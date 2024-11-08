Інгулець - Лівий Берег онлайн трансляція матчу

Протистояння між командою Інгулець (Петрово) та командою Лівий Берег (Киев) проходитиме в рамках турніру по футболу: Прем'єр-ліга 2024/2025 , матч почнеться на стадіоні Стадион Ингулец.
Дата проведення матчу: 12.05.2025
Час початку матчу: 15:30
Історія протистоянь між клубами Інгулець (Петрово) та командою Лівий Берег (Киев):
Минулий матч між командами закінчився нічиєю . Зіткнення Лівий Берег та Інгулець у попередньому футбольному матчі 08.11.2024 закінчилось з таким рахунком: 0:0 нічиєю.
Для здобуття перемоги тренери команд розробили стратегії ведення гри, і після попередніх матчів внесли тактичні поправки у проведення атаки та захисту на полі.
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Назва: Інгулець (Петрово)
Рік заснування Інгулець (Петрово): 2013
Країна: Украина
Тренер: Сергей Ковалец
Минулий поєдинок команди Інгулець був зіграний проти Динамо - 03.05.2025, у рамках чемпіонату Прем'єр-ліга 2025/2026 та закінчився перемогою команди Динамо.
Назва: Лівий Берег (Киев)
Рік заснування Левый Берег (Киев): 2017
Країна: Украина
Попередній поєдинок команди Лівий Берег був зіграний проти Кривбас - 07.05.2025, у рамках чемпіонату Прем'єр-ліга 2025/2026 та закінчився перемогою команди Кривбас.
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