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Ипсвич Таун - Брентфорд онлайн трансляція матчу

Чемпіонат Англії - 10 травня 2025, 17:00 - Портмэн Роад Стэдиум
Головний суддя: Barrott, Samuel
Ипсвич Таун
0 - 0
Оновити
20'
Брентфорд
Брентфорд
Хід матчу
Хто переможе?
11 Користувачів зробило свій вибір
Ипсвич Таун
27%
Нічия
36%
Брентфорд
36%
П1: 5.00 Х: 4.40 П2: 1.66
Цікаві факти
  • The most common result of matches between Ipswich Town and Brentford FC when Ipswich Town is playing at home is 1-1. 3 matches have ended with this result.
  • During the last 6 meetings with Ipswich Town playing at home, Ipswich Town have won 2 times, there have been 3 draws while Brentford FC have won 1 times. The goal difference is 8-6 in favour of Ipswich Town.
  • During the last 13 meetings, Ipswich Town have won 4 times, there have been 4 draws while Brentford FC have won 5 times. The goal difference is 19-19 in favour of Ipswich Town.
  • Brentford FC's last away win against Ipswich Town was in 2016.
  • Did you know that Ipswich Town scores 31% of their goals between the minutes 31-45? This is the highest percentage in the league.
  • Did you know that Brentford FC scores 21% of their goals between the minutes 76-90?
  • Ipswich Town haven't won in their last 5 games.
  • Ipswich Town have a losing streak of 7 matches at home.
  • Brentford FC haven't lost in their last 4 games.
  • When playing at home, Ipswich Town have not lost to Brentford FC in their last 3 encounters.
  • Ipswich Town have received 5 red cards this season. This is the highest number in Premier League.
  • Ipswich Town haven't scored in 7 of their 17 home matches in Premier League this season.
  • Brentford FC haven't scored in 3 of their 17 away matches in Premier League this season.
  • Ipswich Town's home record this season: 1-4-12.
  • Liam Delap is Ipswich Town's top scorer with 12 goals. Bryan Mbeumo has scored 18 times for Brentford FC.
  • Jack Clarke has assisted the most goals for Ipswich Town with 4. Mikkel Damsgaard is Brentford FC's biggest assister (9).
  • Ipswich Town have conceded a goal in each of their last 17 matches.
  • Ipswich Town wins 1st half in 27% of their matches, Brentford FC in 35% of their matches.
  • Ipswich Town wins 27% of halftimes, Brentford FC wins 35%.
  • The winner of their last meeting was Brentford FC.
  • On their last meeting Brentford FC won by 1 goals.
  • When Ipswich Town leads 1-0 at home, they win in 37% of their matches.
  • When Brentford FC leads 0-1 away, they win in 53% of their matches.
  • When Ipswich Town is down 0-1 home, they win 0% of their matches.
  • When Brentford FC is down 1-0 away, they win 25% of their matches.
  • In Premier League, Brentford FC has better performance than Ipswich Town.
  • Brentford FC's performance of the last 5 matches is better than Ipswich Town's.
  • Ipswich Town has streak of 2 matches with 0 scored goals.
  • Brentford FC have lost just 1 of their last 5 games against Ipswich Town (in all competitions).
  • In the last 5 meetings Ipswich Town won 1, Brentford FC won 3, 1 draws.
  • Ipswich Town scores 1.2 goals in a match against Brentford FC and Brentford FC scores 1.6 goals against Ipswich Town (on average).
  • Average number of goals in meetings between Ipswich Town and Brentford FC is 2.8.
  • Average number of goals in the first half in meetings between Ipswich Town and Brentford FC is 1.6.
  • Ipswich Town scores 0.9 goals when playing at home and Brentford FC scores 1.52 goals when playing away (on average).
Прогноз на матч
Особисті зустрічі
Ипсвич Таун
0
Перемог
1
Ігор
1
Перемог
Брентфорд
Чемпіонат Англії 2024/2025
26.10.2024 - 17:00 Брентфорд 4 - 3 Завершено Ипсвич Таун
Останні матчі - Ипсвич Таун
Чемпіонат Англії 2024/2025
03.05.2025 - 17:00 Евертон 2 - 2 Завершено Ипсвич Таун Н
Чемпіонат Англії 2024/2025
26.04.2025 - 17:00 Ньюкасл 3 - 0 Завершено Ипсвич Таун П
Чемпіонат Англії 2024/2025
20.04.2025 - 16:00 Ипсвич Таун 0 - 4 Завершено Арсенал П
Чемпіонат Англії 2024/2025
13.04.2025 - 16:00 Челсі 2 - 2 Завершено Ипсвич Таун Н
Чемпіонат Англії 2024/2025
