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Саутгемптон - Манчестер Сіті онлайн трансляція матчу

Чемпіонат Англії - 10 травня 2025, 17:00 - Сент-Мэри . Трансляція: Setanta Sports
Головний суддя: Тим Робинсон
Саутгемптон
Саутгемптон
0 - 0
Оновити
20'
Манчестер Сіті
Манчестер
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Хід матчу
Хто переможе?
9 Користувачів зробило свій вибір
Саутгемптон
33%
Нічия
33%
Манчестер Сіті
33%
П1: 13.00 Х: 7.90 П2: 1.21
Цікаві факти
  • The most common result of matches between Southampton FC and Manchester City is 1-1. 5 matches have ended with this result.
  • During the last 20 meetings with Southampton FC playing at home, Southampton FC have won 5 times, there have been 5 draws while Manchester City have won 10 times. The goal difference is 32-20 in favour of Manchester City.
  • During the last 41 meetings, Southampton FC have won 8 times, there have been 9 draws while Manchester City have won 24 times. The goal difference is 80-43 in favour of Manchester City.
  • Manchester City have a winning streak of 4 matches in Premier League.
  • Did you know that Southampton FC scores 24% of their goals between the minutes 0-15? This is the highest percentage in the league.
  • Did you know that Manchester City scores 22% of their goals between the minutes 76-90?
  • Southampton FC haven't won in their last 11 games.
  • Southampton FC have played 8 home matches in a row without winning.
  • Manchester City have a winning streak of 5 matches.
  • Manchester City haven't lost in their last 9 games.
  • Manchester City have lost none of their last 4 away matches.
  • Southampton FC haven't scored in 7 of their 17 home matches in Premier League this season.
  • Manchester City haven't scored in 3 of their 17 away matches in Premier League this season.
  • Southampton FC's home record this season: 1-2-14.
  • Paul Onuachu is Southampton FC's top scorer with 4 goals. Erling Haaland has scored 21 times for Manchester City.
  • Flynn Downes has more yellow cards (10) than any other player at Southampton FC. Bernardo Silva has collected 7 for Manchester City.
  • Southampton FC have conceded a goal in each of their last 15 matches.
  • Manchester City have scored at least one goal for 5 consecutive matches.
  • Southampton FC wins 1st half in 24% of their matches, Manchester City in 44% of their matches.
  • Southampton FC wins 24% of halftimes, Manchester City wins 44%.
  • The winner of their last meeting was Manchester City.
  • On their last meeting Manchester City won by 1 goals.
  • When Southampton FC leads 1-0 at home, they win in 40% of their matches.
  • When Manchester City leads 0-1 away, they win in 68% of their matches.
  • When Southampton FC is down 0-1 home, they win 0% of their matches.
  • When Manchester City is down 1-0 away, they win 25% of their matches.
  • In Premier League, Manchester City has better performance than Southampton FC.
  • Manchester City's performance of the last 5 matches is better than Southampton FC's.
  • Manchester City have lost just 1 of their last 5 games against Southampton FC (in all competitions).
  • In the last 5 meetings Southampton FC won 1, Manchester City won 4, 0 draws.
  • Manchester City have lost just 0 of their last 5 Premier League games against Southampton FC.
  • Southampton FC have won just 0 of their last 5 Premier League games against Manchester City.
  • Southampton FC scores 0.8 goals in a match against Manchester City and Manchester City scores 2.6 goals against Southampton FC (on average).
  • Average number of goals in meetings between Southampton FC and Manchester City is 3.4.
  • Average number of goals in the first half in meetings between Southampton FC and Manchester City is 1.6.
  • Southampton FC scores 0.96 goals when playing at home and Manchester City scores 1.79 goals when playing away (on average).
Особисті зустрічі
Саутгемптон
4
Перемог
25
Ігор
17
Перемог
Манчестер Сіті
Чемпіонат Англії 2024/2025
26.10.2024 - 17:00 Манчестер Сіті 1 - 0 Завершено Саутгемптон
Чемпіонат Англії 2022/2023
08.04.2023 - 19:30 Саутгемптон 1 - 4 Завершено Манчестер Сіті
Кубок англійської ліги 2022/2023
11.01.2023 - 22:00 Саутгемптон 2 - 0 Завершено Манчестер Сіті
Чемпіонат Англії 2022/2023
08.10.2022 - 17:00 Манчестер Сіті 4 - 0 Завершено Саутгемптон
Останні матчі - Саутгемптон
Чемпіонат Англії 2024/2025
03.05.2025 - 17:00 Лестер Сіті 2 - 0 Завершено Саутгемптон П
Чемпіонат Англії 2024/2025
26.04.2025 - 17:00 Саутгемптон 1 - 2 Завершено Фулгем П
Чемпіонат Англії 2024/2025
19.04.2025 - 17:00 Вест Хем Юнайтед 1 - 1 Завершено Саутгемптон Н
Чемпіонат Англії 2024/2025
12.04.2025 - 17:00 Саутгемптон 0 - 3 Завершено Астон Вілла П
Чемпіонат Англії 2024/2025
