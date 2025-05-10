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Барселона - Реал онлайн трансляція матчу

Чемпіонат Іспанії - 11 травня 2025, 17:15 - Олимпийский стадион имени Льюиса Компаниса . Трансляція: MEGOGO Футбол Первый
Головний суддя: Эрнандес, Алехандро Хосе Эрнандес
Барселона
Барселона
1 - 2
Оновити
32'
Реал
Мадрид
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Хід матчу
5' Кіліан Мбаппе 14' Кіліан Мбаппе 19' Garcia, Eric
Хто переможе?
28 Користувачів зробило свій вибір
Барселона
50%
Нічия
14%
Реал
36%
П1: 1.93 Х: 4.00 П2: 3.40
Цікаві факти
  • During the last 39 meetings with FC Barcelona playing at home, FC Barcelona have won 17 times, there have been 13 draws while Real Madrid have won 9 times. The goal difference is 71-48 in favour of FC Barcelona.
  • During the last 90 meetings, FC Barcelona have won 41 times, there have been 22 draws while Real Madrid have won 27 times. The goal difference is 164-127 in favour of FC Barcelona.
  • FC Barcelona have a winning streak of 4 matches in LaLiga.
  • Real Madrid have a winning streak of 4 matches in LaLiga.
  • Did you know that FC Barcelona scores 23% of their goals between the minutes 76-90?
  • Did you know that Real Madrid scores 25% of their goals between the minutes 31-45?
  • FC Barcelona haven't lost in their last 5 games.
  • FC Barcelona haven't lost in any of their last 16 home matches.
  • Real Madrid haven't won any of their last 4 games against FC Barcelona.
  • FC Barcelona haven't scored in 1 of their 17 home matches in LaLiga this season.
  • Real Madrid haven't scored in 1 of their 17 away matches in LaLiga this season.
  • Robert Lewandowski is FC Barcelona's top scorer with 25 goals. Kylian Mbappe has scored 24 times for Real Madrid.
  • Lamine Yamal has assisted the most goals for FC Barcelona with 12. Jude Bellingham is Real Madrid's biggest assister (7).
  • FC Barcelona have scored at least one goal for 31 consecutive matches.
  • Real Madrid have scored at least one goal for 6 consecutive matches.
  • FC Barcelona wins 1st half in 53% of their matches, Real Madrid in 45% of their matches.
  • FC Barcelona wins 53% of halftimes, Real Madrid wins 45%.
  • The winner of their last meeting was FC Barcelona.
  • On their last meeting FC Barcelona won by 1 goals.
  • When FC Barcelona leads 1-0 at home, they win in 88% of their matches.
  • When Real Madrid leads 0-1 away, they win in 75% of their matches.
  • When FC Barcelona is down 0-1 home, they win 0% of their matches.
  • When Real Madrid is down 1-0 away, they win 28% of their matches.
  • In LaLiga, FC Barcelona has better performance than Real Madrid.
  • FC Barcelona's performance of the last 5 matches is better than Real Madrid's.
  • FC Barcelona have lost just 1 of their last 5 games against Real Madrid (in all competitions).
  • In the last 5 meetings FC Barcelona won 4, Real Madrid won 1, 0 draws.
  • FC Barcelona scores 3.2 goals in a match against Real Madrid and Real Madrid scores 1.6 goals against FC Barcelona (on average).
  • Average number of goals in meetings between FC Barcelona and Real Madrid is 4.8.
  • Average number of goals in the first half in meetings between FC Barcelona and Real Madrid is 1.8.
  • FC Barcelona scores 2.84 goals when playing at home and Real Madrid scores 1.79 goals when playing away (on average).
Прогноз на матч
Особисті зустрічі
Барселона
20
Перемог
47
Ігор
19
Перемог
Реал
Кубок Іспанії 2024/2025
26.04.2025 - 23:00 Барселона 3 - 2 Завершено Реал
Суперкубок Іспанії 2025
12.01.2025 - 21:00 Реал 2 - 5 Завершено Барселона
Чемпіонат Іспанії 2024/2025
26.10.2024 - 22:00 Реал 0 - 4 Завершено Барселона
Чемпіонат Іспанії 2023/2024
21.04.2024 - 22:00 Реал 3 - 2 Завершено Барселона
Останні матчі - Барселона
Ліга чемпіонів УЄФА 2024/2025
06.05.2025 - 22:00 Інтер 4 - 3 Завершено Барселона П
Чемпіонат Іспанії 2024/2025
03.05.2025 - 22:00 Вальядолід 1 - 2 Завершено Барселона В
Ліга чемпіонів УЄФА 2024/2025
30.04.2025 - 22:00 Барселона 3 - 3 Завершено Інтер Н
Кубок Іспанії 2024/2025
26.04.2025 - 23:00 Барселона 3 - 2 Завершено Реал В
Чемпіонат Іспанії 2024/2025
22.04.2025 - 22:30 Барселона 1 - 0 Завершено Мальорка В
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Останні матчі - Реал
Чемпіонат Іспанії 2024/2025
04.05.2025 - 15:00 Реал 3 - 2 Завершено Сельта В
Кубок Іспанії 2024/2025
26.04.2025 - 23:00 Барселона 3 - 2 Завершено Реал П
Чемпіонат Іспанії 2024/2025
23.04.2025 - 22:30 Хетафе 0 - 1 Завершено Реал В
Чемпіонат Іспанії 2024/2025
20.04.2025 - 22:00 Реал 1 - 0 Завершено Атлетік В
Ліга чемпіонів УЄФА 2024/2025
