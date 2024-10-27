  1. UA-Футбол ⚽
  2. Футбол онлайн
  3. Манчестер Юнайтед - Вест Хем Юнайтед Дивитися онлайн

У тренді

Манчестер Юнайтед - Вест Хем Юнайтед онлайн трансляція матчу

Чемпіонат Англії - 11 травня 2025, 16:15 - Олд Траффорд
Головний суддя: Жарред Жилле
Манчестер Юнайтед
Манчестер
До початку
00 : 00 : 00
Вест Хем Юнайтед
Лондон
Хто переможе?
9 Користувачів зробило свій вибір
Манчестер Юнайтед
33%
Нічия
33%
Вест Хем Юнайтед
33%
П1: 1.90 Х: 3.66 П2: 3.80
Цікаві факти
  • The most common result of matches between Manchester United and West Ham United when Manchester United is playing at home is 1-0. 7 matches have ended with this result.
  • The most common result of matches between Manchester United and West Ham United is 1-0. 9 matches have ended with this result.
  • During the last 35 meetings with Manchester United playing at home, Manchester United have won 27 times, there have been 5 draws while West Ham United have won 3 times. The goal difference is 75-17 in favour of Manchester United.
  • During the last 67 meetings, Manchester United have won 39 times, there have been 16 draws while West Ham United have won 12 times. The goal difference is 126-62 in favour of Manchester United.
  • Last season's matches: 3-0 (Manchester United at home) and 2-0 (West Ham United at home).
  • In Premier League, West Ham United have lost their last 3 away matches.
  • Did you know that Manchester United scores 38% of their goals between the minutes 76-90? This is the highest percentage in the league.
  • Did you know that Manchester United scores 5% of their goals between the minutes 0-15? This is the lowest percentage in the league.
  • Did you know that West Ham United scores 28% of their goals between the minutes 61-75?
  • West Ham United haven't won in their last 8 games.
  • West Ham United have lost 3 away matches in a row.
  • When playing at home, Manchester United have not lost to West Ham United in their last 4 encounters.
  • Manchester United haven't scored in 7 of their 17 home matches in Premier League this season.
  • West Ham United haven't scored in 2 of their 17 away matches in Premier League this season.
  • Bruno Fernandes is Manchester United's top scorer with 8 goals. Jarrod Bowen has scored 10 times for West Ham United.
  • Bruno Fernandes has assisted the most goals for Manchester United with 9. Jarrod Bowen is West Ham United's biggest assister (8).
  • West Ham United have conceded a goal in each of their last 8 matches.
  • Manchester United wins 1st half in 23% of their matches, West Ham United in 17% of their matches.
  • Manchester United wins 23% of halftimes, West Ham United wins 17%.
  • The winner of their last meeting was West Ham United.
  • On their last meeting West Ham United won by 1 goals.
  • When Manchester United leads 1-0 at home, they win in 76% of their matches.
  • When West Ham United leads 0-1 away, they win in 45% of their matches.
  • When Manchester United is down 0-1 home, they win 35% of their matches.
  • When West Ham United is down 1-0 away, they win 0% of their matches.
  • Manchester United's performance of the last 5 matches is better than West Ham United's.
  • In the last 5 meetings Manchester United won 2, West Ham United won 3, 0 draws.
  • Manchester United scores 1.4 goals in a match against West Ham United and West Ham United scores 1.2 goals against Manchester United (on average).
  • Average number of goals in meetings between Manchester United and West Ham United is 2.6.
