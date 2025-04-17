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Ворскла - ФК Олександрія онлайн трансляція матчу

Прем'єр-ліга - 18 квітня 2025, 13:00 . Трансляція: MEGOGO
Ворскла
Полтава
До початку
00 : 00 : 00
ФК Олександрія
Александрия
Дивитись трансляцію
Хто переможе?
27 Користувачів зробило свій вибір
Ворскла
44%
Нічия
22%
ФК Олександрія
33%
П1: 3.50 Х: 3.25 П2: 2.14
Прогноз на матч
Особисті зустрічі
Ворскла
6
Перемог
21
Ігор
11
Перемог
ФК Олександрія
Прем'єр-ліга 2024/2025
19.10.2024 - 13:40 ФК Олександрія 1 - 0 Завершено Ворскла
Прем'єр-ліга 2023/2024
15.03.2024 - 18:00 ФК Олександрія 1 - 0 Завершено Ворскла
Прем'єр-ліга 2023/2024
02.09.2023 - 17:00 Ворскла 1 - 0 Завершено ФК Олександрія
Прем'єр-ліга 2022/2023
01.04.2023 - 15:00 ФК Олександрія 3 - 0 Завершено Ворскла
Останні матчі - Ворскла
Прем'єр-ліга 2025/2026
13.04.2025 - 13:00 Ворскла 0 - 2 Завершено Полісся П
Прем'єр-ліга 2024/2025
05.04.2025 - 13:45 Ворскла 1 - 2 Завершено Зоря П
Прем'єр-ліга 2024/2025
30.03.2025 - 13:10 Ворскла 0 - 1 Завершено Кривбас П
Прем'єр-ліга 2024/2025
15.03.2025 - 18:00 Рух 0 - 1 Завершено Ворскла В
Прем'єр-ліга 2024/2025
06.03.2025 - 13:30 Ворскла 0 - 0 Завершено Карпати Н
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Останні матчі - ФК Олександрія
Прем'єр-ліга 2024/2025
12.04.2025 - 15:30 Рух 1 - 1 Завершено ФК Олександрія Н
Прем'єр-ліга 2024/2025
06.04.2025 - 13:00 ФК Олександрія 1 - 0 Завершено Кривбас В
Кубок України 2024/2025
02.04.2025 - 14:00 ФК Олександрія 0 - 1 Завершено Шахтар П
Прем'єр-ліга 2024/2025
29.03.2025 - 14:05 Лівий Берег 0 - 1 Завершено ФК Олександрія В
Прем'єр-ліга 2024/2025
11.03.2025 - 13:00 ФК Олександрія 4 - 0 Завершено Оболонь В
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Новини команд
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Ворскла – Олександрія. АУДІО онлайн трансляція матчу 25-го туру УПЛ 18.04.2025 в 11:27 Ворскла – Олександрія. АУДІО онлайн трансляція матчу 25-го туру УПЛ Альтернативний коментар або звук для тих, хто не матиме змоги подивитися поєдинок
Ворскла - Олександрія. Дивитися онлайн LIVE пряму відеотрансляцію матчу УПЛ 18.04.2025 в 08:22 Ворскла - Олександрія. Дивитися онлайн LIVE пряму відеотрансляцію матчу УПЛ Ворскла - Олександрія: Онлайн відеотрансляція матчу ⋇ 18.04.2025 ⋇ Дивитися футбол на UA-Футбол
Хто переможе?
27 Користувачів зробило свій вибір
Ворскла
44%
Нічия
22%
ФК Олександрія
33%
П1: 3.50 Х: 3.25 П2: 2.14
LIVE
Трансляція матчу Ворскла - ФК Олександрія
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В ефірі
MEGOGO
Трансляція
Інфо
Запасні Олександрії: Долгий, Булеца, Кулаков, Ндіка, Логінов, Ващенко, Бєляєв, Скорко, Джевані, Смирний, Шостак, Макаренко
Інфо
Стартовий склад Олександрії: Єрмаков, Кравченко, Шабанов, Цара, Копина, Калюжний, Мишньов, Шепелєв, Мартинюк, Козак, Ковалець
Інфо
Ворскла Запасні: Ющишин, Челядін, Мякушко, Ієде, Бацула, Ндукве
Інфо
Стартовий склад Ворскли: Ісенко, Фернан, Крупський, Пердута, Скляр, Авдилі, Кане, Малиш, Хрипчук, Островський, Павлюк
Олександрія посідає 2-е місце в таблиці, у містян 54 набрані бали
Ворскла йде на 14-му місці у турнірній таблиці, маючи в активі 21 очко
Інфо
Матч розпочнеться о 13:00, судити гру буде Роман Блавацький
Доброго дня всім шанувальникам українського футболу. UA-Футбол пропонує до вашої уваги текстовий онлайн 25-го туру УПЛ, в якому Ворскла прийме Олександрію
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Останні матчі
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Анонс матчу Ворскла - ФК Олександрія 18.04.2025, Прем'єр-ліга

Поєдинок між командою Ворскла (Полтава) та командою ФК Олександрія (Александрия) проходитиме в рамках чемпіонату по футболу: Прем'єр-ліга 2025/2026 .

Дата проведення матчу: 18.04.2025
Час початку матчу: 13:00

Історія попередніх матчів

Історія протистоянь між клубами Ворскла (Полтава) та командою ФК Олександрія (Александрия):

Попередній матч між командами закінчився перемогою на користь ФК Олександрія, тоді як команда Ворскла залишилася з поразкою . Зіткнення ФК Олександрія та Ворскла у попередньому футбольному матчі 19.10.2024 закінчилось з рахунком: 1:0 на користь господарів.

Для здобуття перемоги тренери команд розробили стратегії ведення гри, і після попередніх матчів внесли тактичні поправки у проведення атаки та захисту на полі.

Онлайн трансляцію матчу Ворскла - ФК Олександрія можна подивитися 18.04.2025 безкоштовно в HD якості на офіційних джерелах ТБ ресурсів чи платних каналах, де транслюється футбол онлайн, зокрема чемпіонат Прем'єр-ліга. Текстову трансляцію матчу Ворскла - ФК Олександрія, хід гри, статистику голів, результати та рахунок можна спостерігати на нашому сайті, як з ПК, так і з мобільних платформ, Apple та Android, в режимі 24/7.

Інформація про команди:

Команда господарів

Назва: Ворскла (Полтава)
Рік заснування Ворскла (Полтава): 1955
Країна: Украина
Тренер: Сергей Долганский

Минулий поєдинок команди Ворскла був зіграний проти Полісся - 13.04.2025, у рамках турніру Прем'єр-ліга 2025/2026 та закінчився перемогою команди Полісся.

Команда гостей

Назва: ФК Олександрія (Александрия)
Рік заснування ФК Александрия (Александрия): 1991
Країна: Украина
Тренер: Руслан Ротань

Минулий поєдинок команди ФК Олександрія був зіграний проти Рух - 12.04.2025, у рамках турніру Прем'єр-ліга 2024/2025 та закінчився нічиєю.

Слідкуйте за результатами матчу Ворскла - ФК Олександрія онлайн в режимі LIVE футбол, усі дані статистики оновлюються протягом матчу на нашому сайті.

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