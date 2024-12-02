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Аталанта - Рома онлайн трансляція матчу

Чемпіонат Італії - 12 травня 2025, 21:45 - Gewiss Stadium . Трансляція: MEGOGO Футбол Первый
Головний суддя: Sozza, Simone
Аталанта
Бергамо
До початку
00 : 00 : 00
Рома
Рим
Дивитись трансляцію
Хто переможе?
12 Користувачів зробило свій вибір
Аталанта
50%
Нічия
25%
Рома
25%
П1: 2.00 Х: 3.40 П2: 3.75
Цікаві факти
  • The most common result of matches between Atalanta BC and AS Roma when Atalanta BC is playing at home is 2-1. 6 matches have ended with this result.
  • During the last 25 meetings with Atalanta BC playing at home, Atalanta BC have won 10 times, there have been 5 draws while AS Roma have won 10 times. The goal difference is 41-40 in favour of Atalanta BC.
  • During the last 52 meetings, Atalanta BC have won 18 times, there have been 10 draws while AS Roma have won 24 times. The goal difference is 80-70 in favour of AS Roma.
  • Last season's matches: 2-1 (Atalanta BC at home) and 1-1 (AS Roma at home).
  • AS Roma have a winning streak of 3 matches in Serie A.
  • Did you know that Atalanta BC scores 20% of their goals between the minutes 31-45?
  • Did you know that AS Roma scores 24% of their goals between the minutes 61-75?
  • Atalanta BC haven't lost in their last 4 games.
  • AS Roma have a winning streak of 3 matches.
  • AS Roma haven't lost in their last 7 games.
  • Atalanta BC haven't scored in 4 of their 17 home matches in Serie A this season.
  • AS Roma haven't scored in 4 of their 17 away matches in Serie A this season.
  • AS Roma's away record this season: 6-7-4.
  • Mateo Retegui is Atalanta BC's top scorer with 24 goals. Artem Dovbyk has scored 12 times for AS Roma.
  • AS Roma have kept a clean sheet in 3 matches in a row.
  • AS Roma have scored at least one goal for 20 consecutive matches.
  • Atalanta BC wins 1st half in 36% of their matches, AS Roma in 36% of their matches.
  • Atalanta BC wins 36% of halftimes, AS Roma wins 36%.
  • The winner of their last meeting was Atalanta BC.
  • On their last meeting Atalanta BC won by 2 goals.
  • When Atalanta BC leads 1-0 at home, they win in 76% of their matches.
  • When AS Roma leads 0-1 away, they win in 45% of their matches.
  • When Atalanta BC is down 0-1 home, they win 25% of their matches.
  • When AS Roma is down 1-0 away, they win 6% of their matches.
  • In Serie A, AS Roma has better performance than Atalanta BC.
  • AS Roma's performance of the last 5 matches is better than Atalanta BC's.
  • Atalanta BC have lost just 0 of their last 5 games against AS Roma (in all competitions).
  • In the last 5 meetings Atalanta BC won 4, AS Roma won 0, 1 draws.
  • Atalanta BC have lost just 0 of their last 5 Serie A games against AS Roma.
  • AS Roma have won just 0 of their last 5 Serie A games against Atalanta BC.
  • Atalanta BC scores 1.8 goals in a match against AS Roma and AS Roma scores 0.6 goals against Atalanta BC (on average).
  • Average number of goals in meetings between Atalanta BC and AS Roma is 2.4.
  • Average number of goals in the first half in meetings between Atalanta BC and AS Roma is 1.2.
  • Both teams didn't concede on their last match.
  • Atalanta BC scores 1.93 goals when playing at home and AS Roma scores 1.03 goals when playing away (on average).
Особисті зустрічі
Аталанта
11
Перемог
26
Ігор
7
Перемог
Рома
Чемпіонат Італії 2024/2025
02.12.2024 - 21:45 Рома 0 - 2 Завершено Аталанта
Чемпіонат Італії 2023/2024
12.05.2024 - 21:45 Аталанта 2 - 1 Завершено Рома
Чемпіонат Італії 2023/2024
07.01.2024 - 21:45 Рома 1 - 1 Завершено Аталанта
Чемпіонат Італії 2022/2023
24.04.2023 - 21:45 Аталанта 3 - 1 Завершено Рома
Останні матчі - Аталанта
Чемпіонат Італії 2024/2025
04.05.2025 - 16:00 Монца 0 - 4 Завершено Аталанта В
Чемпіонат Італії 2024/2025
27.04.2025 - 21:45 Аталанта 1 - 1 Завершено Лечче Н
Чемпіонат Італії 2024/2025
20.04.2025 - 21:45 Мілан 0 - 1 Завершено Аталанта В
Чемпіонат Італії 2024/2025
13.04.2025 - 13:30 Аталанта 2 - 0 Завершено Болонья В
Чемпіонат Італії 2024/2025
06.04.2025 - 19:00 Аталанта 0 - 1 Завершено Лаціо П
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Останні матчі - Рома
Чемпіонат Італії 2024/2025
04.05.2025 - 19:00 Рома 1 - 0 Завершено Фіорентина В
Чемпіонат Італії 2024/2025
27.04.2025 - 16:00 Інтер 0 - 1 Завершено Рома В
Чемпіонат Італії 2024/2025
19.04.2025 - 21:45 Рома 1 - 0 Завершено Еллас Верона В
Чемпіонат Італії 2024/2025
13.04.2025 - 21:45 Лаціо 1 - 1 Завершено Рома Н
Чемпіонат Італії 2024/2025
06.04.2025 - 21:45 Рома 1 - 1 Завершено Ювентус Н
Показати більше
Хто переможе?
12 Користувачів зробило свій вибір
Аталанта
50%
Нічия
25%
Рома
25%
П1: 2.00 Х: 3.40 П2: 3.75
LIVE
Трансляція матчу "Аталанта" - Рома
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В ефірі
MEGOGO Футбол Перший
Трансляція
Інфо
Арбітр — Сімоне Соцца.
Інфо
Стартовий склад Аталанти: Карнесеккі — де Рон (к), Дьїмсіті, Коссуну — Дзаппакоста, Едерсон, Пашалич, Белланова — Лукман, де Кетеларе — Ретегі. Головний тренер — Джан Пьєро Гасперіні.
Інфо
Стартовий склад Роми: Свілар — Ндіка, Манчіні (к), Ренш — Анхеліньйо, Коне, Крістанте, Челік — Суле — Довбик, Шомуродов. Головний тренер — Клаудіо Раньєрі.
До вашої уваги текстова онлайн-трансляція матчу 36-го туру Серії А Аталанта – Рома.
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Анонс матчу "Аталанта" - Рома 12.05.2025, Чемпіонат Італії

