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Ньюкасл - Челсі онлайн трансляція матчу

Чемпіонат Англії - 11 травня 2025, 14:00 - Сент-Джеймс Парк . Трансляція: Setanta Sports
Головний суддя: Джон Брукс
Ньюкасл
Ньюкасл
1 - 0
Оновити
25'
Челсі
Лондон
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Хід матчу
2' Tonali, Sandro
Хто переможе?
10 Користувачів зробило свій вибір
Ньюкасл
30%
Нічия
40%
Челсі
30%
П1: 2.12 Х: 3.75 П2: 3.10
Цікаві факти
  • The most common result of matches between Newcastle United and Chelsea FC is 0-1. 11 matches have ended with this result.
  • During the last 33 meetings with Newcastle United playing at home, Newcastle United have won 16 times, there have been 7 draws while Chelsea FC have won 10 times. The goal difference is 42-33 in favour of Newcastle United.
  • During the last 69 meetings, Newcastle United have won 18 times, there have been 17 draws while Chelsea FC have won 34 times. The goal difference is 100-65 in favour of Chelsea FC.
  • Last season's matches: 4-1 (Newcastle United at home) and 3-2 (Chelsea FC at home).
  • In Premier League, Newcastle United have 5 successive home wins.
  • Did you know that Newcastle United scores 27% of their goals between the minutes 31-45?
  • Did you know that Chelsea FC scores 21% of their goals between the minutes 76-90?
  • Newcastle United have won 4 home matches in a row.
  • Chelsea FC have a winning streak of 4 matches.
  • Chelsea FC have a winning streak of 3 matches away from home.
  • Chelsea FC have lost none of their last 4 away matches.
  • When playing at home, Newcastle United have not lost to Chelsea FC in their last 3 encounters.
  • Newcastle United haven't scored in 2 of their 17 home matches in Premier League this season.
  • Chelsea FC haven't scored in 5 of their 17 away matches in Premier League this season.
  • Alexander Isak is Newcastle United's top scorer with 23 goals. Cole Palmer has scored 15 times for Chelsea FC.
  • Jacob Murphy has assisted the most goals for Newcastle United with 10. Cole Palmer is Chelsea FC's biggest assister (8).
  • Newcastle United have scored at least one goal for 10 consecutive matches.
  • Chelsea FC have scored at least one goal for 7 consecutive matches.
  • Newcastle United wins 1st half in 52% of their matches, Chelsea FC in 42% of their matches.
  • Newcastle United wins 52% of halftimes, Chelsea FC wins 42%.
  • The winner of their last meeting was Newcastle United.
  • On their last meeting Newcastle United won by 2 goals.
  • When Newcastle United leads 1-0 at home, they win in 84% of their matches.
  • When Chelsea FC leads 0-1 away, they win in 72% of their matches.
  • When Newcastle United is down 0-1 home, they win 28% of their matches.
  • When Chelsea FC is down 1-0 away, they win 25% of their matches.
  • In Premier League, Newcastle United has better performance than Chelsea FC.
  • Newcastle United's performance of the last 5 matches is better than Chelsea FC's.
  • In the last 5 meetings Newcastle United won 2, Chelsea FC won 3, 0 draws.
  • Newcastle United scores 2 goals in a match against Chelsea FC and Chelsea FC scores 1.4 goals against Newcastle United (on average).
  • Average number of goals in meetings between Newcastle United and Chelsea FC is 3.4.
  • Average number of goals in the first half in meetings between Newcastle United and Chelsea FC is 1.8.
  • Newcastle United scores 2.15 goals when playing at home and Chelsea FC scores 1.89 goals when playing away (on average).
  • A year ago, Newcastle United were number 8 in the table with 53 points. Now they are number 4 with 63 points.
  • In Premier League, Chelsea FC has better performance than Newcastle United.
  • Chelsea FC have a winning streak of 3 matches in Premier League.
  • Chelsea FC's performance of the last 5 matches is better than Newcastle United's.
Прогноз на матч
Особисті зустрічі
Ньюкасл
8
Перемог
27
Ігор
16
Перемог
Челсі
Кубок англійської ліги 2024/2025
30.10.2024 - 21:45 Ньюкасл 2 - 0 Завершено Челсі
