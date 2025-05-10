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Ліверпуль - Арсенал онлайн трансляція матчу

Чемпіонат Англії - 11 травня 2025, 18:30 - Энфилд . Трансляція: Setanta Sports
Головний суддя: Тейлор, Энтони
Ліверпуль
Ливерпуль
До початку
00 : 00 : 00
Арсенал
Лондон
Дивитись трансляцію
Хто переможе?
11 Користувачів зробило свій вибір
Ліверпуль
27%
Нічия
36%
Арсенал
36%
П1: 2.05 Х: 3.50 П2: 3.50
Цікаві факти
  • The most common result of matches between Liverpool FC and Arsenal FC is 1-1. 11 matches have ended with this result.
  • During the last 37 meetings with Liverpool FC playing at home, Liverpool FC have won 17 times, there have been 13 draws while Arsenal FC have won 7 times. The goal difference is 85-50 in favour of Liverpool FC.
  • During the last 76 meetings, Liverpool FC have won 28 times, there have been 27 draws while Arsenal FC have won 21 times. The goal difference is 133-104 in favour of Liverpool FC.
  • Arsenal FC's last away win against Liverpool FC was in 2012.
  • Last season's matches: 1-1 (Liverpool FC at home) and 3-1 (Arsenal FC at home).
  • Liverpool FC have a winning streak of 3 matches in Premier League.
  • In Premier League, Liverpool FC have 7 successive home wins.
  • Did you know that Liverpool FC scores 22% of their goals between the minutes 61-75?
  • Did you know that Arsenal FC scores 23% of their goals between the minutes 31-45?
  • Liverpool FC have a winning streak of 3 matches.
  • Liverpool FC have won 3 home matches in a row.
  • Arsenal FC have lost none of their last 7 away matches.
  • When playing at home, Liverpool FC have not lost to Arsenal FC in their last 4 encounters.
  • Arsenal FC have received 5 red cards this season. This is the highest number in Premier League.
  • Liverpool FC haven't scored in 1 of their 17 home matches in Premier League this season.
  • Arsenal FC haven't scored in 3 of their 17 away matches in Premier League this season.
  • Liverpool FC's home record this season: 14-2-1.
  • Arsenal FC's away record this season: 8-7-2.
  • Mohamed Salah is Liverpool FC's top scorer with 28 goals. Kai Havertz has scored 9 times for Arsenal FC.
  • Mohamed Salah has assisted the most goals for Liverpool FC with 18. Bukayo Saka is Arsenal FC's biggest assister (10).
  • Darwin Nunez has more yellow cards (8) than any other player at Liverpool FC. Jurrien Timber has collected 7 for Arsenal FC.
  • Liverpool FC have scored at least one goal for 7 consecutive matches.
  • Liverpool FC wins 1st half in 50% of their matches, Arsenal FC in 54% of their matches.
  • Liverpool FC wins 50% of halftimes, Arsenal FC wins 54%.
  • Their last meeting was a draw. (2-2)
  • When Liverpool FC leads 1-0 at home, they win in 100% of their matches.
  • When Arsenal FC leads 0-1 away, they win in 80% of their matches.
  • When Liverpool FC is down 0-1 home, they win 50% of their matches.
  • When Arsenal FC is down 1-0 away, they win 20% of their matches.
  • In Premier League, Liverpool FC has better performance than Arsenal FC.
  • Liverpool FC's performance of the last 5 matches is better than Arsenal FC's.
  • Liverpool FC have lost just 1 of their last 5 games against Arsenal FC (in all competitions).
  • In the last 5 meetings Liverpool FC won 2, Arsenal FC won 1, 2 draws.
  • Arsenal FC have lost just 0 of their last 5 Premier League games against Liverpool FC.
  • Liverpool FC have won just 0 of their last 5 Premier League games against Arsenal FC.
  • Liverpool FC scores 1.6 goals in a match against Arsenal FC and Arsenal FC scores 1.4 goals against Liverpool FC (on average).
  • Average number of goals in meetings between Liverpool FC and Arsenal FC is 3.
  • Average number of goals in the first half in meetings between Liverpool FC and Arsenal FC is 2.
  • Liverpool FC scores 2.32 goals when playing at home and Arsenal FC scores 1.89 goals when playing away (on average).
  • Both teams haven't won their last match in Premier League.
  • Both teams lost their last match.
Прогноз на матч
Особисті зустрічі
Ліверпуль
12
Перемог
33
Ігор
8
Перемог
Арсенал
Чемпіонат Англії 2024/2025
27.10.2024 - 18:30 Арсенал 2 - 2 Завершено Ліверпуль
Чемпіонат Англії 2023/2024
04.02.2024 - 18:30 Арсенал 3 - 1 Завершено Ліверпуль
Кубок Англії 2023/2024
07.01.2024 - 18:30 Арсенал 0 - 2 Завершено Ліверпуль
Чемпіонат Англії 2023/2024
23.12.2023 - 19:30 Ліверпуль 1 - 1 Завершено Арсенал
Останні матчі - Ліверпуль
Чемпіонат Англії 2024/2025
04.05.2025 - 18:30 Челсі 3 - 1 Завершено Ліверпуль П
Чемпіонат Англії 2024/2025
27.04.2025 - 18:30 Ліверпуль 5 - 1 Завершено Тоттенхем В
Чемпіонат Англії 2024/2025
20.04.2025 - 18:30 Лестер Сіті 0 - 1 Завершено Ліверпуль В
Чемпіонат Англії 2024/2025
13.04.2025 - 16:00 Ліверпуль 2 - 1 Завершено Вест Хем Юнайтед В
Чемпіонат Англії 2024/2025
06.04.2025 - 16:00 Фулгем 3 - 2 Завершено Ліверпуль П
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Останні матчі - Арсенал
Ліга чемпіонів УЄФА 2024/2025
07.05.2025 - 22:00 Парі Сен-Жермен 2 - 1 Завершено Арсенал П
Чемпіонат Англії 2024/2025
03.05.2025 - 19:30 Арсенал 1 - 2 Завершено Борнмут П
Ліга чемпіонів УЄФА 2024/2025
29.04.2025 - 22:00 Арсенал 0 - 1 Завершено Парі Сен-Жермен П
Чемпіонат Англії 2024/2025
23.04.2025 - 22:00 Арсенал 2 - 2 Завершено Крістал Пелес Н
Чемпіонат Англії 2024/2025
20.04.2025 - 16:00 Ипсвич Таун 0 - 4 Завершено Арсенал В
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Хто переможе?
11 Користувачів зробило свій вибір
Ліверпуль
27%
Нічия
36%
Арсенал
36%
П1: 2.05 Х: 3.50 П2: 3.50
LIVE
Трансляція матчу "Ліверпуль" - Арсенал
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В ефірі
Setanta Sports
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Анонс матчу "Ліверпуль" - Арсенал 11.05.2025, Чемпіонат Англії

