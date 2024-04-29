Ворскла - Полісся онлайн трансляція матчу

Протистояння між командою Ворскла (Полтава) та командою Полісся (Житомир) проходитиме в рамках турніру по футболу: Прем'єр-ліга 2025/2026 .
Дата проведення матчу: 13.04.2025
Час початку матчу: 13:00
Історія протистоянь між клубами Ворскла (Полтава) та командою Полісся (Житомир):
Минулий матч між командами закінчився перемогою на користь Полісся, тоді як команда Ворскла залишилася з поразкою . Зіткнення Полісся та Ворскла у попередньому футбольному матчі 29.04.2024 закінчилось з наступним результатом: 1:0 на користь господарів.
Для здобуття перемоги тренери команд розробили стратегії ведення гри, і після попередніх поєдинків внесли тактичні поправки у проведення атаки та захисту на полі.
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Назва: Ворскла (Полтава)
Рік заснування Ворскла (Полтава): 1955
Країна: Украина
Тренер: Сергей Долганский
Попередній матч команди Ворскла був зіграний проти Зоря - 05.04.2025, у рамках чемпіонату Прем'єр-ліга 2024/2025 та закінчився перемогою команди Зоря.
Назва: Полісся (Житомир)
Рік заснування Полесье (Житомир): 2016
Країна: Украина
Тренер: Сергей Шищенко
Попередній матч команди Полісся був зіграний проти Карпати - 07.04.2025, у рамках чемпіонату Прем'єр-ліга 2024/2025 та закінчився нічиєю.
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