Фулгем - Евертон онлайн трансляція матчу

Протистояння між командою Фулгем (Лондон) та командою Евертон (Ливерпуль) проходитиме в рамках чемпіонату по футболу: Чемпіонат Англії 2024/2025 , матч відбудеться на стадіоні Крейвен Коттедж.
Дата проведення матчу: 10.05.2025
Час початку матчу: 17:00
Історія протистоянь між клубами Фулгем (Лондон) та командою Евертон (Ливерпуль):
Минулий матч між командами закінчився нічиєю . Зіткнення Евертон та Фулгем у попередньому футбольному матчі 26.10.2024 закінчилось з наступним результатом: 1:1 нічиєю.
Для здобуття перемоги тренери команд Силва, Марку и Дэвид Мойес розробили стратегії ведення гри, і після попередніх поєдинків внесли тактичні поправки у проведення атаки та захисту на полі.
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Назва: Фулгем (Лондон)
Рік заснування Фулгем (Лондон): 1879
Країна: Англия
Тренер: Марку Силва
Попередній поєдинок команди Фулгем був зіграний проти "Астон Вілла" - 03.05.2025, у рамках чемпіонату Чемпіонат Англії 2024/2025 та закінчився перемогою команди "Астон Вілла".
Назва: Евертон (Ливерпуль)
Рік заснування Эвертон (Ливерпуль): 1878
Країна: Англия
Тренер: Шон Дайч
Попередній матч команди Евертон був зіграний проти Ипсвич Таун - 03.05.2025, у рамках турніру Чемпіонат Англії 2024/2025 та закінчився нічиєю.
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