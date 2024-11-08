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Інгулець - Лівий Берег онлайн трансляція матчу

Прем'єр-ліга - 12 травня 2025, 15:30 - Стадион Ингулец . Трансляція: MEGOGO
Головний суддя: Maksym, Kozyryatsky
Інгулець
Петрово
До початку
00 : 00 : 00
Лівий Берег
Киев
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Хто переможе?
16 Користувачів зробило свій вибір
Інгулець
38%
Нічия
19%
Лівий Берег
44%
П1: 2.90 Х: 3.00 П2: 2.62
Цікаві факти
  • Did you know that FC Ingulets Petrove scores 35% of their goals between the minutes 31-45? This is the highest percentage in the league.
  • Did you know that FC Levy Bereg Kyiv scores 25% of their goals between the minutes 61-75?
  • FC Ingulets Petrove haven't won in their last 6 games.
  • FC Ingulets Petrove have played 5 home matches in a row without winning.
  • FC Levy Bereg Kyiv haven't won in their last 6 games.
  • FC Ingulets Petrove haven't scored in 6 of their 10 home matches in Premier League this season.
  • FC Levy Bereg Kyiv haven't scored in 8 of their 12 away matches in Premier League this season.
  • Oleh Pushkarov has more yellow cards (4) than any other player at FC Ingulets Petrove. Yevhen Banada has collected 8 for FC Levy Bereg Kyiv.
  • FC Ingulets Petrove have not managed to score in their last 3 matches.
  • FC Levy Bereg Kyiv have conceded a goal in each of their last 6 matches.
  • FC Ingulets Petrove wins 1st half in 20% of their matches, FC Levy Bereg Kyiv in 18% of their matches.
  • FC Ingulets Petrove wins 20% of halftimes, FC Levy Bereg Kyiv wins 18%.
  • Their last meeting was a draw. (0-0)
  • When FC Ingulets Petrove leads 1-0 at home, they win in 100% of their matches.
  • When FC Levy Bereg Kyiv leads 0-1 away, they win in 100% of their matches.
  • When FC Ingulets Petrove is down 0-1 home, they win 0% of their matches.
  • When FC Levy Bereg Kyiv is down 1-0 away, they win 9% of their matches.
  • FC Ingulets Petrove has streak of 3 matches with 0 scored goals.
  • In the last 3 meetings FC Ingulets Petrove won 1, FC Levy Bereg Kyiv won 1, 1 draws.
  • FC Ingulets Petrove scores 0.67 goals in a match against FC Levy Bereg Kyiv and FC Levy Bereg Kyiv scores 1.33 goals against FC Ingulets Petrove (on average).
  • Average number of goals in meetings between FC Ingulets Petrove and FC Levy Bereg Kyiv is 2.
  • Average number of goals in the first half in meetings between FC Ingulets Petrove and FC Levy Bereg Kyiv is 0.67.
  • Both teams haven't won their last match in Premier League.
  • Both teams lost their last match.
  • FC Ingulets Petrove scores 0.54 goals when playing at home and FC Levy Bereg Kyiv scores 0.73 goals when playing away (on average).
Особисті зустрічі
Інгулець
1
Перемог
3
Ігор
1
Перемог
Лівий Берег
Прем'єр-ліга 2024/2025
08.11.2024 - 18:00 Лівий Берег 0 - 0 Завершено Інгулець
Перша ліга України 2023/2024
22.10.2023 - 15:15 Лівий Берег 3 - 0 Завершено Інгулець
Перша ліга України 2023/2024
19.08.2023 - 17:00 Інгулець 2 - 1 Завершено Лівий Берег
Останні матчі - Інгулець
Прем'єр-ліга 2025/2026
03.05.2025 - 15:30 Інгулець 0 - 4 Завершено Динамо П
Прем'єр-ліга 2025/2026
30.04.2025 - 13:00 Інгулець 1 - 0 Завершено Зоря В
Прем'єр-ліга 2024/2025
25.04.2025 - 15:30 Інгулець 0 - 1 Завершено ФК Олександрія П
Прем'єр-ліга 2024/2025
20.04.2025 - 15:30 Інгулець 0 - 0 Завершено ЛНЗ Н
Прем'єр-ліга 2024/2025
14.04.2025 - 15:30 Інгулець 1 - 2 Завершено Карпати П
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Останні матчі - Лівий Берег
Прем'єр-ліга 2025/2026
07.05.2025 - 13:00 Кривбас 4 - 0 Завершено Лівий Берег П
Прем'єр-ліга 2024/2025
02.05.2025 - 15:30 Лівий Берег 2 - 3 Завершено Карпати П
Прем'єр-ліга 2024/2025
25.04.2025 - 18:00 Зоря 2 - 1 Завершено Лівий Берег П
Прем'єр-ліга 2024/2025
19.04.2025 - 17:20 Лівий Берег 1 - 1 Завершено Полісся Н
Прем'єр-ліга 2024/2025
13.04.2025 - 15:30 Лівий Берег 0 - 2 Завершено Колос П
Показати більше
Хто переможе?
16 Користувачів зробило свій вибір
Інгулець
38%
Нічия
19%
Лівий Берег
44%
П1: 2.90 Х: 3.00 П2: 2.62
LIVE
Трансляція матчу Інгулець - Лівий Берег
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В ефірі
MEGOGO
Трансляція
Запасні: Караващенко, Самар, Якимів, І. Когут, Косовський, Приходько, М. Когут, Галас, Войцеховський, А. Різник, Кобзар.
Лівий Берег: Механів — Соколов, Семенов, Шаповал, Сіднней — Дедух, Дієго, Банада — Шастал, Сухоручко, Синиця.
Запасні: Жилкін, Скороход, Дзень, Жовтенко, Дихтярук, Могильний, Бенедюк, Сад, Лісняк, Н. Попов, Меленчук, Гаджук.
Інгулець: Паламарчук — Свистун, Дубілей, Малиш, Катрич — Лосенко — Пушкарьов, Волохатий, П’ятов, Фарасєєнко — Кисленко.
Інфо
Стали відомі стартові склади:
Інфо
У першому колі була нічия — 0:0.
Інфо
Лівий Берег іде третім із кінця із 6 перемогами, 5 нічиїми та 16 поразками — 23 очки.
Інфо
Інгулець іде останнім із 4 перемогами, 8 нічиїми та 15 поразками — 20 очок.
Максим Козиряцький (Запоріжжя, Україна) — головний арбітр сьогоднішнього матчу.
Вітаємо, шановні поціновувачі футболу. UA-Футбол запрошує Вас на текстову онлайн-трансляцію поєдинку 28-го туру Української Прем'єр-ліги. На полі стадіону КСК Ніка (Олександрія, Україна) зіграють петровський Інгулець та київський Лівий Берег.
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Анонс матчу Інгулець - Лівий Берег 12.05.2025, Прем'єр-ліга

