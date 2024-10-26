Саутгемптон - Манчестер Сіті онлайн трансляція матчу

Поєдинок між командою "Саутгемптон" (Саутгемптон) та командою "Манчестер Сіті" (Манчестер) проходитиме в рамках чемпіонату по футболу: Чемпіонат Англії 2024/2025 , матч відбудеться на стадіоні Сент-Мэри.
Дата проведення матчу: 10.05.2025
Час початку матчу: 17:00
Історія протистоянь між клубами "Саутгемптон" (Саутгемптон) та командою "Манчестер Сіті" (Манчестер):
Минулий матч між командами закінчився перемогою на користь "Манчестер Сіті", тоді як команда "Саутгемптон" залишилася з поразкою . Зіткнення "Манчестер Сіті" та "Саутгемптон" у попередньому футбольному матчі 26.10.2024 закінчилось з рахунком: 1:0 на користь господарів.
Для здобуття перемоги тренери команд Симон Раск и Хосеп Гвардиола розробили стратегії ведення гри, і після попередніх зустрічей внесли тактичні поправки у проведення атаки та захисту на полі.
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Назва: "Саутгемптон" (Саутгемптон)
Рік заснування "Саутгемптон" (Саутгемптон): 1885
Країна: Англия
Тренер: Рубен Сельес
Попередній матч команди "Саутгемптон" був зіграний проти "Лестер Сіті" - 03.05.2025, у рамках турніру Чемпіонат Англії 2024/2025 та закінчився перемогою команди "Лестер Сіті".
Назва: "Манчестер Сіті" (Манчестер)
Рік заснування "Манчестер Сити" (Манчестер): 1880
Країна: Англия
Тренер: Хосеп Гвардиола
Попередній поєдинок команди "Манчестер Сіті" був зіграний проти "Вулверхемптон" - 02.05.2025, у рамках чемпіонату Чемпіонат Англії 2024/2025 та закінчився перемогою команди "Манчестер Сіті".
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