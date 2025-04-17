Ворскла - ФК Олександрія онлайн трансляція матчу

Анонс матчу Ворскла - ФК Олександрія 18.04.2025, Прем'єр-ліга

Поєдинок між командою Ворскла (Полтава) та командою ФК Олександрія (Александрия) проходитиме в рамках чемпіонату по футболу: Прем'єр-ліга 2025/2026 .

Дата проведення матчу: 18.04.2025

Час початку матчу: 13:00

Історія попередніх матчів

Історія протистоянь між клубами Ворскла (Полтава) та командою ФК Олександрія (Александрия):

Попередній матч між командами закінчився перемогою на користь ФК Олександрія, тоді як команда Ворскла залишилася з поразкою . Зіткнення ФК Олександрія та Ворскла у попередньому футбольному матчі 19.10.2024 закінчилось з рахунком: 1:0 на користь господарів.

Для здобуття перемоги тренери команд розробили стратегії ведення гри, і після попередніх матчів внесли тактичні поправки у проведення атаки та захисту на полі.

Онлайн трансляцію матчу Ворскла - ФК Олександрія можна подивитися 18.04.2025 безкоштовно в HD якості на офіційних джерелах ТБ ресурсів чи платних каналах, де транслюється футбол онлайн, зокрема чемпіонат Прем'єр-ліга. Текстову трансляцію матчу Ворскла - ФК Олександрія, хід гри, статистику голів, результати та рахунок можна спостерігати на нашому сайті, як з ПК, так і з мобільних платформ, Apple та Android, в режимі 24/7.

Інформація про команди:

Команда господарів

Назва: Ворскла (Полтава)

Рік заснування Ворскла (Полтава): 1955

Країна: Украина

Тренер: Сергей Долганский



Минулий поєдинок команди Ворскла був зіграний проти Полісся - 13.04.2025, у рамках турніру Прем'єр-ліга 2025/2026 та закінчився перемогою команди Полісся.

Команда гостей

Назва: ФК Олександрія (Александрия)

Рік заснування ФК Александрия (Александрия): 1991

Країна: Украина

Тренер: Руслан Ротань



Минулий поєдинок команди ФК Олександрія був зіграний проти Рух - 12.04.2025, у рамках турніру Прем'єр-ліга 2024/2025 та закінчився нічиєю.

Слідкуйте за результатами матчу Ворскла - ФК Олександрія онлайн в режимі LIVE футбол, усі дані статистики оновлюються протягом матчу на нашому сайті.

Інші анонси матчів, розклад, турнірна таблиця та результати ігор Прем'єр-ліга та інших чемпіонатів також доступні онлайн на сайті в режимі 24/7.