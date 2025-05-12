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Вальядолід - Жирона онлайн трансляція матчу

Чемпіонат Іспанії - 13 травня 2025, 20:00 - Хосе Соррилья . Трансляція: MEGOGO Футбол Первый
Головний суддя: Quintero Gonzalez, Alejandro
Вальядолід
Вальядолид
0 - 0
Оновити
44'
Жирона
Жирона
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Хід матчу
24' Chuki Вийшов: Sanchez, Ivan
Хто переможе?
14 Користувачів зробило свій вибір
Вальядолід
43%
Нічия
14%
Жирона
43%
П1: 5.45 Х: 4.10 П2: 1.66
Цікаві факти
  • The most common result of matches between Real Valladolid and Girona FC when Real Valladolid is playing at home is 1-0. 4 matches have ended with this result.
  • The most common result of matches between Real Valladolid and Girona FC is 1-0. 4 matches have ended with this result.
  • During the last 9 meetings with Real Valladolid playing at home, Real Valladolid have won 7 times, there have been 2 draws while Girona FC have won 0 times. The goal difference is 12-4 in favour of Real Valladolid.
  • During the last 18 meetings, Real Valladolid have won 7 times, there have been 4 draws while Girona FC have won 7 times. The goal difference is 18-16 in favour of Girona FC.
  • Real Valladolid have a losing streak of 8 matches in LaLiga.
  • Did you know that Real Valladolid scores 36% of their goals between the minutes 46-60? This is the highest percentage in the league.
  • Did you know that Real Valladolid scores 4% of their goals between the minutes 0-15? This is the lowest percentage in the league.
  • Did you know that Girona FC scores 24% of their goals between the minutes 76-90?
  • Real Valladolid have lost 8 matches in a row.
  • Real Valladolid haven't won in their last 15 games.
  • Real Valladolid have a losing streak of 4 matches at home.
  • Real Valladolid have played 7 home matches in a row without winning.
  • Girona FC haven't won any of their last 8 away matches.
  • When playing at home, Real Valladolid have not lost to Girona FC in their last 9 encounters.
  • Real Valladolid haven't scored in 7 of their 17 home matches in LaLiga this season.
  • Girona FC haven't scored in 5 of their 17 away matches in LaLiga this season.
  • Mamadou Sylla is Real Valladolid's top scorer with 5 goals. Cristhian Stuani has scored 9 times for Girona FC.
  • Raul Moro has assisted the most goals for Real Valladolid with 4. Miguel Gutierrez is Girona FC's biggest assister (5).
  • Anuar has more yellow cards (7) than any other player at Real Valladolid. Yangel Herrera has collected 9 for Girona FC.
  • A year ago, Girona FC were number 2 in the table with 74 points. Now they are number 15 with 38 points.
  • Real Valladolid have conceded a goal in each of their last 15 matches.
  • Real Valladolid wins 1st half in 19% of their matches, Girona FC in 27% of their matches.
  • Real Valladolid wins 19% of halftimes, Girona FC wins 27%.
  • The winner of their last meeting was Girona FC.
  • On their last meeting Girona FC won by 3 goals.
  • When Real Valladolid leads 1-0 at home, they win in 66% of their matches.
  • When Girona FC leads 0-1 away, they win in 54% of their matches.
  • When Real Valladolid is down 0-1 home, they win 0% of their matches.
  • When Girona FC is down 1-0 away, they win 0% of their matches.
  • In LaLiga, Girona FC has better performance than Real Valladolid.
  • Girona FC's performance of the last 5 matches is better than Real Valladolid's.
  • Girona FC have lost just 1 of their last 5 games against Real Valladolid (in all competitions).
  • In the last 5 meetings Real Valladolid won 1, Girona FC won 3, 1 draws.
  • Real Valladolid scores 0.8 goals in a match against Girona FC and Girona FC scores 1.6 goals against Real Valladolid (on average).
  • Average number of goals in meetings between Real Valladolid and Girona FC is 2.4.
  • Average number of goals in the first half in meetings between Real Valladolid and Girona FC is 1.2.
  • Real Valladolid scores 0.85 goals when playing at home and Girona FC scores 0.9 goals when playing away (on average).
Прогноз на матч
Особисті зустрічі
Вальядолід
2
Перемог
5
Ігор
2
Перемог
Жирона
Чемпіонат Іспанії 2024/2025
20.12.2024 - 22:00 Жирона 3 - 0 Завершено Вальядолід
Чемпіонат Іспанії 2022/2023
22.04.2023 - 19:30 Вальядолід 1 - 0 Завершено Жирона