06.04.2025 - 16:00 Тоттенхем 3 - 1 Завершено Саутгемптон П
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Останні матчі - Манчестер Сіті
Чемпіонат Англії 2024/2025
02.05.2025 - 22:00 Манчестер Сіті 1 - 0 Завершено Вулверхемптон В
Кубок Англії 2024/2025
27.04.2025 - 18:30 Ноттінгем Форест 0 - 2 Завершено Манчестер Сіті В
Чемпіонат Англії 2024/2025
22.04.2025 - 22:00 Манчестер Сіті 2 - 1 Завершено Астон Вілла В
Чемпіонат Англії 2024/2025
19.04.2025 - 17:00 Евертон 0 - 2 Завершено Манчестер Сіті В
Чемпіонат Англії 2024/2025
12.04.2025 - 14:30 Манчестер Сіті 5 - 2 Завершено Крістал Пелес В
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Хто переможе?
9 Користувачів зробило свій вибір
Саутгемптон
33%
Нічия
33%
Манчестер Сіті
33%
П1: 13.00 Х: 7.90 П2: 1.21
Склади команд
30
Ramsdale, Aaron
5
Джек Стівенс
35
Ян Беднарек
6
Harwood-Bellis, Taylor
34
Welington
26
Ugochukwu, Lesley
4
Downes, Flynn
14
Bree, James
20
Sulemana, Kamaldeen
18
Fernandes, Mateus
33
Dibling, Tyler
31
Едерсон
82
Lewis, Rico
25
Мануель Аканджі
3
Рубен Діаш
24
Gvardiol, Josko
20
Silva, Bernardo
8
Матео Ковачіч
87
McAtee, James
17
De Bruyne, Kevin
47
Foden, Phil
9
Haaland, Erling
Стартовий склад
  • 33
    Dibling, Tyler
    Форвард
  • 20
    Sulemana, Kamaldeen
    Півзахисник
  • 18
    Fernandes, Mateus
    Півзахисник
  • 34
    Welington
    Захисник
  • 26
    Ugochukwu, Lesley
    Півзахисник
  • 4
    Downes, Flynn
    Півзахисник
  • 14
    Bree, James
  • 5
    Джек Стівенс
    Захисник
  • 35
    Ян Беднарек
    Захисник
  • 6
    Harwood-Bellis, Taylor
    Захисник
  • 30
    Ramsdale, Aaron
    Воротар
  • 9
    Haaland, Erling
    Форвард
  • 87
    McAtee, James
    Півзахисник
  • 17
    De Bruyne, Kevin
    Півзахисник
  • 47
    Foden, Phil
    Півзахисник
  • 20
    Silva, Bernardo
    Півзахисник
  • 8
    Матео Ковачіч
    Півзахисник
  • 82
    Lewis, Rico
    Захисник
  • 25
    Мануель Аканджі
    Захисник
  • 3
    Рубен Діаш
    Захисник
  • 24
    Gvardiol, Josko
    Захисник
  • 31
    Едерсон
    Форвард
Запасні гравці
Тренери
  • Симон Раск
  • Хосеп Гвардиола
LIVE
Трансляція матчу "Саутгемптон" - "Манчестер Сіті"
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В ефірі
Setanta Sports
Трансляція
17'
Тотальна домінація гостей на полі по грі продовжується, але поки без загострень
14'
Кутовий
Черговий кутовий виконали Містяни і після навісу та боротьби у штрафному суперники зуміли вибити м'яч
13'
Небезпечний момент
Беднарек намагався вибити м'яч з власного штрафного, після чого м'яч влучив у Велінгтона від якого ледве не залетів у ворота, проте полетів за межі поля
10'
Кутовий
Кутовий виконали гості і після розіграшу та прострілу від Де Брюйне м'яч прилетів у руки Рамсдейла
9'
Стандарт перед чужим штрафним заробив Де Брюйне і після навісу на дальню стійку Гвардіол вже був готовий пробити, але Даунс зумів випередити опонента і вибити м'яч
7'
Після діагоналі на лівий фланг у штрафний Гвардіол головою скидав на партнерів, але м'яч прилетів у руки Рамсдейла
5'
Льюїс виконав закидання з правого флангу, але суперники вибили м'яч
3'
Гості продовжують тримати м'яч і катають його по чужій половині поля шукаючи шлях до воріт суперника
2'
Кутовий
Право на виконання першого кутового у матчі заробили Містяни і після навісу у воротарський майданчик Рамсдейл забрав м'яч у руки
1'
Свисток
Тім Робінсон дав стартовий свисток. Гості розвели м'яч з центра поля
Гравці вже на полі та готові розпочати поєдинок
Інфо
Головний арбітр матчу: Тім Робінсон
Головний тренер Манчестер Сіті: Пеп Гвардіола
На лаві запасних: Ніко, O'Райллі, Гріліш, Гюндоган, Доку, Мармуш, Нунеш, Ортега, Савіньйо
Інфо
Стартовий склад Манчестер Сіті (4-2-3-1): Едерсон - Гвардіол, Діаш, Аканджі, Льюїс - Ковачич, Сілва - Фоден, Де Брюйне, Макеті - Голанд
Головний тренер Саутгемптону: Сімон Раск
На лаві запасних: Арчер, Арібо, Вуд, Маккарті, Меннінг, Онуачу, Смоллбоун, Стюарт, Сугавара
Інфо
Стартовий склад Саутгемптону (3-4-2-1): Рамсдейл - Стівенс, Беднарек, Гарвуд-Белліс - Велінгтон, Угочукву, Даунс, Брі - Сулемана, Фернандеш - Діблінг
Саутгемптон достроково дізнався, що покине Прем'єр-лігу після поточного сезону, завершивши його на останньому місці. Наразі Святі мають в своєму активі одинадцять очок. Манчестер Сіті на даний момент треті з 64 балами відстаючи від Арсеналу на три очки та випереджаючи Ноттінгем Форест з зони виходу у Лігу Європи на аналогічну кількість балів
Поєдинок пройде у Саутгемптоні на Сент-Меріс Стедіум та розпочнеться о 17:00 за київським часом
Вітаємо всіх шанувальників футболу на текстовій трансляції матчу 36-го туру Англійської Прем'єр-ліги, в якому Саутгемптон прийме у гостях Манчестер Сіті
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Анонс матчу "Саутгемптон" - "Манчестер Сіті" 10.05.2025, Чемпіонат Англії

