  1. UA-Футбол ⚽
  2. Футбол онлайн
  3. Фулгем - Евертон Дивитися онлайн

У тренді

Фулгем - Евертон онлайн трансляція матчу

Чемпіонат Англії - 10 травня 2025, 17:00 - Крейвен Коттедж
Головний суддя: Даррен Ингланд
Фулгем
Лондон
1 - 0
Оновити
20'
Евертон
Ливерпуль
Хід матчу
Хто переможе?
9 Користувачів зробило свій вибір
Фулгем
33%
Нічия
33%
Евертон
33%
П1: 1.90 Х: 3.64 П2: 4.35
Цікаві факти
  • The most common result of matches between Fulham FC and Everton FC when Fulham FC is playing at home is 2-0. 4 matches have ended with this result.
  • The most common result of matches between Fulham FC and Everton FC is 2-0. 5 matches have ended with this result.
  • During the last 19 meetings with Fulham FC playing at home, Fulham FC have won 10 times, there have been 5 draws while Everton FC have won 4 times. The goal difference is 24-17 in favour of Fulham FC.
  • During the last 40 meetings, Fulham FC have won 13 times, there have been 8 draws while Everton FC have won 19 times. The goal difference is 58-41 in favour of Everton FC.
  • Fulham FC's last home win against Everton FC was in 2019.
  • Last season's matches: 0-0 (Fulham FC at home) and 0-1 (Everton FC at home).
  • Did you know that Fulham FC scores 34% of their goals between the minutes 76-90?
  • Did you know that Everton FC scores 26% of their goals between the minutes 31-45?
  • Fulham FC haven't scored in 3 of their 17 home matches in Premier League this season.
  • Everton FC haven't scored in 8 of their 17 away matches in Premier League this season.
  • Raul Jimenez is Fulham FC's top scorer with 10 goals. Iliman Ndiaye has scored 7 times for Everton FC.
  • Antonee Robinson has assisted the most goals for Fulham FC with 10. Dwight McNeil is Everton FC's biggest assister (4).
  • A year ago, Fulham FC were number 13 in the table with 43 points. Now they are number 8 with 51 points.
  • Fulham FC have conceded a goal in each of their last 7 matches.
  • Fulham FC wins 1st half in 32% of their matches, Everton FC in 26% of their matches.
  • Fulham FC wins 32% of halftimes, Everton FC wins 26%.
  • Their last meeting was a draw. (1-1)
  • When Fulham FC leads 1-0 at home, they win in 50% of their matches.
  • When Everton FC leads 0-1 away, they win in 50% of their matches.
  • When Fulham FC is down 0-1 home, they win 25% of their matches.
  • When Everton FC is down 1-0 away, they win 0% of their matches.
  • In Premier League, Fulham FC has better performance than Everton FC.
  • Fulham FC's performance of the last 5 matches is better than Everton FC's.
  • Everton FC has streak of 2 matches with 0 scored goals.
  • Fulham FC have lost just 0 of their last 5 games against Everton FC (in all competitions).
  • In the last 5 meetings Fulham FC won 3, Everton FC won 0, 2 draws.
  • Fulham FC have lost just 0 of their last 5 Premier League games against Everton FC.
  • Everton FC have won just 0 of their last 5 Premier League games against Fulham FC.
  • Fulham FC scores 1.2 goals in a match against Everton FC and Everton FC scores 0.6 goals against Fulham FC (on average).
  • Average number of goals in meetings between Fulham FC and Everton FC is 1.8.
  • Average number of goals in the first half in meetings between Fulham FC and Everton FC is 0.6.
  • Both teams haven't won their last match in Premier League.
  • Both teams lost their last match.
  • Both teams didn't score on their last match.
  • Fulham FC scores 1.48 goals when playing at home and Everton FC scores 0.91 goals when playing away (on average).
Прогноз на матч
Особисті зустрічі