Чемпіонат Іспанії 2022/2023
09.09.2022 - 22:00 Жирона 2 - 1 Завершено Вальядолід
Чемпіонат Іспанії 2018
23.04.2019 - 21:15 Вальядолід 1 - 0 Завершено Жирона
Останні матчі - Вальядолід
Чемпіонат Іспанії 2024/2025
10.05.2025 - 19:30 Мальорка 2 - 1 Завершено Вальядолід П
Чемпіонат Іспанії 2024/2025
03.05.2025 - 22:00 Вальядолід 1 - 2 Завершено Барселона П
Чемпіонат Іспанії 2024/2025
24.04.2025 - 22:30 Бетіс 5 - 1 Завершено Вальядолід П
Чемпіонат Іспанії 2024/2025
20.04.2025 - 15:00 Вальядолід 2 - 3 Завершено Осасуна П
Чемпіонат Іспанії 2024/2025
14.04.2025 - 22:00 Атлетіко 4 - 2 Завершено Вальядолід П
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Останні матчі - Жирона
Чемпіонат Іспанії 2024/2025
10.05.2025 - 19:30 Жирона 0 - 1 Завершено Вільярреал П
Чемпіонат Іспанії 2024/2025
05.05.2025 - 22:00 Жирона 1 - 0 Завершено Мальорка В
Чемпіонат Іспанії 2025/2026
24.04.2025 - 20:00 Леганес 1 - 1 Завершено Жирона Н
Чемпіонат Іспанії 2024/2025
21.04.2025 - 22:00 Жирона 1 - 3 Завершено Бетіс П
Чемпіонат Іспанії 2024/2025
13.04.2025 - 15:00 Осасуна 2 - 1 Завершено Жирона П
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Новини команд
Головні події
Chuki
Вийшов: Sanchez, Ivan
24'
Хто переможе?
14 Користувачів зробило свій вибір
Вальядолід
43%
Нічия
14%
Жирона
43%
П1: 5.45 Х: 4.10 П2: 1.66
Склади команд
13
Hein, Karl
17
Енрiке
6
Ozkacar, Cenk
33
Parente, Iago
23
Anuar
12
Rielves, Mario Martin
15
Comert, Eray
11
Moro, Raul
8
Grillitsch, Florian
28
Chuki
14
Latasa, Juan
13
Пауло Гассаніга
4
Arnau, Martinez
5
Lopez, David
15
Juanpe
17
Blind, Daley
14
Оріоль Ромеу
12
Артур
24
Порту
8
Віктор Циганков
9
Ruiz, Abel
10
Asprilla, Yaser
Стартовий склад
  • 14
    Latasa, Juan
    Форвард
  • 11
    Moro, Raul
    Форвард
  • 8
    Grillitsch, Florian
    Півзахисник
  • 28
    Chuki
    Півзахисник
    24
  • 12
    Rielves, Mario Martin
    Півзахисник
  • 15
    Comert, Eray
  • 17
    Енрiке
    Форвард
  • 6
    Ozkacar, Cenk
    Захисник
  • 33
    Parente, Iago
    Захисник
  • 23
    Anuar
  • 13
    Hein, Karl
    Воротар
  • 8
    Віктор Циганков
    Півзахисник
  • 9
    Ruiz, Abel
  • 10
    Asprilla, Yaser
    Півзахисник
  • 14
    Оріоль Ромеу
    Півзахисник
  • 12
    Артур
    Воротар
  • 24
    Порту
    Півзахисник
  • 4
    Arnau, Martinez
    Захисник
  • 5
    Lopez, David
  • 15
    Juanpe
    Захисник
  • 17
    Blind, Daley
  • 13
    Пауло Гассаніга
    Воротар
Запасні гравці
Тренери
  • Rubio, Alvaro
  • Salva
Статистика матчу
37
Володіння м'ячем
37
5
Штрафні
5
2
Фоли
2
3
Сейви
3
2
Кутові
2
LIVE
Трансляція матчу Вальядолід - Жирона
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В ефірі
MEGOGO Футбол Перший
Трансляція
37'
Циганков вийшов на ударну позицію та намагався вразити дальній кут, не зміг переграти Хейна.
35'
Непоганий удар від Санчеса з дальньої дистанції, але мʼяч пройшов над поперечиною.
30'
24'
Заміна
Чукі, на жаль, не зможе продовжити зустріч через травму. Санчес його замінить.
19'
Офсайд
Циганков і Порту продемонстрували хорошу взаємодію на фланзі, в підсумку якої другий опинився на ударній позиції і навіть відправив мʼяч у сітку. Проблема в тому, що було зафіксовано офсайд.
15'
12'
Ромеу потужно вистрілив у площину з-за меж штрафного. Хейну довелося попрацювати, але цілому проблем естонець не відчув.
9'
Небезпечний момент
Грілліч класною передачею флангом вивів Моро на удар. Вінгер Вальядоліда цілком міг забивати, але не влучив у дальній кут.
5'
Жирона першим номером грає, Вальядолід на контратаках. Обом командам має бути комфортно за такої диспозиції. Подивимось, хто краще себе проявить.
1'
Свисток
Матч розпочався.
Інфо
Арбітр — Алехандро Кінтеро Гонсалес.
Запасні: Феррейра (в), Алані, Азну, Амалла, Арнунсіо, Кандела, Маркос Андре, Мачіс, Ндіає, Нікічер, Санчес, Сілла.
Інфо
Стартовий склад Вальядоліда: Хейн — Енріке, Озкачар, Паренте, Ануар (к) — Мартін, Джемерт — Моро, Грілліч, Чукі — Латаса. Головний тренер — Альваро Рубіо.
Запасні: Крапивцов (в), Хуан Карлос (в), Данжума, Мартін, Міовський, Соліс, Стуані, Франсес, Хастін, Яакобішвілі.
Інфо
Стартовий склад Жирони: Гассаніга — Блінд, Хуанпе, Лопес, Арнау (к) — Артур, Ромеу — Аспрілья, Порту, Циганков — Руїс. Головний тренер — Мічел.
UA-Футбол представляє вам текстову онлайн-трансляцію матчу 36-го раунду Ла Ліги між Вальядолідом і Жироною.
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Анонс матчу Вальядолід - Жирона 13.05.2025, Чемпіонат Іспанії