Поєдинок між командою "Саутгемптон" (Саутгемптон) та командою "Манчестер Сіті" (Манчестер) проходитиме в рамках чемпіонату по футболу: Чемпіонат Англії 2024/2025 , матч відбудеться на стадіоні Сент-Мэри.

Дата проведення матчу: 10.05.2025
Час початку матчу: 17:00

Історія попередніх матчів

Історія протистоянь між клубами "Саутгемптон" (Саутгемптон) та командою "Манчестер Сіті" (Манчестер):

Минулий матч між командами закінчився перемогою на користь "Манчестер Сіті", тоді як команда "Саутгемптон" залишилася з поразкою . Зіткнення "Манчестер Сіті" та "Саутгемптон" у попередньому футбольному матчі 26.10.2024 закінчилось з рахунком: 1:0 на користь господарів.

Для здобуття перемоги тренери команд Симон Раск и Хосеп Гвардиола розробили стратегії ведення гри, і після попередніх зустрічей внесли тактичні поправки у проведення атаки та захисту на полі.

Онлайн трансляцію матчу "Саутгемптон" - "Манчестер Сіті" можна подивитися 10.05.2025 безкоштовно в HD якості на офіційних джерелах ТБ ресурсів чи платних каналах, де транслюється футбол онлайн, зокрема турнір Чемпіонат Англії. Текстову трансляцію матчу "Саутгемптон" - "Манчестер Сіті", хід гри, статистику голів, результати та рахунок можна спостерігати на нашому сайті, як з ПК, так і з мобільних платформ, Apple та Android, в режимі 24/7.

Інформація про команди:

Команда господарів

Назва: "Саутгемптон" (Саутгемптон)
Рік заснування "Саутгемптон" (Саутгемптон): 1885
Країна: Англия
Тренер: Рубен Сельес

Попередній матч команди "Саутгемптон" був зіграний проти "Лестер Сіті" - 03.05.2025, у рамках турніру Чемпіонат Англії 2024/2025 та закінчився перемогою команди "Лестер Сіті".

Команда гостей

Назва: "Манчестер Сіті" (Манчестер)
Рік заснування "Манчестер Сити" (Манчестер): 1880
Країна: Англия
Тренер: Хосеп Гвардиола

Попередній поєдинок команди "Манчестер Сіті" був зіграний проти "Вулверхемптон" - 02.05.2025, у рамках чемпіонату Чемпіонат Англії 2024/2025 та закінчився перемогою команди "Манчестер Сіті".

Слідкуйте за результатами матчу "Саутгемптон" - "Манчестер Сіті" онлайн в режимі LIVE футбол, усі дані статистики оновлюються протягом матчу на нашому сайті.

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