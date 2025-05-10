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Борнмут - Астон Вілла онлайн трансляція матчу

Чемпіонат Англії - 10 травня 2025, 19:30 - Виталити Стадион . Трансляція: Setanta Sports
Головний суддя: Стюарт Аттвелл
Борнмут
Борнмут
До початку
00 : 00 : 00
Астон Вілла
Бирмингем
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Хто переможе?
11 Користувачів зробило свій вибір
Борнмут
36%
Нічия
36%
Астон Вілла
27%
П1: 2.49 Х: 3.74 П2: 2.77
Цікаві факти
  • The most common result of matches between AFC Bournemouth and Aston Villa is 2-1. 3 matches have ended with this result.
  • During the last 10 meetings, AFC Bournemouth have won 4 times, there have been 2 draws while Aston Villa have won 4 times. The goal difference is 15-13 in favour of Aston Villa.
  • Aston Villa's last away win against AFC Bournemouth was in 2015.
  • Last season's matches: 2-2 (AFC Bournemouth at home) and 3-1 (Aston Villa at home).
  • Did you know that AFC Bournemouth scores 34% of their goals between the minutes 76-90?
  • Did you know that AFC Bournemouth scores 8% of their goals between the minutes 46-60? This is the lowest percentage in the league.
  • Did you know that Aston Villa scores 22% of their goals between the minutes 76-90?
  • AFC Bournemouth haven't lost in their last 4 games.
  • When playing at home, AFC Bournemouth have not lost to Aston Villa in their last 3 encounters.
  • AFC Bournemouth haven't scored in 4 of their 17 home matches in Premier League this season.
  • Aston Villa haven't scored in 4 of their 17 away matches in Premier League this season.
  • Justin Kluivert is AFC Bournemouth's top scorer with 12 goals. Ollie Watkins has scored 15 times for Aston Villa.
  • AFC Bournemouth wins 1st half in 40% of their matches, Aston Villa in 23% of their matches.
  • AFC Bournemouth wins 40% of halftimes, Aston Villa wins 23%.
  • Their last meeting was a draw. (1-1)
  • When AFC Bournemouth leads 1-0 at home, they win in 71% of their matches.
  • When Aston Villa leads 0-1 away, they win in 81% of their matches.
  • When AFC Bournemouth is down 0-1 home, they win 12% of their matches.
  • When Aston Villa is down 1-0 away, they win 5% of their matches.
  • In Premier League, Aston Villa has better performance than AFC Bournemouth.
  • Aston Villa's performance of the last 5 matches is better than AFC Bournemouth's.
  • Aston Villa have lost just 1 of their last 5 games against AFC Bournemouth (in all competitions).
  • In the last 5 meetings AFC Bournemouth won 1, Aston Villa won 2, 2 draws.
  • Aston Villa have lost just 1 of their last 5 Premier League games against AFC Bournemouth.
  • AFC Bournemouth have won just 1 of their last 5 Premier League games against Aston Villa.
  • AFC Bournemouth scores 1.2 goals in a match against Aston Villa and Aston Villa scores 1.8 goals against AFC Bournemouth (on average).
  • Average number of goals in meetings between AFC Bournemouth and Aston Villa is 3.
  • Average number of goals in the first half in meetings between AFC Bournemouth and Aston Villa is 1.2.
  • AFC Bournemouth scores 1.43 goals when playing at home and Aston Villa scores 1.36 goals when playing away (on average).
Прогноз на матч
Особисті зустрічі
Борнмут
4
Перемог
9
Ігор
3
Перемог
Астон Вілла
Чемпіонат Англії 2024/2025
26.10.2024 - 17:00 Астон Вілла 1 - 1 Завершено Борнмут
Чемпіонат Англії 2023/2024
21.04.2024 - 17:00 Астон Вілла 3 - 1 Завершено Борнмут
Чемпіонат Англії 2023/2024
03.12.2023 - 16:00 Борнмут 2 - 2 Завершено Астон Вілла
Чемпіонат Англії 2022/2023
18.03.2023 - 17:00 Астон Вілла 3 - 0 Завершено Борнмут
Останні матчі - Борнмут
Чемпіонат Англії 2024/2025
03.05.2025 - 19:30 Арсенал 1 - 2 Завершено Борнмут В
Чемпіонат Англії 2024/2025
27.04.2025 - 16:00 Борнмут 1 - 1 Завершено Манчестер Юнайтед Н
Чемпіонат Англії 2024/2025
19.04.2025 - 17:00 Крістал Пелес 0 - 0 Завершено Борнмут Н
Чемпіонат Англії 2024/2025
14.04.2025 - 22:00 Борнмут 1 - 0 Завершено Фулгем В
Чемпіонат Англії 2024/2025
05.04.2025 - 17:00 Вест Хем Юнайтед 2 - 2 Завершено Борнмут Н
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Останні матчі - Астон Вілла
Чемпіонат Англії 2024/2025
03.05.2025 - 14:30 Астон Вілла 1 - 0 Завершено Фулгем В
Кубок Англії 2024/2025
26.04.2025 - 19:15 Крістал Пелес 3 - 0 Завершено Астон Вілла П
Чемпіонат Англії 2024/2025
22.04.2025 - 22:00 Манчестер Сіті 2 - 1 Завершено Астон Вілла П
Чемпіонат Англії 2024/2025
19.04.2025 - 19:30 Астон Вілла 4 - 1 Завершено Ньюкасл В
Ліга чемпіонів УЄФА 2024/2025
15.04.2025 - 22:00 Астон Вілла 3 - 2 Завершено Парі Сен-Жермен В
Показати більше
Хто переможе?
11 Користувачів зробило свій вибір
Борнмут
36%
Нічия
36%
Астон Вілла
27%
П1: 2.49 Х: 3.74 П2: 2.77
LIVE
Трансляція матчу "Борнмут" - "Астон Вілла"
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В ефірі
Setanta Sports
Трансляція
Інфо
"Астон Вілла": Мартінес (к), Кеш, Конса, Мінгз, Дінь, Камара, Онана, Рамзі, Асенсіо, Роджерс, Уоткінс
"Борнмут": Аррісабалага, Хюйсен, Керкез, Кук, Скотт, Еванілсон, Адамс, Сміт (к), Таверньє, Семеньо, Забарний
Інфо
Добрий вечір, пані та панове! Вітаємо вас на текстовому онлайні матчу 36-го туру АПЛ. 10-та команда першості (53 очки) приймає 7-му команду чемпіонату (60 балів).
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Останні матчі
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Анонс матчу "Борнмут" - "Астон Вілла" 10.05.2025, Чемпіонат Англії