Матч між командою Вальядолід (Вальядолид) та командою Жирона (Жирона) проходитиме в рамках турніру по футболу: Чемпіонат Іспанії 2024/2025 , матч почнеться на стадіоні Хосе Соррилья.

Дата проведення матчу: 13.05.2025
Час початку матчу: 20:00

Історія попередніх матчів

Історія протистоянь між командами Вальядолід (Вальядолид) та командою Жирона (Жирона):

Попередній матч між командами закінчився перемогою на користь Жирона, тоді як команда Вальядолід залишилася з поразкою . Зіткнення Жирона та Вальядолід у попередньому футбольному матчі 20.12.2024 закінчилось з таким рахунком: 3:0 на користь господарів.

Для здобуття перемоги тренери команд Rubio, Alvaro и Salva розробили стратегії ведення гри, і після попередніх поєдинків внесли тактичні поправки у проведення атаки та захисту на полі.

Онлайн трансляцію матчу Вальядолід - Жирона можна подивитися 13.05.2025 безкоштовно в HD якості на офіційних джерелах ТБ ресурсів чи платних каналах, де транслюється футбол онлайн, зокрема чемпіонат Чемпіонат Іспанії. Текстову трансляцію матчу Вальядолід - Жирона, хід гри, статистику голів, результати та рахунок можна спостерігати на нашому сайті, як з ПК, так і з мобільних платформ, Apple та Android, в режимі 24/7.

Інформація про команди:

Команда господарів

Назва: Вальядолід (Вальядолид)
Рік заснування Вальядолід (Вальядолид): 1928
Країна: Испания
Тренер: Хосе Рохо Мартин

Минулий поєдинок команди Вальядолід був зіграний проти Мальорка - 10.05.2025, у рамках турніру Чемпіонат Іспанії 2024/2025 та закінчився перемогою команди Мальорка.

Команда гостей

Назва: Жирона (Жирона)
Рік заснування Жирона (Жирона): 1930
Країна: Испания
Тренер: Мигель Анхель Санчес Муньос (Мичел)

Минулий матч команди Жирона був зіграний проти Вільярреал - 10.05.2025, у рамках турніру Чемпіонат Іспанії 2024/2025 та закінчився перемогою команди Вільярреал.

Слідкуйте за результатами матчу Вальядолід - Жирона онлайн в режимі LIVE футбол, усі дані статистики оновлюються протягом матчу на нашому сайті.

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