 21 times, there have been 8 draws while FC Chernomorets Odessa have won 9 times. The goal difference is 42-25 in favour of FC Vorskla Poltava.
  • FC Chernomorets Odessa's last away win against FC Vorskla Poltava was in 2019.
  • Last season FC Vorskla Poltava won both games against FC Chernomorets Odessa (2-1 at home and 1-0 away).
  • FC Chernomorets Odessa have a losing streak of 4 matches in Premier League.
  • In Premier League, FC Chernomorets Odessa have lost their last 5 away matches.
  • Did you know that FC Vorskla Poltava scores 32% of their goals between the minutes 76-90?
  • Did you know that FC Chernomorets Odessa scores 41% of their goals between the minutes 76-90?
  • FC Chernomorets Odessa have lost 4 matches in a row.
  • FC Chernomorets Odessa have lost 5 away matches in a row.
  • FC Chernomorets Odessa haven't won any of their last 5 games against FC Vorskla Poltava.
  • When playing at home, FC Vorskla Poltava have not lost to FC Chernomorets Odessa in their last 3 encounters.
  • FC Vorskla Poltava have received 5 red cards this season. This is the highest number in Premier League.
  • FC Vorskla Poltava haven't scored in 8 of their 14 home matches in Premier League this season.
  • FC Chernomorets Odessa haven't scored in 6 of their 14 away matches in Premier League this season.
  • FC Chernomorets Odessa's away record this season: 1-2-11.
  • FC Vorskla Poltava wins 1st half in 15% of their matches, FC Chernomorets Odessa in 16% of their matches.
  • FC Vorskla Poltava wins 15% of halftimes, FC Chernomorets Odessa wins 16%.
  • The winner of their last meeting was FC Vorskla Poltava.
  • On their last meeting FC Vorskla Poltava won by 1 goals.
  • When FC Vorskla Poltava leads 1-0 at home, they win in 66% of their matches.
  • When FC Chernomorets Odessa leads 0-1 away, they win in 0% of their matches.
  • When FC Vorskla Poltava is down 0-1 home, they win 0% of their matches.
  • When FC Chernomorets Odessa is down 1-0 away, they win 6% of their matches.
  • FC Vorskla Poltava have lost just 0 of their last 5 games against FC Chernomorets Odessa (in all competitions).
  • In the last 5 meetings FC Vorskla Poltava won 5, FC Chernomorets Odessa won 0, 0 draws.
  • FC Vorskla Poltava have lost just 0 of their last 5 Premier League games against FC Chernomorets Odessa.
  • FC Chernomorets Odessa have won just 0 of their last 5 Premier League games against FC Vorskla Poltava.
  • FC Vorskla Poltava scores 1.4 goals in a match against FC Chernomorets Odessa and FC Chernomorets Odessa scores 0.4 goals against FC Vorskla Poltava (on average).
  • Average number of goals in meetings between FC Vorskla Poltava and FC Chernomorets Odessa is 1.8.
  • Average number of goals in the first half in meetings between FC Vorskla Poltava and FC Chernomorets Odessa is 0.4.
  • FC Vorskla Poltava scores 0.94 goals when playing at home and FC Chernomorets Odessa scores 0.56 goals when playing away (on average).
  • A year ago, FC Chernomorets Odessa were number 11 in the table with 29 points. Now they are number 16 with 18 points.
  • A year ago, FC Vorskla Poltava were number 9 in the table with 30 points. Now they are number 13 with 25 points.
  • In Premier League, FC Vorskla Poltava has better performance than FC Chernomorets Odessa.
  • FC Vorskla Poltava's performance of the last 5 matches is better than FC Chernomorets Odessa's.
  • Both teams haven't won their last match in Premier League.
  • Both teams didn't score on their last match.
Особисті зустрічі
Ворскла
17
Перемог
27
Ігор
6
Перемог
Чорноморець
Прем'єр-ліга 2024/2025
08.11.2024 - 15:30 Чорноморець 0 - 1 Завершено Ворскла
Прем'єр-ліга 2023/2024
09.03.2024 - 13:00 Чорноморець 0 - 1 Завершено Ворскла
Прем'єр-ліга 2023/2024
27.08.2023 - 17:00 Ворскла 2 - 1 Завершено Чорноморець
Прем'єр-ліга 2022/2023
16.04.2023 - 15:00 Чорноморець 0 - 1 Завершено Ворскла
Останні матчі - Ворскла
Прем'єр-ліга 2024/2025
04.05.2025 - 15:30 Колос 0 - 0 Завершено Ворскла Н
Прем'єр-ліга 2024/2025
27.04.2025 - 13:00 Ворскла 3 - 0 Завершено Верес В
Прем'єр-ліга 2025/2026
18.04.2025 - 14:28 Ворскла 1 - 3 Завершено ФК Олександрія П
Прем'єр-ліга 2025/2026
13.04.2025 - 13:00 Ворскла 0 - 2 Завершено Полісся П
Прем'єр-ліга 2024/2025
05.04.2025 - 13:45 Ворскла 1 - 2 Завершено Зоря П
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Останні матчі - Чорноморець
Прем'єр-ліга 2024/2025
03.05.2025 - 13:00 Чорноморець 0 - 3 Завершено Шахтар П
Прем'єр-ліга 2024/2025
26.04.2025 - 13:00 Чорноморець 1 - 2 Завершено Рух П
Прем'єр-ліга 2024/2025
20.04.2025 - 18:00 Верес 2 - 1 Завершено Чорноморець П
Прем'єр-ліга 2024/2025
12.04.2025 - 18:00 Оболонь 1 - 0 Завершено Чорноморець П
Прем'єр-ліга 2024/2025
05.04.2025 - 15:30 Чорноморець 1 - 0 Завершено ЛНЗ В
Показати більше
Хто переможе?
18 Користувачів зробило свій вибір
Ворскла
50%
Нічия
22%
Чорноморець
28%
П1: 1.52 Х: 4.20 П2: 7.00
LIVE
Трансляція матчу Ворскла - Чорноморець
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В ефірі
MEGOGO
Трансляція
Інфо
Арбітр — Клим Заброда.
Інфо
Стартовий склад Ворскли: Ісенко — Бацула, Павлюк, Хрипчук, Крупський — Салабай, Пердута (к), Скляр, Кане — Ндукве, Ієде. Головний тренер — Юрій Максимов.
Запасні: Аніагбосо (в), Вічний (в), Райс, Габелок, Кисіль, Кратов, Лацабідзе, Пшеничнюк, Робакідзе, Шевцов, Янаков, Єрмаков.
Інфо
Стартовий склад Чорноморця: Рудько — Ракицький, Джарджу, Скиба — Раян, Мустафаєв, Сігєєв, Когут, Бутко (к) — Попов, Хобленко. Головний тренер — Олександр Кучер.
Одесити потягнуть за собою полтавців? До вашої уваги текстова онлайн-трансляція матчу 28-го туру УПЛ Ворскла – Чорноморець.
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Останні матчі
Завершено 22:00 - Вчора Ковентрі Сіті Ковентрі Сіті 1 Сандерленд Сандерленд 2 Завершено 22:00 - Вчора Лас-Пальмас Лас-Пальмас 0 Райо Вальєкано Райо Вальєкано 1 Завершено 21:45 - Вчора Мілан Мілан 3 Болонья Болонья 1 Завершено 21:45 - Вчора Шарлеруа Шарлеруа 4 Вестерло Вестерло 3 Завершено 21:30 - Вчора Гурнік Гурнік 2 Шльонськ Шльонськ 0