16.04.2025 - 22:00 Реал 1 - 2 Завершено Арсенал П
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Головні події
ГООЛ! Garcia, Eric
19'
14'
Кіліан Мбаппе ГООЛ!
5'
Кіліан Мбаппе ГООЛ!
Хто переможе?
28 Користувачів зробило свій вибір
Барселона
50%
Нічия
14%
Реал
36%
П1: 1.93 Х: 4.00 П2: 3.40
Склади команд
25
Войцех Щенсни
35
Martin, Gerard
5
Martinez, Inigo
2
Cubarsi, Pau
24
Garcia, Eric
8
Pedri
21
De Jong, Frenkie
11
Raphinha
20
Olmo, Dani
19
Yamal, Lamine
7
Torres, Ferran
1
Тібо Куртуа
17
Лукас Васкес
14
Tchouameni, Aurelien
35
Asencio, Raul
20
Garcia, Francisco
15
Guler, Arda
8
Федеріко Вальверде
19
Данiель Себальос
5
Bellingham, Jude
9
Кіліан Мбаппе
7
Junior, Vinicius
Стартовий склад
  • 7
    Torres, Ferran
    Форвард
  • 11
    Raphinha
    Захисник
  • 20
    Olmo, Dani
    Півзахисник
  • 19
    Yamal, Lamine
    Форвард
  • 8
    Pedri
    Форвард
  • 21
    De Jong, Frenkie
    Півзахисник
  • 35
    Martin, Gerard
    Захисник
  • 5
    Martinez, Inigo
    Захисник
  • 2
    Cubarsi, Pau
    Захисник
  • 24
    Garcia, Eric
    19
  • 25
    Войцех Щенсни
    Воротар
  • 9
    Кіліан Мбаппе
    Форвард
    14 5
  • 7
    Junior, Vinicius
  • 15
    Guler, Arda
    Півзахисник
  • 8
    Федеріко Вальверде
    Півзахисник
  • 19
    Данiель Себальос
    Півзахисник
  • 5
    Bellingham, Jude
    Півзахисник
  • 17
    Лукас Васкес
    Півзахисник
  • 14
    Tchouameni, Aurelien
    Півзахисник
  • 35
    Asencio, Raul
    Захисник
  • 20
    Garcia, Francisco
  • 1
    Тібо Куртуа
    Воротар
Запасні гравці
Тренери
  • Flick, Hansi
  • Карло Анчелотти
Статистика матчу
37
Володіння м'ячем
37
4
Штрафні
4
4
Фоли
4
3
Сейви
3
LIVE
Трансляція матчу "Барселона" - Реал
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В ефірі
MEGOGO Футбол Перший
Трансляція
28'
Жовта картка
Вальверде на фланзі скосив Ямаля – чиста жовта, без запитань
27'
Але ні, пішла подача від Рафіньї, і подача непогана, але там мадридці розібралися на другому поверсі
26'
Штрафний для Барси. Далеченько, метрів 30 до воріт, але позиція ударна
24'
Кутовий
Знову Барса розігрує кутовий, але цього разу без наслідків та загострень
22'
Небезпечний момент
Пожежа, пожежа у штрафному майданчику Реала після прострілу з флангу, але вибачили мадридців... Так і не підправили каталонці м'яч у ворота
21'
Ну а Барса продовжує домінувати та грати на м'ячі
20'
Так, ось так початок у нас, ось так гра! Вже три голи!
19'
Гоооол!!!
Гооол! 2:1! Барса повернулася! Після подачі з кутового Франк Гарсія потилицею скинув на Еріка Гарсію, який головою з кількох метрів і переправив у сітку! Куртуа був безсилий, більше питань до оборони Реала!
16'
Так, такий ось початок для Барси - 0:2 на 15 хвилину... Хто б міг подумати...
15'
ВАР перевірив епізод – гол зарахований, 2:0 для Реалу!
14'
Гоооол!!!
2:0! Реал! 2:0 Мбаппе! Знову Кіліан вивалився віч-на-віч після пасу Вінісіуса з флангу, і спокійно котнув повз Щенсни, який заздалегідь завалився в інший бік!
13'
Небезпечний момент
А це було небезпечно! Пройшов гострий простріл із флангу, і Ферран Торрес закотився сам у сітку, а ось м'яч у неї заштовхати не зміг.
12'
Прибрала Барса м'яч, контролюють круглого каталонці, але Реал поки що цілком успішно відбивається
9'
Кутовий
Кутовий для Барси – розіграли каталонці, але потім Ямаль нерідною правою навісив за лицьову
7'
Швидкий гол для Реала, таке ось у нас початок...
6'
Гоооол!!!
І Мбаппе реалізує пенальті! 1:0 для Реалу! Щенсни вгадав бік, але не дістав!
5'
Небезпечний момент
Ні, це пенальті!
4'
Йде перевірка на ВАР, але щодо офсайду у Мбаппе
3'
Небезпечний момент
Пенальті для Реала! Мбаппе вивалювався віч-на-віч після помилки захисту Барси, і Щенсни завалив Мбаппе
2'
Барса намагається високо пресингувати, але Реал коротким пасом розбиває цей пресинг. Ось тільки Куртуа помилився і виніс м'яч в аут
1'
Відразу ж фол у центрі поля. Але подача зі стандарту від Барси пішла за лицьову...
1'
Свисток
Ну, поїхали, матч розпочався!
Виходять команди на поле
Інфо
Українець Андрій Лунін у запасі на сьогоднішню гру
Інфо
Стартовий склад Реала: Куртуа, Асенсіо, Франсіско Гарсія, Васкес, Вальверде, Тчуамені, Себальос, Беллінгем, Гюлер, Вінісіус, Мбаппе
Інфо
Стартовий склад Барселони: Щенсни, Ерік Гарсія, Кубарсі, Іньїго Мартінес, Херард Мартін, де Йонг, Педрі, Ямаль, Ольмо, Ямаль, Ферран Торрес
За 4 тури до фінішу чемпіона Барса очолює таблицю та випереджає Реал на 4 очки
Інфо
Матч розпочнеться о 17:15, судити гру буде Алехандро Хосе Ернандес!
Доброго вечора всім! UA-Футбол пропонує вам текстовий онлайн головного матчу дня не лише в Іспанії, а й у Європі! Матча, в якому Барселона прийме Реал!
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Анонс матчу "Барселона" - Реал 11.05.2025, Чемпіонат Іспанії

