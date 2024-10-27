Манчестер Юнайтед - Вест Хем Юнайтед онлайн трансляція матчу

Анонс матчу "Манчестер Юнайтед" - "Вест Хем Юнайтед" 11.05.2025, Чемпіонат Англії

Протистояння між командою "Манчестер Юнайтед" (Манчестер) та командою "Вест Хем Юнайтед" (Лондон) проходитиме в рамках турніру по футболу: Чемпіонат Англії 2024/2025 , матч почнеться на стадіоні Олд Траффорд.

Дата проведення матчу: 11.05.2025

Час початку матчу: 16:15

Історія попередніх матчів

Історія протистоянь між "Манчестер Юнайтед" (Манчестер) та командою "Вест Хем Юнайтед" (Лондон):

Минулий поєдинок між командами закінчився перемогою на користь "Вест Хем Юнайтед", тоді як команда "Манчестер Юнайтед" залишилася з поразкою . Зіткнення "Вест Хем Юнайтед" та "Манчестер Юнайтед" у попередньому футбольному матчі 27.10.2024 закінчилось з такими результатами: 2:1 на користь господарів.

Для здобуття перемоги тренери команд розробили стратегії ведення гри, і після попередніх матчів внесли тактичні поправки у проведення атаки та захисту на полі.

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Інформація про команди:

Команда господарів

Назва: "Манчестер Юнайтед" (Манчестер)

Рік заснування "Манчестер Юнайтед" (Манчестер): 1878

Країна: Англия

Тренер: Эрик тен Хаг



Минулий матч команди "Манчестер Юнайтед" був зіграний проти Атлетік - 08.05.2025, у рамках турніру Ліга Європи УЄФА 2024/2025 та закінчився перемогою команди "Манчестер Юнайтед".

Команда гостей

Назва: "Вест Хем Юнайтед" (Лондон)

Рік заснування "Вест Хэм Юнайтед" (Лондон): 1895

Країна: Англия

Тренер: Дэвид Мойес



Попередній матч команди "Вест Хем Юнайтед" був зіграний проти "Тоттенхем" - 04.05.2025, у рамках турніру Чемпіонат Англії 2024/2025 та закінчився нічиєю.

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