  • Average number of goals in the first half in meetings between Manchester United and West Ham United is 0.4.
  • Both teams haven't won their last match in Premier League.
  • Manchester United scores 1.9 goals when playing at home and West Ham United scores 1.09 goals when playing away (on average).
  • Manuel Ugarte has more yellow cards (10) than any other player at Manchester United. Lucas Paqueta has collected 9 for West Ham United.
  • A year ago, Manchester United were number 6 in the table with 57 points. Now they are number 15 with 39 points.
  • A year ago, West Ham United were number 9 in the table with 49 points. Now they are number 17 with 37 points.
  • West Ham United have scored at least one goal for 5 consecutive matches.
  • In Premier League, West Ham United has better performance than Manchester United.
Особисті зустрічі
Манчестер Юнайтед
17
Перемог
32
Ігор
7
Перемог
Вест Хем Юнайтед
Чемпіонат Англії 2024/2025
27.10.2024 - 16:00 Вест Хем Юнайтед 2 - 1 Завершено Манчестер Юнайтед
Чемпіонат Англії 2023/2024
04.02.2024 - 16:00 Манчестер Юнайтед 3 - 0 Завершено Вест Хем Юнайтед
Чемпіонат Англії 2023/2024
23.12.2023 - 14:30 Вест Хем Юнайтед 2 - 0 Завершено Манчестер Юнайтед
Чемпіонат Англії 2022/2023
07.05.2023 - 21:00 Вест Хем Юнайтед 1 - 0 Завершено Манчестер Юнайтед
Останні матчі - Манчестер Юнайтед
Ліга Європи УЄФА 2024/2025
08.05.2025 - 22:00 Манчестер Юнайтед 4 - 1 Завершено Атлетік В
Чемпіонат Англії 2024/2025
04.05.2025 - 16:00 Брентфорд 4 - 3 Завершено Манчестер Юнайтед П
Ліга Європи УЄФА 2024/2025
01.05.2025 - 22:00 Атлетік 0 - 3 Завершено Манчестер Юнайтед В
Чемпіонат Англії 2024/2025
27.04.2025 - 16:00 Борнмут 1 - 1 Завершено Манчестер Юнайтед Н
Чемпіонат Англії 2024/2025
20.04.2025 - 16:00 Манчестер Юнайтед 0 - 1 Завершено Вулверхемптон П
Показати більше
Останні матчі - Вест Хем Юнайтед
Чемпіонат Англії 2024/2025
04.05.2025 - 16:00 Вест Хем Юнайтед 1 - 1 Завершено Тоттенхем Н
Чемпіонат Англії 2024/2025
26.04.2025 - 17:00 Брайтон енд Хоув Альбіон 3 - 2 Завершено Вест Хем Юнайтед П
Чемпіонат Англії 2024/2025
19.04.2025 - 17:00 Вест Хем Юнайтед 1 - 1 Завершено Саутгемптон Н
Чемпіонат Англії 2024/2025
13.04.2025 - 16:00 Ліверпуль 2 - 1 Завершено Вест Хем Юнайтед П
Чемпіонат Англії 2024/2025
05.04.2025 - 17:00 Вест Хем Юнайтед 2 - 2 Завершено Борнмут Н
Показати більше
Хто переможе?
9 Користувачів зробило свій вибір
Манчестер Юнайтед
33%
Нічия
33%
Вест Хем Юнайтед
33%
П1: 1.90 Х: 3.66 П2: 3.80
Трансляція
Запасні: Фабіанські, Солер, Пакета, Фюллькруг, Мавропанос, Гільєрме, Альварес, Емерсон, Фергюсон.
Вест Гем: Ареола — Цоуфал, Тодібо, Кілман, Крессвелл — Соучек, Родрігес — Ван-Біссака, Ворд-Праус, Кудус — Боуен.
Запасні: Гітон, Доргу, Фредріксон, Лінделеф, Магвайр, Каземіро, Еріксен, Гарначо, Обі.
Манчестер Юнайтед: Баїндир — Мазрауї, Йоро, Шоу — Діалло, Угарте, Фернандеш, Амасс — Маунт, Мейну — Гойлунн.
Інфо
Стали відомі стартові склади:
Інфо
У першому колі переміг Вест Гем — 2:1.
Інфо
Вест Гем іде сімнадцятим із 9 перемогами, 10 нічиїми та 16 поразками — 37 очок.
Інфо
Манчестер Юнайтед іде п'ятнадцятим із 10 перемогами, 9 нічиїми та 16 поразками — 39 очок.
Джарред Джиллетт (Австралія) — головний арбітр сьогоднішнього матчу.
Вітаємо, шановні поціновувачі футболу. UA-Футбол запрошує Вас на текстову онлайн-трансляцію поєдинку 36-го туру Англійської Прем'єр-ліги. На полі стадіону Олд Траффорд (Манчестер, Англія) зіграють Манчестер Юнайтед та лондонський Вест Гем.
Авторизуйтесь на сайті, щоб голосувати.
Коментарі(0)
Увійдіть, щоб залишати коментарі. Войти

