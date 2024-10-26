Саутгемптон - Манчестер Сіті онлайн трансляція матчу

Саутгемптон достроково дізнався, що покине Прем'єр-лігу після поточного сезону, завершивши його на останньому місці. Наразі Святі мають в своєму активі одинадцять очок. Манчестер Сіті на даний момент треті з 64 балами відстаючи від Арсеналу на три очки та випереджаючи Ноттінгем Форест з зони виходу у Лігу Європи на аналогічну кількість балів