Протистояння між командою "Аталанта" (Бергамо) та командою Рома (Рим) проходитиме в рамках чемпіонату по футболу: Чемпіонат Італії 2024/2025 , матч відбудеться на стадіоні Gewiss Stadium.

Дата проведення матчу: 12.05.2025
Час початку матчу: 21:45

Історія попередніх матчів

Історія протистоянь між командами "Аталанта" (Бергамо) та командою Рома (Рим):

Попередній матч між командами закінчився перемогою на користь команди "Аталанта", тоді як команда Рома залишилася з поразкою . Зіткнення Рома та "Аталанта" у попередньому футбольному матчі 02.12.2024 закінчилось з рахунком: 0:2 на користь гостей.

Для здобуття перемоги тренери команд розробили стратегії ведення гри, і після попередніх зустрічей внесли тактичні поправки у проведення атаки та захисту на полі.

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Інформація про команди:

Команда господарів

Назва: "Аталанта" (Бергамо)
Рік заснування "Аталанта" (Бергамо): 1907
Країна: Италия
Тренер: Джан Пьеро Гасперини

Минулий матч команди "Аталанта" був зіграний проти Монца - 04.05.2025, у рамках чемпіонату Чемпіонат Італії 2024/2025 та закінчився перемогою команди "Аталанта".

Команда гостей

Назва: Рома (Рим)
Рік заснування Рома (Рим): 1927
Країна: Италия
Тренер: Даниэле Де Росси

Попередній поєдинок команди Рома був зіграний проти "Фіорентина" - 04.05.2025, у рамках чемпіонату Чемпіонат Італії 2024/2025 та закінчився перемогою команди Рома.

Слідкуйте за результатами матчу "Аталанта" - Рома онлайн в режимі LIVE футбол, усі дані статистики оновлюються протягом матчу на нашому сайті.

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