Чемпіонат Англії 2024/2025
27.10.2024 - 16:00 Челсі 2 - 1 Завершено Ньюкасл
Чемпіонат Англії 2023/2024
11.03.2024 - 22:00 Челсі 3 - 2 Завершено Ньюкасл
Кубок англійської ліги 2023/2024
19.12.2023 - 22:00 Челсі 2 - 1 Завершено Ньюкасл
Останні матчі - Ньюкасл
Чемпіонат Англії 2024/2025
04.05.2025 - 16:00 Брайтон енд Хоув Альбіон 1 - 1 Завершено Ньюкасл Н
Чемпіонат Англії 2024/2025
26.04.2025 - 17:00 Ньюкасл 3 - 0 Завершено Ипсвич Таун В
Чемпіонат Англії 2024/2025
19.04.2025 - 19:30 Астон Вілла 4 - 1 Завершено Ньюкасл П
Чемпіонат Англії 2024/2025
16.04.2025 - 21:30 Ньюкасл 5 - 0 Завершено Крістал Пелес В
Чемпіонат Англії 2024/2025
13.04.2025 - 18:30 Ньюкасл 4 - 1 Завершено Манчестер Юнайтед В
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Останні матчі - Челсі
Ліга конференцій 2025/2026
08.05.2025 - 22:00 Челсі 1 - 0 Завершено Юргорден В
Чемпіонат Англії 2024/2025
04.05.2025 - 18:30 Челсі 3 - 1 Завершено Ліверпуль В
Ліга конференцій 2025/2026
01.05.2025 - 22:00 Юргорден 1 - 4 Завершено Челсі В
Чемпіонат Англії 2024/2025
26.04.2025 - 14:30 Челсі 1 - 0 Завершено Евертон В
Чемпіонат Англії 2024/2025
20.04.2025 - 16:00 Фулгем 1 - 2 Завершено Челсі В
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Головні події
ГООЛ! Tonali, Sandro
2'
Хто переможе?
10 Користувачів зробило свій вибір
Ньюкасл
30%
Нічия
40%
Челсі
30%
П1: 2.12 Х: 3.75 П2: 3.10
Склади команд
22
Pope, Nick
21
Livramento, Tino
33
Деніел Берн
5
Schar, Fabian
4
Botman, Sven
10
Gordon, Anthony
8
Tonali, Sandro
39
Guimaraes, Bruno
11
Barnes, Harvey
14
Александер Ісак
23
Murphy, Jacob
1
Sanchez, Robert
25
Caicedo, Moises
23
Трево Чалоба
6
Colwill, Levi
3
Cucurella, Marc
45
Lavia, Romeo
8
Fernandez, Enzo
7
Neto, Pedro
20
Palmer, Cole
11
Madueke, Noni
15
Jackson, Nicolas
Стартовий склад
  • 11
    Barnes, Harvey
    Півзахисник
  • 14
    Александер Ісак
    Форвард
  • 23
    Murphy, Jacob
    Півзахисник
  • 10
    Gordon, Anthony
  • 8
    Tonali, Sandro
    2
  • 39
    Guimaraes, Bruno
    Півзахисник
  • 21
    Livramento, Tino
    Захисник
  • 33
    Деніел Берн
    Захисник
  • 5
    Schar, Fabian
  • 4
    Botman, Sven
  • 22
    Pope, Nick
    Воротар
  • 15
    Jackson, Nicolas
    Півзахисник
  • 7
    Neto, Pedro
  • 20
    Palmer, Cole
    Півзахисник
  • 11
    Madueke, Noni
    Півзахисник
  • 45
    Lavia, Romeo
    Півзахисник
  • 8
    Fernandez, Enzo
    Півзахисник
  • 25
    Caicedo, Moises
    Півзахисник
  • 23
    Трево Чалоба
  • 6
    Colwill, Levi
    Захисник
  • 3
    Cucurella, Marc
    Захисник
  • 1
    Sanchez, Robert
    Воротар
Запасні гравці
Тренери
  • Эдди Хау
  • Maresca, Enzo
Статистика матчу
39%
Володіння м'ячем
61%
1
Штрафні
3
1
Кутові
3
Фоли
1
Блоковано ударів
2
1
Сейви
LIVE
Трансляція матчу "Ньюкасл" - "Челсі"
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В ефірі
Setanta Sports
Трансляція
20'
18'
15'
6'
Барнс на газоні, йому потрібна допомога медиків. Спочатку здалося, що травма може бути серйозною, але, схоже, обійшлося. Вінгер «сорок» отримав болючий удар у коліно — потрібно трохи часу і він зможе продовжити гру.
2'
Гоооол!!!
Ньюкасл дуже швидко відкриває рахунок! Кайседо зумів зупинити небезпечний прохід Гордона, але атака продовжилася. Мерфі підхопив мʼяч на іншому фланзі та прострілив точно на Тоналі, який залишився один у карному. Сандро пробив не найкращим чином, від газону, але саме це і дозволило переграти голкіпера.
1'
Свисток
Матч розпочався.
Інфо
Арбітр — Джон Брукс.
Інфо
Стартовий склад Ньюкасла: Поуп — Лівраменто, Берн, Шер, Ботман — Гордон, Тоналі, Бруно (к) — Барнс, Ісак, Мерфі. Головний тренер — Едді Хау.
Інфо
Стартовий склад Челсі: Санчес — Кукурелья, Колвілл, Чалоба, Кайседо — Енцо (к), Лавія — Мадуеке, Палмер, Нету — Джексон. Головний тренер — Енцо Мареска.
Боротьба за Лігу чемпіонів у самому розпалі. До вашої уваги текстова онлайн-трансляція матчу 36-го туру АПЛ Ньюкасл – Челсі.
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Анонс матчу "Ньюкасл" - "Челсі" 11.05.2025, Чемпіонат Англії

