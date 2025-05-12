Вальядолід - Жирона онлайн трансляція матчу

Матч між командою Вальядолід (Вальядолид) та командою Жирона (Жирона) проходитиме в рамках турніру по футболу: Чемпіонат Іспанії 2024/2025 , матч почнеться на стадіоні Хосе Соррилья.
Дата проведення матчу: 13.05.2025
Час початку матчу: 20:00
Історія протистоянь між командами Вальядолід (Вальядолид) та командою Жирона (Жирона):
Попередній матч між командами закінчився перемогою на користь Жирона, тоді як команда Вальядолід залишилася з поразкою . Зіткнення Жирона та Вальядолід у попередньому футбольному матчі 20.12.2024 закінчилось з таким рахунком: 3:0 на користь господарів.
Для здобуття перемоги тренери команд Rubio, Alvaro и Salva розробили стратегії ведення гри, і після попередніх поєдинків внесли тактичні поправки у проведення атаки та захисту на полі.
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Назва: Вальядолід (Вальядолид)
Рік заснування Вальядолід (Вальядолид): 1928
Країна: Испания
Тренер: Хосе Рохо Мартин
Минулий поєдинок команди Вальядолід був зіграний проти Мальорка - 10.05.2025, у рамках турніру Чемпіонат Іспанії 2024/2025 та закінчився перемогою команди Мальорка.
Назва: Жирона (Жирона)
Рік заснування Жирона (Жирона): 1930
Країна: Испания
Тренер: Мигель Анхель Санчес Муньос (Мичел)
Минулий матч команди Жирона був зіграний проти Вільярреал - 10.05.2025, у рамках турніру Чемпіонат Іспанії 2024/2025 та закінчився перемогою команди Вільярреал.
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