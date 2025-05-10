Барселона - Реал онлайн трансляція матчу

Гоооол!!!

Гооол! 2:1! Барса повернулася! Після подачі з кутового Франк Гарсія потилицею скинув на Еріка Гарсію, який головою з кількох метрів і переправив у сітку! Куртуа був безсилий, більше питань до оборони Реала!