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Анонс матчу Ворскла - Чорноморець 10.05.2025, Прем'єр-ліга

Матч між командою Ворскла (Полтава) та командою Чорноморець (Одесса) проходитиме в рамках чемпіонату по футболу: Прем'єр-ліга 2024/2025 , матч почнеться на стадіоні Ворскла имени Алексея Бутовского.

Дата проведення матчу: 10.05.2025
Час початку матчу: 13:00

Історія попередніх матчів

Історія протистоянь між Ворскла (Полтава) та командою Чорноморець (Одесса):

Минулий матч між командами закінчився перемогою на користь команди Ворскла, тоді як команда Чорноморець залишилася з поразкою . Зіткнення Чорноморець та Ворскла у попередньому футбольному матчі 08.11.2024 закінчилось з рахунком: 0:1 на користь гостей.

Для здобуття перемоги тренери команд розробили стратегії ведення гри, і після попередніх поєдинків внесли тактичні поправки у проведення атаки та захисту на полі.

Онлайн трансляцію матчу Ворскла - Чорноморець можна подивитися 10.05.2025 безкоштовно в HD якості на офіційних джерелах ТБ ресурсів чи платних каналах, де транслюється футбол онлайн, зокрема чемпіонат Прем'єр-ліга. Текстову трансляцію матчу Ворскла - Чорноморець, хід гри, статистику голів, результати та рахунок можна спостерігати на нашому сайті, як з ПК, так і з мобільних платформ, Apple та Android, в режимі 24/7.

Інформація про команди:

Команда господарів

Назва: Ворскла (Полтава)
Рік заснування Ворскла (Полтава): 1955
Країна: Украина
Тренер: Сергей Долганский

Минулий поєдинок команди Ворскла був зіграний проти Колос - 04.05.2025, у рамках чемпіонату Прем'єр-ліга 2024/2025 та закінчився нічиєю.

Команда гостей

Назва: Чорноморець (Одесса)
Рік заснування Черноморец (Одесса): 1936
Країна: Украина
Тренер: Роман Григорчук

Минулий матч команди Чорноморець був зіграний проти Шахтар - 03.05.2025, у рамках чемпіонату Прем'єр-ліга 2024/2025 та закінчився перемогою команди Шахтар.

Слідкуйте за результатами матчу Ворскла - Чорноморець онлайн в режимі LIVE футбол, усі дані статистики оновлюються протягом матчу на нашому сайті.

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