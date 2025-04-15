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Кривбас - Шахтар онлайн трансляція матчу

Прем'єр-ліга - 16 квітня 2025, 14:30 . Трансляція: MEGOGO
Кривбас
Кривой Рог
До початку
00 : 00 : 00
Шахтар
Донецк
Дивитись трансляцію
Хто переможе?
36 Користувачів зробило свій вибір
Кривбас
39%
Нічия
31%
Шахтар
31%
П1: 33.00 Х: 8.50 П2: 1.12
Прогноз на матч
Особисті зустрічі
Кривбас
0
Перемог
5
Ігор
3
Перемог
Шахтар
Прем'єр-ліга 2024/2025
06.03.2025 - 18:00 Шахтар 1 - 1 Завершено Кривбас
Прем'єр-ліга 2023/2024
03.03.2024 - 18:00 Шахтар 5 - 2 Завершено Кривбас
Прем'єр-ліга 2023/2024
20.08.2023 - 19:15 Кривбас 3 - 3 Завершено Шахтар
Прем'єр-ліга 2022/2023
12.03.2023 - 14:00 Кривбас 0 - 3 Завершено Шахтар
Останні матчі - Кривбас
Прем'єр-ліга 2024/2025
12.04.2025 - 14:05 Кривбас 0 - 2 Завершено Динамо П
Прем'єр-ліга 2024/2025
06.04.2025 - 13:00 ФК Олександрія 1 - 0 Завершено Кривбас П
Прем'єр-ліга 2024/2025
30.03.2025 - 13:10 Ворскла 0 - 1 Завершено Кривбас В
Прем'єр-ліга 2024/2025
06.03.2025 - 18:00 Шахтар 1 - 1 Завершено Кривбас Н
Прем'єр-ліга 2024/2025
02.03.2025 - 13:15 Інгулець 2 - 0 Завершено Кривбас П
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Останні матчі - Шахтар
Прем'єр-ліга 2024/2025
11.04.2025 - 15:30 ЛНЗ 1 - 4 Завершено Шахтар В
Прем'єр-ліга 2024/2025
06.04.2025 - 18:00 Шахтар 3 - 0 Завершено Верес В
Кубок України 2024/2025
02.04.2025 - 14:00 ФК Олександрія 0 - 1 Завершено Шахтар В
Прем'єр-ліга 2024/2025
29.03.2025 - 15:30 Оболонь 0 - 2 Завершено Шахтар В
Прем'єр-ліга 2024/2025
11.03.2025 - 18:00 Карпати 0 - 0 Завершено Шахтар Н
Показати більше
Хто переможе?
36 Користувачів зробило свій вибір
Кривбас
39%
Нічия
31%
Шахтар
31%
П1: 33.00 Х: 8.50 П2: 1.12
LIVE
Трансляція матчу Кривбас - Шахтар
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В ефірі
MEGOGO
Трансляція
Небезпечний момент
У Кривому Розі повітряна тривога! Матч вчасно не розпочнеться!
Інфо
Запасні Кривбасу: Маханьков, Хома, Віллівальд, Понєдєдьнік, Конате, Юрчець, Гонсалез, Кам'янський, Задерака, Ндомбазі
Інфо
Стартовий склад Кривбасу: Кліщук, Бандейра, Романчук, Вакулко, Дібанго, Ікенна, Ілич, Кузик, Твердохліб, Микитишин, Соса
Інфо
Запасні Шахтаря: Твардовський, Арройо, Азаров, Грам, Фарина, Швед, Глущенко, Назарина, Аліссон, Невертон, Траоре, Кауан Еліас
Стартовий склад Шахтаря: Фесюн, Вінісіус, Бондар, Матвієнко, Педро Енріке, Марлон, Бондаренко, Судаков, Педріньйо, Кевін, Егіналду
Зазначимо, що у сьогоднішньому дограванні команди зможуть випустити абсолютно нові склади. Прив'язки до старого матчу нема.
Шахтар зараз на 3-й позиції з 50 очками
Зазначимо, що Кривбас йде на 6-му місці у турнірній таблиці, маючи в активі 35 очок
Інфо
Сьогоднішній матч розпочнеться о 14:00, судити гру буде Денис Шурман.
Наприкінці серпня матч не було дограно через затяжну повітряну тривогу у Кривому Розі. Матч був перерваний на початку другого тайму при рахунку 1:0 на користь Шахтаря
Доброго дня всім шанувальникам українського футболу! UA-Футбол пропонує вашій увазі текстовий онлайн догравання матчу 5-го туру УПЛ, в якому Кривбас приймає Шахтар.
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Анонс матчу Кривбас - Шахтар 16.04.2025, Прем'єр-ліга

Матч між командою Кривбас (Кривой Рог) та командою Шахтар (Донецк) проходитиме в рамках чемпіонату по футболу: Прем'єр-ліга 2025/2026 .

Дата проведення матчу: 16.04.2025
Час початку матчу: 14:30

Історія попередніх матчів

Історія протистоянь між Кривбас (Кривой Рог) та командою Шахтар (Донецк):

Минулий поєдинок між командами закінчився нічиєю . Зіткнення Шахтар та Кривбас у попередньому футбольному матчі 06.03.2025 закінчилось з наступним результатом: 1:1 нічиєю.

Для здобуття перемоги тренери команд розробили стратегії ведення гри, і після попередніх матчів внесли тактичні поправки у проведення атаки та захисту на полі.

Онлайн трансляцію матчу Кривбас - Шахтар можна подивитися 16.04.2025 безкоштовно в HD якості на офіційних джерелах ТБ ресурсів чи платних каналах, де транслюється футбол онлайн, зокрема чемпіонат Прем'єр-ліга. Текстову трансляцію матчу Кривбас - Шахтар, хід гри, статистику голів, результати та рахунок можна спостерігати на нашому сайті, як з ПК, так і з мобільних платформ, Apple та Android, в режимі 24/7.

Інформація про команди:

Команда господарів

Назва: Кривбас (Кривой Рог)
Рік заснування Кривбас (Кривой Рог): 1925
Країна: Украина
Тренер: Юрий Вернидуб

Минулий матч команди Кривбас був зіграний проти Динамо - 12.04.2025, у рамках чемпіонату Прем'єр-ліга 2024/2025 та закінчився перемогою команди Динамо.

Команда гостей

Назва: Шахтар (Донецк)
Рік заснування Шахтер (Донецк): 1936
Країна: Украина
Тренер: Маріно Пушич

Минулий поєдинок команди Шахтар був зіграний проти ЛНЗ - 11.04.2025, у рамках турніру Прем'єр-ліга 2024/2025 та закінчився перемогою команди Шахтар.

Слідкуйте за результатами матчу Кривбас - Шахтар онлайн в режимі LIVE футбол, усі дані статистики оновлюються протягом матчу на нашому сайті.

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