05.04.2025 - 17:00 Ипсвич Таун 1 - 2 Завершено Вулверхемптон П
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Останні матчі - Брентфорд
Чемпіонат Англії 2024/2025
04.05.2025 - 16:00 Брентфорд 4 - 3 Завершено Манчестер Юнайтед В
Чемпіонат Англії 2024/2025
01.05.2025 - 21:30 Ноттінгем Форест 0 - 2 Завершено Брентфорд В
Чемпіонат Англії 2024/2025
19.04.2025 - 17:00 Брентфорд 4 - 2 Завершено Брайтон енд Хоув Альбіон В
Чемпіонат Англії 2024/2025
12.04.2025 - 19:30 Арсенал 1 - 1 Завершено Брентфорд Н
Чемпіонат Англії 2024/2025
06.04.2025 - 16:00 Брентфорд 0 - 0 Завершено Челсі Н
Показати більше
Хто переможе?
11 Користувачів зробило свій вибір
Ипсвич Таун
27%
Нічия
36%
Брентфорд
36%
П1: 5.00 Х: 4.40 П2: 1.66
Склади команд
31
Palmer, Alex
24
Greaves, Jacob
15
Burgess, Cameron
26
O'Shea, Dara
40
Tuanzebe, Axel
14
Taylor, Jack
5
Morsy, Sam
9
Enciso, Julio
10
Chaplin, Conor
20
Hutchinson, Omari
19
Delap, Liam
1
Flekken, Mark
33
Kayode, Michael
22
Collins, Nathan
4
Van den Berg, Sepp
23
Lewis-Potter, Keane
6
Norgaard, Christian
18
Yarmoliuk, Yehor
19
Mbeumo, Bryan
24
Damsgaard, Mikkel
7
Schade, Kevin
11
Wissa, Yoane
Стартовий склад
  • 19
    Delap, Liam
    Форвард
  • 9
    Enciso, Julio
  • 10
    Chaplin, Conor
  • 20
    Hutchinson, Omari
    Півзахисник
  • 14
    Taylor, Jack
    Півзахисник
  • 5
    Morsy, Sam
    Півзахисник
  • 24
    Greaves, Jacob
    Захисник
  • 15
    Burgess, Cameron
    Захисник
  • 26
    O'Shea, Dara
    Захисник
  • 40
    Tuanzebe, Axel
  • 31
    Palmer, Alex
    Воротар
  • 11
    Wissa, Yoane
    Форвард
  • 19
    Mbeumo, Bryan
  • 24
    Damsgaard, Mikkel
    Півзахисник
  • 7
    Schade, Kevin
    Форвард
  • 6
    Norgaard, Christian
    Півзахисник
  • 18
    Yarmoliuk, Yehor
    Півзахисник
  • 33
    Kayode, Michael
    Захисник
  • 22
    Collins, Nathan
    Захисник
  • 4
    Van den Berg, Sepp
    Захисник
  • 23
    Lewis-Potter, Keane
    Форвард
  • 1
    Flekken, Mark
Запасні гравці
Тренери
  • McKenna, Kieran
  • Томас Франк
Трансляція
18'
Гоооол!!!
ГОЛ! І подача кутового з правого флангу від Мбемо на ближню таки завершилась ударом головою від Шаде в дальній.
18'
Жовта картка
І Тейлору також.
18'
Жовта картка
Нергор знову з кимось зчепився під час підготовки кутового.
17'
Ні, не наважились арбітри.
16'
Так зараз буде пенальті...
15'
Кутовий
Коллінз сфолив проти воротаря під час подачі кутового з правого флангу, хоча в центрі Грівз валив Ван ден Берг.
14'
Кутовий на правому фланзі атаки для гостей заробив прострілом у захисника Кайоде.
12'
Брентфорд перевів м'яч на чужу половину знову.
10'
До центру поля перейшла гра на тлі активного старту.
7'
Закидання з глибини на Льюїса-Поттера на лівий фланг штрафного забрав Палмер.
5'
Відмашка Делапа в центрі поля в боротьбі проти ван ден Берга.
4'
Контроль від гостей у глибині атаки.
2'
Небезпечний момент
Гатчінсон із правого флангу виконав подачу до центру штрафного, де Делап головою пробивав під воротаря, але Флеккен забрав.
1'
Іпсвіч атакує на початку гру.
Свисток
Ми почули стартовий свисток арбітра. Матч було розпочато!
Запасні: Вальдімарссон, Генрі, Піннок, Єнсен, Тіаго, Мі, Аєр, Конак, Магома, Нунес.
Брентфорд: Флеккен — Кайоде, ван ден Берг, Коллінз, Льюїс-Поттер — Ярмолюк, Нергор — Мбемо, Дамсгор, Шаде — Вісса.
Запасні: Волтон, Годфрі, Вульфенден, Боніфейс, Луонго, Каюсте, Джонсон, Дж. Кларк, Гірст.
Іпсвіч: А. Палмер — Туанзебе, О’Ши, Берджесс, Грівз — Морсі, Тейлор — Гатчінсон, Чаплін, Енсісо — Делап.
Інфо
Стали відомі стартові склади:
Інфо
У першому колі переміг Брентфорд — 4:3.
Інфо
Брентфорд іде дев'ятим із 15 перемогами, 7 нічиїми та 13 поразками — 52 очки.
Інфо
Іпсвіч іде третім із кінця з 4 перемогами, 10 нічиїми та 21 поразкою — 22 очки.
Семюель Берротт (Англія) — головний арбітр сьогоднішнього матчу.
Вітаємо, шановні поціновувачі футболу. UA-Футбол запрошує Вас на текстову онлайн-трансляцію поєдинку 36-го туру Англійської Прем'єр-ліги. На полі стадіону Портмен Роуд (Іпсвіч, Англія) зіграють Іпсвіч та Брентфорд.
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Анонс матчу Ипсвич Таун - Брентфорд 10.05.2025, Чемпіонат Англії