Матч між командою "Барселона" (Барселона) та командою Реал (Мадрид) проходитиме в рамках турніру по футболу: Чемпіонат Іспанії 2024/2025 , матч пройде на стадіоні Олимпийский стадион имени Льюиса Компаниса.

Дата проведення матчу: 11.05.2025
Час початку матчу: 17:15

Історія попередніх матчів

Історія протистоянь між клубами "Барселона" (Барселона) та командою Реал (Мадрид):

Минулий матч між командами закінчився перемогою на користь "Барселона", тоді як команда Реал залишилася з поразкою . Зіткнення "Барселона" та Реал у попередньому футбольному матчі 26.04.2025 закінчилось з рахунком: 3:2 на користь господарів.

Для здобуття перемоги тренери команд Flick, Hansi и Карло Анчелотти розробили стратегії ведення гри, і після попередніх матчів внесли тактичні поправки у проведення атаки та захисту на полі.

Онлайн трансляцію матчу "Барселона" - Реал можна подивитися 11.05.2025 безкоштовно в HD якості на офіційних джерелах ТБ ресурсів чи платних каналах, де транслюється футбол онлайн, зокрема турнір Чемпіонат Іспанії. Текстову трансляцію матчу "Барселона" - Реал, хід гри, статистику голів, результати та рахунок можна спостерігати на нашому сайті, як з ПК, так і з мобільних платформ, Apple та Android, в режимі 24/7.

Інформація про команди:

Команда господарів

Назва: "Барселона" (Барселона)
Рік заснування "Барселона" (Барселона): 1899
Країна: Испания
Тренер: Хави

Попередній матч команди "Барселона" був зіграний проти "Інтер" - 06.05.2025, у рамках чемпіонату Ліга чемпіонів УЄФА 2024/2025 та закінчився перемогою команди "Інтер".

Команда гостей

Назва: Реал (Мадрид)
Рік заснування Реал (Мадрид): 1902
Країна: Испания
Тренер: Карло Анчелотти

Попередній поєдинок команди Реал був зіграний проти Сельта - 04.05.2025, у рамках турніру Чемпіонат Іспанії 2024/2025 та закінчився перемогою команди Реал.

Слідкуйте за результатами матчу "Барселона" - Реал онлайн в режимі LIVE футбол, усі дані статистики оновлюються протягом матчу на нашому сайті.

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