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Ворскла - Полісся онлайн трансляція матчу

Прем'єр-ліга - 13 квітня 2025, 13:00 . Трансляція: MEGOGO
Ворскла
Полтава
0 - 1
Оновити
перерыв
Полісся
Житомир
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Хід матчу
Хто переможе?
14 Користувачів зробило свій вибір
Ворскла
29%
Нічия
36%
Полісся
36%
П1: 3.60 Х: 3.23 П2: 2.26
Особисті зустрічі
Ворскла
1
Перемог
4
Ігор
2
Перемог
Полісся
Прем'єр-ліга 2023/2024
29.04.2024 - 18:00 Полісся 1 - 0 Завершено Ворскла
Кубок України 2023/2024
04.04.2024 - 18:00 Полісся 0 - 1 Завершено Ворскла
Прем'єр-ліга 2023/2024
22.10.2023 - 15:00 Ворскла 0 - 3 Завершено Полісся
Контрольні матчі клубів УПЛ та ПФЛ 2023
18.02.2023 - 18:30 Ворскла 2 - 2 Завершено Полісся
Останні матчі - Ворскла
Прем'єр-ліга 2024/2025
05.04.2025 - 13:45 Ворскла 1 - 2 Завершено Зоря П
Прем'єр-ліга 2024/2025
30.03.2025 - 13:10 Ворскла 0 - 1 Завершено Кривбас П
Прем'єр-ліга 2024/2025
15.03.2025 - 18:00 Рух 0 - 1 Завершено Ворскла В
Прем'єр-ліга 2024/2025
06.03.2025 - 13:30 Ворскла 0 - 0 Завершено Карпати Н
Прем'єр-ліга 2024/2025
28.02.2025 - 15:30 Ворскла 1 - 1 Завершено Динамо Н
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Останні матчі - Полісся
Прем'єр-ліга 2024/2025
07.04.2025 - 18:00 Полісся 1 - 1 Завершено Карпати Н
Кубок України 2024/2025
02.04.2025 - 18:00 Верес 0 - 1 Завершено Полісся В
Прем'єр-ліга 2024/2025
28.03.2025 - 15:30 ЛНЗ 0 - 1 Завершено Полісся В
Прем'єр-ліга 2024/2025
11.03.2025 - 15:30 Верес 5 - 1 Завершено Полісся П
Прем'єр-ліга 2024/2025
06.03.2025 - 13:00 Полісся 3 - 1 Завершено Чорноморець В
Показати більше
Хто переможе?
14 Користувачів зробило свій вибір
Ворскла
29%
Нічия
36%
Полісся
36%
П1: 3.60 Х: 3.23 П2: 2.26
LIVE
Трансляція матчу Ворскла - Полісся
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В ефірі
MEGOGO
Трансляція
36'
Крушинський перед власним штрафним повалив на газон Ієде.
34'
Небезпечний момент
Низом покотив удар у дотик Гуцуляк із передачі Андрієвського з лівого флангу на центральний вхід до штрафного.
33'
Несильний удар Гуцуляка з правого флангу штрафного низом пішов до рук Ісенка.
31'
Закидання з власної половини від Пердути на правий фланг штрафного для Ндукве завершилось ударом бозна-як.
29'
Утримує м'яч команда Ашура в глибині атаки.
26'
Фол від Майсурадзе проти Кане на лівому фланзі захисту.
23'
Свисток
Гру відновлено.
Інфо
13:36. Відбій.
23'
Небезпечний момент
13:24. Повітряна тривога!
21'
Небезпечний момент
Передачу Малиша на правому фланзі штрафного Крупський завершував ударом низом у дальню стійку.
18'
Повільний рух від Ворскли в розіграші м'яча.
16'
Гоооол!!!
ГОЛ! Удар головою в центрі штрафного в дальній кут від Крушинського перевів подачу з лівого флангу від Бабенка.
13'
Кутовий
Навіс Гуцуляка з правого флангу від кута поля відскочив до рук Ісенку.
11'
Гості розігрують м'яч на чужій половині.
9'
Поштовх у спину від Матича в центральному колі проти Ндукве.
7'
Небезпечний момент
Кане забрав м'яч у Матича на правому фланзі, після чого сам побудував контратаку, і сам її в штрафному й завершив ударом повз ближню стійку.
5'
У ноги Хрипчука прострілив із лівого флангу штрафного Гуцуляк. Кутовий.
3'
Атакував із фолом Малиша на чужій половині Бабенко.
1'
Крупський на дальній відкинув на кутовий подачу з правого флангу від Крушинського.
Свисток
Ми почули стартовий свисток арбітра. Матч було розпочато!
Запасні: Волинець, Сарапій, Віале, Тейлор, Хадрой, Бітон, Йосефі, Таллес, Гонсалвеш, Лєднєв, Брістрич.
Полісся: Кудрик — Майсурадзе, Чоботенко, Матич, Михайліченко — Андрієвський, Бабенко — Гуцуляк, Крушинський, Назаренко — Батіста.
Запасні: Ющишин, Челядін, Островський, Мякушко, Фернан, Бацула, Гучек.
Ворскла: Ісенко — Крупський, Хрипчук, Павлюк, Пердута — Кане, Малиш, Авдилі, Салабай — Ієде, Ндукве.
Інфо
Стали відомі стартові склади:
Інфо
У першому колі перемогло Полісся (2:1).
Інфо
Полісся йде четвертим із 10 перемогами, 8 нічиїми та 5 поразками — 38 очок.
Інфо
Ворскла йде третьою з кінця з 5 перемогами, 6 нічиїми та 12 поразками — 21 очко.
Віталій Романов (Дніпро, Україна) — головний арбітр сьогоднішнього матчу.
Вітаємо, шановні поціновувачі футболу. UA-Футбол запрошує Вас на текстову онлайн-трансляцію поєдинку 24-го туру Української Прем'єр-ліги. На полі стадіону Ворскла ім. О. Бутовського (Полтава, Україна) зіграють полтавська Ворскла та житомирське Полісся.
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Анонс матчу Ворскла - Полісся 13.04.2025, Прем'єр-ліга