Матч між командою Ипсвич Таун та командою Брентфорд (Брентфорд) проходитиме в рамках турніру по футболу: Чемпіонат Англії 2024/2025 , матч почнеться на стадіоні Портмэн Роад Стэдиум.

Дата проведення матчу: 10.05.2025
Час початку матчу: 17:00

Історія попередніх матчів

Історія протистоянь між Ипсвич Таун та командою Брентфорд (Брентфорд):

Попередній поєдинок між командами закінчився перемогою на користь Брентфорд, тоді як команда Ипсвич Таун залишилася з поразкою . Зіткнення Брентфорд та Ипсвич Таун у попередньому футбольному матчі 26.10.2024 закінчилось з такими результатами: 4:3 на користь господарів.

Для здобуття перемоги тренери команд McKenna, Kieran и Томас Франк розробили стратегії ведення гри, і після попередніх зустрічей внесли тактичні поправки у проведення атаки та захисту на полі.

Онлайн трансляцію матчу Ипсвич Таун - Брентфорд можна подивитися 10.05.2025 безкоштовно в HD якості на офіційних джерелах ТБ ресурсів чи платних каналах, де транслюється футбол онлайн, зокрема турнір Чемпіонат Англії. Текстову трансляцію матчу Ипсвич Таун - Брентфорд, хід гри, статистику голів, результати та рахунок можна спостерігати на нашому сайті, як з ПК, так і з мобільних платформ, Apple та Android, в режимі 24/7.

Інформація про команди:

Команда господарів

Назва: Ипсвич Таун

Минулий поєдинок команди Ипсвич Таун був зіграний проти Евертон - 03.05.2025, у рамках чемпіонату Чемпіонат Англії 2024/2025 та закінчився нічиєю.

Команда гостей

Назва: Брентфорд (Брентфорд)
Рік заснування Брентфорд (Брентфорд): 1889
Країна: Англия
Тренер: Томас Франк

Минулий поєдинок команди Брентфорд був зіграний проти "Манчестер Юнайтед" - 04.05.2025, у рамках чемпіонату Чемпіонат Англії 2024/2025 та закінчився перемогою команди Брентфорд.

Слідкуйте за результатами матчу Ипсвич Таун - Брентфорд онлайн в режимі LIVE футбол, усі дані статистики оновлюються протягом матчу на нашому сайті.

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