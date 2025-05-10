Жирона - Вільярреал онлайн трансляція матчу

Анонс матчу Жирона - Вільярреал 10.05.2025, Чемпіонат Іспанії

Поєдинок між командою Жирона (Жирона) та командою Вільярреал (Вильярреаль) проходитиме в рамках чемпіонату по футболу: Чемпіонат Іспанії 2024/2025 , матч пройде на стадіоні Мунисипал де Монтиливи.

Дата проведення матчу: 10.05.2025

Час початку матчу: 19:30

Історія попередніх матчів

Історія протистоянь між командами Жирона (Жирона) та командою Вільярреал (Вильярреаль):

Минулий поєдинок між командами закінчився нічиєю . Зіткнення Вільярреал та Жирона у попередньому футбольному матчі 01.12.2024 закінчилось з наступним результатом: 2:2 нічиєю.

Для здобуття перемоги тренери команд розробили стратегії ведення гри, і після попередніх зустрічей внесли тактичні поправки у проведення атаки та захисту на полі.

Онлайн трансляцію матчу Жирона - Вільярреал можна подивитися 10.05.2025 безкоштовно в HD якості на офіційних джерелах ТБ ресурсів чи платних каналах, де транслюється футбол онлайн, зокрема чемпіонат Чемпіонат Іспанії. Текстову трансляцію матчу Жирона - Вільярреал, хід гри, статистику голів, результати та рахунок можна спостерігати на нашому сайті, як з ПК, так і з мобільних платформ, Apple та Android, в режимі 24/7.

Інформація про команди:

Команда господарів

Назва: Жирона (Жирона)

Рік заснування Жирона (Жирона): 1930

Країна: Испания

Тренер: Мигель Анхель Санчес Муньос (Мичел)



Попередній матч команди Жирона був зіграний проти Мальорка - 05.05.2025, у рамках чемпіонату Чемпіонат Іспанії 2024/2025 та закінчився перемогою команди Жирона.

Команда гостей

Назва: Вільярреал (Вильярреаль)

Рік заснування Вильярреал (Вильярреаль): 1923

Країна: Испания

Тренер: Марселино Гарсия Тораль



Минулий поєдинок команди Вільярреал був зіграний проти Осасуна - 03.05.2025, у рамках турніру Чемпіонат Іспанії 2024/2025 та закінчився перемогою команди Вільярреал.

Слідкуйте за результатами матчу Жирона - Вільярреал онлайн в режимі LIVE футбол, усі дані статистики оновлюються протягом матчу на нашому сайті.

Інші анонси матчів, розклад, турнірна таблиця та результати ігор Чемпіонат Іспанії та інших чемпіонатів також доступні онлайн на сайті в режимі 24/7.