Протистояння між командою "Ліверпуль" (Ливерпуль) та командою Арсенал (Лондон) проходитиме в рамках чемпіонату по футболу: Чемпіонат Англії 2024/2025 , матч почнеться на стадіоні Энфилд.

Дата проведення матчу: 11.05.2025
Час початку матчу: 18:30

Історія попередніх матчів

Історія протистоянь між "Ліверпуль" (Ливерпуль) та командою Арсенал (Лондон):

Попередній матч між командами закінчився нічиєю . Зіткнення Арсенал та "Ліверпуль" у попередньому футбольному матчі 27.10.2024 закінчилось з таким рахунком: 2:2 нічиєю.

Для здобуття перемоги тренери команд розробили стратегії ведення гри, і після попередніх поєдинків внесли тактичні поправки у проведення атаки та захисту на полі.

Онлайн трансляцію матчу "Ліверпуль" - Арсенал можна подивитися 11.05.2025 безкоштовно в HD якості на офіційних джерелах ТБ ресурсів чи платних каналах, де транслюється футбол онлайн, зокрема турнір Чемпіонат Англії. Текстову трансляцію матчу "Ліверпуль" - Арсенал, хід гри, статистику голів, результати та рахунок можна спостерігати на нашому сайті, як з ПК, так і з мобільних платформ, Apple та Android, в режимі 24/7.

Інформація про команди:

Команда господарів

Назва: "Ліверпуль" (Ливерпуль)
Рік заснування "Ліверпуль" (Ливерпуль): 1892
Країна: Англия
Тренер: Юрген Клопп

Минулий матч команди "Ліверпуль" був зіграний проти "Челсі" - 04.05.2025, у рамках чемпіонату Чемпіонат Англії 2024/2025 та закінчився перемогою команди "Челсі".

Команда гостей

Назва: Арсенал (Лондон)
Рік заснування Арсенал (Лондон): 1886
Країна: Англия
Тренер: Микель Артета

Попередній матч команди Арсенал був зіграний проти "Парі Сен-Жермен" - 07.05.2025, у рамках чемпіонату Ліга чемпіонів УЄФА 2024/2025 та закінчився перемогою команди "Парі Сен-Жермен".

Слідкуйте за результатами матчу "Ліверпуль" - Арсенал онлайн в режимі LIVE футбол, усі дані статистики оновлюються протягом матчу на нашому сайті.

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