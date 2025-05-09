Ипсвич Таун - Брентфорд онлайн трансляція матчу

09.05.2025 в 18:11 Іпсвіч – Брентфорд. Анонс та прогноз матчу 36 туру АПЛ на 10.05.2025 UA-Футбол ділиться очікуваннями від зустрічі між "Іпсвічом" та "Брентфордом" у рамках чемпіонату Англії