Фулгем
5
Перемог
15
Ігор
6
Перемог
Евертон
Чемпіонат Англії 2024/2025
26.10.2024 - 19:30 Евертон 1 - 1 Завершено Фулгем
Чемпіонат Англії 2023/2024
30.01.2024 - 21:45 Фулгем 0 - 0 Завершено Евертон
Кубок англійської ліги 2023/2024
19.12.2023 - 21:45 Евертон 1 - 2 Завершено Фулгем
Чемпіонат Англії 2023/2024
12.08.2023 - 17:00 Евертон 0 - 1 Завершено Фулгем
Останні матчі - Фулгем
Чемпіонат Англії 2024/2025
03.05.2025 - 14:30 Астон Вілла 1 - 0 Завершено Фулгем П
Чемпіонат Англії 2024/2025
26.04.2025 - 17:00 Саутгемптон 1 - 2 Завершено Фулгем В
Чемпіонат Англії 2024/2025
20.04.2025 - 16:00 Фулгем 1 - 2 Завершено Челсі П
Чемпіонат Англії 2024/2025
14.04.2025 - 22:00 Борнмут 1 - 0 Завершено Фулгем П
Чемпіонат Англії 2024/2025
06.04.2025 - 16:00 Фулгем 3 - 2 Завершено Ліверпуль В
Показати більше
Останні матчі - Евертон
Чемпіонат Англії 2024/2025
03.05.2025 - 17:00 Евертон 2 - 2 Завершено Ипсвич Таун Н
Чемпіонат Англії 2024/2025
26.04.2025 - 14:30 Челсі 1 - 0 Завершено Евертон П
Чемпіонат Англії 2024/2025
19.04.2025 - 17:00 Евертон 0 - 2 Завершено Манчестер Сіті П
Чемпіонат Англії 2024/2025
12.04.2025 - 17:00 Ноттінгем Форест 0 - 1 Завершено Евертон В
Чемпіонат Англії 2024/2025
05.04.2025 - 14:30 Евертон 1 - 1 Завершено Арсенал Н
Показати більше
Хто переможе?
9 Користувачів зробило свій вибір
Фулгем
33%
Нічия
33%
Евертон
33%
П1: 1.90 Х: 3.64 П2: 4.35
Склади команд
1
Бернд Лено
30
Sessegnon, Ryan
3
Bassey, Calvin
5
Andersen, Joachim
2
Кенні Тете
16
Berge, Sander
18
Андреас Перейра
17
Iwobi, Alex
32
Smith Rowe, Emile
8
Wilson, Harry
7
Рауль Хіменес
1
Джордан Пікфорд
18
Young, Ashley
5
Майкл Кін
32
Branthwaite, Jarrad
19
Віталій Миколенко
27
Gueye, Idrissa Gana
37
Garner, James
11
Джек Гарісон
16
Абдулайе Дукуре
24
Alcaraz, Carlos
14
Beto
Стартовий склад
  • 7
    Рауль Хіменес
    Форвард
  • 17
    Iwobi, Alex
    Форвард
  • 32
    Smith Rowe, Emile
    Форвард
  • 8
    Wilson, Harry
  • 16
    Berge, Sander
    Півзахисник
  • 18
    Андреас Перейра
    Півзахисник
  • 30
    Sessegnon, Ryan
    Півзахисник
  • 3
    Bassey, Calvin
    Захисник
  • 5
    Andersen, Joachim
    Захисник
  • 2
    Кенні Тете
    Захисник
  • 1
    Бернд Лено
    Воротар
  • 14
    Beto
  • 11
    Джек Гарісон
    Півзахисник
  • 16
    Абдулайе Дукуре
    Півзахисник
  • 24
    Alcaraz, Carlos
    Півзахисник
  • 27
    Gueye, Idrissa Gana
    Півзахисник
  • 37
    Garner, James
  • 18
    Young, Ashley
    Півзахисник
  • 5
    Майкл Кін
    Захисник
  • 32
    Branthwaite, Jarrad
    Півзахисник
  • 19
    Віталій Миколенко
    Захисник
  • 1
    Джордан Пікфорд
    Воротар
Запасні гравці
Тренери
  • Силва, Марку
  • Дэвид Мойес
Трансляція
17'
Гоооол!!!
Виходить уперед Фулгем!
10'
Ще один удар із середньої дистанції від Фулгема, цього разу від Івобі. Пікфорд залишається уважним.
5'
Вілсон вистрілив з межі карного майданчика, Пікфорд лише з другої спроби зміг зафіксувати мʼяч у руках.
2'
Мʼяч влучив у руку Янгу в карному Евертона, але жодних розмов про пенальті навіть бути не може.
1'
Свисток
Матч розпочався.
Інфо
Арбітр — Даррен Інгленд.
Інфо
Стартовий склад Фулгема: Лено (к) — Сессеньйон, Бессі, Андерсен, Тете — Берге, Перейра — Івобі, Сміт-Роу, Вілсон — Хіменес. Головний тренер — Марко Сілва.
Інфо
Стартовий склад Евертона: Пікфорд (к) — Миколенко, Брентвейт, Кін, Янг — Гарнер, Гує — Алькарас, Дукуре, Гаррісон — Бету. Головний тренер — Девід Моєс.
UA-Футбол представляє вам текстову онлайн-трансляцію матчу 36-го раунду АПЛ між Фулгемом і Евертоном.
Авторизуйтесь на сайті, щоб голосувати.
Коментарі(0)
Увійдіть, щоб залишати коментарі. Войти

