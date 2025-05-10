Ліверпуль - Арсенал онлайн трансляція матчу

Анонс матчу "Ліверпуль" - Арсенал 11.05.2025, Чемпіонат Англії

Протистояння між командою "Ліверпуль" (Ливерпуль) та командою Арсенал (Лондон) проходитиме в рамках чемпіонату по футболу: Чемпіонат Англії 2024/2025 , матч почнеться на стадіоні Энфилд.

Дата проведення матчу: 11.05.2025

Час початку матчу: 18:30

Історія попередніх матчів

Історія протистоянь між "Ліверпуль" (Ливерпуль) та командою Арсенал (Лондон):

Попередній матч між командами закінчився нічиєю . Зіткнення Арсенал та "Ліверпуль" у попередньому футбольному матчі 27.10.2024 закінчилось з таким рахунком: 2:2 нічиєю.

Для здобуття перемоги тренери команд розробили стратегії ведення гри, і після попередніх поєдинків внесли тактичні поправки у проведення атаки та захисту на полі.

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Інформація про команди:

Команда господарів

Назва: "Ліверпуль" (Ливерпуль)

Рік заснування "Ліверпуль" (Ливерпуль): 1892

Країна: Англия

Тренер: Юрген Клопп



Минулий матч команди "Ліверпуль" був зіграний проти "Челсі" - 04.05.2025, у рамках чемпіонату Чемпіонат Англії 2024/2025 та закінчився перемогою команди "Челсі".

Команда гостей

Назва: Арсенал (Лондон)

Рік заснування Арсенал (Лондон): 1886

Країна: Англия

Тренер: Микель Артета



Попередній матч команди Арсенал був зіграний проти "Парі Сен-Жермен" - 07.05.2025, у рамках чемпіонату Ліга чемпіонів УЄФА 2024/2025 та закінчився перемогою команди "Парі Сен-Жермен".

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