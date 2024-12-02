Аталанта - Рома онлайн трансляція матчу

Анонс матчу "Аталанта" - Рома 12.05.2025, Чемпіонат Італії

Протистояння між командою "Аталанта" (Бергамо) та командою Рома (Рим) проходитиме в рамках чемпіонату по футболу: Чемпіонат Італії 2024/2025 , матч відбудеться на стадіоні Gewiss Stadium.

Дата проведення матчу: 12.05.2025

Час початку матчу: 21:45

Історія попередніх матчів

Історія протистоянь між командами "Аталанта" (Бергамо) та командою Рома (Рим):

Попередній матч між командами закінчився перемогою на користь команди "Аталанта", тоді як команда Рома залишилася з поразкою . Зіткнення Рома та "Аталанта" у попередньому футбольному матчі 02.12.2024 закінчилось з рахунком: 0:2 на користь гостей.

Для здобуття перемоги тренери команд розробили стратегії ведення гри, і після попередніх зустрічей внесли тактичні поправки у проведення атаки та захисту на полі.

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Інформація про команди:

Команда господарів

Назва: "Аталанта" (Бергамо)

Рік заснування "Аталанта" (Бергамо): 1907

Країна: Италия

Тренер: Джан Пьеро Гасперини



Минулий матч команди "Аталанта" був зіграний проти Монца - 04.05.2025, у рамках чемпіонату Чемпіонат Італії 2024/2025 та закінчився перемогою команди "Аталанта".

Команда гостей

Назва: Рома (Рим)

Рік заснування Рома (Рим): 1927

Країна: Италия

Тренер: Даниэле Де Росси



Попередній поєдинок команди Рома був зіграний проти "Фіорентина" - 04.05.2025, у рамках чемпіонату Чемпіонат Італії 2024/2025 та закінчився перемогою команди Рома.

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