Матч між командою "Борнмут" (Борнмут) та командою "Астон Вілла" (Бирмингем) проходитиме в рамках турніру по футболу: Чемпіонат Англії 2024/2025 , матч відбудеться на стадіоні Виталити Стадион.

Дата проведення матчу: 10.05.2025
Час початку матчу: 19:30

Історія попередніх матчів

Історія протистоянь між клубами "Борнмут" (Борнмут) та командою "Астон Вілла" (Бирмингем):

Попередній матч між командами закінчився нічиєю . Зіткнення "Астон Вілла" та "Борнмут" у попередньому футбольному матчі 26.10.2024 закінчилось з такими результатами: 1:1 нічиєю.

Для здобуття перемоги тренери команд розробили стратегії ведення гри, і після попередніх матчів внесли тактичні поправки у проведення атаки та захисту на полі.

Онлайн трансляцію матчу "Борнмут" - "Астон Вілла" можна подивитися 10.05.2025 безкоштовно в HD якості на офіційних джерелах ТБ ресурсів чи платних каналах, де транслюється футбол онлайн, зокрема турнір Чемпіонат Англії. Текстову трансляцію матчу "Борнмут" - "Астон Вілла", хід гри, статистику голів, результати та рахунок можна спостерігати на нашому сайті, як з ПК, так і з мобільних платформ, Apple та Android, в режимі 24/7.

Інформація про команди:

Команда господарів

Назва: "Борнмут" (Борнмут)
Рік заснування "Борнмут" (Борнмут): 1890
Країна: Англия
Тренер: Андони Ираола

Минулий поєдинок команди "Борнмут" був зіграний проти Арсенал - 03.05.2025, у рамках чемпіонату Чемпіонат Англії 2024/2025 та закінчився перемогою команди "Борнмут".

Команда гостей

Назва: "Астон Вілла" (Бирмингем)
Рік заснування "Астон Вилла" (Бирмингем): 1874
Країна: Англия
Тренер: Унаи Эмери

Минулий матч команди "Астон Вілла" був зіграний проти Фулгем - 03.05.2025, у рамках чемпіонату Чемпіонат Англії 2024/2025 та закінчився перемогою команди "Астон Вілла".

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