Останні матчі
Завершено 15:00 - Сьогодні Валенсія Валенсія 3 Хетафе Хетафе 0 Завершено 14:30 - Сьогодні Лейтон Орієнт Лейтон Орієнт 2 Стокпорт Каунти Стокпорт Каунти 2 Завершено 14:00 - Сьогодні Агробізнес Агробізнес 1 ЮКСА ЮКСА 0 Завершено 13:30 - Сьогодні ФК Ужгород ФК Ужгород 0 ФК Куликів ФК Куликів 1 Завершено 13:30 - Сьогодні Скала 1911 Скала 1911 4 Пробій Пробій 2

Найкращі букмекери

Букмекер
Бонус
1 225 000 На сайт
2 100 000 На сайт
3 150 000 На сайт
4 5 000 На сайт
Всі букмекери

Новини футболу

Всі новини

Анонс матчу Фулгем - Евертон 10.05.2025, Чемпіонат Англії

Протистояння між командою Фулгем (Лондон) та командою Евертон (Ливерпуль) проходитиме в рамках чемпіонату по футболу: Чемпіонат Англії 2024/2025 , матч відбудеться на стадіоні Крейвен Коттедж.

Дата проведення матчу: 10.05.2025
Час початку матчу: 17:00

Історія попередніх матчів

Історія протистоянь між клубами Фулгем (Лондон) та командою Евертон (Ливерпуль):

Минулий матч між командами закінчився нічиєю . Зіткнення Евертон та Фулгем у попередньому футбольному матчі 26.10.2024 закінчилось з наступним результатом: 1:1 нічиєю.

Для здобуття перемоги тренери команд Силва, Марку и Дэвид Мойес розробили стратегії ведення гри, і після попередніх поєдинків внесли тактичні поправки у проведення атаки та захисту на полі.

Онлайн трансляцію матчу Фулгем - Евертон можна подивитися 10.05.2025 безкоштовно в HD якості на офіційних джерелах ТБ ресурсів чи платних каналах, де транслюється футбол онлайн, зокрема чемпіонат Чемпіонат Англії. Текстову трансляцію матчу Фулгем - Евертон, хід гри, статистику голів, результати та рахунок можна спостерігати на нашому сайті, як з ПК, так і з мобільних платформ, Apple та Android, в режимі 24/7.

Інформація про команди:

Команда господарів

Назва: Фулгем (Лондон)
Рік заснування Фулгем (Лондон): 1879
Країна: Англия
Тренер: Марку Силва

Попередній поєдинок команди Фулгем був зіграний проти "Астон Вілла" - 03.05.2025, у рамках чемпіонату Чемпіонат Англії 2024/2025 та закінчився перемогою команди "Астон Вілла".

Команда гостей

Назва: Евертон (Ливерпуль)
Рік заснування Эвертон (Ливерпуль): 1878
Країна: Англия
Тренер: Шон Дайч

Попередній матч команди Евертон був зіграний проти Ипсвич Таун - 03.05.2025, у рамках турніру Чемпіонат Англії 2024/2025 та закінчився нічиєю.

Слідкуйте за результатами матчу Фулгем - Евертон онлайн в режимі LIVE футбол, усі дані статистики оновлюються протягом матчу на нашому сайті.

Інші анонси матчів, розклад, турнірна таблиця та результати ігор Чемпіонат Англії та інших чемпіонатів також доступні онлайн на сайті в режимі 24/7.