Протистояння між командою Ворскла (Полтава) та командою Полісся (Житомир) проходитиме в рамках турніру по футболу: Прем'єр-ліга 2025/2026 .

Дата проведення матчу: 13.04.2025
Час початку матчу: 13:00

Історія попередніх матчів

Історія протистоянь між клубами Ворскла (Полтава) та командою Полісся (Житомир):

Минулий матч між командами закінчився перемогою на користь Полісся, тоді як команда Ворскла залишилася з поразкою . Зіткнення Полісся та Ворскла у попередньому футбольному матчі 29.04.2024 закінчилось з наступним результатом: 1:0 на користь господарів.

Для здобуття перемоги тренери команд розробили стратегії ведення гри, і після попередніх поєдинків внесли тактичні поправки у проведення атаки та захисту на полі.

Онлайн трансляцію матчу Ворскла - Полісся можна подивитися 13.04.2025 безкоштовно в HD якості на офіційних джерелах ТБ ресурсів чи платних каналах, де транслюється футбол онлайн, зокрема чемпіонат Прем'єр-ліга. Текстову трансляцію матчу Ворскла - Полісся, хід гри, статистику голів, результати та рахунок можна спостерігати на нашому сайті, як з ПК, так і з мобільних платформ, Apple та Android, в режимі 24/7.

Інформація про команди:

Команда господарів

Назва: Ворскла (Полтава)
Рік заснування Ворскла (Полтава): 1955
Країна: Украина
Тренер: Сергей Долганский

Попередній матч команди Ворскла був зіграний проти Зоря - 05.04.2025, у рамках чемпіонату Прем'єр-ліга 2024/2025 та закінчився перемогою команди Зоря.

Команда гостей

Назва: Полісся (Житомир)
Рік заснування Полесье (Житомир): 2016
Країна: Украина
Тренер: Сергей Шищенко

Попередній матч команди Полісся був зіграний проти Карпати - 07.04.2025, у рамках чемпіонату Прем'єр-ліга 2024/2025 та закінчився нічиєю.

Слідкуйте за результатами матчу Ворскла - Полісся онлайн в режимі LIVE футбол, усі дані статистики оновлюються протягом матчу на нашому сайті.

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