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Жирона - Вільярреал онлайн трансляція матчу

Чемпіонат Іспанії - 10 травня 2025, 19:30 - Мунисипал де Монтиливи . Трансляція: MEGOGO Футбол Второй
Головний суддя: Diaz de Mera Escuderos, Isidro
Жирона
Жирона
До початку
00 : 00 : 00
Вільярреал
Вильярреаль
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Хто переможе?
13 Користувачів зробило свій вибір
Жирона
38%
Нічия
31%
Вільярреал
31%
П1: 3.25 Х: 3.76 П2: 2.19
Цікаві факти
  • The most common result of matches between Girona FC and Villarreal CF when Girona FC is playing at home is 0-1. 3 matches have ended with this result.
  • The most common result of matches between Girona FC and Villarreal CF is 0-1. 4 matches have ended with this result.
  • During the last 8 meetings with Girona FC playing at home, Girona FC have won 2 times, there have been 0 draws while Villarreal CF have won 6 times. The goal difference is 11-6 in favour of Villarreal CF.
  • During the last 14 meetings, Girona FC have won 5 times, there have been 1 draws while Villarreal CF have won 8 times. The goal difference is 19-14 in favour of Villarreal CF.
  • Girona FC's last home win against Villarreal CF was in 2012.
  • Last season's matches: 0-1 (Girona FC at home) and 1-2 (Villarreal CF at home).
  • Did you know that Girona FC scores 25% of their goals between the minutes 76-90?
  • Did you know that Villarreal CF scores 23% of their goals between the minutes 76-90?
  • Girona FC haven't won in their last 11 games.
  • Girona FC have played 5 home matches in a row without winning.
  • Girona FC haven't scored in 4 of their 16 home matches in LaLiga this season.
  • Villarreal CF haven't scored in 5 of their 17 away matches in LaLiga this season.
  • Cristhian Stuani is Girona FC's top scorer with 8 goals. Ayoze Perez has scored 16 times for Villarreal CF.
  • Miguel Gutierrez has assisted the most goals for Girona FC with 5. Alex Baena is Villarreal CF's biggest assister (9).
  • Yangel Herrera has more yellow cards (9) than any other player at Girona FC. Sergi Cardona has collected 11 for Villarreal CF.
  • A year ago, Villarreal CF were number 9 in the table with 45 points. Now they are number 5 with 58 points.
  • Girona FC have conceded a goal in each of their last 16 matches.
  • Girona FC wins 1st half in 27% of their matches, Villarreal CF in 32% of their matches.
  • Girona FC wins 27% of halftimes, Villarreal CF wins 32%.
  • Their last meeting was a draw. (2-2)
  • When Girona FC leads 1-0 at home, they win in 66% of their matches.
  • When Villarreal CF leads 0-1 away, they win in 80% of their matches.
  • When Girona FC is down 0-1 home, they win 0% of their matches.
  • When Villarreal CF is down 1-0 away, they win 28% of their matches.
  • In LaLiga, Villarreal CF has better performance than Girona FC.
  • Villarreal CF's performance of the last 5 matches is better than Girona FC's.
  • Villarreal CF have lost just 1 of their last 5 games against Girona FC (in all competitions).
  • In the last 5 meetings Girona FC won 1, Villarreal CF won 3, 1 draws.
  • Villarreal CF have lost just 1 of their last 5 LaLiga games against Girona FC.
  • Girona FC have won just 1 of their last 5 LaLiga games against Villarreal CF.
  • Girona FC scores 1 goals in a match against Villarreal CF and Villarreal CF scores 1.4 goals against Girona FC (on average).
  • Average number of goals in meetings between Girona FC and Villarreal CF is 2.4.
  • Average number of goals in the first half in meetings between Girona FC and Villarreal CF is 0.6.
  • Girona FC scores 1.71 goals when playing at home and Villarreal CF scores 1.48 goals when playing away (on average).
  • Did you know that Villarreal CF scores 23% of their goals between the minutes 31-45?
Прогноз на матч
Особисті зустрічі
Жирона
3
Перемог
10
Ігор
6
Перемог
Вільярреал
Чемпіонат Іспанії 2024/2025
01.12.2024 - 15:00 Вільярреал 2 - 2 Завершено Жирона
Чемпіонат Іспанії 2023/2024
14.05.2024 - 23:00 Жирона 0 - 1 Завершено Вільярреал
Чемпіонат Іспанії 2023/2024
27.09.2023 - 20:00 Вільярреал 1 - 2 Завершено Жирона
Чемпіонат Іспанії 2022/2023
20.05.2023 - 15:00 Жирона 1 - 2 Завершено Вільярреал
Останні матчі - Жирона
Чемпіонат Іспанії 2024/2025
05.05.2025 - 22:00 Жирона 1 - 0 Завершено Мальорка В
Чемпіонат Іспанії 2025/2026
24.04.2025 - 20:00 Леганес 1 - 1 Завершено Жирона Н
Чемпіонат Іспанії 2024/2025
21.04.2025 - 22:00 Жирона 1 - 3 Завершено Бетіс П
Чемпіонат Іспанії 2024/2025
13.04.2025 - 15:00 Осасуна 2 - 1 Завершено Жирона П
Чемпіонат Іспанії 2024/2025
05.04.2025 - 15:00 Жирона 0 - 1 Завершено Алавес П
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Останні матчі - Вільярреал
Чемпіонат Іспанії 2024/2025
03.05.2025 - 17:15 Вільярреал 4 - 2 Завершено Осасуна В
Чемпіонат Іспанії 2024/2025
27.04.2025 - 17:15 Вільярреал 1 - 0 Завершено Еспаньол В
Чемпіонат Іспанії 2024/2025
23.04.2025 - 20:00 Сельта 3 - 0 Завершено Вільярреал П
Чемпіонат Іспанії 2024/2025
20.04.2025 - 17:15 Вільярреал 2 - 2 Завершено Реал Сосьєдад Н
Чемпіонат Іспанії 2024/2025
13.04.2025 - 19:30 Бетіс 1 - 2 Завершено Вільярреал В
Показати більше
Новини команд
Хто переможе?
13 Користувачів зробило свій вибір
Жирона
38%
Нічия
31%
Вільярреал
31%
П1: 3.25 Х: 3.76 П2: 2.19
LIVE
Трансляція матчу Жирона - Вільярреал
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В ефірі
MEGOGO Футбол Другий
Трансляція
Інфо
Жирона йде п'ятнадцятою з 10 перемогами, 8 нічиїми та 16 поразками — 38 очок.
Ісідро Діас де Мера Ескудерос (Кастілья-Ла-Манча, Іспанія) — головний арбітр сьогоднішнього матчу.
Вітаємо, шановні поціновувачі футболу. UA-Футбол запрошує Вас на текстову онлайн-трансляцію поєдинку 35-го туру іспанської Прімери. На полі стадіону Естадіо Мунісіпаль де Монтіліві (Жирона, Іспанія) зіграють каталонська Жирона та Вільярреал.
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Останні матчі
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Анонс матчу Жирона - Вільярреал 10.05.2025, Чемпіонат Іспанії