Останні матчі
Завершено 14:00 - Сьогодні Металіст Металіст 2 ФК Кудрівка ФК Кудрівка 0 Завершено 14:00 - Сьогодні Рейнджерс Рейнджерс 3 Абердин Абердин 0 Завершено 14:00 - Сьогодні Залаэгерсег Залаэгерсег 0 Уйпешт Уйпешт 0 Завершено 14:00 - Сьогодні Ньюкасл Ньюкасл 1 Челсі Челсі 0 Завершено 13:30 - Сьогодні Удінезе Удінезе 1 Монца Монца 2

Найкращі букмекери

Букмекер
Бонус
1 225 000 На сайт
2 100 000 На сайт
3 150 000 На сайт
4 5 000 На сайт
Всі букмекери

Новини футболу

Всі новини

Анонс матчу "Манчестер Юнайтед" - "Вест Хем Юнайтед" 11.05.2025, Чемпіонат Англії

Протистояння між командою "Манчестер Юнайтед" (Манчестер) та командою "Вест Хем Юнайтед" (Лондон) проходитиме в рамках турніру по футболу: Чемпіонат Англії 2024/2025 , матч почнеться на стадіоні Олд Траффорд.

Дата проведення матчу: 11.05.2025
Час початку матчу: 16:15

Історія попередніх матчів

Історія протистоянь між "Манчестер Юнайтед" (Манчестер) та командою "Вест Хем Юнайтед" (Лондон):

Минулий поєдинок між командами закінчився перемогою на користь "Вест Хем Юнайтед", тоді як команда "Манчестер Юнайтед" залишилася з поразкою . Зіткнення "Вест Хем Юнайтед" та "Манчестер Юнайтед" у попередньому футбольному матчі 27.10.2024 закінчилось з такими результатами: 2:1 на користь господарів.

Для здобуття перемоги тренери команд розробили стратегії ведення гри, і після попередніх матчів внесли тактичні поправки у проведення атаки та захисту на полі.

Онлайн трансляцію матчу "Манчестер Юнайтед" - "Вест Хем Юнайтед" можна подивитися 11.05.2025 безкоштовно в HD якості на офіційних джерелах ТБ ресурсів чи платних каналах, де транслюється футбол онлайн, зокрема турнір Чемпіонат Англії. Текстову трансляцію матчу "Манчестер Юнайтед" - "Вест Хем Юнайтед", хід гри, статистику голів, результати та рахунок можна спостерігати на нашому сайті, як з ПК, так і з мобільних платформ, Apple та Android, в режимі 24/7.

Інформація про команди:

Команда господарів

Назва: "Манчестер Юнайтед" (Манчестер)
Рік заснування "Манчестер Юнайтед" (Манчестер): 1878
Країна: Англия
Тренер: Эрик тен Хаг

Минулий матч команди "Манчестер Юнайтед" був зіграний проти Атлетік - 08.05.2025, у рамках турніру Ліга Європи УЄФА 2024/2025 та закінчився перемогою команди "Манчестер Юнайтед".

Команда гостей

Назва: "Вест Хем Юнайтед" (Лондон)
Рік заснування "Вест Хэм Юнайтед" (Лондон): 1895
Країна: Англия
Тренер: Дэвид Мойес

Попередній матч команди "Вест Хем Юнайтед" був зіграний проти "Тоттенхем" - 04.05.2025, у рамках турніру Чемпіонат Англії 2024/2025 та закінчився нічиєю.

Слідкуйте за результатами матчу "Манчестер Юнайтед" - "Вест Хем Юнайтед" онлайн в режимі LIVE футбол, усі дані статистики оновлюються протягом матчу на нашому сайті.

Інші анонси матчів, розклад, турнірна таблиця та результати ігор Чемпіонат Англії та інших чемпіонатів також доступні онлайн на сайті в режимі 24/7.