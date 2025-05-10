Ньюкасл - Челсі онлайн трансляція матчу

Анонс матчу "Ньюкасл" - "Челсі" 11.05.2025, Чемпіонат Англії

Матч між командою "Ньюкасл" (Ньюкасл) та командою "Челсі" (Лондон) проходитиме в рамках турніру по футболу: Чемпіонат Англії 2024/2025 , матч відбудеться на стадіоні Сент-Джеймс Парк.

Дата проведення матчу: 11.05.2025

Час початку матчу: 14:00

Історія попередніх матчів

Історія протистоянь між командами "Ньюкасл" (Ньюкасл) та командою "Челсі" (Лондон):

Попередній матч між командами закінчився перемогою на користь "Ньюкасл", тоді як команда "Челсі" залишилася з поразкою . Зіткнення "Ньюкасл" та "Челсі" у попередньому футбольному матчі 30.10.2024 закінчилось з такими результатами: 2:0 на користь господарів.

Для здобуття перемоги тренери команд Эдди Хау и Maresca, Enzo розробили стратегії ведення гри, і після попередніх поєдинків внесли тактичні поправки у проведення атаки та захисту на полі.

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Інформація про команди:

Команда господарів

Назва: "Ньюкасл" (Ньюкасл)

Рік заснування "Ньюкасл" (Ньюкасл): 1892

Країна: Англия

Тренер: Эдди Хау



Попередній матч команди "Ньюкасл" був зіграний проти Брайтон енд Хоув Альбіон - 04.05.2025, у рамках турніру Чемпіонат Англії 2024/2025 та закінчився нічиєю.

Команда гостей

Назва: "Челсі" (Лондон)

Рік заснування "Челси" (Лондон): 1905

Країна: Англия

Тренер: Маурисио Почеттино



Попередній матч команди "Челсі" був зіграний проти Юргорден - 08.05.2025, у рамках чемпіонату Ліга конференцій 2025/2026 та закінчився перемогою команди "Челсі".

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