Поєдинок між командою Жирона (Жирона) та командою Вільярреал (Вильярреаль) проходитиме в рамках чемпіонату по футболу: Чемпіонат Іспанії 2024/2025 , матч пройде на стадіоні Мунисипал де Монтиливи.

Дата проведення матчу: 10.05.2025
Час початку матчу: 19:30

Історія попередніх матчів

Історія протистоянь між командами Жирона (Жирона) та командою Вільярреал (Вильярреаль):

Минулий поєдинок між командами закінчився нічиєю . Зіткнення Вільярреал та Жирона у попередньому футбольному матчі 01.12.2024 закінчилось з наступним результатом: 2:2 нічиєю.

Для здобуття перемоги тренери команд розробили стратегії ведення гри, і після попередніх зустрічей внесли тактичні поправки у проведення атаки та захисту на полі.

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Інформація про команди:

Команда господарів

Назва: Жирона (Жирона)
Рік заснування Жирона (Жирона): 1930
Країна: Испания
Тренер: Мигель Анхель Санчес Муньос (Мичел)

Попередній матч команди Жирона був зіграний проти Мальорка - 05.05.2025, у рамках чемпіонату Чемпіонат Іспанії 2024/2025 та закінчився перемогою команди Жирона.

Команда гостей

Назва: Вільярреал (Вильярреаль)
Рік заснування Вильярреал (Вильярреаль): 1923
Країна: Испания
Тренер: Марселино Гарсия Тораль

Минулий поєдинок команди Вільярреал був зіграний проти Осасуна - 03.05.2025, у рамках турніру Чемпіонат Іспанії 2024/2025 та закінчився перемогою команди Вільярреал.

Слідкуйте за результатами матчу Жирона - Вільярреал онлайн в режимі LIVE футбол, усі дані статистики оновлюються протягом матчу на нашому сайті.

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