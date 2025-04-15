Кривбас - Шахтар онлайн трансляція матчу

Матч між командою Кривбас (Кривой Рог) та командою Шахтар (Донецк) проходитиме в рамках чемпіонату по футболу: Прем'єр-ліга 2025/2026 .
Дата проведення матчу: 16.04.2025
Час початку матчу: 14:30
Історія протистоянь між Кривбас (Кривой Рог) та командою Шахтар (Донецк):
Минулий поєдинок між командами закінчився нічиєю . Зіткнення Шахтар та Кривбас у попередньому футбольному матчі 06.03.2025 закінчилось з наступним результатом: 1:1 нічиєю.
Для здобуття перемоги тренери команд розробили стратегії ведення гри, і після попередніх матчів внесли тактичні поправки у проведення атаки та захисту на полі.
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Назва: Кривбас (Кривой Рог)
Рік заснування Кривбас (Кривой Рог): 1925
Країна: Украина
Тренер: Юрий Вернидуб
Минулий матч команди Кривбас був зіграний проти Динамо - 12.04.2025, у рамках чемпіонату Прем'єр-ліга 2024/2025 та закінчився перемогою команди Динамо.
Назва: Шахтар (Донецк)
Рік заснування Шахтер (Донецк): 1936
Країна: Украина
Тренер: Маріно Пушич
Минулий поєдинок команди Шахтар був зіграний проти ЛНЗ - 11.04.2025, у рамках турніру Прем'єр-ліга 2024/2025 та закінчився перемогою команди Шахтар.
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