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Леганес - Барселона онлайн трансляція матчу

Чемпіонат Іспанії - 12 квітня 2025, 22:00 . Трансляція: MEGOGO Футбол Первый
Леганес
Леганес
0 - 0
Оновити
20'
Барселона
Барселона
Дивитись трансляцію
Хід матчу
Хто переможе?
22 Користувачів зробило свій вибір
Леганес
32%
Нічия
32%
Барселона
36%
П1: 9.80 Х: 6.30 П2: 1.30
Прогноз на матч
Особисті зустрічі
Леганес
2
Перемог
10
Ігор
7
Перемог
Барселона
Чемпіонат Іспанії 24-26
15.12.2024 - 22:00 Барселона 0 - 1 Завершено Леганес
Чемпіонат Іспанії 2021
16.06.2020 - 23:00 Барселона 2 - 0 Завершено Леганес
Чемпіонат Іспанії 2019/2020
23.11.2019 - 14:00 Леганес 0 - 0 Завершено Барселона
Чемпіонат Іспанії 2019/2020
23.11.2019 - 13:45 Леганес 1 - 2 Завершено Барселона
Останні матчі - Леганес
Чемпіонат Іспанії 2025/2026
29.03.2025 - 22:00 Реал 3 - 2 Завершено Леганес П
Чемпіонат Іспанії 24-26
18.01.2025 - 17:15 Леганес 1 - 0 Завершено Атлетіко В
Чемпіонат Іспанії 24-26
15.12.2024 - 22:00 Барселона 0 - 1 Завершено Леганес В
Чемпіонат Іспанії 24-26
02.11.2024 - 17:15 Жирона 4 - 3 Завершено Леганес П
Кубок Іспанії 2021/2022
05.01.2022 - 17:00 Леганес 2 - 3 Завершено Реал Сосьєдад П
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Останні матчі - Барселона
Ліга чемпіонів УЄФА 2024/2025
09.04.2025 - 22:00 Барселона 4 - 0 Завершено Боруссія В
Чемпіонат Іспанії 2024/2025
05.04.2025 - 22:00 Барселона 1 - 1 Завершено Бетіс Н
Кубок Іспанії 2024/2025
02.04.2025 - 22:30 Атлетіко 0 - 1 Завершено Барселона В
Чемпіонат Іспанії 2024/2025
30.03.2025 - 17:15 Барселона 4 - 1 Завершено Жирона В
Чемпіонат Іспанії 2024/2025
27.03.2025 - 22:00 Барселона 3 - 0 Завершено Осасуна В
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Новини команд
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Хто переможе?
22 Користувачів зробило свій вибір
Леганес
32%
Нічия
32%
Барселона
36%
П1: 9.80 Х: 6.30 П2: 1.30
LIVE
Трансляція матчу "Леганес" - "Барселона"
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В ефірі
MEGOGO Футбол Перший
Трансляція
20'
18'
Фермін розрізною передачею намагався вивести Кунде сам на сам, але не розрахував силу. Дмітрович накрив мʼяч.
12'
Небезпечний момент
Шикарний момент своїм проходом флангом створив Раба, але Альтімірі не вдалося переграти Щенсного з убивчої позиції!
7'
Жовта картка
Суддя одразу ж саджає на жовту картку Альтіміру за тактичний фол проти Ямаля.
4'
Барселона з перших хвилин береться за справу, оточуючи ворота суперника. Найбільшу перспективу мав навіс Ямаля на дальню стійку, де розташувався Левандовський. Захисник в останній момент перехопив мʼяч.
1'
Свисток
Матч розпочався.
Інфо
Арбітр — Франсіско Ернандес Маесо.
Інфо
Стартовий склад Леганеса: Дмітрович — Каррера, Саенс, Гонсалес (к), Альтіміра, Розьє — Родрігес, Тапія, Сіссе, Раба — Діоманде. Головний тренер — Борха Хіменес.
Інфо
Стартовий склад Барселони: Щенсний — Бальде, Мартінес, Араухо (к), Кунде — Педрі, Гарсія — Рафінья, Фермін, Ямаль — Левандовський. Головний тренер — Гансі Флік.
UA-Футбол представляє вам текстову онлайн-трансляцію матчу 31-го раунду Ла Ліги між Леганесом і Барселоною.
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Анонс матчу "Леганес" - "Барселона" 12.04.2025, Чемпіонат Іспанії

Матч між командою "Леганес" (Леганес) та командою "Барселона" (Барселона) проходитиме в рамках турніру по футболу: Чемпіонат Іспанії 2025/2026 .

Дата проведення матчу: 12.04.2025
Час початку матчу: 22:00

Історія попередніх матчів

Історія протистоянь між клубами "Леганес" (Леганес) та командою "Барселона" (Барселона):

Минулий матч між командами закінчився перемогою на користь команди "Леганес", тоді як команда "Барселона" залишилася з поразкою . Зіткнення "Барселона" та "Леганес" у попередньому футбольному матчі 15.12.2024 закінчилось з таким рахунком: 0:1 на користь гостей.

Для здобуття перемоги тренери команд розробили стратегії ведення гри, і після попередніх зустрічей внесли тактичні поправки у проведення атаки та захисту на полі.

Онлайн трансляцію матчу "Леганес" - "Барселона" можна подивитися 12.04.2025 безкоштовно в HD якості на офіційних джерелах ТБ ресурсів чи платних каналах, де транслюється футбол онлайн, зокрема турнір Чемпіонат Іспанії. Текстову трансляцію матчу "Леганес" - "Барселона", хід гри, статистику голів, результати та рахунок можна спостерігати на нашому сайті, як з ПК, так і з мобільних платформ, Apple та Android, в режимі 24/7.

Інформація про команди:

Команда господарів

Назва: "Леганес" (Леганес)
Рік заснування "Леганес" (Леганес): 1928
Країна: Испания
Тренер: Хавьер Агирре

Минулий поєдинок команди "Леганес" був зіграний проти Реал - 29.03.2025, у рамках чемпіонату Чемпіонат Іспанії 2025/2026 та закінчився перемогою команди Реал.

Команда гостей

Назва: "Барселона" (Барселона)
Рік заснування "Барселона" (Барселона): 1899
Країна: Испания
Тренер: Хави

Минулий матч команди "Барселона" був зіграний проти "Боруссія" - 09.04.2025, у рамках чемпіонату Ліга чемпіонів УЄФА 2024/2025 та закінчився перемогою команди "Барселона".

Слідкуйте за результатами матчу "Леганес" - "Барселона" онлайн в режимі LIVE футбол, усі дані статистики оновлюються протягом матчу на нашому сайті.

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