Матч між командою "Ньюкасл" (Ньюкасл) та командою "Челсі" (Лондон) проходитиме в рамках турніру по футболу: Чемпіонат Англії 2024/2025 , матч відбудеться на стадіоні Сент-Джеймс Парк.

Дата проведення матчу: 11.05.2025
Час початку матчу: 14:00

Історія попередніх матчів

Історія протистоянь між командами "Ньюкасл" (Ньюкасл) та командою "Челсі" (Лондон):

Попередній матч між командами закінчився перемогою на користь "Ньюкасл", тоді як команда "Челсі" залишилася з поразкою . Зіткнення "Ньюкасл" та "Челсі" у попередньому футбольному матчі 30.10.2024 закінчилось з такими результатами: 2:0 на користь господарів.

Для здобуття перемоги тренери команд Эдди Хау и Maresca, Enzo розробили стратегії ведення гри, і після попередніх поєдинків внесли тактичні поправки у проведення атаки та захисту на полі.

Онлайн трансляцію матчу "Ньюкасл" - "Челсі" можна подивитися 11.05.2025 безкоштовно в HD якості на офіційних джерелах ТБ ресурсів чи платних каналах, де транслюється футбол онлайн, зокрема турнір Чемпіонат Англії. Текстову трансляцію матчу "Ньюкасл" - "Челсі", хід гри, статистику голів, результати та рахунок можна спостерігати на нашому сайті, як з ПК, так і з мобільних платформ, Apple та Android, в режимі 24/7.

Інформація про команди:

Команда господарів

Назва: "Ньюкасл" (Ньюкасл)
Рік заснування "Ньюкасл" (Ньюкасл): 1892
Країна: Англия
Тренер: Эдди Хау

Попередній матч команди "Ньюкасл" був зіграний проти Брайтон енд Хоув Альбіон - 04.05.2025, у рамках турніру Чемпіонат Англії 2024/2025 та закінчився нічиєю.

Команда гостей

Назва: "Челсі" (Лондон)
Рік заснування "Челси" (Лондон): 1905
Країна: Англия
Тренер: Маурисио Почеттино

Попередній матч команди "Челсі" був зіграний проти Юргорден - 08.05.2025, у рамках чемпіонату Ліга конференцій 2025/2026 та закінчився перемогою команди "Челсі".

Слідкуйте за результатами матчу "Ньюкасл" - "Челсі" онлайн в режимі LIVE футбол, усі дані статистики оновлюються протягом матчу на нашому сайті.

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