Протистояння між командою Інгулець (Петрово) та командою Лівий Берег (Киев) проходитиме в рамках турніру по футболу: Прем'єр-ліга 2024/2025 , матч почнеться на стадіоні Стадион Ингулец.

Дата проведення матчу: 12.05.2025
Час початку матчу: 15:30

Історія попередніх матчів

Історія протистоянь між клубами Інгулець (Петрово) та командою Лівий Берег (Киев):

Минулий матч між командами закінчився нічиєю . Зіткнення Лівий Берег та Інгулець у попередньому футбольному матчі 08.11.2024 закінчилось з таким рахунком: 0:0 нічиєю.

Для здобуття перемоги тренери команд розробили стратегії ведення гри, і після попередніх матчів внесли тактичні поправки у проведення атаки та захисту на полі.

Онлайн трансляцію матчу Інгулець - Лівий Берег можна подивитися 12.05.2025 безкоштовно в HD якості на офіційних джерелах ТБ ресурсів чи платних каналах, де транслюється футбол онлайн, зокрема чемпіонат Прем'єр-ліга. Текстову трансляцію матчу Інгулець - Лівий Берег, хід гри, статистику голів, результати та рахунок можна спостерігати на нашому сайті, як з ПК, так і з мобільних платформ, Apple та Android, в режимі 24/7.

Інформація про команди:

Команда господарів

Назва: Інгулець (Петрово)
Рік заснування Інгулець (Петрово): 2013
Країна: Украина
Тренер: Сергей Ковалец

Минулий поєдинок команди Інгулець був зіграний проти Динамо - 03.05.2025, у рамках чемпіонату Прем'єр-ліга 2025/2026 та закінчився перемогою команди Динамо.

Команда гостей

Назва: Лівий Берег (Киев)
Рік заснування Левый Берег (Киев): 2017
Країна: Украина

Попередній поєдинок команди Лівий Берег був зіграний проти Кривбас - 07.05.2025, у рамках чемпіонату Прем'єр-ліга 2025/2026 та закінчився перемогою команди Кривбас.

Слідкуйте за результатами матчу Інгулець - Лівий Берег онлайн в режимі LIVE футбол, усі дані статистики оновлюються протягом матчу на нашому сайті.

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